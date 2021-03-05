Time Spiral Remastered Promo and Bonus Sheet
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БЕЛЫЕ
Соплеменник Аджани
Изгоняющий Свет
Сдерживающая Священница
Невесомая Броня
Мерцекрыл
Неосязаемая Добродетель
Задержавшиеся Души
Зеркальное Нечто
Дворцовый Тюремщик
Дорога Изгнания
Ангел Восстановления
Медаль Пустого Трона
Молчание
Эсрам, Старший Градостроитель
Каменнорогий Сановник
Трейбенский Инспектор
СИНИЕ
Бараль, Старший по Повиновению
Презрительный Удар
Фыблтып, Заблудившийся
Лабораторный Маньяк
Повелитель Жемчужного Трезубца
Плыводум
Мистическое Слияние
Ниндзя Позднего Часа
Парадоксальный Исход
Размышления
Отчисление
Отказ
Талранд, Небесный Вызыватель
Плаванье за Сокровищами
Маг Безделушек
Каратель Истинного Имени
ЧЕРНЫЕ
Расчленить
Серый Торговец из Асфодели
Гурмагский Удильщик
Пожинатель Душ
Лучи Пустоты
Триумф Лилианы
Гадание по Костям
Беспощадные Крысы
Кровавые Узы
Визгобрюх
Смердящий Бес
Тасигур, Золотой Клык
Уловить Мысль
Вампирша-Наговорщица
Ягмот, Транский Врачеватель
Головорез из Зулапорта
КРАСНЫЕ
Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Гнев Богов
Буйный Гуляка
Арканист Орды Ужаса
Этали, Первозданная Буря
Изысканное Мастерство Пламени
Фелдон Третьего Пути
Гоблин-Инженер
Кики-Дзики, Разбивший Зеркало
Лавовый Укол
Расплавленный Дождь
Монастырская Копейщица
Полыхающее Прошлое
Боевой Раж Темуров
Вандальский Взрыв
Юный Пиромант
Яростные Призывники
ЗЕЛЕНЫЕ
Древние Шевеления
Заклинатель Зверей
Зверь Внутри
Невероятный Размер
Резвая Бегунья Круфикса
Эльфийский Мистик
Вечная Свидетельница
Скачок Эволюции
Дальнее Странствие
Притязания Природы
Первобытный Титан
Возвращающая к Истокам
Сильванское Гадание
Крутоклык
Время Нужды
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Внезапный Распад
Аркадес, Стратег
Кровавокосый Эльф
Заоблачная Щепка
Всепоглощающая Тварь
Вето Довина
Великий Эксперимент
Перышко, Искупившая Грехи
Гренцо, Страж Подземелья
Рыцарь Реликвария
Лавиния, Отступница Азориусов
Унижение
Ценный Конгломерат
Квазальский Прайд-Маг
Талисман Ракдосов
Тайные Планы
Слизеног, Незваный Пассажир
Возвышение Темура
Кормчий Приливных Пещер
Манта-Хищник
АРТЕФАКТЫ
Сосуд Пустоты
Пряжка Заражения
Черепные Пластины
Осколок Кристалла
Чаша Истечения
Эдр-Архив
Пустотелый
Уравнитель
Ключ Множественности
Пангармоникон
Величественный Симулякр
Волшебная Подзорная Труба
Знамя Завоевателя
Lotus Bloom
ЗЕМЛИ
Древнее Логово
Арка Ораски
Порченый Лес
Боджукское Болото
Гибельное Поле
Мистическое Святилище
Руины Рамунап
Пустоши
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