Здесь размещены альтернативные версии карт выпуска «Терос За Порогом Смерти», а также промо-карты и карты из заранее собранных колод. Чтобы посмотреть обычные версии карт, посетите Галерею выпуска «Терос За Порогом Смерти».

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БЕЛЫЕ

Элспет, Противница Солнца

Дакс, Благословленный Солнцем

Гелиод, Увенчанный Солнцем

Элспет, Бесстрашная Героиня

Эйдолон Вдохновения

Последовательница Элспет

Солнечный Гоплит

Хваткий Гигант

Посланница Победы

Архонт Милости Солнца

Эйдолон Воспрещения

Вмешательство Гелиода

Идиллический Наставник

Расколотое Небо

Тараника, Ветеран из Акроса

Альсеид Щедрости Жизни

СИНИЕ

Каллафа, Возлюбленная Моря

Тасса, Обитательница Глубин

Ныряльщик в Кошмары

Сфинкс, Разрушитель Разума

Змей Зияющей Бездны

Стирание Ашиока

Кракен Надира

Многоликий Тавматург

Вмешательство Тассы

Оракул Тассы

Трикс, Внезапный Шторм

Волноломный Гиппокамп

Жажда Смысла

ЧЕРНЫЕ

Эреб, Жестокосердный

Тимарет, Избранный в Смерти

Гарпия, Крушитель Разума

Демон Отвращения

Стражник Подземного Царства

Афемия, Какофония

Пожирание с Потрохами

Вмешательство Эреба

Ламия, Вскрывающая Могилы

Пастырь Кошмаров

Предательское Благословение

Горестный Бродяга

Серый Торговец из Асфодели

КРАСНЫЕ

Анакс, Закаленный в Кузне

Пирфор, Бронзовокровный

Клич Глотки Смерти

Ужас Горы Велус

Агонский Бык

Пепельный Феникс

Вмешательство Пирфора

Вестник Шторма

Гнев Шторма

Тектонический Гигант

Брешь в Подземное Царство

Азарт Возможностей

ЗЕЛЕНЫЕ

Нилея, Остроглазая

Рената, Призванная на Охоту

Железнокожая Гидра

Химера Трясущихся Деревьев

Араста Бесконечной Паутины

Дриад Илизийской Рощи

Одеяние Волка

Нессийский Вепрь

Вмешательство Нилеи

Древний Никсоцвет

Сетесская Поборница

Араста Бесконечной Паутины

Укрытие в Волчьих Ивах

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Ашиок, Муза Кошмаров

Каликс, Десница Судьбы

Клотис, Богиня Судьбы

Атрей, Укрытый Пеленой

Ашиок, Скульптор Страхов

Предвестница Ашиока

Манящая Неизвестность

Атрис, Оракул Полуправды

Бронзовошкурый Лев

Далак, Мастеровой Чудес

Удильщица Грез

Загадочное Воплощение

Гэллия Бесконечной Пляски

Гакт Нетронутый

Крокса, Титан Смертного Голода

Кунор, Пес Атрея

Поликран, Освобожденный

Уро, Титан Гнева Природы

АРТЕФАКТЫ

Лотос Никса

Копье Тени

ЗЕМЛИ

Равнина

Остров

Болото

Гора

Лес

Равнина

Равнина

Остров

Остров

Болото

Болото

Гора

Гора

Лес

Лес

Скофский Лабиринт

Храм Забвения

Храм Обмана

Храм Просвещения

Храм Злобы

Храм Изобилия

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