Streets of New Capenna Commander Card Image Gallery
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | БЕСЦВЕТНЫЙ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ
БЕЛЫЕ
Воздушный Вымогатель
Ангел Сыска
Шофер Босса
Договорные Гарантии
Обрекающий Вердикт
Грандиозное Крещендо
Побег из Тюрьмы
Распорядитель Банкетов
Находчивая Защита
Проповедник Небесной Благодати
Доля Контрабандиста
Бенни Бракс, Зоолог
Шаткое Перемирие
Bennie Bracks, Zoologist
Tenuous Truce
Aerial Extortionist
Angelic Sleuth
Boss's Chauffeur
Contractual Safeguard
Damning Verdict
Grand Crescendo
Jailbreak
Master of Ceremonies
Resourceful Defense
Skyboon Evangelist
Smuggler's Share
Архонт Коронации
Суровая Команда
Мстительная Узомантка Охоты
Созыв Медных Кителей
Заявление в Камне
Наследие Дуэлянта
Закат
Укрытие Фелидаров
Падение Могучих
Щедрый Подарок
Благодарный Призрак
Следы Благородного Оленя
Неосязаемая Добродетель
Будущая Световладычица
Военный Переворот
Орзов-Проповедник
Дорога Изгнания
Извержение Мира
Титан Солнца
Мечи на Орала
Навеки Вместе
СИНИЕ
Авен-Курьер
Цефалид, Воровка Лиц
Изменение Планов
Экстравагантная Репликация
Безупречная Подделка
Крепко Влипнуть
Маска Интригана
Брокер Щитов
Мрачная Консьержка
Грабитель с Небесной Дороги
Шторм Форм
Схема Мошенника
Swindler's Scheme
Aven Courier
Cephalid Facetaker
Change of Plans
Extravagant Replication
Flawless Forgery
In Too Deep
Mask of the Schemer
Shield Broker
Sinister Concierge
Skyway Robber
Storm of Forms
Поборница Разума
Таящийся в Разломе
Легион Двойников
Сохранить
Дерзкая Диверсантка
Глубокий Анализ
Поиски во Времени
Вытянуть из Грез
Факт или Вымысел
Лихорадочный Поиск
Призрачный Воришка
Вор Личности
Грабитель ил-Кор
Часы Полуночи
Мистическое Слияние
Кракен Надира
Размышления
Предопределить
Возражение Реки
Грабитель Небесных Кораблей
Украденная Личность
Колдовство Талранда
Гамбит Теззерета
Бренчуга
Плаванье за Сокровищами
Разбойница с Махолетами
Наставник Размаха Крыльев
Правосудие Зндрсплт
ЧЕРНЫЕ
Ревущий Крушитель
Счет Телам
Настырный Детектив
Гибельный Замысел
Показательная Расправа
Предсказательница Несчастий
Защита Рэкетира
Утилизация Отходов
Волна Крыс
Предписание о Возвращении
Договор Зандера
Мари, Убийственное Перо
Mari, the Killing Quill
Bellowing Mauler
Body Count
Dogged Detective
Lethal Scheme
Make an Example
Misfortune Teller
Protection Racket
Waste Management
Wave of Rats
Writ of Return
Xander's Pact
Эфирный Щелчок
Полчище Проклятых
Окровавленный Поборник
Лич-Блюститель
Проклятый Союз
Регент Надвигающейся Смерти
Приверженец Боласа
Драна, Освободительница Малакира
Страшный Призыв
Накормить Рой
Мародер Могильного Клинка
Сглаз
Кошмарное Изничтожение
Мехагигант Заразы
Болезненная Правда
Богохульная Команда
Клика Кукловодов
Власть Ямы
Прерывание Кровной Линии
Тень Небесного Анклава
Превращение в Жертву
Горестный Бродяга
КРАСНЫЕ
Дерзкая Подмена
Упорное Повторение
Позволить
Промышленный Прорыв
Душа Вечеринки
