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БЕЛЫЕ

Тревожный Исход
Тревожный Исход

Епископ Связывания
Епископ Связывания

Пылающая Надежда
Пылающая Надежда

Очистительный Луч
Очистительный Луч

Божественный Приговор
Божественный Приговор

Воительница Вечного Рассвета
Воительница Вечного Рассвета

Ликующая Странница Заката
Ликующая Странница Заката

Изголодавшийся Паладин
Изголодавшийся Паладин

Герольд Легиона
Герольд Легиона

Имперский Цератопс
Имперский Цератопс

Конкистадор Легиона
Конкистадор Легиона

Узы Света
Узы Света

Величественный Гелиоптер
Величественный Гелиоптер

Мученица Заката
Мученица Заката

Момент Триумфа
Момент Триумфа

Паладин Искупления
Паладин Искупления

Гордость Покорителей
Гордость Покорителей

Лучезарная Судьба
Лучезарная Судьба

Прирученный Раптор
Прирученный Раптор

Прославляющая Кровью
Прославляющая Кровью

Дерзновенная Странница Заката
Дерзновенная Странница Заката

Истребление Сильных
Истребление Сильных

Сторожевой Тупорог
Сторожевой Тупорог

Указ Сфинкса
Указ Сфинкса

Преданность Оруженосца
Преданность Оруженосца

Часовая Солнца
Часовая Солнца

Солнцеперый Птеродон
Солнцеперый Птеродон

Храмовый Альтизавр
Храмовый Альтизавр

Капканозубый Тиран
Капканозубый Тиран

Сетальпа, Первозданная Заря
Сетальпа, Первозданная Заря

СИНИЕ

Приказ Адмирала
Приказ Адмирала

Водное Вторжение
Водное Вторжение

Находчивая Карманница
Находчивая Карманница

Бурный Прилив
Бурный Прилив

Пытливая Одержимость
Пытливая Одержимость

Вешательница Зоркой Флотилии
Вешательница Зоркой Флотилии

Изгнание из Ораски
Изгнание из Ораски

Наплыв Воспоминаний
Наплыв Воспоминаний

Облапошить
Облапошить

Наведенная Амнезия
Наведенная Амнезия

Воздушный Корсар
Воздушный Корсар

Пробуждение Кумены
Пробуждение Кумены

Укрытая Туманом Вестница
Укрытая Туманом Вестница

Отвергнуть
Отвергнуть

Несааль, Первозданный Прилив
Несааль, Первозданный Прилив

Пустить по Ветру
Пустить по Ветру

Речная Стрела
Речная Стрела

Авгур-Рекознатец
Авгур-Рекознатец

Разбогатевший Моряк
Разбогатевший Моряк

Морская Походка
Морская Походка

Оракул Морского Дна
Оракул Морского Дна

Тайны Золотого Города
Тайны Золотого Города

Среброжаберный Адепт
Среброжаберный Адепт

Ревун-Грабитель
Ревун-Грабитель

Скользкая Прохвостка
Скользкая Прохвостка

Душа Стремнины
Душа Стремнины

Извилистый Змей Шпилей
Извилистый Змей Шпилей

Присягнувшая Защитница
Присягнувшая Защитница

Лоцман Потока Времени
Лоцман Потока Времени

Мародер с Боевым Змеем
Мародер с Боевым Змеем

Водяной Узел
Водяной Узел

ЧЕРНЫЕ

Артериальный Кровоток
Артериальный Кровоток

Варан из Канала
Варан из Канала

Поборник Заката
Поборник Заката

Темные Расспросы
Темные Расспросы

Сундук Мертвеца
Сундук Мертвеца

Охотник на Динозавров
Охотник на Динозавров

Отравительница Лютой Флотилии
Отравительница Лютой Флотилии

Жеребец Заката
Жеребец Заката

Фанатик Легиона Заката
Фанатик Легиона Заката

Абордажница Флотилии Бездны
Абордажница Флотилии Бездны

Герольд Союза
Герольд Союза

Золотая Гибель
Золотая Гибель

Алчный Головорез
Алчный Головорез

Жуткая Участь
Жуткая Участь

Пронзание
Пронзание

Трофей Злого Гения
Трофей Злого Гения

Гарпия Мавзолея
Гарпия Мавзолея

Вспыхнувшая Жажда
Вспыхнувшая Жажда

Поклявшийся Вампир
Поклявшийся Вампир

Безжалостный Разбойник
Безжалостный Разбойник

Хищная Чупакабра
Хищная Чупакабра

Засада Грабителей
Засада Грабителей

Возврат
Возврат

Свирепый Странник Заката
Свирепый Странник Заката

Тецимок, Первозданная Смерть
Тецимок, Первозданная Смерть

Расхититель Гробниц
Расхититель Гробниц

Прорицательница Сумерек
Прорицательница Сумерек

Призрак Вампира
Призрак Вампира

Голод Воны
Голод Воны

Ненасытный Вампир
Ненасытный Вампир

КРАСНЫЕ

Кровавое Солнце
Кровавое Солнце

Обстрел
Обстрел

Добыча Бравады
Добыча Бравады

Бравая Флибустьерка
Бравая Флибустьерка

Бахвальство Буканьера
Бахвальство Буканьера

Нападающий Бивнедон
Нападающий Бивнедон

Дерзкая Буканьерка
Дерзкая Буканьерка

Сорвиголова Лютой Флотилии
Сорвиголова Лютой Флотилии

Этали, Первозданная Буря
Этали, Первозданная Буря

