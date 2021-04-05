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БЕЛЫЕ

Условное Отчисление
Условное Отчисление

Нестареющий Часовой
Нестареющий Часовой

Вопиющая Непокорность
Вопиющая Непокорность

Мудрая Светомантка
Мудрая Светомантка

Боевой Профессор
Боевой Профессор

Оборона Кампуса
Оборона Кампуса

Вихрь Задержания
Вихрь Задержания

Разрушительное Мастерство
Разрушительное Мастерство

Тренер Дуэлянтов
Тренер Дуэлянтов

Энергичная Первокурсница
Энергичная Первокурсница

Элитный Связыватель Заклинаний
Элитный Связыватель Заклинаний

Отчислить
Отчислить

Направляющий Голос
Направляющий Голос

Леонинский Светописец
Леонинский Светописец

Мавинда, Заступница за Студентов
Мавинда, Заступница за Студентов

Паломница Веков
Паломница Веков

Спасатель Отвесных Колонн
Спасатель Отвесных Колонн

Профессор Символогии
Профессор Символогии

Свести к Воспоминаниям
Свести к Воспоминаниям

Тайная Встреча
Тайная Встреча

Конец Семестра
Конец Семестра

Демонстрация Уверенности
Демонстрация Уверенности

Режим Тренировок
Режим Тренировок

Звездный Ученик
Звездный Ученик

Спутник Камнетворца
Спутник Камнетворца

Дух Летучего Камня
Дух Летучего Камня

Строгая Наблюдательница
Строгая Наблюдательница

Перерыв в Учебе
Перерыв в Учебе

Громогласный Оратор
Громогласный Оратор

СИНИЕ

Волшебное Вычитание
Волшебное Вычитание

Заслуженный Архимаг
Заслуженный Архимаг

Буррог-Обманщик
Буррог-Обманщик

Зарыть в Книги
Зарыть в Книги

Курирование
Курирование

Деление на Ноль
Деление на Ноль

Неясыть Грез
Неясыть Грез

Морозная Плутовка
Морозная Плутовка

Гениальное Мастерство
Гениальное Мастерство

Келпи-Проводник
Келпи-Проводник

Руководство Наставницы
Руководство Наставницы

Изменчивая Трансформация
Изменчивая Трансформация

Выбор Ответа
Выбор Ответа

Неожиданная Контрольная
Неожиданная Контрольная

Отклонить
Отклонить

Изваять Заново
Изваять Заново

Змеиная Кривая
Змеиная Кривая

Снежный День
Снежный День

Решение Уравнения
Решение Уравнения

Адепт-Предсказатель
Адепт-Предсказатель

Ведунья Симметрии
Ведунья Симметрии

Учения Древних
Учения Древних

Соблазненный Ориком
Соблазненный Ориком

Испытание Талантов
Испытание Талантов

Гонец Вихря
Гонец Вихря

Воздушный Гимнаст Водопада
Воздушный Гимнаст Водопада

Змей Червоточин
Змей Червоточин

ЧЕРНЫЕ

Высокомерный Поэт
Высокомерный Поэт

Злобное Мастерство
Злобное Мастерство

Солоноводный Болотник
Солоноводный Болотник

Жестокосердный Маг Крови
Жестокосердный Маг Крови

Противостояние Прошлому
Противостояние Прошлому

Сокрушительное Разочарование
Сокрушительное Разочарование

Вливание Эссенции
Вливание Эссенции

Глазопырь
Глазопырь

Провал на Экзамене
Провал на Экзамене

Пустой Разум
Пустой Разум

Охота за Образцами
Охота за Образцами

Плеть Злобы
Плеть Злобы

Неистовая Иссушительница
Неистовая Иссушительница

Охотник на Магов
