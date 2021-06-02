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БЕЛЫЕ

Неизменная Милость
Неизменная Милость

Электросвязанный Копейщик
Электросвязанный Копейщик

Электросвязанный Мышелов
Электросвязанный Мышелов

Электросвязанный Прототип
Электросвязанный Прототип

Колючий Шип
Колючий Шип

Кузнечное Мастерство
Кузнечное Мастерство

Цветущее Спокойствие
Цветущее Спокойствие

Разрыв Связей
Разрыв Связей

Каприхром
Каприхром

Констебль Королевства
Констебль Королевства

Ученик Солнца
Ученик Солнца

Эсперский Часовой
Эсперский Часовой

Ярмарочная Патрульная
Ярмарочная Патрульная

Славная Блюстительница
Славная Блюстительница

Кирин-Хранитель
Кирин-Хранитель

Стая Целителя
Стая Целителя

Посвященный в Рыцари Миэр
Посвященный в Рыцари Миэр

Преобразующий Колус
Преобразующий Колус

Опоздать на Ужин
Опоздать на Ужин

Вспышка Линзы
Вспышка Линзы

Мраморная Горгулья
Мраморная Горгулья

Эталон Никтоса
Эталон Никтоса

Безвременье
Безвременье

Пронзающие Лучи
Пронзающие Лучи

Призматическое Завершение
Призматическое Завершение

Возрождение Веры
Возрождение Веры

Святительница эн-Век
Святительница эн-Век

Поиски в Пустыне
Поиски в Пустыне

Обыскать Помещение
Обыскать Помещение

Посланница Серры
Посланница Серры

Дар Небесного Клинка
Дар Небесного Клинка

Одиночество
Одиночество

Душа Миграции
Душа Миграции

Трейбенская Дозорная
Трейбенская Дозорная

Извечный Дракон
Извечный Дракон

Безграничный Потенциал
Безграничный Потенциал

Ангельский Смотритель
Ангельский Смотритель

Кармическая Проводница
Кармическая Проводница

Печать Очищения
Печать Очищения

Одиночное Заключение
Одиночное Заключение

Силки Души
Силки Души

СИНИЕ

Аэромеба
Аэромеба

Груженый Аэронавт
Груженый Аэронавт

Разоблачение
Разоблачение

Эфириевый Плетун
Эфириевый Плетун

Филигранный Помощник
Филигранный Помощник

Пес Потопа
Пес Потопа

Нечестивый Дозорный
Нечестивый Дозорный

Расколотый Рассудок
Расколотый Рассудок

Скиталица Призрачного Света
Скиталица Призрачного Света

Крепкая Улика
Крепкая Улика

Неизбежное Предательство
Неизбежное Предательство

Мусорный Змей
Мусорный Змей

Потеря Концентрации
Потеря Концентрации

Яркие Сны
Яркие Сны

Мысленное Путешествие
Мысленное Путешествие

Регент Мутных Волн
Регент Мутных Волн

Мистическая Редакция
Мистическая Редакция

Посыльный Миэр
Посыльный Миэр

Призрачный Смертеглот
Призрачный Смертеглот

Неистовая Провидица
Неистовая Провидица

Перекалибровка
Перекалибровка

Проснись и Пой
Проснись и Пой

Ришадский Грузчик
Ришадский Грузчик

Сказано
Сказано

Суетливый Прилив
Суетливый Прилив

Раздавленное Эго
Раздавленное Эго

Слепящий Блеск
Слепящий Блеск

