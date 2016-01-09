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Обманщик Облика
Обманщик Облика

Эльдрази-Подражатель
Эльдрази-Подражатель

Вестник Конца
Вестник Конца

Козилек, Великое Искажение
Козилек, Великое Искажение

Первопроходец Козилека
Первопроходец Козилека

Преобразователь Материи
Преобразователь Материи

Крушитель Реальности
Крушитель Реальности

Искривление Пространства
Искривление Пространства

Провидец Узла Мыслей
Провидец Узла Мыслей

Бродящий по Пустошам
Бродящий по Пустошам

Хранитель Рельефа
Хранитель Рельефа

Искажающий Вой
Искажающий Вой

Эльдрази-Сместитель
Эльдрази-Сместитель

Защитник Аффы
Защитник Аффы

Союзное Подкрепление
Союзное Подкрепление

Созыв Стражей
Созыв Стражей

Ослепительное Отражение
Ослепительное Отражение

Ястреб Экспедиции
Ястреб Экспедиции

Генерал Тазри
Генерал Тазри

Испепеляющее Сияние
Испепеляющее Сияние

Благословение Ионы
Благословение Ионы

Область Изоляции
Область Изоляции

Кор-Косарь
Кор-Косарь

Кор, Небесная Скалолазка
Кор, Небесная Скалолазка

Линвала, Охранительница
Линвала, Охранительница

Решительный Отпор
Решительный Отпор

Воздухоплавательница из Макинди
Воздухоплавательница из Макинди

Мощный Прыжок
Мощный Прыжок

Авангард Мунды
Авангард Мунды

Клятва Гидеона
Клятва Гидеона

Боевой Священник из Онду
Боевой Священник из Онду

Капитан Подкрепления
Капитан Подкрепления

Сжигающий Свет
Сжигающий Свет

Плечом к Плечу
Плечом к Плечу

Усмирительница Порождений
Усмирительница Порождений

Степной Летун
Степной Летун

Мастерица из Каменного Убежища
Мастерица из Каменного Убежища

Ученик Кователя Камней
Ученик Кователя Камней

Стена Возрождения
Стена Возрождения

Неясное Вмешательство
Неясное Вмешательство

Слепящий Дрон
Слепящий Дрон

Дрон-Культиватор
Дрон-Культиватор

Охотник из Бездны
Охотник из Бездны

Разведчик Измерений
Разведчик Измерений

Отрицатель Тяготения
Отрицатель Тяготения

Пророк Искажений
Пророк Искажений

Сквозь Пространство
Сквозь Пространство

Собиратель Мыслей
Собиратель Мыслей

Раскол Пустоты
Раскол Пустоты

Древний Краб
Древний Краб

Сравнительный Анализ
Сравнительный Анализ

Сдерживающая Оболочка
Сдерживающая Оболочка

Переплетение Щупалец
Переплетение Щупалец

Отец Циклонов
Отец Циклонов

Дар Бивней
Дар Бивней

Хватка Великого Вала
Хватка Великого Вала

Сопряжение Эдров
Сопряжение Эдров

Мстительница с Острова Джвар
Мстительница с Острова Джвар

Отвергнуть
Отвергнуть

Клятва Джейса
Клятва Джейса

Подавляющий Отказ
Подавляющий Отказ

Бурные Воды
Бурные Воды

Сфинкс Последнего Слова
Сфинкс Последнего Слова

Смести Прочь
Смести Прочь

Умарская Ловчая
Умарская Ловчая

Единство Целей
Единство Целей

Несущий Молчание
Несущий Молчание

Ужасный Осквернитель
Ужасный Осквернитель

Вытягиватель Сущности
Вытягиватель Сущности

Щупальца Свежевателя
Щупальца Свежевателя

Сеятель Хаоса
Сеятель Хаоса

Выворачиватель Истины
Выворачиватель Истины

Крикун Козилека
Крикун Козилека

Пресуществитель Козилека
Пресуществитель Козилека

Удар Забытья
Удар Забытья

Дрон-Громила
Дрон-Громила

Просеиватель Черепов
Просеиватель Черепов

Небесный Истиратель
Небесный Истиратель

Дрон-Мясник
Дрон-Мясник

Неестественная Выносливость
Неестественная Выносливость

Жестокие Видения
Жестокие Видения

Узреть Конец
Узреть Конец

Пробуждение Трупа
Пробуждение Трупа

Избранница Драны
Избранница Драны

Хватка Тьмы
Хватка Тьмы

Калитас, Предатель Гетов
Калитас, Предатель Гетов

Малакирская Предсказательница
Малакирская Предсказательница

Созыватель Ничтожеств
Созыватель Ничтожеств

Беспощадное Наказание
Беспощадное Наказание

Смоляные Силки
Смоляные Силки

Ненасытный Голод
