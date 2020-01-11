Нажмите здесь, чтобы посмотреть промо-карты, карты из заранее собранных колод и альтернативные версии карт выпуска «Терос За Порогом Смерти»

БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ

МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ

БЕЛЫЕ

Альсеид Щедрости Жизни

Архонт Падающих Звезд

Архонт Милости Солнца

Изгоняющий Свет

Рождение Мелетиды

Пленительный Единорог

Присутствие Командира

Проповедник Зари

Дакс, Благословленный Солнцем

Химера Рассвета

Страшная Апатия

Эйдолон Воспрещения

Элспет Превозмогает Смерть

Элспет, Противница Солнца

Избранница Ироя

Проблеск Судьбы

Несущие Славу

Гелиод, Увенчанный Солнцем

Вмешательство Гелиода

Пилигрим Гелиода

Наказание Гелиода

Герой Прайда

Героиня Ветров

Идиллический Наставник

Неодолимая Воля

Благословение Караметры

Сказитель Племени Лагонна

Леонинцы Потерянного Прайда

Рысачка из Никса

Знамение Солнца

Тактика Фаланги

Набожный Путник

Благочестивый Гоплит

Отзыв Бытия

Громыхающий Часовой

Глаза Часового

Расколотое Небо

Солнцегривый Пегас

Тараника, Ветеран из Акроса

Запредельный Посланник

Триумфальный Рывок

СИНИЕ

Алирий, Завороженный

Стирание Ашиока

Соленоводный Гигант

Каллафа, Возлюбленная Моря

Цепи Воспоминаний

Отказ Божественному

Эйдолон Философии

Элитная Наставница

Видение Свободы

Ихтиоморфоз

Киора Побеждает Богиню Моря

Пророчество Медомая

Осушение Памяти

Кракен Надира

Наяд Потайных Бухт

Морская Стражница из Никса

Знамение Моря

Единство со Звездами

Многоликий Тавматург

Черепаха Разрывного Течения

Ведунья Тайн

Презрение Морской Богини

Химера Мерцающих Крыльев

Кракен Мелководья

Мертвецкий Сон

Мантия Звездного Света

Суровый Отказ

Жалящая Крылатка

Сладкое Забвение

Тасса, Обитательница Глубин

Вмешательство Тассы

Оракул Тассы

Жажда Смысла

Сирена Погребальной Песни

Трикс, Внезапный Шторм

Мистик Исполинских Волн

Тритон, Наездник Волн

Наглая Чайка

Волноломный Гиппокамп

Вихревой Отказ

Свидетель Грядущего

ЧЕРНЫЕ

Мучительные Сожаления

Афемия, Какофония

Облик Миноги

Катоблепас Гибельного Дыхания

Цепляться за Прах

Дудочник Дисгармонии

Утащить в Подземное Царство

Пожирание с Потрохами

Кошмар Элспет

Враг Просвещения

Эреб, Жестокосердный

Вмешательство Эреба

Окончательная Смерть

Плод Тизерия

Похоронные Обряды

Ламия, Вскрывающая Могилы

Серый Торговец из Асфодели

Мрачный Врачеватель

Эйдолон Ненависти

Неизбежный Конец

Лампада Смертного Бдения

Возвращение Приспешника

Тритон Трясины

Хватка Трясины

Благоволение Могия

Пастырь Кошмаров

Мародер из Никса

Знамение Мертвых

Возлияние Фарики

Порождение Фарики

Берсерк со Шрамами Ярости

Гарпия-Падальщица

Жнец Душ Могия

Храмовый Воришка

Предательское Благословение

Тимарет Созывает Мертвых

Тимарет, Избранный в Смерти

Скакун из Подземного Царства

Сны Подземелья

Ядовитая Иерофантка

Горестный Бродяга

КРАСНЫЕ

Акросская Война

Анакс, Закаленный в Кузне

Гладиатор-Жулик

Облик Мантикоры

Жаждущий Крови

Беспечная Кутила

Шаманка, Творительница Грез

Мантикора, Охотница из Кошмаров

Скорость Освобождения

Судьбоносное Завершение

Последняя Вспышка

Огорошенный Циклоп

Яростное Вознесение

Герой Игр

Герои Пирушки

Нависающий Рок

Оракул Воспламенения

Привести в Ярость

Благословение Ироя

Непочтительные Гуляки

Громила из Никса

Знамение Кузницы

Ореада Горного Пламени

Агонский Бык

Пепельный Феникс

Предвестие Предательства

Пирфор, Бронзовокровный

Вмешательство Пирфора

Хитрость Сатира

Скофский Страж Лабиринта

Скофский Военачальник

Наездница Табуна

Вестник Шторма

Гнев Шторма

Тектонический Гигант

Азарт Возможностей

Триумф Анакса

Брешь в Подземное Царство

Огни Подземного Царства

Пес Ярости Подземного Царства

Окутать Пламенем

ЗЕЛЕНЫЕ

Араста Бесконечной Паутины

Подчинение Титанов

Арахнир Паутины Цепей

Прядильщица Судеб

Дриад Илизийской Рощи

Первые Иройские Игры

Дар Силы

Рост Гидры

Дозорная Башни Гиракс

Илизийская Кариатида

Повергнуть в Трепет

Замысел Клотис

Омерзительная Химера

Одеяние Волка

Моховая Гадюка

Таинственный Отпор

Нессийский Вепрь

Нессийский Рогожук

Нессийский Странник

Хранители Нексуса

Нилея, Остроглазая

Предвестник Нилеи

Ловчий Нилеи

Вмешательство Нилеи

Вестник Никса

Древний Никсоцвет

Колосс из Никса

Знамение Охоты

Воительница из Племени Ферий

Стремительное Падение

Неумолимое Преследование

Рената, Призванная на Охоту

Возвращение к Природе

Сетесская Поборница

Сетесская Просительница

Сетесская Ратница

Сетесская Подготовка

Лесная Плясунья из Сколы

Прожорливый Тифон

Благословение Терновника

Укрытие в Волчьих Ивах

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Служительница Недугов

Манящая Неизвестность

Ашиок, Муза Кошмаров

Атрис, Оракул Полуправды

Бронзовошкурый Лев

Каликс, Десница Судьбы

Далак, Мастеровой Чудес

Пожиратель Воспоминаний

Удильщица Грез

Загадочное Воплощение

Эвтропия, Дважды Избранная

Гэллия Бесконечной Пляски

Гакт Нетронутый

Герой Рожденных в Никсе

Клотис, Богиня Судьбы

Крокса, Титан Смертного Голода

Кунор, Пес Атрея

Озорная Химера

Поликран, Освобожденный

Возвышение к Славе

Сиона, Капитан «Пилея»

Жрец Резни Могия

Ошеломляющее Озарение

Уро, Титан Гнева Природы

Стражница Прикованного

АРТЕФАКТЫ

Алтарь Пантеона

Бронзовый Меч

Чарующая Лира

Зеркальный Щит

Лотос Никса

Копье Тени

Направляющий Души Фонарь

Питомец Тавматурга

Громыхающая Колесница

Амулет Путешественника

Крылья Гордыни

ЗЕМЛИ

Гибельное Поле

Скофский Лабиринт

Храм Забвения

Храм Обмана

Храм Просвещения

Храм Злобы

Храм Изобилия

Неведомые Берега

Равнина

Остров

Болото

Гора

Лес

БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ

МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