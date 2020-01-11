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БЕЛЫЕ

Альсеид Щедрости Жизни
Альсеид Щедрости Жизни

Архонт Падающих Звезд
Архонт Падающих Звезд

Архонт Милости Солнца
Архонт Милости Солнца

Изгоняющий Свет
Изгоняющий Свет

Рождение Мелетиды
Рождение Мелетиды

Пленительный Единорог
Пленительный Единорог

Присутствие Командира
Присутствие Командира

Проповедник Зари
Проповедник Зари

Дакс, Благословленный Солнцем
Дакс, Благословленный Солнцем

Химера Рассвета
Химера Рассвета

Страшная Апатия
Страшная Апатия

Эйдолон Воспрещения
Эйдолон Воспрещения

Элспет Превозмогает Смерть
Элспет Превозмогает Смерть

Элспет, Противница Солнца
Элспет, Противница Солнца

Избранница Ироя
Избранница Ироя

Проблеск Судьбы
Проблеск Судьбы

Несущие Славу
Несущие Славу

Гелиод, Увенчанный Солнцем
Гелиод, Увенчанный Солнцем

Вмешательство Гелиода
Вмешательство Гелиода

Пилигрим Гелиода
Пилигрим Гелиода

Наказание Гелиода
Наказание Гелиода

Герой Прайда
Герой Прайда

Героиня Ветров
Героиня Ветров

Идиллический Наставник
Идиллический Наставник

Неодолимая Воля
Неодолимая Воля

Благословение Караметры
Благословение Караметры

Сказитель Племени Лагонна
Сказитель Племени Лагонна

Леонинцы Потерянного Прайда
Леонинцы Потерянного Прайда

Рысачка из Никса
Рысачка из Никса

Знамение Солнца
Знамение Солнца

Тактика Фаланги
Тактика Фаланги

Набожный Путник
Набожный Путник

Благочестивый Гоплит
Благочестивый Гоплит

Отзыв Бытия
Отзыв Бытия

Громыхающий Часовой
Громыхающий Часовой

Глаза Часового
Глаза Часового

Расколотое Небо
Расколотое Небо

Солнцегривый Пегас
Солнцегривый Пегас

Тараника, Ветеран из Акроса
Тараника, Ветеран из Акроса

Запредельный Посланник
Запредельный Посланник

Триумфальный Рывок
Триумфальный Рывок

СИНИЕ

Алирий, Завороженный
Алирий, Завороженный

Стирание Ашиока
Стирание Ашиока

Соленоводный Гигант
Соленоводный Гигант

Каллафа, Возлюбленная Моря
Каллафа, Возлюбленная Моря

Цепи Воспоминаний
Цепи Воспоминаний

Отказ Божественному
Отказ Божественному

Эйдолон Философии
Эйдолон Философии

Элитная Наставница
Элитная Наставница

Видение Свободы
Видение Свободы

Ихтиоморфоз
Ихтиоморфоз

Киора Побеждает Богиню Моря
Киора Побеждает Богиню Моря

Пророчество Медомая
Пророчество Медомая

Осушение Памяти
Осушение Памяти

Кракен Надира
Кракен Надира

Наяд Потайных Бухт
Наяд Потайных Бухт

Морская Стражница из Никса
Морская Стражница из Никса

Знамение Моря
Знамение Моря

Единство со Звездами
Единство со Звездами

Многоликий Тавматург
Многоликий Тавматург

Черепаха Разрывного Течения
Черепаха Разрывного Течения

Ведунья Тайн
Ведунья Тайн

Презрение Морской Богини
Презрение Морской Богини

Химера Мерцающих Крыльев
Химера Мерцающих Крыльев

Кракен Мелководья
Кракен Мелководья

Мертвецкий Сон
Мертвецкий Сон

Мантия Звездного Света
Мантия Звездного Света

Суровый Отказ
Суровый Отказ

Жалящая Крылатка
Жалящая Крылатка

Сладкое Забвение
Сладкое Забвение

Тасса, Обитательница Глубин
Тасса, Обитательница Глубин

Вмешательство Тассы
Вмешательство Тассы

Оракул Тассы
Оракул Тассы

Жажда Смысла
Жажда Смысла

Сирена Погребальной Песни
Сирена Погребальной Песни

Трикс, Внезапный Шторм
Трикс, Внезапный Шторм

Мистик Исполинских Волн
Мистик Исполинских Волн

Тритон, Наездник Волн
Тритон, Наездник Волн

Наглая Чайка
Наглая Чайка

Волноломный Гиппокамп
Волноломный Гиппокамп

Вихревой Отказ
Вихревой Отказ

Свидетель Грядущего
Свидетель Грядущего

