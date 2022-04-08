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БЕЛЫЕ

Воздушный Вымогатель
Воздушный Вымогатель

Ангел Сыска
Ангел Сыска

Шофер Босса
Шофер Босса

Договорные Гарантии
Договорные Гарантии

Обрекающий Вердикт
Обрекающий Вердикт

Грандиозное Крещендо
Грандиозное Крещендо

Побег из Тюрьмы
Побег из Тюрьмы

Распорядитель Банкетов
Распорядитель Банкетов

Находчивая Защита
Находчивая Защита

Проповедник Небесной Благодати
Проповедник Небесной Благодати

Доля Контрабандиста
Доля Контрабандиста

Бенни Бракс, Зоолог
Бенни Бракс, Зоолог

Шаткое Перемирие
Шаткое Перемирие

Bennie Bracks, Zoologist
Bennie Bracks, Zoologist

Tenuous Truce
Tenuous Truce

Aerial Extortionist
Aerial Extortionist

Angelic Sleuth
Angelic Sleuth

Boss's Chauffeur
Boss's Chauffeur

Contractual Safeguard
Contractual Safeguard

Damning Verdict
Damning Verdict

Grand Crescendo
Grand Crescendo

Jailbreak
Jailbreak

Master of Ceremonies
Master of Ceremonies

Resourceful Defense
Resourceful Defense

Skyboon Evangelist
Skyboon Evangelist

Smuggler's Share
Smuggler's Share

Архонт Коронации
Архонт Коронации

Суровая Команда
Суровая Команда

Мстительная Узомантка Охоты
Мстительная Узомантка Охоты

Созыв Медных Кителей
Созыв Медных Кителей

Заявление в Камне
Заявление в Камне

Наследие Дуэлянта
Наследие Дуэлянта

Закат
Закат

Укрытие Фелидаров
Укрытие Фелидаров

Падение Могучих
Падение Могучих

Щедрый Подарок
Щедрый Подарок

Благодарный Призрак
Благодарный Призрак

Следы Благородного Оленя
Следы Благородного Оленя

Неосязаемая Добродетель
Неосязаемая Добродетель

Будущая Световладычица
Будущая Световладычица

Военный Переворот
Военный Переворот

Орзов-Проповедник
Орзов-Проповедник

Дорога Изгнания
Дорога Изгнания

Извержение Мира
Извержение Мира

Титан Солнца
Титан Солнца

Мечи на Орала
Мечи на Орала

Навеки Вместе
Навеки Вместе

СИНИЕ

Авен-Курьер
Авен-Курьер

Цефалид, Воровка Лиц
Цефалид, Воровка Лиц

Изменение Планов
Изменение Планов

Экстравагантная Репликация
Экстравагантная Репликация

Безупречная Подделка
Безупречная Подделка

Крепко Влипнуть
Крепко Влипнуть

Маска Интригана
Маска Интригана

Брокер Щитов
Брокер Щитов

Мрачная Консьержка
Мрачная Консьержка

Грабитель с Небесной Дороги
Грабитель с Небесной Дороги

Шторм Форм
Шторм Форм

Схема Мошенника
Схема Мошенника

Swindler's Scheme
Swindler's Scheme

Aven Courier
Aven Courier

Cephalid Facetaker
Cephalid Facetaker

Change of Plans
Change of Plans

Extravagant Replication
Extravagant Replication

Flawless Forgery
Flawless Forgery

In Too Deep
In Too Deep

Mask of the Schemer
Mask of the Schemer

Shield Broker
Shield Broker

Sinister Concierge
Sinister Concierge

Skyway Robber
Skyway Robber

Storm of Forms
Storm of Forms

Поборница Разума
Поборница Разума

Таящийся в Разломе
Таящийся в Разломе

Легион Двойников
Легион Двойников

Сохранить
Сохранить

Дерзкая Диверсантка
Дерзкая Диверсантка

Глубокий Анализ
Глубокий Анализ

Поиски во Времени
Поиски во Времени

Вытянуть из Грез
Вытянуть из Грез

Факт или Вымысел
Факт или Вымысел

Лихорадочный Поиск
Лихорадочный Поиск

Призрачный Воришка
Призрачный Воришка

Вор Личности
Вор Личности

Грабитель <i>ил</i>-Кор