Охотник на Магов

Нападение Охотников на Магов
Нападение Охотников на Магов

Некротические Испарения
Некротические Испарения

Начинающий Анатом
Начинающий Анатом

Ведомаг Орика
Ведомаг Орика

Окунуться в Запретное
Окунуться в Запретное

Перо Поэта
Перо Поэта

Профессор Оникс
Профессор Оникс

Предупреждение Профессора
Предупреждение Профессора

Одаренная Волшебница Сумерек
Одаренная Волшебница Сумерек

Ведьма с Осоковой Топи
Ведьма с Осоковой Топи

Призрак Трясины
Призрак Трясины

Почетная Чернилодейка
Почетная Чернилодейка

Подлый Прием
Подлый Прием

Ингредиент Поневоле
Ингредиент Поневоле

КРАСНЫЕ

Ученый Диспут
Ученый Диспут

Пылкая Ведунья Праха
Пылкая Ведунья Праха

Генерал Кровавого Века
Генерал Кровавого Века

Теоретик Заговоров
Теоретик Заговоров

Искрящаяся Мощь
Искрящаяся Мощь

Драконье Вмешательство
Драконье Вмешательство

Приближение Дракона
Приближение Дракона

Ифрит, Художница Пламени
Ифрит, Художница Пламени

Увлеченное Изучение
Увлеченное Изучение

Взрывной Прием
Взрывной Прием

Яростное Мастерство
Яростное Мастерство

Первый День Занятий
Первый День Занятий

Дымящаяся Фигура
Дымящаяся Фигура

Ухмыляющийся Игнус
Ухмыляющийся Игнус

Зальный Смотритель
Зальный Смотритель

Горячие Дебаты
Горячие Дебаты

Гениальное Вдохновение
Гениальное Вдохновение

Освещение Истории
Освещение Истории

Прославленный Историк
Прославленный Историк

Перехват Талисмана
Перехват Талисмана

Буря Красок
Буря Красок

Страж Отвесных Колонн
Страж Отвесных Колонн

Достающий Феникс
Достающий Феникс

С Чистого Листа
С Чистого Листа

Художник Обжигающей Бури
Художник Обжигающей Бури

Внезапный Прорыв
Внезапный Прорыв

Истребитель Фолиантов
Истребитель Фолиантов

Шаман Двоесвитков
Шаман Двоесвитков

ЗЕЛЕНЫЕ

Состоявшийся Алхимик
Состоявшийся Алхимик

Основы Сотворения
Основы Сотворения

Грофф с Топей
Грофф с Топей

Большая Игра
Большая Игра

Книжный Вурм
Книжный Вурм

Мощный Рывок
Мощный Рывок

Прорыв Сдерживания
Прорыв Сдерживания

Прожорливые Щупальца
Прожорливые Щупальца

Элита Драконьей Гвардии
Элита Драконьей Гвардии

Экологическая Оценка
Экологическая Оценка

Открывшаяся Последовательность
Открывшаяся Последовательность

Экспоненциальный Рост
Экспоненциальный Рост

Учебная Экскурсия
Учебная Экскурсия

Укрепляющая Настойка
Укрепляющая Настойка

Узловатый Профессор
Узловатый Профессор

Тролль с Отличием
Тролль с Отличием

Погонщица Кароков
Погонщица Кароков

Призыв Невидимых Лучей
Призыв Невидимых Лучей

Дуэль Магов
Дуэль Магов

Мастер Симметрии
Мастер Симметрии

Заросшая Арка
Заросшая Арка

Профессор Зоомантии
Профессор Зоомантии

Безрассудный Ростомант
Безрассудный Ростомант

Колония Скурридов
Колония Скурридов

Шипастый Карок
Шипастый Карок

Волень Весенней Гривы
Волень Весенней Гривы

Спутывающая Мухоловка
Спутывающая Мухоловка

Зеленое Мастерство
Зеленое Мастерство

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Эфирная Спираль
Эфирная Спираль

