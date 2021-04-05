Strixhaven: School of Mages Card Image Gallery
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ВСЕ КАРТЫ
БЕЛЫЕ
Условное Отчисление
Нестареющий Часовой
Вопиющая Непокорность
Мудрая Светомантка
Боевой Профессор
Оборона Кампуса
Вихрь Задержания
Разрушительное Мастерство
Тренер Дуэлянтов
Энергичная Первокурсница
Элитный Связыватель Заклинаний
Отчислить
Направляющий Голос
Леонинский Светописец
Мавинда, Заступница за Студентов
Паломница Веков
Спасатель Отвесных Колонн
Профессор Символогии
Свести к Воспоминаниям
Тайная Встреча
Конец Семестра
Демонстрация Уверенности
Режим Тренировок
Звездный Ученик
Спутник Камнетворца
Дух Летучего Камня
Строгая Наблюдательница
Перерыв в Учебе
Громогласный Оратор
СИНИЕ
Волшебное Вычитание
Заслуженный Архимаг
Буррог-Обманщик
Зарыть в Книги
Курирование
Деление на Ноль
Неясыть Грез
Морозная Плутовка
Гениальное Мастерство
Келпи-Проводник
Руководство Наставницы
Изменчивая Трансформация
Выбор Ответа
Неожиданная Контрольная
Отклонить
Изваять Заново
Змеиная Кривая
Снежный День
Решение Уравнения
Адепт-Предсказатель
Ведунья Симметрии
Учения Древних
Соблазненный Ориком
Испытание Талантов
Гонец Вихря
Воздушный Гимнаст Водопада
Змей Червоточин
ЧЕРНЫЕ
Высокомерный Поэт
Злобное Мастерство
Солоноводный Болотник
Жестокосердный Маг Крови
Противостояние Прошлому
Сокрушительное Разочарование
Вливание Эссенции
Глазопырь
Провал на Экзамене
Пустой Разум
Охота за Образцами
Плеть Злобы
Неистовая Иссушительница
Охотник на Магов
Нападение Охотников на Магов
Некротические Испарения
Начинающий Анатом
Ведомаг Орика
Окунуться в Запретное
Перо Поэта
Профессор Оникс
Предупреждение Профессора
Одаренная Волшебница Сумерек
Ведьма с Осоковой Топи
Призрак Трясины
Почетная Чернилодейка
Подлый Прием
Ингредиент Поневоле
КРАСНЫЕ
Ученый Диспут
Пылкая Ведунья Праха
Генерал Кровавого Века
Теоретик Заговоров
Искрящаяся Мощь
Драконье Вмешательство
Приближение Дракона
Ифрит, Художница Пламени
Увлеченное Изучение
Взрывной Прием
Яростное Мастерство
Первый День Занятий
Дымящаяся Фигура
Ухмыляющийся Игнус
Зальный Смотритель
Горячие Дебаты
Гениальное Вдохновение
Освещение Истории
Прославленный Историк
Перехват Талисмана
Буря Красок
Страж Отвесных Колонн
Достающий Феникс
С Чистого Листа
Художник Обжигающей Бури
Внезапный Прорыв
Истребитель Фолиантов
Шаман Двоесвитков
ЗЕЛЕНЫЕ
Состоявшийся Алхимик
Основы Сотворения
Грофф с Топей
Большая Игра
Книжный Вурм
Мощный Рывок
Прорыв Сдерживания
Прожорливые Щупальца
Элита Драконьей Гвардии
Экологическая Оценка
Открывшаяся Последовательность
Экспоненциальный Рост
Учебная Экскурсия
Укрепляющая Настойка
Узловатый Профессор
Тролль с Отличием
Погонщица Кароков
Призыв Невидимых Лучей
Дуэль Магов
Мастер Симметрии
Заросшая Арка
Профессор Зоомантии
Безрассудный Ростомант
Колония Скурридов
Шипастый Карок
Волень Весенней Гривы
Спутывающая Мухоловка
Зеленое Мастерство
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Эфирная Спираль
