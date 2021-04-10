 

БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | БЕСЦВЕТНЫЙ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
ВСЕ КАРТЫ

БЕЛЫЕ

Приближение Второго Солнца
Приближение Второго Солнца

Судный День
Судный День

Дерзкий Удар
Дерзкий Удар

Божественный Гамбит
Божественный Гамбит

Разсуществление
Разсуществление

Дарованные Земли
Дарованные Земли

Воля Богов
Воля Богов

Мановый Налог
Мановый Налог

Восстановление Сил
Восстановление Сил

Мечи на Орала
Мечи на Орала

Защита Тефери
Защита Тефери

Приближение Второго Солнца
Приближение Второго Солнца

Судный День
Судный День

Дерзкий Удар
Дерзкий Удар

Божественный Гамбит
Божественный Гамбит

Разсуществление
Разсуществление

Дарованные Земли
Дарованные Земли

Воля Богов
Воля Богов

Мановый Налог
Мановый Налог

Восстановление Сил
Восстановление Сил

Мечи на Орала
Мечи на Орала

Защита Тефери
Защита Тефери

Academic Probation
Academic Probation

Devastating Mastery
Devastating Mastery

Elite Spellbinder
Elite Spellbinder

Leonin Lightscribe
Leonin Lightscribe

Mavinda, Students' Advocate
Mavinda, Students' Advocate

Semester's End
Semester's End

Sparring Regimen
Sparring Regimen

Strict Proctor
Strict Proctor

Angel of the Ruins
Angel of the Ruins

Archaeomancer's Map
Archaeomancer's Map

Bronze Guardian
Bronze Guardian

Combat Calligrapher
Combat Calligrapher

Digsite Engineer
Digsite Engineer

Excavation Technique
Excavation Technique

Guardian Archon
Guardian Archon

Losheel, Clockwork Scholar
Losheel, Clockwork Scholar

Monologue Tax
Monologue Tax

Nils, Discipline Enforcer
Nils, Discipline Enforcer

Promise of Loyalty
Promise of Loyalty

Scholarship Sponsor
Scholarship Sponsor

СИНИЕ

Зенит Синего Солнца
Зенит Синего Солнца

Мозговой Штурм
Мозговой Штурм

Маниакальное Исследование
Маниакальное Исследование

Отмена Заклинания
Отмена Заклинания

Провал в Памяти
Провал в Памяти

Влечение Разума
Влечение Разума

Отвергнуть
Отвергнуть

Выбор
Выбор

Стратегическое Планирование
Стратегическое Планирование

Гамбит Теззерета
Гамбит Теззерета

Искривление Времени
Искривление Времени

Вихревой Отказ
Вихревой Отказ

Зенит Синего Солнца
Зенит Синего Солнца

Мозговой Штурм
Мозговой Штурм

Маниакальное Исследование
Маниакальное Исследование

Отмена Заклинания
Отмена Заклинания

Провал в Памяти
Провал в Памяти

Влечение Разума
Влечение Разума

Отвергнуть
Отвергнуть

Выбор
Выбор

Стратегическое Планирование
Стратегическое Планирование

Гамбит Теззерета
Гамбит Теззерета

Искривление Времени
Искривление Времени

Вихревой Отказ
Вихревой Отказ

Archmage Emeritus
Archmage Emeritus

Dream Strix
Dream Strix

Ingenious Mastery
Ingenious Mastery

Multiple Choice
Multiple Choice

Teachings of the Archaics
Teachings of the Archaics

Tempted by the Oriq
Tempted by the Oriq

Commander's Insight
Commander's Insight

Curiosity Crafter
Curiosity Crafter

Dazzling Sphinx
Dazzling Sphinx

Deekah, Fractal Theorist
Deekah, Fractal Theorist

Inspiring Refrain
Inspiring Refrain

Muse Vortex
Muse Vortex

Octavia, Living Thesis
Octavia, Living Thesis

Perplexing Test
Perplexing Test

Replication Technique
Replication Technique

Sly Instigator
Sly Instigator

Spawning Kraken
Spawning Kraken

Theoretical Duplication
Theoretical Duplication

Заслуженный Архимаг
Заслуженный Архимаг

ЧЕРНЫЕ

Мучительные Сожаления
Мучительные Сожаления

Загадка Судьбы
Загадка Судьбы

Темный Ритуал
Темный Ритуал

Демонический Наставник
Демонический Наставник

Клинок Судьбы
Клинок Судьбы

Насилие
Насилие

Изничтожить
Изничтожить

Инквизиция Козилека
Инквизиция Козилека

Подписание Кровью
Подписание Кровью

Запятнанный Договор
Запятнанный Договор

Усики Агонии
Усики Агонии

Деревенские Обряды
Деревенские Обряды

Мучительные Сожаления
Мучительные Сожаления

Загадка Судьбы
Загадка Судьбы

Темный Ритуал
Темный Ритуал

Демонический Наставник
Демонический Наставник

Клинок Судьбы
Клинок Судьбы

Насилие
Насилие

Изничтожить
