Streets of New Capenna Card Image Gallery
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БЕЛЫЕ
Ангел-Наблюдатель
Резервный Агент
Бальные Бретеры
Дар Безопасности
Новичок Брокеров
Купить Молчание
Знаменитая Фехтовальщица
Лом Гражданина
Щеголеватая Щитоносица
Депопуляция
Элспет Великолепная
Специалистка по Эвакуации
Собирающаяся Толпа
Гиада, Источник Надежды
Фонтан Гало
Удержание Ради Выкупа
Виртуозный Осветитель
Вдохновляющий Надзиратель
Смертельный Выстрел
Нокаутирующий Удар
Помощница Мага
Загадочный Лимузин
Подлатать
Недовольство Низов
Руководство Раффины
Осведомительница Раффины
Отказ Сдаваться
Явление Могущества
Собирательница Слухов
Стражница Святилища
Небесный Глашатай
Подпольный Бармен
Пикирующий Защитник
СИНИЕ
Всевидящий Арбитр
Головорез из Переулка
Ветеран Брокеров
Разведка Обстановки
Списание Убытков
Презрительный Удар
Инспектор Эха
Бродяга, Уличная Художница
Сравнять Счет
Малоценный Прислужник
Фея-Вандал
Гипнотический Жулик
Уничтожитель Записей
Небольшая Беседа
Величественная Метаморфоза
Заставить Исчезнуть
Новичок Обскуры
Предложение Без Права На Отказ
Прочь с Дороги
Псионическая Шпионка
Карманник-Экстрасенс
Враг Общества
Кракен из Резервуара
Неприятности на Крыше
Побег из Города
Обойти Охрану
Сточный Крокодил
Сон с Рыбами
Ускользнуть Через Черный Ход
Законспирированный Оперативник
Щитокрылый Агент
Прослушка
Защита Свидетеля
ЧЕРНЫЕ
Ангел Страдания
Отмыватель Тел
Махинации на Кладбище
Продажный Судейский
Бесчестный Сторож
Дележ Прибыли
Беспощадная Соперница
Неудачная Сделка
Вознаграждение Демона
Откопать Тело
Сумеречный Кромсатель
Извлечение Истины
Инсценировка Смерти
Громилы с Балками
Кладбищенская Смена
Зловещий Знак
Незаконная Перевозка
Возложить Вину
Присоединиться к Маэстро
Новичок Маэстро
Полуночная Убийца
Убийство
Ночная Дубинщица
Ликвидаторша Раффины
Разрушительница Веселья
Галерея Плутов
Уверенная в Успехе Шпионка
Тень Смертности
Тяжеловес-Вымогатель
Кабацкая Мошенница
Упорный Аутсайдер
Вампирша-Переписчица
Звучный Удар
КРАСНЫЕ
Неприятие
Волшебный Залп
Большой Куш
Позвать Профессионала
Дерзкий Побег
Дьявольский Камердинер
Фокусница с Выставки
Сверкающие Груды
Золотая Гончая
Перевозчик Казны
Недобровольная Занятость
Отбойный Молоток
Джаксис, Смутьянка
Зажигай
Патрульная Хаоса
Оператор Плазмы
Профессиональная Мордоворотка
Драчливый Боксер
Поджигатель Огненной Кувалды
Готовы к Драке
Новичок Клепальщиков
Изыматель Клепальщиков
Ограбить Архивы
Пламенный Солист
Загребущие Пальцы
Удавление
Структурное Нападение
Факельное Дыхание
Неудачливый Свидетель
Урабраск, Претор-Еретик
Повсеместное Воровство
Остроумный Мастер Прожарки
Крушащая Команда
ЗЕЛЕНЫЕ
Дама с Сопровождением
Тайник Бутлегеров
Избиение Вышибалы
Сломанные Крылья
Новичок Кабаретти
Калдайская Силачка
Капеннский Экспресс
Городской Садовник
Бригада Чистильщиков
Портфель Курьера
Элегантная Свита
Развивающая Дверь
Подстроенный Бой
Ради Семьи
Боец по Найму
Встречающие на Торжестве
Побрякушник
Пилильщица-Верхолаз
Воровка Драгоценностей
Восхитительное Возлияние
Самая Разыскиваемая
Схватка за Приз
Рокс-Молотобоец
Отвлекающий Клепальщик
Карьеристка
Выйти на Улицы
Титан Промышленности
Топиарный Тяжелоступ
Ценительница Ядов
Вивьен, Вышедшая на Охоту
Голос Паразитов
Теплый Прием
Военачальник Цеха
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Пронзающий Сердца Авен
Воротила Черного Рынка
Труподел
Дерзкий Выскочка
Возвышение Брокеров
Талисман Брокеров
Возвышение Кабаретти
Талисман Кабаретти
Небесная Законодательница
Церемониальная Лопата
Государственная Служащая
Кормела, Очаровательная Воровка
Оценщик Трупов
Взрыв Трупа
Капитанша Бригады
Любимица Масс
Дисциплинированный Дуэлянт
Бесконечный Объезд
Эвелин, Алчная
Экзотические Питомцы
Фалько Спара, Творец Договоров
Роковая Вражда
Легконогий Танцор
Босс Кузницы
Гламурная Разбойница
Враждебное Поглощение
Яркая Ария
Джетмир, Стержень Разгула
Посредница Джетмира
Джинни Фэй, Помощница Джетмира
Лагрелла, Сорока
Лорд Зандер, Коллекционер
Возвышение Маэстро
Талисман Маэстро
Дьяволист Маэстро
Бандиты в Масках
Встреча Пятерых
Ангел Мегаполиса
Мистер Орфео, Булыжник
Проворный Похититель
Об-Никсилис, Противник
Возвышение Обскуры
Талисман Обскуры
Перехватчица Обскуры
Огнис, Плеть Дракона
Пегас Парковых Высот
Квеза, Авгур Мучений
Раффина, Вещая Интриганка
Лихие Гуляки
Риго, Уличный Наставник
Возвышение Клепальщиков
Талисман Клепальщиков
Рокко, Повар Кабаретти
Интриган-Укрыватель
Рокс-Охранник
Расколотый Серафим
Пронырливая Журналистка
Душа Освобождения
Судьи Спары
Материальное Поощрение
Лазутчик Синдиката
Испорченный Каприз
Толуз, Хитроумная Вагоновожатая
Выпустить Преисподнюю
Разрез Пустоты
Зиатора, Испепелительница
Посланник Зиаторы
АРТЕФАКТЫ
Дуговой Метатель
Кастет
Цементные Башмаки
Хромированная Кошка
Авто для Побега
Позолоченные Крылья
Скарабей Гало
Люксиор, Подарок Гиады
Зловещая Посылка
Образец Современности
Быстрый Кинжал
Шустрый Дворецкий
Подозрительный Книжный Шкаф
Нелицензированный Катафалк
ЗЕМЛИ
Ботаническая Площадь
Укрытие Брокеров
Двор Кабаретти
Сад Джетмира
Театр Маэстро
Витрина Обскуры
Трасса для Скачек
Башня Раффины
Помост Клепальщиков
Башни Небесного Моста
Штаб Спары
Трамвайная Станция
Район Набережной
Салон Зандера
Испытательный Ринг Зиаторы
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Гора
Лес
Лес
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