Strixhaven: School of Mages Variants
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | БЕСЦВЕТНЫЙ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
ВСЕ КАРТЫ
БЕЛЫЕ
Приближение Второго Солнца
Судный День
Дерзкий Удар
Божественный Гамбит
Разсуществление
Дарованные Земли
Воля Богов
Мановый Налог
Восстановление Сил
Мечи на Орала
Защита Тефери
Приближение Второго Солнца
Судный День
Дерзкий Удар
Божественный Гамбит
Разсуществление
Дарованные Земли
Воля Богов
Мановый Налог
Восстановление Сил
Мечи на Орала
Защита Тефери
Academic Probation
Devastating Mastery
Elite Spellbinder
Leonin Lightscribe
Mavinda, Students' Advocate
Semester's End
Sparring Regimen
Strict Proctor
Angel of the Ruins
Archaeomancer's Map
Bronze Guardian
Combat Calligrapher
Digsite Engineer
Excavation Technique
Guardian Archon
Losheel, Clockwork Scholar
Monologue Tax
Nils, Discipline Enforcer
Promise of Loyalty
Scholarship Sponsor
СИНИЕ
Зенит Синего Солнца
Мозговой Штурм
Маниакальное Исследование
Отмена Заклинания
Провал в Памяти
Влечение Разума
Отвергнуть
Выбор
Стратегическое Планирование
Гамбит Теззерета
Искривление Времени
Вихревой Отказ
Зенит Синего Солнца
Мозговой Штурм
Маниакальное Исследование
Отмена Заклинания
Провал в Памяти
Влечение Разума
Отвергнуть
Выбор
Стратегическое Планирование
Гамбит Теззерета
Искривление Времени
Вихревой Отказ
Archmage Emeritus
Dream Strix
Ingenious Mastery
Multiple Choice
Teachings of the Archaics
Tempted by the Oriq
Commander's Insight
Curiosity Crafter
Dazzling Sphinx
Deekah, Fractal Theorist
Inspiring Refrain
Muse Vortex
Octavia, Living Thesis
Perplexing Test
Replication Technique
Sly Instigator
Spawning Kraken
Theoretical Duplication
Заслуженный Архимаг
ЧЕРНЫЕ
Мучительные Сожаления
Загадка Судьбы
Темный Ритуал
Демонический Наставник
Клинок Судьбы
Насилие
Изничтожить
Инквизиция Козилека
Подписание Кровью
Запятнанный Договор
Усики Агонии
Деревенские Обряды
Мучительные Сожаления
Загадка Судьбы
Темный Ритуал
Демонический Наставник
Клинок Судьбы
Насилие
Изничтожить
Инквизиция Козилека
Подписание Кровью
Запятнанный Договор
Усики Агонии
Деревенские Обряды
Профессор Оникс
Baleful Mastery
Callous Bloodmage
Confront the Past
Oriq Loremage
Poet's Quill
Sedgemoor Witch
Author of Shadows
Blight Mound
Bold Plagiarist
Cunning Rhetoric
Essence Pulse
Fain, the Broker
Incarnation Technique
Keen Duelist
Marshland Bloodcaster
Stinging Study
Tivash, Gloom Summoner
Veinwitch Coven
КРАСНЫЕ
Искривление Хаоса
Забрать Первенца
Безбожное Разграбление
Крупная Картечь
Растущее Возмездие
Привести в Ярость
Удар Молнии
Мастерство Миззикса
Шок
Камнепад
Азарт Возможностей
Ярость Урзы
Искривление Хаоса
Забрать Первенца
Безбожное Разграбление
Крупная Картечь
Растущее Возмездие
Привести в Ярость
Удар Молнии
Мастерство Миззикса
Шок
Камнепад
Азарт Возможностей
Ярость Урзы
Conspiracy Theorist
Crackle with Power
Draconic Intervention
Efreet Flamepainter
Fervent Mastery
Illuminate History
Retriever Phoenix
Audacious Reshapers
Battlemage's Bracers
Creative Technique
Cursed Mirror
Fiery Encore
Inferno Project
Laelia, the Blade Reforged
Radiant Performer
Rionya, Fire Dancer
Rousing Refrain
Ruin Grinder
Surge to Victory
ЗЕЛЕНЫЕ
Изобильный Урожай
Зов Приключений
Преобразование
Культивировать
Гармония
Кросанская Хватка
Естественный Порядок
Древнейшая Команда
Отрастание
Завеса Змеиной Кожи
Пережить Бурю
Изобильный Урожай
Зов Приключений
Преобразование
Культивировать
Гармония
Кросанская Хватка
Естественный Порядок
Древнейшая Команда
Отрастание
Завеса Змеиной Кожи
Пережить Бурю
Accomplished Alchemist
Basic Conjuration
Dragonsguard Elite
Ecological Appreciation
Exponential Growth
Gnarled Professor
Verdant Mastery
Элита Драконьей Гвардии
Blossoming Bogbeast
Ezzaroot Channeler
Fractal Harness
Guardian Augmenter
Healing Technique
Paradox Zone
Pest Infestation
Ruxa, Patient Professor
Sequence Engine
Sproutback Trudge
Trudge Garden
Yedora, Grave Gardener
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Лишение Искры
Электролиз
Спираль Роста
Спираль Молний
Гниение
Лишение Искры
Электролиз
Спираль Роста
Спираль Молний
Гниение
Касмина, Загадочная Ведунья
Шадрикс Сильверквилл
Галазет Призмари
Беледрос Визерблум
Веломахус Лорхолд
Таназир Квандрикс
Breena, the Demagogue
Felisa, Fang of Silverquill
Veyran, Voice of Duality
Zaffai, Thunder Conductor
Gyome, Master Chef
Willowdusk, Essence Seer
Alibou, Ancient Witness
Blade Historian
Osgir, the Reconstructor
Blot Out the Sky
Adrix and Nev, Twincasters
Body of Research
Esix, Fractal Bloom
Culling Ritual
Culmination of Studies
Daemogoth Titan
Double Major
Dramatic Finale
Elemental Expressionist
Harness Infinity
Hofri Ghostforge
Lorehold Command
Magma Opus
Manifestation Sage
Prismari Command
Quandrix Command
Radiant Scrollwielder
Rushed Rebirth
Silverquill Command
Silverquill Silencer
Vanishing Verse
Venerable Warsinger
Witherbloom Command
Трещина
Выразительная Итерация
Копье Смертности
Растерзать на Части
Окончательный Отказ
Inkshield
Oversimplify
Reinterpret
Revival Experiment
Wake the Past
БЕСЦВЕТНЫЙ
Mascot Exhibition
АРТЕФАКТЫ
Codie, Vociferous Codex
Strixhaven Stadium
Elementalist's Palette
Geometric Nexus
Tempting Contract
Triplicate Titan
ЗЕМЛИ
The Biblioplex
Frostboil Snarl
Furycalm Snarl
Hall of Oracles
Necroblossom Snarl
Shineshadow Snarl
Vineglimmer Snarl
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Гора
Лес
Лес
Witch's Clinic
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
Мила, Хитроумная Спутница
Рован, Ученая Искр
Wandering Archaic
Augmenter Pugilist
Blex, Vexing Pest
Extus, Oriq Overlord
Flamescroll Celebrant
Jadzi, Oracle of Arcavios
Kianne, Dean of Substance
Pestilent Cauldron
Plargg, Dean of Chaos
Selfless Glyphweaver
Shaile, Dean of Radiance
Torrent Sculptor
Uvilda, Dean of Perfection
Valentin, Dean of the Vein
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