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БЕЛЫЕ

Разведчик Амру
Разведчик Амру

Исследователи Амру
Исследователи Амру

Ангел Спасения
Ангел Спасения

Благоволение Ангела
Благоволение Ангела

Воздушный Блюститель Мыслей
Воздушный Блюститель Мыслей

Птица Разлома
Птица Разлома

Беналийская Кавалерия
Беналийская Кавалерия

Беналийский Командир
Беналийский Командир

Клинок Шестого Прайда
Клинок Шестого Прайда

Оковы Безмолвия
Оковы Безмолвия

Кальцидерм
Кальцидерм

Замковые Хищники
Замковые Хищники

Небесный Крестоносец
Небесный Крестоносец

Дети Корлиса
Дети Корлиса

Кровакс, Властный Герой
Кровакс, Властный Герой

Сапсан Сумеречных Наездников
Сапсан Сумеречных Наездников

Заблудшие Предвестники Гибели
Заблудшие Предвестники Гибели

Подкрепление
Подкрепление

Уздцы Грифона
Уздцы Грифона

Гигант Слоновой Кости
Гигант Слоновой Кости

Приговор Недостойному
Приговор Недостойному

Рыцарь из Сурси
Рыцарь из Сурси

Рыцарь Священного Нимба
Рыцарь Священного Нимба

Забытые Ауроманты
Забытые Ауроманты

Лимфатическая Щепка
Лимфатическая Щепка

Мановый Налог
Мановый Налог

Мангара из Корондора
Мангара из Корондора

Молниеносное Мигание
Молниеносное Мигание

Миколог
Миколог

Вестник эн-Кор
Вестник эн-Кор

Бледный Плесневик
Бледный Плесневик

Узлы Порфира
Узлы Порфира

Щепка Припарки
Щепка Припарки

Пульмоническая Щепка
Пульмоническая Щепка

Отпор Нечестивцам
Отпор Нечестивцам

Восстановить Баланс
Восстановить Баланс

Возврат к Праху
Возврат к Праху

Разломный Рыцарь
Разломный Рыцарь

Соляной Заряд
Соляной Заряд

Затворник Соляных Полей
Затворник Соляных Полей

Мстительница Серры
Мстительница Серры

Силуэт Трокэра
Силуэт Трокэра

Обходная Щепка
Обходная Щепка

Опорная Щепка
Опорная Щепка

Камнехран
Камнехран

Штормовые Всадники
Штормовые Всадники

Солнечное Копье
Солнечное Копье

Временная Изоляция
Временная Изоляция

Сторожевая Щепка
Сторожевая Щепка

Белогривый Лев
Белогривый Лев

СИНИЕ

Летописец Эонов
Летописец Эонов

Родовое Видение
Родовое Видение

Замешательство
Замешательство

Подневольный Двойник
Подневольный Двойник

Морской Элементаль
Морской Элементаль

Внимательное Рассмотрение
Внимательное Рассмотрение

Небесная Сеятельница
Небесная Сеятельница

Коралловый Мошенник
Коралловый Мошенник

Маг Изогнутого Когтя
Маг Изогнутого Когтя

Загадочный Червь
Загадочный Червь

Промедление
Промедление

Брюхоногий Паразит
Брюхоногий Паразит

Охотник на Сны
Охотник на Сны

Художник Сновидений
Художник Сновидений

Скиталец ил-Дал
Скиталец ил-Дал

Заблудший Эфемерон
Заблудший Эфемерон

Изменчивая Мутация
Изменчивая Мутация

Провидец из Бездны
Провидец из Бездны

Многовидение
Многовидение

Невесомый Призрак
Невесомый Призрак

Шпион ил-Кор
Шпион ил-Кор

Мститель за Джодаха
Мститель за Джодаха

Логический Узел
Логический Узел

Грабитель ил-Кор
Грабитель ил-Кор

Волхв Будущего
Волхв Будущего

Мистическое Учение
Мистическое Учение

Договор об Отрицании
Договор об Отрицании

Медальон Пиратства
Медальон Пиратства

Бебезьянить
Бебезьянить

Первородная Плазма
Первородная Плазма

Кислота Реальности
Кислота Реальности

Разломный Наездник Облаков
Разломный Наездник Облаков

Воришка с Быстрины
Воришка с Быстрины

Дистрофичный Миэр
Дистрофичный Миэр

Форменный Паразит
Форменный Паразит

Змей Течения
Змей Течения

Раздраженный Ответ
Раздраженный Ответ

Взрыв Заклятия
Взрыв Заклятия

Колючехвостый Драконыш
Колючехвостый Драконыш

Джинн Грозового Облака
Джинн Грозового Облака

Тефери, Маг Жалфира
Тефери, Маг Жалфира

Дважды Подумай
Дважды Подумай

Сотрясатель Времен
Сотрясатель Времен

