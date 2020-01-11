Здесь размещены альтернативные версии карт выпуска «Терос За Порогом Смерти», а также промо-карты и карты из заранее собранных колод. Чтобы посмотреть обычные версии карт, посетите Галерею выпуска «Терос За Порогом Смерти».

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БЕЛЫЕ

Элспет, Противница Солнца
Элспет, Противница Солнца

Дакс, Благословленный Солнцем
Дакс, Благословленный Солнцем

Гелиод, Увенчанный Солнцем
Гелиод, Увенчанный Солнцем

Элспет, Бесстрашная Героиня
Элспет, Бесстрашная Героиня

Эйдолон Вдохновения
Эйдолон Вдохновения

Последовательница Элспет
Последовательница Элспет

Солнечный Гоплит
Солнечный Гоплит

Хваткий Гигант
Хваткий Гигант

Посланница Победы
Посланница Победы

Архонт Милости Солнца
Архонт Милости Солнца

Эйдолон Воспрещения
Эйдолон Воспрещения

Вмешательство Гелиода
Вмешательство Гелиода

Идиллический Наставник
Идиллический Наставник

Расколотое Небо
Расколотое Небо

Тараника, Ветеран из Акроса
Тараника, Ветеран из Акроса

Альсеид Щедрости Жизни
Альсеид Щедрости Жизни

СИНИЕ

Каллафа, Возлюбленная Моря
Каллафа, Возлюбленная Моря

Тасса, Обитательница Глубин
Тасса, Обитательница Глубин

Ныряльщик в Кошмары
Ныряльщик в Кошмары

Сфинкс, Разрушитель Разума
Сфинкс, Разрушитель Разума

Змей Зияющей Бездны
Змей Зияющей Бездны

Стирание Ашиока
Стирание Ашиока

Кракен Надира
Кракен Надира

Многоликий Тавматург
Многоликий Тавматург

Вмешательство Тассы
Вмешательство Тассы

Оракул Тассы
Оракул Тассы

Трикс, Внезапный Шторм
Трикс, Внезапный Шторм

Волноломный Гиппокамп
Волноломный Гиппокамп

Жажда Смысла
Жажда Смысла

ЧЕРНЫЕ

Эреб, Жестокосердный
Эреб, Жестокосердный

Тимарет, Избранный в Смерти
Тимарет, Избранный в Смерти

Гарпия, Крушитель Разума
Гарпия, Крушитель Разума

Демон Отвращения
Демон Отвращения

Стражник Подземного Царства
Стражник Подземного Царства

Афемия, Какофония
Афемия, Какофония

Пожирание с Потрохами
Пожирание с Потрохами

Вмешательство Эреба
Вмешательство Эреба

Ламия, Вскрывающая Могилы
Ламия, Вскрывающая Могилы

Пастырь Кошмаров
Пастырь Кошмаров

Предательское Благословение
Предательское Благословение

Горестный Бродяга
Горестный Бродяга

Серый Торговец из Асфодели
Серый Торговец из Асфодели

КРАСНЫЕ

Анакс, Закаленный в Кузне
Анакс, Закаленный в Кузне

Пирфор, Бронзовокровный
Пирфор, Бронзовокровный

Клич Глотки Смерти
Клич Глотки Смерти

Ужас Горы Велус
Ужас Горы Велус

Агонский Бык
Агонский Бык

Пепельный Феникс
Пепельный Феникс

Вмешательство Пирфора
Вмешательство Пирфора

Вестник Шторма
Вестник Шторма

Гнев Шторма
Гнев Шторма

Тектонический Гигант
Тектонический Гигант

Брешь в Подземное Царство
Брешь в Подземное Царство

Азарт Возможностей
Азарт Возможностей

ЗЕЛЕНЫЕ

Нилея, Остроглазая
Нилея, Остроглазая

Рената, Призванная на Охоту
Рената, Призванная на Охоту

Железнокожая Гидра
Железнокожая Гидра

Химера Трясущихся Деревьев
Химера Трясущихся Деревьев

Араста Бесконечной Паутины
Араста Бесконечной Паутины

Дриад Илизийской Рощи
Дриад Илизийской Рощи

Одеяние Волка
Одеяние Волка

Нессийский Вепрь
Нессийский Вепрь

Вмешательство Нилеи
Вмешательство Нилеи

Древний Никсоцвет
Древний Никсоцвет

Сетесская Поборница
Сетесская Поборница

Араста Бесконечной Паутины
Араста Бесконечной Паутины

Укрытие в Волчьих Ивах
Укрытие в Волчьих Ивах

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Ашиок, Муза Кошмаров
Ашиок, Муза Кошмаров

Каликс, Десница Судьбы
Каликс, Десница Судьбы

Клотис, Богиня Судьбы
Клотис, Богиня Судьбы

Атрей, Укрытый Пеленой
Атрей, Укрытый Пеленой

Ашиок, Скульптор Страхов
Ашиок, Скульптор Страхов

Предвестница Ашиока
Предвестница Ашиока

Манящая Неизвестность
Манящая Неизвестность

Атрис, Оракул Полуправды
Атрис, Оракул Полуправды

Бронзовошкурый Лев
Бронзовошкурый Лев

Далак, Мастеровой Чудес
Далак, Мастеровой Чудес

Удильщица Грез
Удильщица Грез

Загадочное Воплощение
Загадочное Воплощение

Гэллия Бесконечной Пляски
Гэллия Бесконечной Пляски

Гакт Нетронутый
Гакт Нетронутый

Крокса, Титан Смертного Голода
Крокса, Титан Смертного Голода

Кунор, Пес Атрея
Кунор, Пес Атрея

Поликран, Освобожденный
Поликран, Освобожденный

Уро, Титан Гнева Природы
Уро, Титан Гнева Природы

АРТЕФАКТЫ

Лотос Никса
Лотос Никса

Копье Тени
Копье Тени

ЗЕМЛИ

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Скофский Лабиринт
Скофский Лабиринт

Храм Забвения
Храм Забвения

Храм Обмана
Храм Обмана

Храм Просвещения
Храм Просвещения

Храм Злобы
Храм Злобы

Храм Изобилия
Храм Изобилия

 

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