Грабитель ил-Кор

Часы Полуночи
Часы Полуночи

Мистическое Слияние
Мистическое Слияние

Кракен Надира
Кракен Надира

Размышления
Размышления

Предопределить
Предопределить

Возражение Реки
Возражение Реки

Грабитель Небесных Кораблей
Грабитель Небесных Кораблей

Украденная Личность
Украденная Личность

Колдовство Талранда
Колдовство Талранда

Гамбит Теззерета
Гамбит Теззерета

Бренчуга
Бренчуга

Плаванье за Сокровищами
Плаванье за Сокровищами

Разбойница с Махолетами
Разбойница с Махолетами

Наставник Размаха Крыльев
Наставник Размаха Крыльев

Правосудие Зндрсплт
Правосудие Зндрсплт

ЧЕРНЫЕ

Ревущий Крушитель
Ревущий Крушитель

Счет Телам
Счет Телам

Настырный Детектив
Настырный Детектив

Гибельный Замысел
Гибельный Замысел

Показательная Расправа
Показательная Расправа

Предсказательница Несчастий
Предсказательница Несчастий

Защита Рэкетира
Защита Рэкетира

Утилизация Отходов
Утилизация Отходов

Волна Крыс
Волна Крыс

Предписание о Возвращении
Предписание о Возвращении

Договор Зандера
Договор Зандера

Мари, Убийственное Перо
Мари, Убийственное Перо

Mari, the Killing Quill
Mari, the Killing Quill

Bellowing Mauler
Bellowing Mauler

Body Count
Body Count

Dogged Detective
Dogged Detective

Lethal Scheme
Lethal Scheme

Make an Example
Make an Example

Misfortune Teller
Misfortune Teller

Protection Racket
Protection Racket

Waste Management
Waste Management

Wave of Rats
Wave of Rats

Writ of Return
Writ of Return

Xander's Pact
Xander's Pact

Эфирный Щелчок
Эфирный Щелчок

Полчище Проклятых
Полчище Проклятых

Окровавленный Поборник
Окровавленный Поборник

Лич-Блюститель
Лич-Блюститель

Проклятый Союз
Проклятый Союз

Регент Надвигающейся Смерти
Регент Надвигающейся Смерти

Приверженец Боласа
Приверженец Боласа

Драна, Освободительница Малакира
Драна, Освободительница Малакира

Страшный Призыв
Страшный Призыв

Накормить Рой
Накормить Рой

Мародер Могильного Клинка
Мародер Могильного Клинка

Сглаз
Сглаз

Кошмарное Изничтожение
Кошмарное Изничтожение

Мехагигант Заразы
Мехагигант Заразы

Болезненная Правда
Болезненная Правда

Богохульная Команда
Богохульная Команда

Клика Кукловодов
Клика Кукловодов

Власть Ямы
Власть Ямы

Прерывание Кровной Линии
Прерывание Кровной Линии

Тень Небесного Анклава
Тень Небесного Анклава

Превращение в Жертву
Превращение в Жертву

Горестный Бродяга
Горестный Бродяга

КРАСНЫЕ

Дерзкая Подмена
Дерзкая Подмена

Упорное Повторение
Упорное Повторение

Позволить
Позволить

Промышленный Прорыв
Промышленный Прорыв

Душа Вечеринки
Душа Вечеринки

Грабитель из Меццио
Грабитель из Меццио

Дождь Богатства
Дождь Богатства

Казначей Розовых Покоев
Казначей Розовых Покоев

Украсть Внимание
Украсть Внимание

Завораживающее Сопрано
Завораживающее Сопрано

Война за Территорию
Война за Территорию

Жестокое Изъятие
Жестокое Изъятие

Spiteful Repossession
Spiteful Repossession

Audacious Swap
Audacious Swap

Determined Iteration
Determined Iteration

Industrial Advancement
Industrial Advancement

Life of the Party
Life of the Party

Mezzio Mugger
Mezzio Mugger

Rain of Riches
Rain of Riches

Rose Room Treasurer
Rose Room Treasurer

Seize the Spotlight
Seize the Spotlight

Spellbinding Soprano
Spellbinding Soprano

Turf War
Turf War

Муравей-Подстрекатель
Муравей-Подстрекатель