Грабитель из Меццио
Дождь Богатства
Казначей Розовых Покоев
Украсть Внимание
Завораживающее Сопрано
Война за Территорию
Жестокое Изъятие
Spiteful Repossession
Audacious Swap
Determined Iteration
Industrial Advancement
Life of the Party
Mezzio Mugger
Rain of Riches
Rose Room Treasurer
Seize the Spotlight
Spellbinding Soprano
Turf War
Муравей-Подстрекатель
Кощунственный Акт
Цепная Реакция
Искривление Хаоса
Двойное Видение
Этали, Первозданная Буря
Титан Преисподней
Казуул, Тиран Утесов
Волхв Колеса
Осада Аванпоста
Разгорающийся Феникс
Обряд Бушующего Шторма
Скви, Бессмертный
Преследующее Мщение
Всплеск Бури Войны
Зурзот, Всадник Хаоса
ЗЕЛЕНЫЕ
Взяточник
Калдайская Охранница
Шумный Вход
Сомнительная Развалюха
Благосклонность Семьи
Оперативный Спасатель
Убийственный Сервис
Ближайшая Родня
Бунтарь Парковых Высот
Скипетр Торжества
Бег Табуна Вивьен
Боксерский Ринг
Boxing Ring
Bribe Taker
Caldaia Guardian
Crash the Party
Dodgy Jalopy
Family's Favor
First Responder
Killer Service
Next of Kin
Park Heights Maverick
Scepter of Celebration
Vivien's Stampede
Араста Бесконечной Паутины
Зендикарский Мститель
Зона Пробуждения
Зверь Внутри
Возвышение Повелителя Зверей
Защитница Ламбхольта
Культивировать
Самоотверженный Друид
Мудрец Эволюции
Скачок Эволюции
На Поиски
Дальнее Странствие
Забытый Древний
Бунт Гаррука
Плотоядный Жук-Гигант
Зеленый Страж Мурасы
Гармония
Друид Инкубации
Топовоющий Индрик
Хватка Кодамы
Листворожденный Друид
Наследие Жизни
Путь Миграции
Митотическая Слизь
Заросшая Зубчатая Стена
Буйный Рост
Ришкар, Пимский Отступник
Мастерство Ришкара
Старейшина Племени Сакуры
Скопление Песчаных Вурмов
Трупоедная Слизь
Рой Cкутов
Откровение Шамана
Увертливая Узомантка Боглов
Сталегубительная Гидра
Лесное Подношение
Темурский Саблезуб
Крутоклык
Громоногий Балот
Химера Трясущихся Деревьев
Стена Корней
Увешанный Пугалами Старец
Лесные Эльфы
Губитель Лесов
Заклинатель Мира
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Анхело, Художник
Хензи «На-Все-Руки-Мастер» Торре
Камиз, Око Обскуры
Китт Канто, Дива Хаоса
Перри, Крошитель
Громилы из Города Балок
Крос, Оборонный Подрядчик
Парнесса, Тонкая Кисть
Фабина, Конфидентка Босса
Тивит, Продавец Секретов
Инструменты Агента
Бесс, Духовная Окормительница
Сходка Брокеров
Сходка Кабаретти
Загадочное Преследование
Денри Клин, Главный Редактор
Грязевой Пожиратель
Джолин, Королева Грабежей
Страхование Жизни
Сходка Маэстро
Сходка Обскуры
Оскар, Регенератор Мусора
Плодотворное Партнерство
Сходка Клепальщиков
Сирикс, Носитель Пламени
Вази, Умелая Переговорщица
Anhelo, the Painter
The Beamtown Bullies
Henzie "Toolbox" Torre
Kamiz, Obscura Oculus
Kitt Kanto, Mayhem Diva
Kros, Defense Contractor
Parnesse, the Subtle Brush
Perrie, the Pulverizer
Phabine, Boss's Confidant
Tivit, Seller of Secrets
Vazi, Keen Negotiator
Agent's Toolkit
Bess, Soul Nourisher
Brokers Confluence
Cabaretti Confluence
Cryptic Pursuit
Denry Klin, Editor in Chief
