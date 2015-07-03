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Magic: Истоки
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Акросский Тюремщик
Ампринский Тактик
Святительница Поборников
Архангел Десятин
Ауромант
Боевой Жрец Авенов
Благословенные Духи
Небесная Вспышка
Нападающий Грифон
Священница Ордена Авангарда
Лейтенант Консула
Просветленный Аскет
Укрывающий Туман
Китеон, Герой Акроса
Гидеон, Закаленный в Битвах
Фаланга Гидеона
Хватка Иероманта
Священный Свет Луны
Руки Целителя
Тяжелая Пехота
Хиксус, Тюремный Надзиратель
Рыцарь Тракта Пилигримов
Рыцарь Белой Орхидеи
Рыцарская Доблесть
Нерегулярное Войско Китеона
Тактика Китеона
Мощный Прыжок
Расследование Убийства
Покровительница Смелых
Охотник за Реликвиями
Стражница Вечного Дозора
Медаль Пустого Трона
Стойкий Авен
Звездное Небо Никса
Оковы Подавления
Мгновенная Расплата
Топанская Наемница
Бубал, Тотемный Проводник
Трагическое Высокомерие
Доблесть Акроса
Вринский Крылатый Конь
Оракул Войны
Бык под Ярмом
Альхаммарет, Верховный Судья
Узы Эфира
Прозрение Механика
Воспаривший Аэронавт
Из Костей в Прах
Просчитанный Отказ
Схватка Разумов
Клаустрофобия
Закат Дня
Ужас Глубин
Послушница с Кольца
Рассеивание
Вал Смещения
Волна Ужаса
Фея-Злоумышленница
Предвестник Приливов
Водяная Плеть
Джейс, Вольный Телепат
Джейс, Гений из Врина
Убежище Джейса
Джесская Воровка
Морской Страж
Миззиевый Сумасброд
Отвергнуть
Барьер Нивикса
Психический Отпор
Филин, Страж Кольца
Лоскутный Дрейк
Визжащий Скааб
Усыпление
Мятежный Маг Пустоты
Покрытая Рунами Морская Звезда
Скааб-Голиаф
Джинн Клинков Духа
Наставничество Сфинкса
Прогулка по Облакам
Талант Телепата
Шпионская Сеть Топтеров
Привидение Башни
Превращение в Лягушку
Водобег
Разбойница с Махолетами
Ломающая Волю
Колдун Злоключений
Слизень из Катакомбы
Освящение Кровью
Жестокое Оживление
Темное Орошение
Темное Воззвание
Шаманка Мертвого Моста
Договор с Демонами
Похититель Душ
Титан Эреба
Убийца Порчеглазов
Истребление Порчеглазов
Смрадный Бес
Трупный Куль-Мародер
Отсеиватель из Златолесья
Ловчий Крученых Корней
Мародер Могильного Клинка
Шрамы Преисподней
Бесконечное Изничтожение
Котофед, Стяжатель Душ
Угасание
Лилиана, Дерзкий Некромант
Лилиана, Целитель-Еретик
Жуткий Вальс
Малакирский Выбраковщик
Оболочка Нантуко
Призыв Некроманта
Силки Ночи
Жрец Кровавого Обряда
Бешеный Кровосос
Гадание по Костям
Похищение Души
Возвращенный Кентавр
Призрак Мертвеца
Тени Прошлого
Шаркающий Упырь
Порченое Лекарство
Стрелок с Терновым Луком
Мучительные Мысли
Касание Луноцвета
Неживой Слуга
Нечестивый Голод
Тяжесть Подземного Царства
Аббат Крепости Керал
Послушник Адского Пламени
Акт Измены
Акросский Сержант
Алчный Дракон
Ящер Кузнечных Мехов
Боггарт-Громила
Зов Полной Луны
Чандра, Огонь Каладеша
Чандра, Ревущее Пламя
Ярость Чандры
Воспламенение Чандры
Булыжный Зверюга
Разрушение
Драконий Корм
Геллион Пылающей Утробы
Порабощающий Завоеватель
Изысканное Мастерство Пламени
Огненное Завершение
Огненный Импульс
Элементаль Духа Пламени
Призыв Огненной Тени
Гирапурская Эфирная Сеть
Гирапурский Умелец
Гоблинский Охотник за Славой
Гоблин-Забойщик
Заразная Кровожадность
Копье Молнии
Громила с Магического Кольца
Озарение Магмы
Расплавленный Вихрь
Пия и Киран Налаар
Колючий Вепрь
Яростная Вспышка
Берсерк из Клана Скаб
Сейсмический Элементаль
Гигант-Неболов
Разнести в Щепки
Подземный Разведчик
Инженер Топтеров
Сила Титана
Вулканический Бродяга
Залп в Небо
Пробуждение Анимиста
Едкая Гусеница
Натуралисты Конклава
Двайнен, Даэн Златолесья
Отборные Бойцы Двайнен
Стихийные Узы
Эльфийский Прорицатель
Скачок Эволюции
Месть Геи
Сбор Стаи
Глашатай Пантеона
Цепконогий Отшельник
Почтенный Иерарх
Джорагский Призыв
Лесной Позолотчик
Лановарский Эмпат
Гидра, Пожирательница Маны
Мантия Паутины
Сила Масс
Нисса, Премудрый Анимист
Нисса, Провидица Широколесья
Паломничество Ниссы
Откровение Ниссы
Дух Фруктового Сада
Колосс Дальнего Края
Послушница Фарики
Востребование
Роксы-Крушители
Паук Небесных Силков
Сомбервальдский Вожак
Лесной Посланник
Великая Аврора
Волк Лесной Стаи
Титанический Рост
Тролль из Подземного Города
Хранители Валерона
Проглот Широколесья
Ловушка Лиан
Дикие Инстинкты
Лесной Ревун
Природомаг Йевы
Великий Вал Зендикара
Пылающий Цербер
Рыцарь Проклятой Крови
Несущийся Красис
Смотрительница Цитадели
Поборница Ироя
Одержимый Скааб
Нелюдимый Механик
Шаман Стаи
Громоносная Виверна
Воплощение Зендикара
Сосуд Алхимика
Архив Альхаммарета
Гробница Ангела
Привязавшаяся Конструкция
Доспехи Борца
Мастер Литейной
Выкованный из Золота Страж
Автомат-Защитник
Стражи Мелетиды
Ангарный Ходун
Шлем Богов
Том Джейэмди
Стражник Магического Кольца
Метеорит
Сферы Оберега
Призматическое Кольцо
Очки Пироманта
Таранный Каток
Рунный Прислужник
Медаль Доблести
Меч Анимиста
Метательный Кинжал
Личное Оружие Ветерана
Боевой Рог
Кузница на Поле Боя
Пещеры Койлоса
Перерождающиеся Дебри
Лес
Лес
Лес
Лес
Литейная Консулов
Остров
Остров
Остров
Остров
Лановарские Пустоши
Сеть Магических Колец
Гора
Гора
Гора
Гора
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Разбойничий Проход
Шиванский Риф
Болото
Болото
Болото
Болото
Явимайское Побережье
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