«Спираль Времени: Обновление»
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БЕЛЫЕ
Разведчик Амру
Исследователи Амру
Ангел Спасения
Благоволение Ангела
Воздушный Блюститель Мыслей
Птица Разлома
Беналийская Кавалерия
Беналийский Командир
Клинок Шестого Прайда
Оковы Безмолвия
Кальцидерм
Замковые Хищники
Небесный Крестоносец
Дети Корлиса
Кровакс, Властный Герой
Сапсан Сумеречных Наездников
Заблудшие Предвестники Гибели
Подкрепление
Уздцы Грифона
Гигант Слоновой Кости
Приговор Недостойному
Рыцарь из Сурси
Рыцарь Священного Нимба
Забытые Ауроманты
Лимфатическая Щепка
Мановый Налог
Мангара из Корондора
Молниеносное Мигание
Миколог
Вестник эн-Кор
Бледный Плесневик
Узлы Порфира
Щепка Припарки
Пульмоническая Щепка
Отпор Нечестивцам
Восстановить Баланс
Возврат к Праху
Разломный Рыцарь
Соляной Заряд
Затворник Соляных Полей
Мстительница Серры
Силуэт Трокэра
Обходная Щепка
Опорная Щепка
Камнехран
Штормовые Всадники
Солнечное Копье
Временная Изоляция
Сторожевая Щепка
Белогривый Лев
СИНИЕ
Летописец Эонов
Родовое Видение
Замешательство
Подневольный Двойник
Морской Элементаль
Внимательное Рассмотрение
Небесная Сеятельница
Коралловый Мошенник
Маг Изогнутого Когтя
Загадочный Червь
Промедление
Брюхоногий Паразит
Охотник на Сны
Художник Сновидений
Скиталец ил-Дал
Заблудший Эфемерон
Изменчивая Мутация
Провидец из Бездны
Многовидение
Невесомый Призрак
Шпион ил-Кор
Мститель за Джодаха
Логический Узел
Грабитель ил-Кор
Волхв Будущего
Мистическое Учение
Договор об Отрицании
Медальон Пиратства
Бебезьянить
Первородная Плазма
Кислота Реальности
Разломный Наездник Облаков
Воришка с Быстрины
Дистрофичный Миэр
Форменный Паразит
Змей Течения
Раздраженный Ответ
Взрыв Заклятия
Колючехвостый Драконыш
Джинн Грозового Облака
Тефери, Маг Жалфира
Дважды Подумай
Сотрясатель Времен
Толарианский Страж
Скрывающая Странность
Венсер, Ученый Заклинатель
Везуванский Oборотень
Дорога Эонов
Кнутовидный Дрейк
Стирание
ЧЕРНЫЕ
Предательское Убийство
Охотник на Крупную Дичь
Деградант
Тучный Труп
Головорез ил-Дал
Проклятие Ада
Темное Испепеление
Смертоносная Личинка
Смертоносный Таллид
Бес из Глубокой Пещеры
Ужасный Возврат
Пустынный Всадник-Изгой
Порабощение
Искоренение
Безликий Пожиратель
Немощность
Горгона-Отшельница
Могильный Откапыватель
Гнойный Разлив
Панихида Кор
Смерть Живого
Полчище Упырей
Мысленный Удар
Шепот Приспешников
Мирри, Проклятая
Гадостная Дрянь
Адский Предатель
Убийца из Ночной Тени
Чахотка
Хранитель Ямы
Ранние Похороны
Психотический Эпизод
Охотник Рата
Острый Кусит
Пожиратель Крови
Сенгирский Носферату
Скользящее Чудовище
Договор о Кровопролитии
Оспа
Удушливая Сажа
Уличное Видение
Стронгхолдские Крысы
Внезапная Смерть
Внезапная Порча
Усики Гнили
Могильный Охотник
Правонарушитель ил-Век
Урборгский Сифон-Маг
Икслидский Тюремщик
КРАСНЫЕ
Акрома, Ангел Бешенства
Древняя Злоба
Серп
Базальтовая Горгулья
Долбящая Щепка
Костедробящая Щепка
Бум // Разгром
Грубая Сила
Обуглившийся Громыхатель
Угольный Кочегар
Поджог
Мертвец // Усопший
Исход из Угодий
Огнедышащий Каву
Яростная Щепка
Гатанские Налетчики
Крупная Картечь
Великий Гаргадон
Ухмыляющийся Игнус
Туман Ярости
Злоприспешник Укора
Следящая Щепка
Джайя Баллард, Маг-Десятник
Келдонский Алебардщик
Топор Молний
Волхв Луны
Маршал Могг
Игольчатый Паук
Канонада Орков
Договор Титана
Гениальный Пиротехник
Безрассудный Вурм
Повторить
Загадка Молнии
Удар Разлома
Элементаль Разлома
Неприятность // Беспорядок
Осоковая Щепка
Шиванский Метеор
Шиванский Маг Песков
Обезьяний Проводник Духов
Скиркский Шаман
Больнохлест
Сущность Бури
Внезапный Шок
Серный Элементаль
Толстокожий Гоблин
Двухголовая Щепка
Колесо Судьбы
ЗЕЛЕНЫЕ
Цитанульские Древознавцы
Дарквудский Балот
Грань Осени
Медальон Развития
Плесневая Щепка
Гимн Геи
Щепка Самоцветов
Гигантская Пыльная Оса
Искательница Цветущих Земель
Гармония
Хартвудский Рассказчик
Гипергенез
Империозавр
Примарх Каву
Тонкое Чутье
Кросанская Хватка
Жизнь и Ветвь
Лановарский Наставник
Мощь Старого Кроса
Могучая Щепка
Болотный Удав
Мурагандские Петроглифы
Шаман Нантуко
Старейшина Пендлхейвена
Паук Полумрака
Фантомный Вурм
Верховный Силомаг
Щепка Рефлексов
Скрибский Лесничий
Первобытная Печать
Поиски Завтрашнего
Прядильная Щепка
Сеющий Споры Таллид
Древний Споролот
Сила в Количестве
Договор Вызывателя
Тармогойф
Проращиватель Таллидов
Таллид, Обитатель Раковин
Телон из Хейвенвуда
Отшельник Телонит
Торнвельдский Лучник
Трепет Охоты
Вытоптать Земли
Дрейк Уктаби
Утопический Микон
Клятва Утопии
Ядовитая Щепка
Явимайская Дриада
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Прижигающая Щепка
Щепка с Темным Сердцем
Дремлющая Щепка
Дралну, Лорд Лич
Щепка с Огненным Следом
Сверкающее Желание
Гармоническая Щепка
Ис, Верховный Арканист
Джойра из Гиту
Кайервек, Беспощадный
Омертвелая Щепка
Радха, Наследница Келда
Саффи Эриксдоттер
Легион Щепок
АРТЕФАКТЫ
Мемориал Акромы
Хроматическая Звезда
Заводная Гидра
Ключ Облака
Реликвия Союза
Перчатка Силы
Камень Роя
Временной Жучок Джойры
Цветение Лотоса
Райское Перо
Призматические Линзы
Кователь Щепок
Мягкая Кукла
ЗЕМЛИ
Известняковые Заводи
Риф Корабля Ужаса
Жилище Дриад
Плиты Трокэра
Грибные Угодья
Самоцветные Пещеры
Башня Кэра
Расплавленный Террикон
Засоленная Степь
Двор Стаи
Просторы Преображенных Земель
Западная Толария
Урборг, Могила Ягмота
Фабрика Урзы
Везува
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