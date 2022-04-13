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БЕЛЫЕ

Ангел-Наблюдатель
Ангел-Наблюдатель

Резервный Агент
Резервный Агент

Бальные Бретеры
Бальные Бретеры

Дар Безопасности
Дар Безопасности

Новичок Брокеров
Новичок Брокеров

Купить Молчание
Купить Молчание

Знаменитая Фехтовальщица
Знаменитая Фехтовальщица

Лом Гражданина
Лом Гражданина

Щеголеватая Щитоносица
Щеголеватая Щитоносица

Депопуляция
Депопуляция

Элспет Великолепная
Элспет Великолепная

Специалистка по Эвакуации
Специалистка по Эвакуации

Собирающаяся Толпа
Собирающаяся Толпа

Гиада, Источник Надежды
Гиада, Источник Надежды

Фонтан Гало
Фонтан Гало

Удержание Ради Выкупа
Удержание Ради Выкупа

Виртуозный Осветитель
Виртуозный Осветитель

Вдохновляющий Надзиратель
Вдохновляющий Надзиратель

Смертельный Выстрел
Смертельный Выстрел

Нокаутирующий Удар
Нокаутирующий Удар

Помощница Мага
Помощница Мага

Загадочный Лимузин
Загадочный Лимузин

Подлатать
Подлатать

Недовольство Низов
Недовольство Низов

Руководство Раффины
Руководство Раффины

Осведомительница Раффины
Осведомительница Раффины

Отказ Сдаваться
Отказ Сдаваться

Явление Могущества
Явление Могущества

Собирательница Слухов
Собирательница Слухов

Стражница Святилища
Стражница Святилища

Небесный Глашатай
Небесный Глашатай

Подпольный Бармен
Подпольный Бармен

Пикирующий Защитник
Пикирующий Защитник

СИНИЕ

Всевидящий Арбитр
Всевидящий Арбитр

Головорез из Переулка
Головорез из Переулка

Ветеран Брокеров
Ветеран Брокеров

Разведка Обстановки
Разведка Обстановки

Списание Убытков
Списание Убытков

Презрительный Удар
Презрительный Удар

Инспектор Эха
Инспектор Эха

Бродяга, Уличная Художница
Бродяга, Уличная Художница

Сравнять Счет
Сравнять Счет

Малоценный Прислужник
Малоценный Прислужник

Фея-Вандал
Фея-Вандал

Гипнотический Жулик
Гипнотический Жулик

Уничтожитель Записей
Уничтожитель Записей

Небольшая Беседа
Небольшая Беседа

Величественная Метаморфоза
Величественная Метаморфоза

Заставить Исчезнуть
Заставить Исчезнуть

Новичок Обскуры
Новичок Обскуры

Предложение Без Права На Отказ
Предложение Без Права На Отказ

Прочь с Дороги
Прочь с Дороги

Псионическая Шпионка
Псионическая Шпионка

Карманник-Экстрасенс
Карманник-Экстрасенс

Враг Общества
Враг Общества

Кракен из Резервуара
Кракен из Резервуара

Неприятности на Крыше
Неприятности на Крыше

Побег из Города
Побег из Города

Обойти Охрану
Обойти Охрану

Сточный Крокодил
Сточный Крокодил

Сон с Рыбами
Сон с Рыбами

Ускользнуть Через Черный Ход
Ускользнуть Через Черный Ход

Законспирированный Оперативник
Законспирированный Оперативник

Щитокрылый Агент
Щитокрылый Агент

Прослушка
Прослушка

Защита Свидетеля
Защита Свидетеля

ЧЕРНЫЕ

Ангел Страдания
Ангел Страдания

Отмыватель Тел
Отмыватель Тел

Махинации на Кладбище
Махинации на Кладбище

Продажный Судейский
Продажный Судейский

Бесчестный Сторож
Бесчестный Сторож

Дележ Прибыли
Дележ Прибыли

Беспощадная Соперница
Беспощадная Соперница

Неудачная Сделка
Неудачная Сделка

Вознаграждение Демона
Вознаграждение Демона

Откопать Тело
Откопать Тело

Сумеречный Кромсатель
Сумеречный Кромсатель

Извлечение Истины
Извлечение Истины

Инсценировка Смерти
Инсценировка Смерти

Громилы с Балками
Громилы с Балками

Кладбищенская Смена
