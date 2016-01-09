Клятва Стражей
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Обманщик Облика
Эльдрази-Подражатель
Вестник Конца
Козилек, Великое Искажение
Первопроходец Козилека
Преобразователь Материи
Крушитель Реальности
Искривление Пространства
Провидец Узла Мыслей
Бродящий по Пустошам
Хранитель Рельефа
Искажающий Вой
Эльдрази-Сместитель
Защитник Аффы
Союзное Подкрепление
Созыв Стражей
Ослепительное Отражение
Ястреб Экспедиции
Генерал Тазри
Испепеляющее Сияние
Благословение Ионы
Область Изоляции
Кор-Косарь
Кор, Небесная Скалолазка
Линвала, Охранительница
Решительный Отпор
Воздухоплавательница из Макинди
Мощный Прыжок
Авангард Мунды
Клятва Гидеона
Боевой Священник из Онду
Капитан Подкрепления
Сжигающий Свет
Плечом к Плечу
Усмирительница Порождений
Степной Летун
Мастерица из Каменного Убежища
Ученик Кователя Камней
Стена Возрождения
Неясное Вмешательство
Слепящий Дрон
Дрон-Культиватор
Охотник из Бездны
Разведчик Измерений
Отрицатель Тяготения
Пророк Искажений
Сквозь Пространство
Собиратель Мыслей
Раскол Пустоты
Древний Краб
Сравнительный Анализ
Сдерживающая Оболочка
Переплетение Щупалец
Отец Циклонов
Дар Бивней
Хватка Великого Вала
Сопряжение Эдров
Мстительница с Острова Джвар
Отвергнуть
Клятва Джейса
Подавляющий Отказ
Бурные Воды
Сфинкс Последнего Слова
Смести Прочь
Умарская Ловчая
Единство Целей
Несущий Молчание
Ужасный Осквернитель
Вытягиватель Сущности
Щупальца Свежевателя
Сеятель Хаоса
Выворачиватель Истины
Крикун Козилека
Пресуществитель Козилека
Удар Забытья
Дрон-Громила
Просеиватель Черепов
Небесный Истиратель
Дрон-Мясник
Неестественная Выносливость
Жестокие Видения
Узреть Конец
Пробуждение Трупа
Избранница Драны
Хватка Тьмы
Калитас, Предатель Гетов
Малакирская Предсказательница
Созыватель Ничтожеств
Беспощадное Наказание
Смоляные Силки
Ненасытный Голод
Посланница Вампиров
Маг Цепей из Зулапорта
Поглощающая Воронка
Эльдрази-Агрессор
Эльдрази-Поработитель
Эльдрази-Обездвиживатель
Возвращение Козилека
Утроба Козилека
Излияние Реальности
Акумская Огнеискательница
Залп Валунами
Жестокая Сила
Чандра, Заклинательница Огня
Жгучий Геллион
Поглощающее Пламя
Воплощение Ярости
Расторопность
Падение Титанов
Гоблины, Обитатели Тьмы
Гоблин-Бегун
Сборщик Пошлины Казуула
Клятва Чандры
Принуждение к Службе
Атака Пироманта
Безрассудный Партизан
Гамбит Электромага
Слезы Валакута
Тиран Валакута
Снайпер Зады
Плодовитый Громадина
След из Разрушений
Призыватель Отпрысков
Дрон-Охотник
Кошмарный Искупитель
Разрушитель Миров
Детеныш Балота
Узы Смертности
Пожиратель Лесного Полога
Восстание Элементаля
Воплощение Проницательности
Наездники на Болоторогах
Тролль-Сборщик
Пример для Подражания
Глинистая Личинка
Естественное Состояние
Ловчий Паук
Нисса, Голос Зендикара
Правосудие Ниссы
Клятва Ниссы
Пульс Мурасы
Оседланный Лагак
Страж Семян
Лесной Заступник
Таджурская Стражница Троп
Лианы Отшельника
Возрождение Зендикара
Дрон-Свежеватель
Мозгоплав
Прививальщик Пустоты
Айли, Вечная Паломница
Балот-Ничтожество
Вампир из Клифхейвена
Джорагская Союзница
Джори-Эн, Ныряльщица в Руинах
Мина и Денн, Дикорожденные
Маг Отражений
Неутомимая Охотница
Преследующий Бури Маг
Оружейный Учитель
Костяная Пила
Когти Капитана
Хитиновый Плащ
Эдровый Ползун
Фонарь Провидца
Шедевр Кователя Камней
Упряжь Бродяжника
Пепельные Пустоши
Порченый Перекресток
Осыпающиеся Развалины
Шипящая Трясина
Уклоняющееся Поселение
Извилистая Река
Зеркальный Водоем
Острые Шпили
Руины Оран-Рифа
Развалины Мореграда
Затопленное Кладбище
Лесная Теснина
Безмятежная Долина
Неведомые Берега
Бродячая Фумарола
Пустоши
Пустоши
Пустоши
Пустоши
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