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БЕЛЫЕ

Соплеменник Аджани
Соплеменник Аджани

Боевое Повышение
Боевое Повышение

Узы Дисциплины
Узы Дисциплины

Бастионный Гигант
Бастионный Гигант

Заколдованный Бродяга
Заколдованный Бродяга

Дерзкий Удар
Дерзкий Удар

Божественная Стрела
Божественная Стрела

Грифон Блюстителей
Грифон Блюстителей

Апофеоз Славы
Апофеоз Славы

Гидеон Черный Меч
Гидеон Черный Меч

Самопожертвование Гидеона
Самопожертвование Гидеона

Триумф Гидеона
Триумф Гидеона

Вековечная Богиня Окетра
Вековечная Богиня Окетра

Благодарный Призрак
Благодарный Призрак

Зажечь Маяк
Зажечь Маяк

Броненосный Кровод
Броненосный Кровод

Блюститель Рун Закона
Блюститель Рун Закона

Локсодон-Сержант
Локсодон-Сержант

Наспех Сколоченный Батальон
Наспех Сколоченный Батальон

Самоотверженный Мученик
Самоотверженный Мученик

«Паргелион II»
«Паргелион II»

Бросающаяся Рысь
Бросающаяся Рысь

Царство Заточения
Царство Заточения

Созыв Крылатых
Созыв Крылатых

Война в Равнике
Война в Равнике

Восставшие Горожане
Восставшие Горожане

Поединок
Поединок

Ангел Солнечного Клинка
Ангел Солнечного Клинка

Тейо, Маг Щита
Тейо, Маг Щита

Щит Света Тейо
Щит Света Тейо

Тамик, Выдающийся Адвокист
Тамик, Выдающийся Адвокист

Свалить Статую
Свалить Статую

Испытанный Пегас
Испытанный Пегас

Странница
Странница

Удар Странницы
Удар Странницы

Боевой Крикун
Боевой Крикун

СИНИЕ

Соглядатай Ашиока
Соглядатай Ашиока

Гадатель Боласа
Гадатель Боласа

Вековечный Авен
Вековечный Авен

Узы Проницательности
Узы Проницательности

Холодный Отказ
Холодный Отказ

Исполнение Замысла
Исполнение Замысла

Спорный План
Спорный План

Сокрушить Инакомыслие
Сокрушить Инакомыслие

Сумасбродный Провидец
Сумасбродный Провидец

Вековечная Владычица Небес
Вековечная Владычица Небес

Фыблтып, Заблудившийся
Фыблтып, Заблудившийся

Апофеоз Откровения
Апофеоз Откровения

Проводник Потока
Проводник Потока

Вековечный Бог Кефнет
Вековечный Бог Кефнет

Джейс, Повелитель Тайн
Джейс, Повелитель Тайн

Триумф Джейса
Триумф Джейса

Касмина, Загадочная Наставница
Касмина, Загадочная Наставница

Преображение Касмины
Преображение Касмины

Крушитель Плотин Киоры
Крушитель Плотин Киоры

Лазотеповые Доспехи
Лазотеповые Доспехи

Вековечная Нага
Вековечная Нага

Нарсет, Раздвинувшая Завесы
Нарсет, Раздвинувшая Завесы

Обращение Нарсет
Обращение Нарсет

Невозможность Побега
Невозможность Побега

Неумолимое Наступление
Неумолимое Наступление

Сфинкс-Спасительница
Сфинкс-Спасительница

Бесшумная Субмарина
Бесшумная Субмарина

Неясыть Небесного Фронта
Неясыть Небесного Фронта

Двойник Искры
Двойник Искры

Магиеносная Диковина
Магиеносная Диковина

Скрытная Операция
Скрытная Операция

Прозрение Тамиё
Прозрение Тамиё

Искажение Времени Тефери
Искажение Времени Тефери

Громовой Дрейк
Громовой Дрейк

Окончательно Заблудившийся
Окончательно Заблудившийся