Кладбищенская Смена

Зловещий Знак
Зловещий Знак

Незаконная Перевозка
Незаконная Перевозка

Возложить Вину
Возложить Вину

Присоединиться к Маэстро
Присоединиться к Маэстро

Новичок Маэстро
Новичок Маэстро

Полуночная Убийца
Полуночная Убийца

Убийство
Убийство

Ночная Дубинщица
Ночная Дубинщица

Ликвидаторша Раффины
Ликвидаторша Раффины

Разрушительница Веселья
Разрушительница Веселья

Галерея Плутов
Галерея Плутов

Уверенная в Успехе Шпионка
Уверенная в Успехе Шпионка

Тень Смертности
Тень Смертности

Тяжеловес-Вымогатель
Тяжеловес-Вымогатель

Кабацкая Мошенница
Кабацкая Мошенница

Упорный Аутсайдер
Упорный Аутсайдер

Вампирша-Переписчица
Вампирша-Переписчица

Звучный Удар
Звучный Удар

КРАСНЫЕ

Неприятие
Неприятие

Волшебный Залп
Волшебный Залп

Большой Куш
Большой Куш

Позвать Профессионала
Позвать Профессионала

Дерзкий Побег
Дерзкий Побег

Дьявольский Камердинер
Дьявольский Камердинер

Фокусница с Выставки
Фокусница с Выставки

Сверкающие Груды
Сверкающие Груды

Золотая Гончая
Золотая Гончая

Перевозчик Казны
Перевозчик Казны

Недобровольная Занятость
Недобровольная Занятость

Отбойный Молоток
Отбойный Молоток

Джаксис, Смутьянка
Джаксис, Смутьянка

Зажигай
Зажигай

Патрульная Хаоса
Патрульная Хаоса

Оператор Плазмы
Оператор Плазмы

Профессиональная Мордоворотка
Профессиональная Мордоворотка

Драчливый Боксер
Драчливый Боксер

Поджигатель Огненной Кувалды
Поджигатель Огненной Кувалды

Готовы к Драке
Готовы к Драке

Новичок Клепальщиков
Новичок Клепальщиков

Изыматель Клепальщиков
Изыматель Клепальщиков

Ограбить Архивы
Ограбить Архивы

Пламенный Солист
Пламенный Солист

Загребущие Пальцы
Загребущие Пальцы

Удавление
Удавление

Структурное Нападение
Структурное Нападение

Факельное Дыхание
Факельное Дыхание

Неудачливый Свидетель
Неудачливый Свидетель

Урабраск, Претор-Еретик
Урабраск, Претор-Еретик

Повсеместное Воровство
Повсеместное Воровство

Остроумный Мастер Прожарки
Остроумный Мастер Прожарки

Крушащая Команда
Крушащая Команда

ЗЕЛЕНЫЕ

Дама с Сопровождением
Дама с Сопровождением

Тайник Бутлегеров
Тайник Бутлегеров

Избиение Вышибалы
Избиение Вышибалы

Сломанные Крылья
Сломанные Крылья

Новичок Кабаретти
Новичок Кабаретти

Калдайская Силачка
Калдайская Силачка

Капеннский Экспресс
Капеннский Экспресс

Городской Садовник
Городской Садовник

Бригада Чистильщиков
Бригада Чистильщиков

Портфель Курьера
Портфель Курьера

Элегантная Свита
Элегантная Свита

Развивающая Дверь
Развивающая Дверь

Подстроенный Бой
Подстроенный Бой

Ради Семьи
Ради Семьи

Боец по Найму
Боец по Найму

Встречающие на Торжестве
Встречающие на Торжестве

Побрякушник
Побрякушник

Пилильщица-Верхолаз
Пилильщица-Верхолаз

Воровка Драгоценностей
Воровка Драгоценностей

Восхитительное Возлияние
Восхитительное Возлияние

Самая Разыскиваемая
Самая Разыскиваемая

Схватка за Приз
Схватка за Приз

Рокс-Молотобоец
Рокс-Молотобоец

Отвлекающий Клепальщик
Отвлекающий Клепальщик

Карьеристка
Карьеристка

Выйти на Улицы
Выйти на Улицы

Титан Промышленности
Титан Промышленности

Топиарный Тяжелоступ
Топиарный Тяжелоступ

Ценительница Ядов
Ценительница Ядов

Вивьен, Вышедшая на Охоту
Вивьен, Вышедшая на Охоту

Голос Паразитов
Голос Паразитов

Теплый Прием
Теплый Прием

Военачальник Цеха
Военачальник Цеха

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Пронзающий Сердца Авен
Пронзающий Сердца Авен