Grime Gorger
Jolene, the Plunder Queen
Life Insurance
Maestros Confluence
Obscura Confluence
Oskar, Rubbish Reclaimer
Prosperous Partnership
Riveteers Confluence
Syrix, Carrier of the Flame
Аджани Неколебимый
Алила, Искусный Провокатор
Мутация Артефакта
Созыв Легиона
Мутация Ауры
Крылатый Мимеомант
Талисман Бэнта
Терзания
Талисман Боросов
Призыв Неболома
Товарищество
Дакс из Мелетиды
Ритуал Жатвы Смерти
Владыка Драконов Оджутай
Павший Синоби
Маг Постижения
Многочтимый Гахидзи
Гоблин-Электромант
Ведьма Черноводья
Дженара, Асура Войны
Кесс, Колдунья-Отступница
Креш Кровавокосый
Марш Множества
Маска Загадок
Первобытные Сопереживания
Роалеск, Величайший Гибрид
Сельвала, Первооткрывательница
Маг-Шпион из Тени
Они Бесшумного Клинка
Истребить
Вор Рассудка
Городская Эволюция
Окончательная Погибель
Ворел из Клады Оболочки
Правосудие Виндгрейса
Рексиал, Восставшая Пучина
БЕСЦВЕТНЫЙ
Мастеровой Козилека
АРТЕФАКТЫ
Обменник Валюты
Фальшпол
Молот Праведных
Купе Контрабандиста
Обветренные Стражи
Тройной Светофор
Threefold Signal
Currency Converter
False Floor
Gavel of the Righteous
Smuggler's Buggy
Weathered Sentinels
Магическая Печать
Печать Дома Азориусов
Кровожадный Клинок
Сфера Командира
Кристальный Гигант
Печать Димиров
Чаша Истечения
Фелворский Камень
Идол Забвения
Печать Иззетов
Зверинец Жизнетворца
Поножи Молний
Чан Подражания
Камень Забвения
Сокровищница Оракула
Печать Дома Орзов
Энергетический Проводник
Пика Успокоения
Печать Дома Ракдосов
Солнечное Кольцо
Величественный Симулякр
Стрионический Резонатор
Скороходные Сапоги
Раздваивающий Посох
Безделушка Путника
ЗЕМЛИ
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Гора
Лес
Лес
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Лес
Лес
Загадочное Святилище
Бесплодное Пепелище
Панорама Бэнта
Порченый Лес
Дорога Среди Крон
Скальные Водопады
Замок Арденвейл
Замок Эмберет
Забитое Устье
Тлеющая Поляна
Командная Башня
Ползучая Смоляная Яма
Разрушенный Некрополь
Катакомбы Темноводья
Панорама Эспера
Экзотический Сад
Зловонная Пустошь
Затопленная Роща
Зловещие Руины
Укрепленная Деревня
Звериная Тропа
Гевонский Городок
Панорама Гриксиса
Панорама Джанда
Святыня Джунглей
Бастион Карна
Кессигские Волчьи Угодья
Зеркальное Озеро Литт-Яры
Возродившийся Лановар
Долина Огненных Мхов
Мост Ползучего Мха
Многоликий Ландшафт
Панорама Найи
Край Гнездовий
Путь Предков
Портовый Город
Ручей в Прерии
Разбойничий Проход
Холмистая Степь
Дикие Земли
Морская Цитадель
Хребет Тенекровья
Гладь Небесного Облака
Тлеющее Болото
Хребтокаменный Холм
Прерия Солнечной Травы
Затопленная Лощина
Храм Прозрения
Храм Болезни
Храм Таинств
Храм Безмолвия
Храм Ложного Бога
Храм Триумфа
Цветущий Утес
Цветущая Роща
Цветущая Пустошь
Цветущий Островок
Цветущая Топь
Сумеречная Трясина
Радужный Ручей
Радужная Роща
Радужный Луг
Высоты Свежего Ветра
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | БЕСЦВЕТНЫЙ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