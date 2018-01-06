Борьба за Иксалан
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БЕЛЫЕ
Тревожный Исход
Епископ Связывания
Пылающая Надежда
Очистительный Луч
Божественный Приговор
Воительница Вечного Рассвета
Ликующая Странница Заката
Изголодавшийся Паладин
Герольд Легиона
Имперский Цератопс
Конкистадор Легиона
Узы Света
Величественный Гелиоптер
Мученица Заката
Момент Триумфа
Паладин Искупления
Гордость Покорителей
Лучезарная Судьба
Прирученный Раптор
Прославляющая Кровью
Дерзновенная Странница Заката
Истребление Сильных
Сторожевой Тупорог
Указ Сфинкса
Преданность Оруженосца
Часовая Солнца
Солнцеперый Птеродон
Храмовый Альтизавр
Капканозубый Тиран
Сетальпа, Первозданная Заря
СИНИЕ
Приказ Адмирала
Водное Вторжение
Находчивая Карманница
Бурный Прилив
Пытливая Одержимость
Вешательница Зоркой Флотилии
Изгнание из Ораски
Наплыв Воспоминаний
Облапошить
Наведенная Амнезия
Воздушный Корсар
Пробуждение Кумены
Укрытая Туманом Вестница
Отвергнуть
Несааль, Первозданный Прилив
Пустить по Ветру
Речная Стрела
Авгур-Рекознатец
Разбогатевший Моряк
Морская Походка
Оракул Морского Дна
Тайны Золотого Города
Среброжаберный Адепт
Ревун-Грабитель
Скользкая Прохвостка
Душа Стремнины
Извилистый Змей Шпилей
Присягнувшая Защитница
Лоцман Потока Времени
Мародер с Боевым Змеем
Водяной Узел
ЧЕРНЫЕ
Артериальный Кровоток
Варан из Канала
Поборник Заката
Темные Расспросы
Сундук Мертвеца
Охотник на Динозавров
Отравительница Лютой Флотилии
Жеребец Заката
Фанатик Легиона Заката
Абордажница Флотилии Бездны
Герольд Союза
Золотая Гибель
Алчный Головорез
Жуткая Участь
Пронзание
Трофей Злого Гения
Гарпия Мавзолея
Вспыхнувшая Жажда
Поклявшийся Вампир
Безжалостный Разбойник
Хищная Чупакабра
Засада Грабителей
Возврат
Свирепый Странник Заката
Тецимок, Первозданная Смерть
Расхититель Гробниц
Прорицательница Сумерек
Призрак Вампира
Голод Воны
Ненасытный Вампир
КРАСНЫЕ
Кровавое Солнце
Обстрел
Добыча Бравады
Бравая Флибустьерка
Бахвальство Буканьера
Нападающий Бивнедон
Дерзкая Буканьерка
Сорвиголова Лютой Флотилии
Этали, Первозданная Буря
Фанатик-Поджигатель
Герольд Империи
Обличье Динозавра
Плащеносный Ядоплюй
Гоблин-Первопроходец
Мятеж
Иглозубый Раптор
Раптор из Ораски
Пиратская Добыча
Безрассудная Ярость
Разгорающийся Феникс
Красная Пелена
Потрясение Основ
Раскол
Сребролатные Свиреподоны
Несущийся Гребнерог
Рубака Штормовой Флотилии
Раптор в Солнечном Ошейнике
Хвастливый Корсар
Корона Тилоналли
Призывательница Тилоналли
ЗЕЛЕНЫЕ
Агрессивное Побуждение
Какофодон
Драгоценный Детеныш
Исполинский Смертеглот
Гребнистый Созыватель Стада
Элита Глубокого Корня
Шаг в Неизвестность
Герольд Вестников
Галта, Первозданный Голод
Следопытка Золоченой Рощи
Закаленная Воительница
Охота на Слабых
Облаченная в Нефрит
Мастер по Нефриту
Разведчица Нефритового Света
Джунглерожденная Разведчица
Рыцарь Бешеного Натиска
Приживание
Орасксский Парусник
Армазавр-Переросток
Путь Открытий
Стремительное Падение
Полираптор
Сила Стаи
Быстрая Стражница
Дриада Нежных Ростков
Неистовый Бронтодон
Миграция Громового Стада
Норовистый Мечезуб
Заклинатель Мира
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Анграт с Огненной Цепью
Провидец из Ацокана
Азор, Законотворец
Буян Зоркой Флотилии
Изуверка Лютой Флотилии
Эленда, Роза Заката
Уатли, Лучезарная Поборница
Тварь из Джунглей
Кумена, Тиран Ораски
Лейтенант Легиона
Мерфолк-Повелительница Тумана
Изменчивый Налетчик
Яростный Регизавр
Неутомимый Раптор
Блистательный Грифон
Осаднорогий Цератопс
Бегунья Штормовой Флотилии
Сакама, Первозданная Напасть
Двусторонние
Подъем Хаданы
Путешествие в Вечность
Путь Бесстрашия
Нечестивая Процессия
Штурм Сокровищницы
Врата Азора
Золотой Страж
АРТЕФАКТЫ
Пробужденный Сплав
Капитанский Крюк
Сверкающая Преграда
Бессмертное Солнце
Реликвия Ораски
Тихое Надгробие
Упряжь Бродяжника
Амулет Путешественника
ЗЕМЛИ
Арка Ораски
Перерождающиеся Дебри
Заброшенное Святилище
Нечестивый Сад
Горное Озеро
Каменоломня
Лесной Ручей
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
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МНОГОЦВЕТНЫЕ | ДВУСТОРОННИЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