Сборщица Образцов
Сборщица Образцов

Кит Стальных Плавников
Кит Стальных Плавников

Через Проход
Через Проход

Утонченность
Утонченность

Отсрочка
Отсрочка

Свелунн Моря и Неба
Свелунн Моря и Неба

Прочесать Небо
Прочесать Небо

Наблюдатель за Мыслями
Наблюдатель за Мыслями

Заклинатель Приливов
Заклинатель Приливов

Ведалкенская Лазутчица
Ведалкенская Лазутчица

Отмена Заклинания
Отмена Заклинания

Морской Дрейк
Морской Дрейк

Печать Устранения
Печать Устранения

Смещение Пластов
Смещение Пластов

Удивление
Удивление

ЧЕРНЫЕ

Архидемон Скорби
Архидемон Скорби

Архонт Жестокости
Архонт Жестокости

Костяная Шрапнель
Костяная Шрапнель

Разбить Лед
Разбить Лед

Послушница Кабала
Послушница Кабала

Гремящий Гадатель
Гремящий Гадатель

Проклясть
Проклясть

Охотник Пустоты Доути
Охотник Пустоты Доути

Тонкий Вкус
Тонкий Вкус

Отразившееся Возвращение
Отразившееся Возвращение

Пир Рассудка
Пир Рассудка

Свежевание Сущности
Свежевание Сущности

Грабитель Золоченого Клинка
Грабитель Золоченого Клинка

Горе
Горе

Псина Преисподней
Псина Преисподней

Кухонный Бес
Кухонный Бес

Авангард Легиона
Авангард Легиона

Омерзительная Смотрительница
Омерзительная Смотрительница

Волхв Моста
Волхв Моста

Некрогойф
Некрогойф

Питомец Некроманта
Питомец Некроманта

Гнездовой Шаркун
Гнездовой Шаркун

Упорство
Упорство

Богохульный Наставник
Богохульный Наставник

Лучезарная Гурманка
Лучезарная Гурманка

Зловещая Морская Звезда
Зловещая Морская Звезда

Неожиданный Указ
Неожиданный Указ

Скакун Тизерия
Скакун Тизерия

Турах, Певец Ужаса
Турах, Певец Ужаса

Псалом Тураха
Псалом Тураха

Роковое Падение
Роковое Падение

Отшельник Подземного Царства
Отшельник Подземного Царства

Безымянная Могила
Безымянная Могила

Пожиратель Вредителей
Пожиратель Вредителей

Жестокий Могильщик
Жестокий Могильщик

Усталость от Жизни
Усталость от Жизни

Юная Некромантка
Юная Некромантка

Измельчитель Костей
Измельчитель Костей

Брейдс, Приспешница Кабала
Брейдс, Приспешница Кабала

Жадность
Жадность

Воля Патриарха
Воля Патриарха

Скирж-Питомец
Скирж-Питомец

КРАСНЫЕ

Электросвязанная Разбойница
Электросвязанная Разбойница

Электросвязанный Следопыт
Электросвязанный Следопыт

Электросвязанный Детеныш
Электросвязанный Детеныш

Боевой План
Боевой План

Пылающая Рутвалла
Пылающая Рутвалла

Кровавокосый Мародер
Кровавокосый Мародер

Ученик Брейи
Ученик Брейи

Просчитанный Взрыв
Просчитанный Взрыв

Капитан Рипли Вэнс
Капитан Рипли Вэнс

Пальчики Оближешь
Пальчики Оближешь

Проводница Драконьей Ярости
Проводница Драконьей Ярости

Безбожное Мародерство
Безбожное Мародерство

Быстрый
Быстрый

Огненный Блиц
Огненный Блиц

Огнеязыкий Сеголеток
Огнеязыкий Сеголеток

Гнев
Гнев

Гальваническое Реле
