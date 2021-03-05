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БЕЛЫЕ

Соплеменник Аджани
Соплеменник Аджани

Изгоняющий Свет
Изгоняющий Свет

Сдерживающая Священница
Сдерживающая Священница

Невесомая Броня
Невесомая Броня

Мерцекрыл
Мерцекрыл

Неосязаемая Добродетель
Неосязаемая Добродетель

Задержавшиеся Души
Задержавшиеся Души

Зеркальное Нечто
Зеркальное Нечто

Дворцовый Тюремщик
Дворцовый Тюремщик

Дорога Изгнания
Дорога Изгнания

Ангел Восстановления
Ангел Восстановления

Медаль Пустого Трона
Медаль Пустого Трона

Молчание
Молчание

Эсрам, Старший Градостроитель
Эсрам, Старший Градостроитель

Каменнорогий Сановник
Каменнорогий Сановник

Трейбенский Инспектор
Трейбенский Инспектор

СИНИЕ

Бараль, Старший по Повиновению
Бараль, Старший по Повиновению

Презрительный Удар
Презрительный Удар

Фыблтып, Заблудившийся
Фыблтып, Заблудившийся

Лабораторный Маньяк
Лабораторный Маньяк

Повелитель Жемчужного Трезубца
Повелитель Жемчужного Трезубца

Плыводум
Плыводум

Мистическое Слияние
Мистическое Слияние

Ниндзя Позднего Часа
Ниндзя Позднего Часа

Парадоксальный Исход
Парадоксальный Исход

Размышления
Размышления

Отчисление
Отчисление

Отказ
Отказ

Талранд, Небесный Вызыватель
Талранд, Небесный Вызыватель

Плаванье за Сокровищами
Плаванье за Сокровищами

Маг Безделушек
Маг Безделушек

Каратель Истинного Имени
Каратель Истинного Имени

ЧЕРНЫЕ

Расчленить
Расчленить

Серый Торговец из Асфодели
Серый Торговец из Асфодели

Гурмагский Удильщик
Гурмагский Удильщик

Пожинатель Душ
Пожинатель Душ

Лучи Пустоты
Лучи Пустоты

Триумф Лилианы
Триумф Лилианы

Гадание по Костям
Гадание по Костям

Беспощадные Крысы
Беспощадные Крысы

Кровавые Узы
Кровавые Узы

Визгобрюх
Визгобрюх

Смердящий Бес
Смердящий Бес

Тасигур, Золотой Клык
Тасигур, Золотой Клык

Уловить Мысль
Уловить Мысль

Вампирша-Наговорщица
Вампирша-Наговорщица

Ягмот, Транский Врачеватель
Ягмот, Транский Врачеватель

Головорез из Зулапорта
Головорез из Зулапорта

КРАСНЫЕ

Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Алиша, Улыбнувшаяся Смерти

Гнев Богов
Гнев Богов

Буйный Гуляка
Буйный Гуляка

Арканист Орды Ужаса
Арканист Орды Ужаса

Этали, Первозданная Буря
Этали, Первозданная Буря

Изысканное Мастерство Пламени
Изысканное Мастерство Пламени

Фелдон Третьего Пути
Фелдон Третьего Пути

Гоблин-Инженер
Гоблин-Инженер

Кики-Дзики, Разбивший Зеркало
Кики-Дзики, Разбивший Зеркало

Лавовый Укол
Лавовый Укол

Расплавленный Дождь
Расплавленный Дождь

Монастырская Копейщица
Монастырская Копейщица

Полыхающее Прошлое
Полыхающее Прошлое

Боевой Раж Темуров
Боевой Раж Темуров

Вандальский Взрыв
Вандальский Взрыв

Юный Пиромант
Юный Пиромант

Яростные Призывники
Яростные Призывники

ЗЕЛЕНЫЕ

Древние Шевеления
Древние Шевеления

Заклинатель Зверей
Заклинатель Зверей

Зверь Внутри
Зверь Внутри

Невероятный Размер
Невероятный Размер

Резвая Бегунья Круфикса
Резвая Бегунья Круфикса

Эльфийский Мистик
Эльфийский Мистик

Вечная Свидетельница
Вечная Свидетельница

Скачок Эволюции
Скачок Эволюции

Дальнее Странствие
Дальнее Странствие

Притязания Природы
Притязания Природы

Первобытный Титан
Первобытный Титан

Возвращающая к Истокам
Возвращающая к Истокам

Сильванское Гадание
Сильванское Гадание

Крутоклык
Крутоклык

Время Нужды
Время Нужды

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Внезапный Распад
Внезапный Распад

Аркадес, Стратег
Аркадес, Стратег

Кровавокосый Эльф
Кровавокосый Эльф

Заоблачная Щепка
Заоблачная Щепка

Всепоглощающая Тварь
Всепоглощающая Тварь

Вето Довина
Вето Довина

Великий Эксперимент
Великий Эксперимент

Перышко, Искупившая Грехи
Перышко, Искупившая Грехи

Гренцо, Страж Подземелья
Гренцо, Страж Подземелья

Рыцарь Реликвария
Рыцарь Реликвария

Лавиния, Отступница Азориусов
Лавиния, Отступница Азориусов

Унижение
Унижение

Ценный Конгломерат
Ценный Конгломерат

Квазальский Прайд-Маг
Квазальский Прайд-Маг

Талисман Ракдосов
Талисман Ракдосов

Тайные Планы
Тайные Планы

Слизеног, Незваный Пассажир
Слизеног, Незваный Пассажир

Возвышение Темура
Возвышение Темура

Кормчий Приливных Пещер
Кормчий Приливных Пещер

Манта-Хищник
Манта-Хищник

АРТЕФАКТЫ

Сосуд Пустоты
Сосуд Пустоты

Пряжка Заражения
Пряжка Заражения

Черепные Пластины
Черепные Пластины

Осколок Кристалла
Осколок Кристалла

Чаша Истечения
Чаша Истечения

Эдр-Архив
Эдр-Архив

Пустотелый
Пустотелый

Уравнитель
Уравнитель

Ключ Множественности
Ключ Множественности

Пангармоникон
Пангармоникон

Величественный Симулякр
Величественный Симулякр

Волшебная Подзорная Труба
Волшебная Подзорная Труба

Знамя Завоевателя
Знамя Завоевателя

Lotus Bloom
Lotus Bloom

ЗЕМЛИ

Древнее Логово
Древнее Логово

Арка Ораски
Арка Ораски

Порченый Лес
Порченый Лес

Боджукское Болото
Боджукское Болото

Гибельное Поле
Гибельное Поле

Мистическое Святилище
Мистическое Святилище

Руины Рамунап
Руины Рамунап

Пустоши
Пустоши

 

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