Кощунственный Акт
Кощунственный Акт

Цепная Реакция
Цепная Реакция

Искривление Хаоса
Искривление Хаоса

Двойное Видение
Двойное Видение

Этали, Первозданная Буря
Этали, Первозданная Буря

Титан Преисподней
Титан Преисподней

Казуул, Тиран Утесов
Казуул, Тиран Утесов

Волхв Колеса
Волхв Колеса

Осада Аванпоста
Осада Аванпоста

Разгорающийся Феникс
Разгорающийся Феникс

Обряд Бушующего Шторма
Обряд Бушующего Шторма

Скви, Бессмертный
Скви, Бессмертный

Преследующее Мщение
Преследующее Мщение

Всплеск Бури Войны
Всплеск Бури Войны

Зурзот, Всадник Хаоса
Зурзот, Всадник Хаоса

ЗЕЛЕНЫЕ

Взяточник
Взяточник

Калдайская Охранница
Калдайская Охранница

Шумный Вход
Шумный Вход

Сомнительная Развалюха
Сомнительная Развалюха

Благосклонность Семьи
Благосклонность Семьи

Оперативный Спасатель
Оперативный Спасатель

Убийственный Сервис
Убийственный Сервис

Ближайшая Родня
Ближайшая Родня

Бунтарь Парковых Высот
Бунтарь Парковых Высот

Скипетр Торжества
Скипетр Торжества

Бег Табуна Вивьен
Бег Табуна Вивьен

Боксерский Ринг
Боксерский Ринг

Boxing Ring
Boxing Ring

Bribe Taker
Bribe Taker

Caldaia Guardian
Caldaia Guardian

Crash the Party
Crash the Party

Dodgy Jalopy
Dodgy Jalopy

Family's Favor
Family's Favor

First Responder
First Responder

Killer Service
Killer Service

Next of Kin
Next of Kin

Park Heights Maverick
Park Heights Maverick

Scepter of Celebration
Scepter of Celebration

Vivien's Stampede
Vivien's Stampede

Араста Бесконечной Паутины
Араста Бесконечной Паутины

Зендикарский Мститель
Зендикарский Мститель

Зона Пробуждения
Зона Пробуждения

Зверь Внутри
Зверь Внутри

Возвышение Повелителя Зверей
Возвышение Повелителя Зверей

Защитница Ламбхольта
Защитница Ламбхольта

Культивировать
Культивировать

Самоотверженный Друид
Самоотверженный Друид

Мудрец Эволюции
Мудрец Эволюции

Скачок Эволюции
Скачок Эволюции

На Поиски
На Поиски

Дальнее Странствие
Дальнее Странствие

Забытый Древний
Забытый Древний

Бунт Гаррука
Бунт Гаррука

Плотоядный Жук-Гигант
Плотоядный Жук-Гигант

Зеленый Страж Мурасы
Зеленый Страж Мурасы

Гармония
Гармония

Друид Инкубации
Друид Инкубации

Топовоющий Индрик
Топовоющий Индрик

Хватка Кодамы
Хватка Кодамы

Листворожденный Друид
Листворожденный Друид

Наследие Жизни
Наследие Жизни

Путь Миграции
Путь Миграции

Митотическая Слизь
Митотическая Слизь

Заросшая Зубчатая Стена
Заросшая Зубчатая Стена

Буйный Рост
Буйный Рост

Ришкар, Пимский Отступник
Ришкар, Пимский Отступник

Мастерство Ришкара
Мастерство Ришкара

Старейшина Племени Сакуры
Старейшина Племени Сакуры

Скопление Песчаных Вурмов
Скопление Песчаных Вурмов

Трупоедная Слизь
Трупоедная Слизь

Рой Cкутов
Рой Cкутов

Откровение Шамана
Откровение Шамана

Увертливая Узомантка Боглов
Увертливая Узомантка Боглов

Сталегубительная Гидра
Сталегубительная Гидра

Лесное Подношение
Лесное Подношение

Темурский Саблезуб
Темурский Саблезуб

Крутоклык
Крутоклык

Громоногий Балот
Громоногий Балот

Химера Трясущихся Деревьев
Химера Трясущихся Деревьев

Стена Корней
Стена Корней

Увешанный Пугалами Старец
Увешанный Пугалами Старец

Лесные Эльфы
Лесные Эльфы

Губитель Лесов
Губитель Лесов

Заклинатель Мира
Заклинатель Мира

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Анхело, Художник
Анхело, Художник