Толарианский Страж
Толарианский Страж

Скрывающая Странность
Скрывающая Странность

Венсер, Ученый Заклинатель
Венсер, Ученый Заклинатель

Везуванский Oборотень
Везуванский Oборотень

Дорога Эонов
Дорога Эонов

Кнутовидный Дрейк
Кнутовидный Дрейк

Стирание
Стирание

ЧЕРНЫЕ

Предательское Убийство
Предательское Убийство

Охотник на Крупную Дичь
Охотник на Крупную Дичь

Деградант
Деградант

Тучный Труп
Тучный Труп

Головорез ил-Дал
Головорез ил-Дал

Проклятие Ада
Проклятие Ада

Темное Испепеление
Темное Испепеление

Смертоносная Личинка
Смертоносная Личинка

Смертоносный Таллид
Смертоносный Таллид

Бес из Глубокой Пещеры
Бес из Глубокой Пещеры

Ужасный Возврат
Ужасный Возврат

Пустынный Всадник-Изгой
Пустынный Всадник-Изгой

Порабощение
Порабощение

Искоренение
Искоренение

Безликий Пожиратель
Безликий Пожиратель

Немощность
Немощность

Горгона-Отшельница
Горгона-Отшельница

Могильный Откапыватель
Могильный Откапыватель

Гнойный Разлив
Гнойный Разлив

Панихида Кор
Панихида Кор

Смерть Живого
Смерть Живого

Полчище Упырей
Полчище Упырей

Мысленный Удар
Мысленный Удар

Шепот Приспешников
Шепот Приспешников

Мирри, Проклятая
Мирри, Проклятая

Гадостная Дрянь
Гадостная Дрянь

Адский Предатель
Адский Предатель

Убийца из Ночной Тени
Убийца из Ночной Тени

Чахотка
Чахотка

Хранитель Ямы
Хранитель Ямы

Ранние Похороны
Ранние Похороны

Психотический Эпизод
Психотический Эпизод

Охотник Рата
Охотник Рата

Острый Кусит
Острый Кусит

Пожиратель Крови
Пожиратель Крови

Сенгирский Носферату
Сенгирский Носферату

Скользящее Чудовище
Скользящее Чудовище

Договор о Кровопролитии
Договор о Кровопролитии

Оспа
Оспа

Удушливая Сажа
Удушливая Сажа

Уличное Видение
Уличное Видение

Стронгхолдские Крысы
Стронгхолдские Крысы

Внезапная Смерть
Внезапная Смерть

Внезапная Порча
Внезапная Порча

Усики Гнили
Усики Гнили

Могильный Охотник
Могильный Охотник

Правонарушитель ил-Век
Правонарушитель ил-Век

Урборгский Сифон-Маг
Урборгский Сифон-Маг

Икслидский Тюремщик
Икслидский Тюремщик

КРАСНЫЕ

Акрома, Ангел Бешенства
Акрома, Ангел Бешенства

Древняя Злоба
Древняя Злоба

Серп
Серп

Базальтовая Горгулья
Базальтовая Горгулья

Долбящая Щепка
Долбящая Щепка

Костедробящая Щепка
Костедробящая Щепка

Бум // Разгром
Бум // Разгром

Грубая Сила
Грубая Сила

Обуглившийся Громыхатель
Обуглившийся Громыхатель

Угольный Кочегар
Угольный Кочегар

Поджог
Поджог

Мертвец // Усопший
Мертвец // Усопший

Исход из Угодий
Исход из Угодий

Огнедышащий Каву
Огнедышащий Каву

Яростная Щепка
Яростная Щепка

Гатанские Налетчики
Гатанские Налетчики

Крупная Картечь
Крупная Картечь

Великий Гаргадон
Великий Гаргадон

Ухмыляющийся Игнус
Ухмыляющийся Игнус

Туман Ярости
Туман Ярости

Злоприспешник Укора
Злоприспешник Укора

Следящая Щепка
Следящая Щепка

Джайя Баллард, Маг-Десятник
Джайя Баллард, Маг-Десятник

Келдонский Алебардщик
Келдонский Алебардщик

Топор Молний
Топор Молний

Волхв Луны
Волхв Луны

Маршал Могг
Маршал Могг

Игольчатый Паук
Игольчатый Паук

Канонада Орков
Канонада Орков

Договор Титана
Договор Титана

Гениальный Пиротехник
Гениальный Пиротехник

Безрассудный Вурм
Безрассудный Вурм

Повторить
Повторить

Загадка Молнии
Загадка Молнии

Удар Разлома
Удар Разлома

Элементаль Разлома
Элементаль Разлома

Неприятность // Беспорядок
Неприятность // Беспорядок

Осоковая Щепка
Осоковая Щепка

Шиванский Метеор
Шиванский Метеор

Шиванский Маг Песков
Шиванский Маг Песков

Обезьяний Проводник Духов
Обезьяний Проводник Духов

Скиркский Шаман
Скиркский Шаман

Больнохлест
Больнохлест

Сущность Бури
Сущность Бури

Внезапный Шок