Изничтожить

Инквизиция Козилека
Инквизиция Козилека

Подписание Кровью
Подписание Кровью

Запятнанный Договор
Запятнанный Договор

Усики Агонии
Усики Агонии

Деревенские Обряды
Деревенские Обряды

Профессор Оникс
Профессор Оникс

Baleful Mastery
Baleful Mastery

Callous Bloodmage
Callous Bloodmage

Confront the Past
Confront the Past

Oriq Loremage
Oriq Loremage

Poet's Quill
Poet's Quill

Sedgemoor Witch
Sedgemoor Witch

Author of Shadows
Author of Shadows

Blight Mound
Blight Mound

Bold Plagiarist
Bold Plagiarist

Cunning Rhetoric
Cunning Rhetoric

Essence Pulse
Essence Pulse

Fain, the Broker
Fain, the Broker

Incarnation Technique
Incarnation Technique

Keen Duelist
Keen Duelist

Marshland Bloodcaster
Marshland Bloodcaster

Stinging Study
Stinging Study

Tivash, Gloom Summoner
Tivash, Gloom Summoner

Veinwitch Coven
Veinwitch Coven

КРАСНЫЕ

Искривление Хаоса
Искривление Хаоса

Забрать Первенца
Забрать Первенца

Безбожное Разграбление
Безбожное Разграбление

Крупная Картечь
Крупная Картечь

Растущее Возмездие
Растущее Возмездие

Привести в Ярость
Привести в Ярость

Удар Молнии
Удар Молнии

Мастерство Миззикса
Мастерство Миззикса

Шок
Шок

Камнепад
Камнепад

Азарт Возможностей
Азарт Возможностей

Ярость Урзы
Ярость Урзы

Искривление Хаоса
Искривление Хаоса

Забрать Первенца
Забрать Первенца

Безбожное Разграбление
Безбожное Разграбление

Крупная Картечь
Крупная Картечь

Растущее Возмездие
Растущее Возмездие

Привести в Ярость
Привести в Ярость

Удар Молнии
Удар Молнии

Мастерство Миззикса
Мастерство Миззикса

Шок
Шок

Камнепад
Камнепад

Азарт Возможностей
Азарт Возможностей

Ярость Урзы
Ярость Урзы

Conspiracy Theorist
Conspiracy Theorist

Crackle with Power
Crackle with Power

Draconic Intervention
Draconic Intervention

Efreet Flamepainter
Efreet Flamepainter

Fervent Mastery
Fervent Mastery

Illuminate History
Illuminate History

Retriever Phoenix
Retriever Phoenix

Audacious Reshapers
Audacious Reshapers

Battlemage's Bracers
Battlemage's Bracers

Creative Technique
Creative Technique

Cursed Mirror
Cursed Mirror

Fiery Encore
Fiery Encore

Inferno Project
Inferno Project

Laelia, the Blade Reforged
Laelia, the Blade Reforged

Radiant Performer
Radiant Performer

Rionya, Fire Dancer
Rionya, Fire Dancer

Rousing Refrain
Rousing Refrain

Ruin Grinder
Ruin Grinder

Surge to Victory
Surge to Victory

ЗЕЛЕНЫЕ

Изобильный Урожай
Изобильный Урожай

Зов Приключений
Зов Приключений

Преобразование
Преобразование

Культивировать
Культивировать

Гармония
Гармония

Кросанская Хватка
Кросанская Хватка

Естественный Порядок
Естественный Порядок

Древнейшая Команда
Древнейшая Команда

Отрастание
Отрастание

Завеса Змеиной Кожи
Завеса Змеиной Кожи

Пережить Бурю
Пережить Бурю

Изобильный Урожай
Изобильный Урожай

Зов Приключений
Зов Приключений

Преобразование
Преобразование

Культивировать
Культивировать

Гармония
Гармония

Кросанская Хватка
Кросанская Хватка

Естественный Порядок
Естественный Порядок

Древнейшая Команда
Древнейшая Команда

Отрастание
Отрастание

Завеса Змеиной Кожи
Завеса Змеиной Кожи

Пережить Бурю
Пережить Бурю

Accomplished Alchemist
Accomplished Alchemist

Basic Conjuration
Basic Conjuration

Dragonsguard Elite
Dragonsguard Elite

Ecological Appreciation
Ecological Appreciation

Exponential Growth
Exponential Growth

Gnarled Professor
Gnarled Professor

Verdant Mastery
Verdant Mastery

Элита Драконьей Гвардии
Элита Драконьей Гвардии

Blossoming Bogbeast
Blossoming Bogbeast

Ezzaroot Channeler
Ezzaroot Channeler

Fractal Harness
Fractal Harness

Guardian Augmenter
Guardian Augmenter

Healing Technique
Healing Technique

Paradox Zone
Paradox Zone

Pest Infestation
Pest Infestation

Ruxa, Patient Professor
Ruxa, Patient Professor

Sequence Engine
Sequence Engine

Sproutback Trudge
Sproutback Trudge

Trudge Garden
Trudge Garden

Yedora, Grave Gardener
Yedora, Grave Gardener

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Лишение Искры
Лишение Искры

Электролиз
Электролиз

Спираль Роста
Спираль Роста