ЧЕРНЫЕ

Мучительные Сожаления
Мучительные Сожаления

Афемия, Какофония
Афемия, Какофония

Облик Миноги
Облик Миноги

Катоблепас Гибельного Дыхания
Катоблепас Гибельного Дыхания

Цепляться за Прах
Цепляться за Прах

Дудочник Дисгармонии
Дудочник Дисгармонии

Утащить в Подземное Царство
Утащить в Подземное Царство

Пожирание с Потрохами
Пожирание с Потрохами

Кошмар Элспет
Кошмар Элспет

Враг Просвещения
Враг Просвещения

Эреб, Жестокосердный
Эреб, Жестокосердный

Вмешательство Эреба
Вмешательство Эреба

Окончательная Смерть
Окончательная Смерть

Плод Тизерия
Плод Тизерия

Похоронные Обряды
Похоронные Обряды

Ламия, Вскрывающая Могилы
Ламия, Вскрывающая Могилы

Серый Торговец из Асфодели
Серый Торговец из Асфодели

Мрачный Врачеватель
Мрачный Врачеватель

Эйдолон Ненависти
Эйдолон Ненависти

Неизбежный Конец
Неизбежный Конец

Лампада Смертного Бдения
Лампада Смертного Бдения

Возвращение Приспешника
Возвращение Приспешника

Тритон Трясины
Тритон Трясины

Хватка Трясины
Хватка Трясины

Благоволение Могия
Благоволение Могия

Пастырь Кошмаров
Пастырь Кошмаров

Мародер из Никса
Мародер из Никса

Знамение Мертвых
Знамение Мертвых

Возлияние Фарики
Возлияние Фарики

Порождение Фарики
Порождение Фарики

Берсерк со Шрамами Ярости
Берсерк со Шрамами Ярости

Гарпия-Падальщица
Гарпия-Падальщица

Жнец Душ Могия
Жнец Душ Могия

Храмовый Воришка
Храмовый Воришка

Предательское Благословение
Предательское Благословение

Тимарет Созывает Мертвых
Тимарет Созывает Мертвых

Тимарет, Избранный в Смерти
Тимарет, Избранный в Смерти

Скакун из Подземного Царства
Скакун из Подземного Царства

Сны Подземелья
Сны Подземелья

Ядовитая Иерофантка
Ядовитая Иерофантка

Горестный Бродяга
Горестный Бродяга

КРАСНЫЕ

Акросская Война
Акросская Война

Анакс, Закаленный в Кузне
Анакс, Закаленный в Кузне

Гладиатор-Жулик
Гладиатор-Жулик

Облик Мантикоры
Облик Мантикоры

Жаждущий Крови
Жаждущий Крови

Беспечная Кутила
Беспечная Кутила

Шаманка, Творительница Грез
Шаманка, Творительница Грез

Мантикора, Охотница из Кошмаров
Мантикора, Охотница из Кошмаров

Скорость Освобождения
Скорость Освобождения

Судьбоносное Завершение
Судьбоносное Завершение

Последняя Вспышка
Последняя Вспышка

Огорошенный Циклоп
Огорошенный Циклоп

Яростное Вознесение
Яростное Вознесение

Герой Игр
Герой Игр

Герои Пирушки
Герои Пирушки

Нависающий Рок
Нависающий Рок

Оракул Воспламенения
Оракул Воспламенения

Привести в Ярость
Привести в Ярость

Благословение Ироя
Благословение Ироя

Непочтительные Гуляки
Непочтительные Гуляки

Громила из Никса
Громила из Никса

Знамение Кузницы
Знамение Кузницы

Ореада Горного Пламени
Ореада Горного Пламени

Агонский Бык
Агонский Бык

Пепельный Феникс
Пепельный Феникс

Предвестие Предательства
Предвестие Предательства

Пирфор, Бронзовокровный
Пирфор, Бронзовокровный

Вмешательство Пирфора
Вмешательство Пирфора

Хитрость Сатира
Хитрость Сатира

Скофский Страж Лабиринта
Скофский Страж Лабиринта

Скофский Военачальник
Скофский Военачальник

Наездница Табуна
Наездница Табуна

Вестник Шторма
Вестник Шторма

Гнев Шторма
Гнев Шторма

Тектонический Гигант
Тектонический Гигант

Азарт Возможностей
Азарт Возможностей

Триумф Анакса
Триумф Анакса

Брешь в Подземное Царство
Брешь в Подземное Царство

Огни Подземного Царства
Огни Подземного Царства

Пес Ярости Подземного Царства
Пес Ярости Подземного Царства

Окутать Пламенем
Окутать Пламенем

ЗЕЛЕНЫЕ

Араста Бесконечной Паутины
Араста Бесконечной Паутины

Подчинение Титанов
Подчинение Титанов