Хензи «На-Все-Руки-Мастер» Торре
Хензи «На-Все-Руки-Мастер» Торре

Камиз, Око Обскуры
Камиз, Око Обскуры

Китт Канто, Дива Хаоса
Китт Канто, Дива Хаоса

Перри, Крошитель
Перри, Крошитель

Громилы из Города Балок
Громилы из Города Балок

Крос, Оборонный Подрядчик
Крос, Оборонный Подрядчик

Парнесса, Тонкая Кисть
Парнесса, Тонкая Кисть

Фабина, Конфидентка Босса
Фабина, Конфидентка Босса

Тивит, Продавец Секретов
Тивит, Продавец Секретов

Инструменты Агента
Инструменты Агента

Бесс, Духовная Окормительница
Бесс, Духовная Окормительница

Сходка Брокеров
Сходка Брокеров

Сходка Кабаретти
Сходка Кабаретти

Загадочное Преследование
Загадочное Преследование

Денри Клин, Главный Редактор
Денри Клин, Главный Редактор

Грязевой Пожиратель
Грязевой Пожиратель

Джолин, Королева Грабежей
Джолин, Королева Грабежей

Страхование Жизни
Страхование Жизни

Сходка Маэстро
Сходка Маэстро

Сходка Обскуры
Сходка Обскуры

Оскар, Регенератор Мусора
Оскар, Регенератор Мусора

Плодотворное Партнерство
Плодотворное Партнерство

Сходка Клепальщиков
Сходка Клепальщиков

Сирикс, Носитель Пламени
Сирикс, Носитель Пламени

Вази, Умелая Переговорщица
Вази, Умелая Переговорщица

Anhelo, the Painter
Anhelo, the Painter

The Beamtown Bullies
The Beamtown Bullies

Henzie
Henzie "Toolbox" Torre

Kamiz, Obscura Oculus
Kamiz, Obscura Oculus

Kitt Kanto, Mayhem Diva
Kitt Kanto, Mayhem Diva

Kros, Defense Contractor
Kros, Defense Contractor

Parnesse, the Subtle Brush
Parnesse, the Subtle Brush

Perrie, the Pulverizer
Perrie, the Pulverizer

Phabine, Boss's Confidant
Phabine, Boss's Confidant

Tivit, Seller of Secrets
Tivit, Seller of Secrets

Vazi, Keen Negotiator
Vazi, Keen Negotiator

Agent's Toolkit
Agent's Toolkit

Bess, Soul Nourisher
Bess, Soul Nourisher

Brokers Confluence
Brokers Confluence

Cabaretti Confluence
Cabaretti Confluence

Cryptic Pursuit
Cryptic Pursuit

Denry Klin, Editor in Chief
Denry Klin, Editor in Chief

Grime Gorger
Grime Gorger

Jolene, the Plunder Queen
Jolene, the Plunder Queen

Life Insurance
Life Insurance

Maestros Confluence
Maestros Confluence

Obscura Confluence
Obscura Confluence

Oskar, Rubbish Reclaimer
Oskar, Rubbish Reclaimer

Prosperous Partnership
Prosperous Partnership

Riveteers Confluence
Riveteers Confluence

Syrix, Carrier of the Flame
Syrix, Carrier of the Flame

Аджани Неколебимый
Аджани Неколебимый

Алила, Искусный Провокатор
Алила, Искусный Провокатор

Мутация Артефакта
Мутация Артефакта

Созыв Легиона
Созыв Легиона

Мутация Ауры
Мутация Ауры