Внезапный Шок

Серный Элементаль
Серный Элементаль

Толстокожий Гоблин
Толстокожий Гоблин

Двухголовая Щепка
Двухголовая Щепка

Колесо Судьбы
Колесо Судьбы

ЗЕЛЕНЫЕ

Цитанульские Древознавцы
Цитанульские Древознавцы

Дарквудский Балот
Дарквудский Балот

Грань Осени
Грань Осени

Медальон Развития
Медальон Развития

Плесневая Щепка
Плесневая Щепка

Гимн Геи
Гимн Геи

Щепка Самоцветов
Щепка Самоцветов

Гигантская Пыльная Оса
Гигантская Пыльная Оса

Искательница Цветущих Земель
Искательница Цветущих Земель

Гармония
Гармония

Хартвудский Рассказчик
Хартвудский Рассказчик

Гипергенез
Гипергенез

Империозавр
Империозавр

Примарх Каву
Примарх Каву

Тонкое Чутье
Тонкое Чутье

Кросанская Хватка
Кросанская Хватка

Жизнь и Ветвь
Жизнь и Ветвь

Лановарский Наставник
Лановарский Наставник

Мощь Старого Кроса
Мощь Старого Кроса

Могучая Щепка
Могучая Щепка

Болотный Удав
Болотный Удав

Мурагандские Петроглифы
Мурагандские Петроглифы

Шаман Нантуко
Шаман Нантуко

Старейшина Пендлхейвена
Старейшина Пендлхейвена

Паук Полумрака
Паук Полумрака

Фантомный Вурм
Фантомный Вурм

Верховный Силомаг
Верховный Силомаг

Щепка Рефлексов
Щепка Рефлексов

Скрибский Лесничий
Скрибский Лесничий

Первобытная Печать
Первобытная Печать

Поиски Завтрашнего
Поиски Завтрашнего

Прядильная Щепка
Прядильная Щепка

Сеющий Споры Таллид
Сеющий Споры Таллид

Древний Споролот
Древний Споролот

Сила в Количестве
Сила в Количестве

Договор Вызывателя
Договор Вызывателя

Тармогойф
Тармогойф

Проращиватель Таллидов
Проращиватель Таллидов

Таллид, Обитатель Раковин
Таллид, Обитатель Раковин

Телон из Хейвенвуда
Телон из Хейвенвуда

Отшельник Телонит
Отшельник Телонит

Торнвельдский Лучник
Торнвельдский Лучник

Трепет Охоты
Трепет Охоты

Вытоптать Земли
Вытоптать Земли

Дрейк Уктаби
Дрейк Уктаби

Утопический Микон
Утопический Микон

Клятва Утопии
Клятва Утопии

Ядовитая Щепка
Ядовитая Щепка

Явимайская Дриада
Явимайская Дриада

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Прижигающая Щепка
Прижигающая Щепка

Щепка с Темным Сердцем
Щепка с Темным Сердцем

Дремлющая Щепка
Дремлющая Щепка

Дралну, Лорд Лич
Дралну, Лорд Лич

Щепка с Огненным Следом
Щепка с Огненным Следом

Сверкающее Желание
Сверкающее Желание

Гармоническая Щепка
Гармоническая Щепка

Ис, Верховный Арканист
Ис, Верховный Арканист

Джойра из Гиту
Джойра из Гиту

Кайервек, Беспощадный
Кайервек, Беспощадный

Омертвелая Щепка
Омертвелая Щепка

Радха, Наследница Келда
Радха, Наследница Келда

Саффи Эриксдоттер
Саффи Эриксдоттер

Легион Щепок
Легион Щепок

АРТЕФАКТЫ

Мемориал Акромы
Мемориал Акромы

Хроматическая Звезда
Хроматическая Звезда

Заводная Гидра
Заводная Гидра

Ключ Облака
Ключ Облака

Реликвия Союза
Реликвия Союза

Перчатка Силы
Перчатка Силы

Камень Роя
Камень Роя

Временной Жучок Джойры
Временной Жучок Джойры

Цветение Лотоса
Цветение Лотоса

Райское Перо
Райское Перо

Призматические Линзы
Призматические Линзы

Кователь Щепок
Кователь Щепок

Мягкая Кукла
Мягкая Кукла

ЗЕМЛИ

Известняковые Заводи
Известняковые Заводи

Риф Корабля Ужаса
Риф Корабля Ужаса

Жилище Дриад
Жилище Дриад

Плиты Трокэра
Плиты Трокэра

Грибные Угодья
Грибные Угодья

Самоцветные Пещеры
Самоцветные Пещеры

Башня Кэра
Башня Кэра

Расплавленный Террикон
Расплавленный Террикон

Засоленная Степь
Засоленная Степь

Двор Стаи
Двор Стаи

Просторы Преображенных Земель
Просторы Преображенных Земель

Западная Толария
Западная Толария

Урборг, Могила Ягмота
Урборг, Могила Ягмота

Фабрика Урзы
Фабрика Урзы

Везува
Везува

 

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