Арахнир Паутины Цепей
Арахнир Паутины Цепей

Прядильщица Судеб
Прядильщица Судеб

Дриад Илизийской Рощи
Дриад Илизийской Рощи

Первые Иройские Игры
Первые Иройские Игры

Дар Силы
Дар Силы

Рост Гидры
Рост Гидры

Дозорная Башни Гиракс
Дозорная Башни Гиракс

Илизийская Кариатида
Илизийская Кариатида

Повергнуть в Трепет
Повергнуть в Трепет

Замысел Клотис
Замысел Клотис

Омерзительная Химера
Омерзительная Химера

Одеяние Волка
Одеяние Волка

Моховая Гадюка
Моховая Гадюка

Таинственный Отпор
Таинственный Отпор

Нессийский Вепрь
Нессийский Вепрь

Нессийский Рогожук
Нессийский Рогожук

Нессийский Странник
Нессийский Странник

Хранители Нексуса
Хранители Нексуса

Нилея, Остроглазая
Нилея, Остроглазая

Предвестник Нилеи
Предвестник Нилеи

Ловчий Нилеи
Ловчий Нилеи

Вмешательство Нилеи
Вмешательство Нилеи

Вестник Никса
Вестник Никса

Древний Никсоцвет
Древний Никсоцвет

Колосс из Никса
Колосс из Никса

Знамение Охоты
Знамение Охоты

Воительница из Племени Ферий
Воительница из Племени Ферий

Стремительное Падение
Стремительное Падение

Неумолимое Преследование
Неумолимое Преследование

Рената, Призванная на Охоту
Рената, Призванная на Охоту

Возвращение к Природе
Возвращение к Природе

Сетесская Поборница
Сетесская Поборница

Сетесская Просительница
Сетесская Просительница

Сетесская Ратница
Сетесская Ратница

Сетесская Подготовка
Сетесская Подготовка

Лесная Плясунья из Сколы
Лесная Плясунья из Сколы

Прожорливый Тифон
Прожорливый Тифон

Благословение Терновника
Благословение Терновника

Укрытие в Волчьих Ивах
Укрытие в Волчьих Ивах

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Служительница Недугов
Служительница Недугов

Манящая Неизвестность
Манящая Неизвестность

Ашиок, Муза Кошмаров
Ашиок, Муза Кошмаров

Атрис, Оракул Полуправды
Атрис, Оракул Полуправды

Бронзовошкурый Лев
Бронзовошкурый Лев

Каликс, Десница Судьбы
Каликс, Десница Судьбы

Далак, Мастеровой Чудес
Далак, Мастеровой Чудес

Пожиратель Воспоминаний
Пожиратель Воспоминаний

Удильщица Грез
Удильщица Грез

Загадочное Воплощение
Загадочное Воплощение

Эвтропия, Дважды Избранная
Эвтропия, Дважды Избранная

Гэллия Бесконечной Пляски
Гэллия Бесконечной Пляски

Гакт Нетронутый
Гакт Нетронутый

Герой Рожденных в Никсе
Герой Рожденных в Никсе

Клотис, Богиня Судьбы
Клотис, Богиня Судьбы

Крокса, Титан Смертного Голода
Крокса, Титан Смертного Голода

Кунор, Пес Атрея
Кунор, Пес Атрея

Озорная Химера
Озорная Химера

Поликран, Освобожденный
Поликран, Освобожденный

Возвышение к Славе
Возвышение к Славе

Сиона, Капитан «Пилея»
Сиона, Капитан «Пилея»

Жрец Резни Могия
Жрец Резни Могия

Ошеломляющее Озарение
Ошеломляющее Озарение

Уро, Титан Гнева Природы
Уро, Титан Гнева Природы

Стражница Прикованного
Стражница Прикованного

АРТЕФАКТЫ

Алтарь Пантеона
Алтарь Пантеона

Бронзовый Меч
Бронзовый Меч

Чарующая Лира
Чарующая Лира

Зеркальный Щит
Зеркальный Щит

Лотос Никса
Лотос Никса

Копье Тени
Копье Тени

Направляющий Души Фонарь
Направляющий Души Фонарь

Питомец Тавматурга
Питомец Тавматурга

Громыхающая Колесница
Громыхающая Колесница

Амулет Путешественника
Амулет Путешественника

Крылья Гордыни
Крылья Гордыни

ЗЕМЛИ

Гибельное Поле
Гибельное Поле

Скофский Лабиринт
Скофский Лабиринт

Храм Забвения
Храм Забвения

Храм Обмана
Храм Обмана

Храм Просвещения
Храм Просвещения

Храм Злобы
Храм Злобы

Храм Изобилия
Храм Изобилия

Неведомые Берега
Неведомые Берега

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

 

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