Беледрос Визерблум
Беледрос Визерблум

Биоматематик
Биоматематик

Историк Клинков
Историк Клинков

Исследовательница Крови
Исследовательница Крови

Небесная Клякса
Небесная Клякса

Корпус Исследований
Корпус Исследований

Заключительный Тезис
Заключительный Тезис

Зубрежка
Зубрежка

Выплеск Творчества
Выплеск Творчества

Ритуал Выбраковки
Ритуал Выбраковки

Кульминация Обучения
Кульминация Обучения

Демогот-Титан
Демогот-Титан

Демогот, Пожиратель Горестей
Демогот, Пожиратель Горестей

Смертельное Зелье
Смертельное Зелье

Окончательный Отказ
Окончательный Отказ

Дина, Питающая Души
Дина, Питающая Души

Двойная Специализация
Двойная Специализация

Драматический Финал
Драматический Финал

Выразитель Стихий
Выразитель Стихий

Стихийный Шедевр
Стихийный Шедевр

Призыв Элементаля
Призыв Элементаля

Момент Озарения
Момент Озарения

Бодрящее Красноречие
Бодрящее Красноречие

Выразительная Итерация
Выразительная Итерация

Призыв Фрактала
Призыв Фрактала

Трещина
Трещина

Галазет Призмари
Галазет Призмари

Золотое Сечение
Золотое Сечение

Укрощение Бесконечности
Укрощение Бесконечности

Хофри Духогорн
Хофри Духогорн

Уничижение
Уничижение

Насыщение Жизнью
Насыщение Жизнью

Призыв Чернильника
Призыв Чернильника

Касмина, Загадочная Ведунья
Касмина, Загадочная Ведунья

Киллиан, Чернильный Дуэлянт
Киллиан, Чернильный Дуэлянт

Ученица с Лорхолда
Ученица с Лорхолда

Команда Лорхолда
Команда Лорхолда

Раскопки Лорхолда
Раскопки Лорхолда

Маг Клятвы с Лорхолда
Маг Клятвы с Лорхолда

Муза Вихря
Муза Вихря

Магмовый Опус
Магмовый Опус

Оставить Отметину
Оставить Отметину

Мудрец Проявления
Мудрец Проявления

Заплесневелый Карок
Заплесневелый Карок

Копье Смертности
Копье Смертности

Иглошипастый Дрейк
Иглошипастый Дрейк

Оггиярский Боевой Провидец
Оггиярский Боевой Провидец

Совлин, Маг Щита
Совлин, Маг Щита

Призыв Вредителей
Призыв Вредителей

Практические Исследования
Практические Исследования

Ученица с Призмари
Ученица с Призмари

Команда Призмари
Команда Призмари

Маг Клятвы с Призмари
Маг Клятвы с Призмари

Ученик с Квандрикса
Ученик с Квандрикса

Команда Квандрикса
Команда Квандрикса

Возделыватель с Квандрикса
Возделыватель с Квандрикса

Маг Клятвы с Квандрикса
Маг Клятвы с Квандрикса

Квинториус, Полевой Историк
Квинториус, Полевой Историк

Лучезарная Волшебница Свитков
Лучезарная Волшебница Свитков

Реконструкция Истории
Реконструкция Истории

Реликтовый Ленивец
Реликтовый Ленивец

Вернувшийся Призыватель Прошлого
Вернувшийся Призыватель Прошлого

Растерзать на Части
Растерзать на Части

Восхождение Экстуса
Восхождение Экстуса

Рута, Переменчивая Художница
Рута, Переменчивая Художница

Поспешное Перерождение
Поспешное Перерождение

Лауреат Крыла Тени
Лауреат Крыла Тени

Шадрикс Сильверквилл
Шадрикс Сильверквилл

Ученица с Сильверквилла
Ученица с Сильверквилла

Команда Сильверквилла
Команда Сильверквилла

Маг Клятвы с Сильверквилла
Маг Клятвы с Сильверквилла

Подавительница с Сильверквилла
Подавительница с Сильверквилла

Волшебница Зрелищ
Волшебница Зрелищ

Призыв Духа
Призыв Духа