Гальваническое Реле

Гаргадон
Гаргадон

Взгляд в Грядущее
Взгляд в Грядущее

Гоблинский Бегун по Ловушкам
Гоблинский Бегун по Ловушкам

Ослепленный Фанатик
Ослепленный Фанатик

Гений Гармонии
Гений Гармонии

Калейдопламя
Калейдопламя

Пика Молнии
Пика Молнии

Обрушение Шахты
Обрушение Шахты

Мантикора Горы Велус
Мантикора Горы Велус

Обсидиановый Огнеглот
Обсидиановый Огнеглот

Рагаван, Ловкий Воришка
Рагаван, Ловкий Воришка

Революционер
Революционер

Скофский Грабитель
Скофский Грабитель

Шлакоход
Шлакоход

Распространение Восстания
Распространение Восстания

Привалившее Богатство
Привалившее Богатство

Кабацкий Мошенник
Кабацкий Мошенник

Нечестивый Жар
Нечестивый Жар

Виашино-Хлыстокоготь
Виашино-Хлыстокоготь

Случайная Встреча
Случайная Встреча

Пламенный Разлом
Пламенный Разлом

Гоблинский Обстрел
Гоблинский Обстрел

Горилла-Шаман
Горилла-Шаман

Императорский Вербовщик
Императорский Вербовщик

Мародерство Моггов
Мародерство Моггов

ЗЕЛЕНЫЕ

Изобильный Урожай
Изобильный Урожай

Эйв, Тина-Прародительница
Эйв, Тина-Прародительница

Покрытый Знаменами Крушок
Покрытый Знаменами Крушок

Долгожданная Передышка
Долгожданная Передышка

Трескоклык, Беличий Генерал
Трескоклык, Беличий Генерал

Трескучий Шторм
Трескучий Шторм

Трескоплюй
Трескоплюй

Открыть Силой
Открыть Силой

Обитатель Глубокой Чащи
Обитатель Глубокой Чащи

Темнопанцирный Жук
Темнопанцирный Жук

Выносливость
Выносливость

Подношение Фей
Подношение Фей

Цветущий Удар
Цветущий Удар

Сотрясатель Основ
Сотрясатель Основ

Отшельник Паутинной Воронки
Отшельник Паутинной Воронки

Воля Геи
Воля Геи

Мерцающее Дитя
Мерцающее Дитя

Сверкающий Ползун
Сверкающий Ползун

Стадный Балот
Стадный Балот

Низкородный Иерарх
Низкородный Иерарх

Нефритовый Мститель
Нефритовый Мститель

Камнеокая Кобра
Камнеокая Кобра

Фруктовый Шатун
Фруктовый Шатун

Сеятель Разломов
Сеятель Разломов

Плетельщица Святилища
Плетельщица Святилища

Суетливый Дуб
Суетливый Дуб

Запах Страха
Запах Страха

Беличье Убежище
Беличье Убежище

Беличий Властитель
Беличий Властитель

Лесной Гимн
Лесной Гимн

Преображение Земель
Преображение Земель

Траста, Рев Бури
Траста, Рев Бури

Извечная Свидетельница
Извечная Свидетельница

Неутомимая Добытчица
Неутомимая Добытчица

Городской Кинжалозуб
Городской Кинжалозуб

Зеленая Команда
Зеленая Команда

Гидра Корольковых Угодий
Гидра Корольковых Угодий

Присутствие Чародейки
Присутствие Чародейки

Охотничья Стая
Охотничья Стая

Квирионский Лесничий
Квирионский Лесничий

Беличья Стая
Беличья Стая

Титания, Защитница Аргота
Титания, Защитница Аргота

Явимайский Старейшина
Явимайский Старейшина

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Электросвязанный Шикари
Электросвязанный Шикари