Ненасытный Голод

Посланница Вампиров
Посланница Вампиров

Маг Цепей из Зулапорта
Маг Цепей из Зулапорта

Поглощающая Воронка
Поглощающая Воронка

Эльдрази-Агрессор
Эльдрази-Агрессор

Эльдрази-Поработитель
Эльдрази-Поработитель

Эльдрази-Обездвиживатель
Эльдрази-Обездвиживатель

Возвращение Козилека
Возвращение Козилека

Утроба Козилека
Утроба Козилека

Излияние Реальности
Излияние Реальности

Акумская Огнеискательница
Акумская Огнеискательница

Залп Валунами
Залп Валунами

Жестокая Сила
Жестокая Сила

Чандра, Заклинательница Огня
Чандра, Заклинательница Огня

Жгучий Геллион
Жгучий Геллион

Поглощающее Пламя
Поглощающее Пламя

Воплощение Ярости
Воплощение Ярости

Расторопность
Расторопность

Падение Титанов
Падение Титанов

Гоблины, Обитатели Тьмы
Гоблины, Обитатели Тьмы

Гоблин-Бегун
Гоблин-Бегун

Сборщик Пошлины Казуула
Сборщик Пошлины Казуула

Клятва Чандры
Клятва Чандры

Принуждение к Службе
Принуждение к Службе

Атака Пироманта
Атака Пироманта

Безрассудный Партизан
Безрассудный Партизан

Гамбит Электромага
Гамбит Электромага

Слезы Валакута
Слезы Валакута

Тиран Валакута
Тиран Валакута

Снайпер Зады
Снайпер Зады

Плодовитый Громадина
Плодовитый Громадина

След из Разрушений
След из Разрушений

Призыватель Отпрысков
Призыватель Отпрысков

Дрон-Охотник
Дрон-Охотник

Кошмарный Искупитель
Кошмарный Искупитель

Разрушитель Миров
Разрушитель Миров

Детеныш Балота
Детеныш Балота

Узы Смертности
Узы Смертности

Пожиратель Лесного Полога
Пожиратель Лесного Полога

Восстание Элементаля
Восстание Элементаля

Воплощение Проницательности
Воплощение Проницательности

Наездники на Болоторогах
Наездники на Болоторогах

Тролль-Сборщик
Тролль-Сборщик

Пример для Подражания
Пример для Подражания

Глинистая Личинка
Глинистая Личинка

Естественное Состояние
Естественное Состояние

Ловчий Паук
Ловчий Паук

Нисса, Голос Зендикара
Нисса, Голос Зендикара

Правосудие Ниссы
Правосудие Ниссы

Клятва Ниссы
Клятва Ниссы

Пульс Мурасы
Пульс Мурасы

Оседланный Лагак
Оседланный Лагак

Страж Семян
Страж Семян

Лесной Заступник
Лесной Заступник

Таджурская Стражница Троп
Таджурская Стражница Троп

Лианы Отшельника
Лианы Отшельника

Возрождение Зендикара
Возрождение Зендикара

Дрон-Свежеватель
Дрон-Свежеватель

Мозгоплав
Мозгоплав

Прививальщик Пустоты
Прививальщик Пустоты

Айли, Вечная Паломница
Айли, Вечная Паломница

Балот-Ничтожество
Балот-Ничтожество

Вампир из Клифхейвена
Вампир из Клифхейвена

Джорагская Союзница
Джорагская Союзница

Джори-Эн, Ныряльщица в Руинах
Джори-Эн, Ныряльщица в Руинах

Мина и Денн, Дикорожденные
Мина и Денн, Дикорожденные

Маг Отражений
Маг Отражений

Неутомимая Охотница
Неутомимая Охотница

Преследующий Бури Маг
Преследующий Бури Маг

Оружейный Учитель
Оружейный Учитель

Костяная Пила
Костяная Пила

Когти Капитана
Когти Капитана

Хитиновый Плащ
Хитиновый Плащ

Эдровый Ползун
Эдровый Ползун

Фонарь Провидца
Фонарь Провидца

Шедевр Кователя Камней
Шедевр Кователя Камней

Упряжь Бродяжника
Упряжь Бродяжника

Пепельные Пустоши
Пепельные Пустоши

Порченый Перекресток
Порченый Перекресток

Осыпающиеся Развалины
Осыпающиеся Развалины

Шипящая Трясина
Шипящая Трясина

Уклоняющееся Поселение
Уклоняющееся Поселение

Извилистая Река
Извилистая Река

Зеркальный Водоем
Зеркальный Водоем

Острые Шпили
Острые Шпили

Руины Оран-Рифа
Руины Оран-Рифа

Развалины Мореграда
Развалины Мореграда

Затопленное Кладбище
Затопленное Кладбище

Лесная Теснина
Лесная Теснина

Безмятежная Долина
Безмятежная Долина

Неведомые Берега
Неведомые Берега

Бродячая Фумарола
Бродячая Фумарола

Пустоши
Пустоши

Пустоши
Пустоши

Пустоши
Пустоши

Пустоши
Пустоши

 

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