Крылатый Мимеомант
Крылатый Мимеомант

Талисман Бэнта
Талисман Бэнта

Терзания
Терзания

Талисман Боросов
Талисман Боросов

Призыв Неболома
Призыв Неболома

Товарищество
Товарищество

Дакс из Мелетиды
Дакс из Мелетиды

Ритуал Жатвы Смерти
Ритуал Жатвы Смерти

Владыка Драконов Оджутай
Владыка Драконов Оджутай

Павший Синоби
Павший Синоби

Маг Постижения
Маг Постижения

Многочтимый Гахидзи
Многочтимый Гахидзи

Гоблин-Электромант
Гоблин-Электромант

Ведьма Черноводья
Ведьма Черноводья

Дженара, Асура Войны
Дженара, Асура Войны

Кесс, Колдунья-Отступница
Кесс, Колдунья-Отступница

Креш Кровавокосый
Креш Кровавокосый

Марш Множества
Марш Множества

Маска Загадок
Маска Загадок

Первобытные Сопереживания
Первобытные Сопереживания

Роалеск, Величайший Гибрид
Роалеск, Величайший Гибрид

Сельвала, Первооткрывательница
Сельвала, Первооткрывательница

Маг-Шпион из Тени
Маг-Шпион из Тени

Они Бесшумного Клинка
Они Бесшумного Клинка

Истребить
Истребить

Вор Рассудка
Вор Рассудка

Городская Эволюция
Городская Эволюция

Окончательная Погибель
Окончательная Погибель

Ворел из Клады Оболочки
Ворел из Клады Оболочки

Правосудие Виндгрейса
Правосудие Виндгрейса

Рексиал, Восставшая Пучина
Рексиал, Восставшая Пучина

БЕСЦВЕТНЫЙ

Мастеровой Козилека
Мастеровой Козилека

АРТЕФАКТЫ

Обменник Валюты
Обменник Валюты

Фальшпол
Фальшпол

Молот Праведных
Молот Праведных

Купе Контрабандиста
Купе Контрабандиста

Обветренные Стражи
Обветренные Стражи

Тройной Светофор
Тройной Светофор

Threefold Signal
Threefold Signal

Currency Converter
Currency Converter

False Floor
False Floor

Gavel of the Righteous
Gavel of the Righteous

Smuggler's Buggy
Smuggler's Buggy

Weathered Sentinels
Weathered Sentinels

Магическая Печать
Магическая Печать

Печать Дома Азориусов
Печать Дома Азориусов

Кровожадный Клинок
Кровожадный Клинок

Сфера Командира
Сфера Командира

Кристальный Гигант
Кристальный Гигант

Печать Димиров
Печать Димиров

Чаша Истечения
Чаша Истечения

Фелворский Камень
Фелворский Камень

Идол Забвения
Идол Забвения

Печать Иззетов
Печать Иззетов

Зверинец Жизнетворца
Зверинец Жизнетворца

Поножи Молний
Поножи Молний

Чан Подражания
Чан Подражания

Камень Забвения
Камень Забвения

Сокровищница Оракула
Сокровищница Оракула

Печать Дома Орзов
Печать Дома Орзов

Энергетический Проводник
Энергетический Проводник

Пика Успокоения
Пика Успокоения

Печать Дома Ракдосов
Печать Дома Ракдосов

Солнечное Кольцо
Солнечное Кольцо

Величественный Симулякр
Величественный Симулякр