Воротила Черного Рынка
Воротила Черного Рынка

Труподел
Труподел

Дерзкий Выскочка
Дерзкий Выскочка

Возвышение Брокеров
Возвышение Брокеров

Талисман Брокеров
Талисман Брокеров

Возвышение Кабаретти
Возвышение Кабаретти

Талисман Кабаретти
Талисман Кабаретти

Небесная Законодательница
Небесная Законодательница

Церемониальная Лопата
Церемониальная Лопата

Государственная Служащая
Государственная Служащая

Кормела, Очаровательная Воровка
Кормела, Очаровательная Воровка

Оценщик Трупов
Оценщик Трупов

Взрыв Трупа
Взрыв Трупа

Капитанша Бригады
Капитанша Бригады

Любимица Масс
Любимица Масс

Дисциплинированный Дуэлянт
Дисциплинированный Дуэлянт

Бесконечный Объезд
Бесконечный Объезд

Эвелин, Алчная
Эвелин, Алчная

Экзотические Питомцы
Экзотические Питомцы

Фалько Спара, Творец Договоров
Фалько Спара, Творец Договоров

Роковая Вражда
Роковая Вражда

Легконогий Танцор
Легконогий Танцор

Босс Кузницы
Босс Кузницы

Гламурная Разбойница
Гламурная Разбойница

Враждебное Поглощение
Враждебное Поглощение

Яркая Ария
Яркая Ария

Джетмир, Стержень Разгула
Джетмир, Стержень Разгула

Посредница Джетмира
Посредница Джетмира

Джинни Фэй, Помощница Джетмира
Джинни Фэй, Помощница Джетмира

Лагрелла, Сорока
Лагрелла, Сорока

Лорд Зандер, Коллекционер
Лорд Зандер, Коллекционер

Возвышение Маэстро
Возвышение Маэстро

Талисман Маэстро
Талисман Маэстро

Дьяволист Маэстро
Дьяволист Маэстро

Бандиты в Масках
Бандиты в Масках

Встреча Пятерых
Встреча Пятерых

Ангел Мегаполиса
Ангел Мегаполиса

Мистер Орфео, Булыжник
Мистер Орфео, Булыжник

Проворный Похититель
Проворный Похититель

Об-Никсилис, Противник
Об-Никсилис, Противник

Возвышение Обскуры
Возвышение Обскуры

Талисман Обскуры
Талисман Обскуры

Перехватчица Обскуры
Перехватчица Обскуры

Огнис, Плеть Дракона
Огнис, Плеть Дракона

Пегас Парковых Высот
Пегас Парковых Высот

Квеза, Авгур Мучений
Квеза, Авгур Мучений

Раффина, Вещая Интриганка
Раффина, Вещая Интриганка

Лихие Гуляки
Лихие Гуляки

Риго, Уличный Наставник
Риго, Уличный Наставник

Возвышение Клепальщиков
Возвышение Клепальщиков

Талисман Клепальщиков
Талисман Клепальщиков

Рокко, Повар Кабаретти
Рокко, Повар Кабаретти

Интриган-Укрыватель
Интриган-Укрыватель

Рокс-Охранник
Рокс-Охранник

Расколотый Серафим
Расколотый Серафим

Пронырливая Журналистка
Пронырливая Журналистка

Душа Освобождения
Душа Освобождения

Судьи Спары
Судьи Спары

Материальное Поощрение
Материальное Поощрение

Лазутчик Синдиката
Лазутчик Синдиката

Испорченный Каприз
Испорченный Каприз

Толуз, Хитроумная Вагоновожатая
Толуз, Хитроумная Вагоновожатая

Выпустить Преисподнюю
Выпустить Преисподнюю

Разрез Пустоты
Разрез Пустоты

Зиатора, Испепелительница
Зиатора, Испепелительница

Посланник Зиаторы
Посланник Зиаторы

АРТЕФАКТЫ

Дуговой Метатель
Дуговой Метатель

Кастет
Кастет

Цементные Башмаки
Цементные Башмаки

Хромированная Кошка
Хромированная Кошка

Авто для Побега
Авто для Побега

Позолоченные Крылья
Позолоченные Крылья

Скарабей Гало
Скарабей Гало

Люксиор, Подарок Гиады
Люксиор, Подарок Гиады

Зловещая Посылка
Зловещая Посылка

Образец Современности
Образец Современности

Быстрый Кинжал
Быстрый Кинжал

Шустрый Дворецкий
Шустрый Дворецкий

Подозрительный Книжный Шкаф
Подозрительный Книжный Шкаф

Нелицензированный Катафалк
Нелицензированный Катафалк

ЗЕМЛИ

Ботаническая Площадь
Ботаническая Площадь

Укрытие Брокеров
Укрытие Брокеров

Двор Кабаретти
Двор Кабаретти

Сад Джетмира
Сад Джетмира

Театр Маэстро
Театр Маэстро

Витрина Обскуры
Витрина Обскуры

Трасса для Скачек
Трасса для Скачек

Башня Раффины
Башня Раффины

Помост Клепальщиков
Помост Клепальщиков

Башни Небесного Моста
Башни Небесного Моста

Штаб Спары
Штаб Спары

Трамвайная Станция
Трамвайная Станция

Район Набережной
Район Набережной

Салон Зандера
Салон Зандера

Испытательный Ринг Зиаторы
Испытательный Ринг Зиаторы

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

 

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