Спираль Молний
Спираль Молний

Гниение
Гниение

Лишение Искры
Лишение Искры

Электролиз
Электролиз

Спираль Роста
Спираль Роста

Спираль Молний
Спираль Молний

Гниение
Гниение

Касмина, Загадочная Ведунья
Касмина, Загадочная Ведунья

Шадрикс Сильверквилл
Шадрикс Сильверквилл

Галазет Призмари
Галазет Призмари

Беледрос Визерблум
Беледрос Визерблум

Веломахус Лорхолд
Веломахус Лорхолд

Таназир Квандрикс
Таназир Квандрикс

Breena, the Demagogue
Breena, the Demagogue

Felisa, Fang of Silverquill
Felisa, Fang of Silverquill

Veyran, Voice of Duality
Veyran, Voice of Duality

Zaffai, Thunder Conductor
Zaffai, Thunder Conductor

Gyome, Master Chef
Gyome, Master Chef

Willowdusk, Essence Seer
Willowdusk, Essence Seer

Alibou, Ancient Witness
Alibou, Ancient Witness

Blade Historian
Blade Historian

Osgir, the Reconstructor
Osgir, the Reconstructor

Blot Out the Sky
Blot Out the Sky

Adrix and Nev, Twincasters
Adrix and Nev, Twincasters

Body of Research
Body of Research

Esix, Fractal Bloom
Esix, Fractal Bloom

Culling Ritual
Culling Ritual

Culmination of Studies
Culmination of Studies

Daemogoth Titan
Daemogoth Titan

Double Major
Double Major

Dramatic Finale
Dramatic Finale

Elemental Expressionist
Elemental Expressionist

Harness Infinity
Harness Infinity

Hofri Ghostforge
Hofri Ghostforge

Lorehold Command
Lorehold Command

Magma Opus
Magma Opus

Manifestation Sage
Manifestation Sage

Prismari Command
Prismari Command

Quandrix Command
Quandrix Command

Radiant Scrollwielder
Radiant Scrollwielder

Rushed Rebirth
Rushed Rebirth

Silverquill Command
Silverquill Command

Silverquill Silencer
Silverquill Silencer

Vanishing Verse
Vanishing Verse

Venerable Warsinger
Venerable Warsinger

Witherbloom Command
Witherbloom Command

Трещина
Трещина

Выразительная Итерация
Выразительная Итерация

Копье Смертности
Копье Смертности

Растерзать на Части
Растерзать на Части

Окончательный Отказ
Окончательный Отказ

Inkshield
Inkshield

Oversimplify
Oversimplify

Reinterpret
Reinterpret

Revival Experiment
Revival Experiment

Wake the Past
Wake the Past

БЕСЦВЕТНЫЙ

Mascot Exhibition
Mascot Exhibition

АРТЕФАКТЫ

Codie, Vociferous Codex
Codie, Vociferous Codex

Strixhaven Stadium
Strixhaven Stadium

Elementalist's Palette
Elementalist's Palette

Geometric Nexus
Geometric Nexus

Tempting Contract
Tempting Contract

Triplicate Titan
Triplicate Titan

ЗЕМЛИ

The Biblioplex
The Biblioplex

Frostboil Snarl
Frostboil Snarl

Furycalm Snarl
Furycalm Snarl

Hall of Oracles
Hall of Oracles

Necroblossom Snarl
Necroblossom Snarl

Shineshadow Snarl
Shineshadow Snarl

Vineglimmer Snarl
Vineglimmer Snarl

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Witch's Clinic
Witch's Clinic

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ

Мила, Хитроумная Спутница
Лукка, Непредсказуемый Узомант

Мила, Хитроумная Спутница

Рован, Ученая Искр
Уилл, Ученый Мороза

Рован, Ученая Искр

Wandering Archaic
Explore the Vastlands

Wandering Archaic

Augmenter Pugilist
Echoing Equation

Augmenter Pugilist

Blex, Vexing Pest
Search for Blex

Blex, Vexing Pest

Extus, Oriq Overlord
Awaken the Blood Avatar

Extus, Oriq Overlord

Flamescroll Celebrant
Revel in Silence

Flamescroll Celebrant

Jadzi, Oracle of Arcavios
Journey to the Oracle

Jadzi, Oracle of Arcavios

Kianne, Dean of Substance
Imbraham, Dean of Theory

Kianne, Dean of Substance

Pestilent Cauldron
Restorative Burst

Pestilent Cauldron

Plargg, Dean of Chaos
Augusta, Dean of Order

Plargg, Dean of Chaos

Selfless Glyphweaver
Deadly Vanity

Selfless Glyphweaver

Shaile, Dean of Radiance
Embrose, Dean of Shadow

Shaile, Dean of Radiance

Torrent Sculptor
Flamethrower Sonata

Torrent Sculptor

Uvilda, Dean of Perfection
Nassari, Dean of Expression

Uvilda, Dean of Perfection

Valentin, Dean of the Vein
Lisette, Dean of the Root

Valentin, Dean of the Vein

 

БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | БЕСЦВЕТНЫЙ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
ВСЕ КАРТЫ