Зловредный Отряд
Зловредный Отряд

Боевая Стойка
Боевая Стойка

Камнесвязанная Наставница
Камнесвязанная Наставница

Таназир Квандрикс
Таназир Квандрикс

Преподавание на Примере
Преподавание на Примере

Уход за Вредителями
Уход за Вредителями

Захватывающее Открытие
Захватывающее Открытие

Строфа Исчезновения
Строфа Исчезновения

Веломахус Лорхолд
Веломахус Лорхолд

Почтенная Певица Войны
Почтенная Певица Войны

Ученик с Визерблума
Ученик с Визерблума

Команда Визерблума
Команда Визерблума

Маг Клятвы с Визерблума
Маг Клятвы с Визерблума

Зимона, Вундеркинд с Квандрикса
Зимона, Вундеркинд с Квандрикса

БЕСЦВЕТНЫЙ

Науки о Среде
Науки о Среде

Расширенная Анатомия
Расширенная Анатомия

Введение в Изничтожение
Введение в Изничтожение

Введение в Пророчества
Введение в Пророчества

Выставка Талисманов
Выставка Талисманов

АРТЕФАКТЫ

Помощник из Библиоплекса
Помощник из Библиоплекса

Проводник по Кампусу
Проводник по Кампусу

Коди, Громогласный Кодекс
Коди, Громогласный Кодекс

Механический Архивариус
Механический Архивариус

Раскопанная Стена
Раскопанная Стена

Письмо о Поступлении
Письмо о Поступлении

Отражающий Голем
Отражающий Голем

Сума Заклинаний
Сума Заклинаний

Стадион Стриксхейвена
Стадион Стриксхейвена

Командный Вымпел
Командный Вымпел

Сапоги Ветра
Сапоги Ветра

ЗЕМЛИ

Входной Туннель
Входной Туннель

Арочная Площадь
Арочная Площадь

Библиоплекс
Библиоплекс

Ледокипящее Сплетение
Ледокипящее Сплетение

Яромирное Сплетение
Яромирное Сплетение

Зал Оракулов
Зал Оракулов

Кампус Лорхолда
Кампус Лорхолда

Смертецветущее Сплетение
Смертецветущее Сплетение

Кампус Призмари
Кампус Призмари

Кампус Квандрикса
Кампус Квандрикса

Светомрачное Сплетение
Светомрачное Сплетение

Кампус Сильверквилла
Кампус Сильверквилла

Лозомерцающее Сплетение
Лозомерцающее Сплетение

Кампус Визерблума
Кампус Визерблума

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ

Бродячий Древний
Исследование Дальних Просторов

Бродячий Древний

Усилитель-Борец
Расходящееся Уравнение

Усилитель-Борец

Блекс, Вредный Паразит
Поиски Блекса

Блекс, Вредный Паразит

Экстус, Повелитель Орика
Пробуждение Аватара Крови

Экстус, Повелитель Орика

Жрица Огненного Свитка
Наслаждение Тишиной

Жрица Огненного Свитка

Ядзи, Оракул Аркавиоса
Путешествие к Оракулу

Ядзи, Оракул Аркавиоса

Кианна, Декан Сущности
Имбрахам, Декан Теории

Кианна, Декан Сущности

Мила, Хитроумная Спутница
Лукка, Непредсказуемый Узомант

Мила, Хитроумная Спутница

Болезнетворный Котел
Восстановительный Взрыв

Болезнетворный Котел

Пларгг, Декан Хаоса
Августа, Декан Порядка

Пларгг, Декан Хаоса

Рован, Ученая Искр
Уилл, Ученый Мороза

Рован, Ученая Искр

Бескорыстный Творец Знаков
Смертоносное Тщеславие

Бескорыстный Творец Знаков

Шейли, Декан Сияния
Эмброз, Декан Теней

Шейли, Декан Сияния

Скульптор Течения
Огнеметная Соната

Скульптор Течения

Увильда, Декан Совершенства
Нассари, Декан Выражения

Увильда, Декан Совершенства

Валентин, Декан Вен
Лизетта, Декан Корней

Валентин, Декан Вен

 

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