Служительница Аркуса
Служительница Аркуса

Асмораномардикадайстинакулдакар
Асмораномардикадайстинакулдакар

Бездыханный Рыцарь
Бездыханный Рыцарь

Пойманный Лагаками
Пойманный Лагаками

Карт Лев
Карт Лев

Хромовый Гонец
Хромовый Гонец

Куколка Объединения
Куколка Объединения

Даккон, Темный Убийца
Даккон, Темный Убийца

Уловка Дихады
Уловка Дихады

Смотритель Гнезда
Смотритель Гнезда

Сфинкс-Эфироблюститель
Сфинкс-Эфироблюститель

Спираль Литейной
Спираль Литейной

Гарт Одноглазый
Гарт Одноглазый

Генерал Феррос Рокирич
Генерал Феррос Рокирич

Гайядрона Дихада
Гайядрона Дихада

Гоблин-Анархомант
Гоблин-Анархомант

Изящное Восстановление
Изящное Восстановление

Грист, Прилив Голода
Грист, Прилив Голода

Лазотеповый Канцлер
Лазотеповый Канцлер

Лонис, Криптозоолог
Лонис, Криптозоолог

Повелитель Смерти
Повелитель Смерти

Умеренность
Умеренность

Пиру Летучая
Пиру Летучая

Жрица Чудовищных Обрядов
Жрица Чудовищных Обрядов

Пророческий Титан
Пророческий Титан

Корифей Ракдосов
Корифей Ракдосов

Ненасытная Белка
Ненасытная Белка

Дорога
Дорога

Оракул Бога Бурь
Оракул Бога Бурь

Ситида, Длань Урожая
Ситида, Длань Урожая

Предсмертная Агония
Предсмертная Агония

Территориальный Каву
Территориальный Каву

Волногляд
Волногляд

Юзри, Пламя Судьбы
Юзри, Пламя Судьбы

Цепник, Адепт Кошмаров
Цепник, Адепт Кошмаров

Огонь // Лед
Огонь // Лед

Пробуждение Мирари
Пробуждение Мирари

Агент без Осколка
Агент без Осколка

Надежная Роща
Надежная Роща

Взыскание
Взыскание

АРТЕФАКТЫ

Производитель Академии
Производитель Академии

Алтарь Гойфа
Алтарь Гойфа

Таранная Кость
Таранная Кость

Бутылочные Големы
Бутылочные Големы

Мозговой Камень
Мозговой Камень

Шкуроход
Шкуроход

Алмазный Лев
Алмазный Лев

Мясомет
Мясомет

Кальдра Завершенная
Кальдра Завершенная

Жидкометаллический Обруч
Жидкометаллический Обруч

Моноскелион
Моноскелион

Обломочный Миэр
Обломочный Миэр

Жалящая Киста
Жалящая Киста

Райский Орнитоптер
Райский Орнитоптер

Раптор Святилища
Раптор Святилища

Отпрыск Драко
Отпрыск Драко

Спутник Путешественника
Спутник Путешественника

Солнечный Талисман
Солнечный Талисман

Стальной Дромадер
Стальной Дромадер

Меч Дома и Очага
Меч Дома и Очага

Хранитель Склепа Тормода
Хранитель Склепа Тормода

Поваренная Книга Преисподней
Поваренная Книга Преисподней

Перчатки Вектиса
Перчатки Вектиса

Зеркало Пустоты
Зеркало Пустоты

Забаз, Мерцающая Оса
Забаз, Мерцающая Оса

Проклятый Тотем
Проклятый Тотем

Экструдер
Экструдер

Милликин
Милликин

Диск Невиниррала
Диск Невиниррала

Гномы из Отребья
Гномы из Отребья

Шар Зура
Шар Зура

ЗЕМЛИ

Пустынное Плоскогорье
Пустынное Плоскогорье

Мост Темного Мха
Мост Темного Мха

Мост Дроссовой Кузни
Мост Дроссовой Кузни

Мост Золотой Трясины
Мост Золотой Трясины

Болотистые Низины
Болотистые Низины

Мост Туманного Укрытия
Мост Туманного Укрытия

Туманная Сельва
Туманная Сельва

Хранилище Силы
Хранилище Силы

Мост Бритвенных Приливов
Мост Бритвенных Приливов

Мост Ржавой Долины
Мост Ржавой Долины

Обжигающее Горное Озеро
Обжигающее Горное Озеро

Мост Серебряного Обрыва
Мост Серебряного Обрыва

Мост Шлаковой Рощи
Мост Шлаковой Рощи

Мост Спутанного Водоема
Мост Спутанного Водоема

Мост Блестящих Шипов
Мост Блестящих Шипов

Сага об Урзе
Сага об Урзе

Зеленеющие Катакомбы
Зеленеющие Катакомбы

Явимайя, Колыбель Роста
Явимайя, Колыбель Роста

Казна Кабала
Казна Кабала

Фабрика Мишры
Фабрика Мишры

Лаборатория Быстрины
Лаборатория Быстрины

 

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