Фанатик-Поджигатель
Фанатик-Поджигатель

Герольд Империи
Герольд Империи

Обличье Динозавра
Обличье Динозавра

Плащеносный Ядоплюй
Плащеносный Ядоплюй

Гоблин-Первопроходец
Гоблин-Первопроходец

Мятеж
Мятеж

Иглозубый Раптор
Иглозубый Раптор

Раптор из Ораски
Раптор из Ораски

Пиратская Добыча
Пиратская Добыча

Безрассудная Ярость
Безрассудная Ярость

Разгорающийся Феникс
Разгорающийся Феникс

Красная Пелена
Красная Пелена

Потрясение Основ
Потрясение Основ

Раскол
Раскол

Сребролатные Свиреподоны
Сребролатные Свиреподоны

Несущийся Гребнерог
Несущийся Гребнерог

Рубака Штормовой Флотилии
Рубака Штормовой Флотилии

Раптор в Солнечном Ошейнике
Раптор в Солнечном Ошейнике

Хвастливый Корсар
Хвастливый Корсар

Корона Тилоналли
Корона Тилоналли

Призывательница Тилоналли
Призывательница Тилоналли

ЗЕЛЕНЫЕ

Агрессивное Побуждение
Агрессивное Побуждение

Какофодон
Какофодон

Драгоценный Детеныш
Драгоценный Детеныш

Исполинский Смертеглот
Исполинский Смертеглот

Гребнистый Созыватель Стада
Гребнистый Созыватель Стада

Элита Глубокого Корня
Элита Глубокого Корня

Шаг в Неизвестность
Шаг в Неизвестность

Герольд Вестников
Герольд Вестников

Галта, Первозданный Голод
Галта, Первозданный Голод

Следопытка Золоченой Рощи
Следопытка Золоченой Рощи

Закаленная Воительница
Закаленная Воительница

Охота на Слабых
Охота на Слабых

Облаченная в Нефрит
Облаченная в Нефрит

Мастер по Нефриту
Мастер по Нефриту

Разведчица Нефритового Света
Разведчица Нефритового Света

Джунглерожденная Разведчица
Джунглерожденная Разведчица

Рыцарь Бешеного Натиска
Рыцарь Бешеного Натиска

Приживание
Приживание

Орасксский Парусник
Орасксский Парусник

Армазавр-Переросток
Армазавр-Переросток

Путь Открытий
Путь Открытий

Стремительное Падение
Стремительное Падение

Полираптор
Полираптор

Сила Стаи
Сила Стаи

Быстрая Стражница
Быстрая Стражница

Дриада Нежных Ростков
Дриада Нежных Ростков

Неистовый Бронтодон
Неистовый Бронтодон

Миграция Громового Стада
Миграция Громового Стада

Норовистый Мечезуб
Норовистый Мечезуб

Заклинатель Мира
Заклинатель Мира

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Анграт с Огненной Цепью
Анграт с Огненной Цепью

Провидец из Ацокана
Провидец из Ацокана

Азор, Законотворец
Азор, Законотворец

Буян Зоркой Флотилии
Буян Зоркой Флотилии

Изуверка Лютой Флотилии
Изуверка Лютой Флотилии

Эленда, Роза Заката
Эленда, Роза Заката

Уатли, Лучезарная Поборница
Уатли, Лучезарная Поборница

Тварь из Джунглей
Тварь из Джунглей

Кумена, Тиран Ораски
Кумена, Тиран Ораски

Лейтенант Легиона
Лейтенант Легиона

Мерфолк-Повелительница Тумана
Мерфолк-Повелительница Тумана

Изменчивый Налетчик
Изменчивый Налетчик

Яростный Регизавр
Яростный Регизавр

Неутомимый Раптор
Неутомимый Раптор

Блистательный Грифон
Блистательный Грифон

Осаднорогий Цератопс
Осаднорогий Цератопс

Бегунья Штормовой Флотилии
Бегунья Штормовой Флотилии

Сакама, Первозданная Напасть
Сакама, Первозданная Напасть

Двусторонние

Подъем Хаданы
КРЫЛАТЫЙ ХРАМ ОРАСКИ

Подъем Хаданы

Путешествие в Вечность
АЦАЛЬ, ПЕЩЕРА ВЕЧНОСТИ

Путешествие в Вечность

Путь Бесстрашия
МЕЦАЛИ, БАШНЯ ТРИУМФА

Путь Бесстрашия

Нечестивая Процессия
ГРОБНИЦА РОЗЫ ЗАКАТА

Нечестивая Процессия

Штурм Сокровищницы
СОКРОВИЩНИЦА КАТЛАКАНА

Штурм Сокровищницы

Врата Азора
СВЯТИЛИЩЕ СОЛНЦА

Врата Азора

Золотой Страж
ГАРНИЗОН ЗОЛОТОЙ ЛИТЕЙНОЙ

Золотой Страж

АРТЕФАКТЫ

Пробужденный Сплав
Пробужденный Сплав

Капитанский Крюк
Капитанский Крюк

Сверкающая Преграда
Сверкающая Преграда

Бессмертное Солнце
Бессмертное Солнце

Реликвия Ораски
Реликвия Ораски

Тихое Надгробие
Тихое Надгробие

Упряжь Бродяжника
Упряжь Бродяжника

Амулет Путешественника
Амулет Путешественника

ЗЕМЛИ

Арка Ораски
Арка Ораски

Перерождающиеся Дебри
Перерождающиеся Дебри

Заброшенное Святилище
Заброшенное Святилище

Нечестивый Сад
Нечестивый Сад

Горное Озеро
Горное Озеро

Каменоломня
Каменоломня

Лесной Ручей
Лесной Ручей

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

 

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