Стрионический Резонатор
Стрионический Резонатор

Скороходные Сапоги
Скороходные Сапоги

Раздваивающий Посох
Раздваивающий Посох

Безделушка Путника
Безделушка Путника

ЗЕМЛИ

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Загадочное Святилище
Загадочное Святилище

Бесплодное Пепелище
Бесплодное Пепелище

Панорама Бэнта
Панорама Бэнта

Порченый Лес
Порченый Лес

Дорога Среди Крон
Дорога Среди Крон

Скальные Водопады
Скальные Водопады

Замок Арденвейл
Замок Арденвейл

Замок Эмберет
Замок Эмберет

Забитое Устье
Забитое Устье

Тлеющая Поляна
Тлеющая Поляна

Командная Башня
Командная Башня

Ползучая Смоляная Яма
Ползучая Смоляная Яма

Разрушенный Некрополь
Разрушенный Некрополь

Катакомбы Темноводья
Катакомбы Темноводья

Панорама Эспера
Панорама Эспера

Экзотический Сад
Экзотический Сад

Зловонная Пустошь
Зловонная Пустошь

Затопленная Роща
Затопленная Роща

Зловещие Руины
Зловещие Руины

Укрепленная Деревня
Укрепленная Деревня

Звериная Тропа
Звериная Тропа

Гевонский Городок
Гевонский Городок

Панорама Гриксиса
Панорама Гриксиса

Панорама Джанда
Панорама Джанда

Святыня Джунглей
Святыня Джунглей

Бастион Карна
Бастион Карна

Кессигские Волчьи Угодья
Кессигские Волчьи Угодья

Зеркальное Озеро Литт-Яры
Зеркальное Озеро Литт-Яры

Возродившийся Лановар
Возродившийся Лановар

Долина Огненных Мхов
Долина Огненных Мхов

Мост Ползучего Мха
Мост Ползучего Мха

Многоликий Ландшафт
Многоликий Ландшафт

Панорама Найи
Панорама Найи

Край Гнездовий
Край Гнездовий

Путь Предков
Путь Предков

Портовый Город
Портовый Город

Ручей в Прерии
Ручей в Прерии

Разбойничий Проход
Разбойничий Проход

Холмистая Степь
Холмистая Степь

Дикие Земли
Дикие Земли

Морская Цитадель
Морская Цитадель

Хребет Тенекровья
Хребет Тенекровья

Гладь Небесного Облака
Гладь Небесного Облака

Тлеющее Болото
Тлеющее Болото

Хребтокаменный Холм
Хребтокаменный Холм

Прерия Солнечной Травы
Прерия Солнечной Травы

Затопленная Лощина
Затопленная Лощина

Храм Прозрения
Храм Прозрения

Храм Болезни
Храм Болезни

Храм Таинств
Храм Таинств

Храм Безмолвия
Храм Безмолвия

Храм Ложного Бога
Храм Ложного Бога

Храм Триумфа
Храм Триумфа

Цветущий Утес
Цветущий Утес

Цветущая Роща
Цветущая Роща

Цветущая Пустошь
Цветущая Пустошь

Цветущий Островок
Цветущий Островок

Цветущая Топь
Цветущая Топь

Сумеречная Трясина
Сумеречная Трясина

Радужный Ручей
Радужный Ручей

Радужная Роща
Радужная Роща

Радужный Луг
Радужный Луг

Высоты Свежего Ветра
Высоты Свежего Ветра

 

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