Беледрос Визерблум
Биоматематик
Историк Клинков
Исследовательница Крови
Небесная Клякса
Корпус Исследований
Заключительный Тезис
Зубрежка
Выплеск Творчества
Ритуал Выбраковки
Кульминация Обучения
Демогот-Титан
Демогот, Пожиратель Горестей
Смертельное Зелье
Окончательный Отказ
Дина, Питающая Души
Двойная Специализация
Драматический Финал
Выразитель Стихий
Стихийный Шедевр
Призыв Элементаля
Момент Озарения
Бодрящее Красноречие
Выразительная Итерация
Призыв Фрактала
Трещина
Галазет Призмари
Золотое Сечение
Укрощение Бесконечности
Хофри Духогорн
Уничижение
Насыщение Жизнью
Призыв Чернильника
Касмина, Загадочная Ведунья
Киллиан, Чернильный Дуэлянт
Ученица с Лорхолда
Команда Лорхолда
Раскопки Лорхолда
Маг Клятвы с Лорхолда
Муза Вихря
Магмовый Опус
Оставить Отметину
Мудрец Проявления
Заплесневелый Карок
Копье Смертности
Иглошипастый Дрейк
Оггиярский Боевой Провидец
Совлин, Маг Щита
Призыв Вредителей
Практические Исследования
Ученица с Призмари
Команда Призмари
Маг Клятвы с Призмари
Ученик с Квандрикса
Команда Квандрикса
Возделыватель с Квандрикса
Маг Клятвы с Квандрикса
Квинториус, Полевой Историк
Лучезарная Волшебница Свитков
Реконструкция Истории
Реликтовый Ленивец
Вернувшийся Призыватель Прошлого
Растерзать на Части
Восхождение Экстуса
Рута, Переменчивая Художница
Поспешное Перерождение
Лауреат Крыла Тени
Шадрикс Сильверквилл
Ученица с Сильверквилла
Команда Сильверквилла
Маг Клятвы с Сильверквилла
Подавительница с Сильверквилла
Волшебница Зрелищ
Призыв Духа
Зловредный Отряд
Боевая Стойка
Камнесвязанная Наставница
Таназир Квандрикс
Преподавание на Примере
Уход за Вредителями
Захватывающее Открытие
Строфа Исчезновения
Веломахус Лорхолд
Почтенная Певица Войны
Ученик с Визерблума
Команда Визерблума
Маг Клятвы с Визерблума
Зимона, Вундеркинд с Квандрикса
БЕСЦВЕТНЫЙ
Науки о Среде
Расширенная Анатомия
Введение в Изничтожение
Введение в Пророчества
Выставка Талисманов
АРТЕФАКТЫ
Помощник из Библиоплекса
Проводник по Кампусу
Коди, Громогласный Кодекс
Механический Архивариус
Раскопанная Стена
Письмо о Поступлении
Отражающий Голем
Сума Заклинаний
Стадион Стриксхейвена
Командный Вымпел
Сапоги Ветра
ЗЕМЛИ
Входной Туннель
Арочная Площадь
Библиоплекс
Ледокипящее Сплетение
Яромирное Сплетение
Зал Оракулов
Кампус Лорхолда
Смертецветущее Сплетение
Кампус Призмари
Кампус Квандрикса
Светомрачное Сплетение
Кампус Сильверквилла
Лозомерцающее Сплетение
Кампус Визерблума
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
Бродячий Древний
Усилитель-Борец
Блекс, Вредный Паразит
Экстус, Повелитель Орика
Жрица Огненного Свитка
Ядзи, Оракул Аркавиоса
Кианна, Декан Сущности
Мила, Хитроумная Спутница
Болезнетворный Котел
Пларгг, Декан Хаоса
Рован, Ученая Искр
Бескорыстный Творец Знаков
Шейли, Декан Сияния
Скульптор Течения
Увильда, Декан Совершенства
Валентин, Декан Вен
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | БЕСЦВЕТНЫЙ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
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