Стена Рун
Стена Рун

ЧЕРНЫЕ

Помощь Павшим
Помощь Павшим

Гибельный Пес
Гибельный Пес

Кровавое Лезвие
Кровавое Лезвие

Цитадель Боласа
Цитадель Боласа

Узы Оживления
Узы Оживления

Вымогатель Милостыни
Вымогатель Милостыни

Повелевание Ордой Ужаса
Повелевание Ордой Ужаса

Давриэль, Мятежный Маг Тени
Давриэль, Мятежный Маг Тени

Фуга Теней Давриэля
Фуга Теней Давриэля

Низвергнуть во Зло
Низвергнуть во Зло

Вторжение Орды Ужаса
Вторжение Орды Ужаса

Кошмарный Кот
Кошмарный Кот

Агент Мантии Сумрака
Агент Мантии Сумрака

Заклинание Старейшин
Заклинание Старейшин

Вековечный Десятник
Вековечный Десятник

Апофеоз Вечности
Апофеоз Вечности

Вековечная Богиня Бонту
Вековечная Богиня Бонту

Предвестник Орды Ужаса
Предвестник Орды Ужаса

Призрачная Форма Кайи
Призрачная Форма Кайи

Лазотеповый Бегемот
Лазотеповый Бегемот

Лазотеповый Громила
Лазотеповый Громила

Лилиана, Генерал Орды Ужаса
Лилиана, Генерал Орды Ужаса

Триумф Лилианы
Триумф Лилианы

Вырезательница
Вырезательница

Об-Никсилис, Искаженный Злобой
Об-Никсилис, Искаженный Злобой

Жестокость Об-Никсилиса
Жестокость Об-Никсилиса

Цена Предательства
Цена Предательства

Верещащий Налетчик
Верещащий Налетчик

Жажда Сорина
Жажда Сорина

Изъятие Искры
Изъятие Искры

Жнец Искры
Жнец Искры

Гигант-Мытарь
Гигант-Мытарь

Расплата за Вторжение
Расплата за Вторжение

Неожиданная Помощь
Неожиданная Помощь

Беспринципная Вампирша
Беспринципная Вампирша

Визирь Скорпиона
Визирь Скорпиона

Добивательница Враски
Добивательница Враски

КРАСНЫЕ

Захватчик из Снопа Ан
Захватчик из Снопа Ан

Слепящий Взрыв
Слепящий Взрыв

Сгибание Разряда
Сгибание Разряда

Узы Страсти
Узы Страсти

Пылающая Пророчица
Пылающая Пророчица

Циклоп с Цепной Плетью
Циклоп с Цепной Плетью

Чандра, Мастерица Пламени
Чандра, Мастерица Пламени

Пироспираль Чандры
Пироспираль Чандры

Триумф Чандры
Триумф Чандры

Циклоп-Электромант
Циклоп-Электромант

Разрушение
Разрушение

Прожорливый Геллион
Прожорливый Геллион

Арканист Орды Ужаса
Арканист Орды Ужаса

Близнецы Орды Ужаса
Близнецы Орды Ужаса

Апофеоз Завета
Апофеоз Завета

Набрасывающийся Гоблин
Набрасывающийся Гоблин

Гоблинский Штурмовой Отряд
Гоблинский Штурмовой Отряд

Мрачный Послушник
Мрачный Послушник

Огонь Сердца
Огонь Сердца

Поклонение Богу-Фараону
Поклонение Богу-Фараону

Ильхарг, Вепрь-Разрушитель
Ильхарг, Вепрь-Разрушитель

Мантикора-Захватчица
Мантикора-Захватчица

Джайя, Почтенный Маг Пламени
Джайя, Почтенный Маг Пламени

Приветствие Джайи
Приветствие Джайи

Кренко, Гроза Улицы Жестянщиков
Кренко, Гроза Улицы Жестянщиков

Миззиевый Танк
Миззиевый Танк

Каменные Клинки Нахири
Каменные Клинки Нахири

Нехеб, Поборник Орды Ужаса
Нехеб, Поборник Орды Ужаса

Буйный Кронч
Буйный Кронч

Рывок Самут
Рывок Самут

Сархан без Господина
Сархан без Господина

Катарсис Сархана
Катарсис Сархана

Магиеядная Диковина
Магиеядная Диковина

Тибальт, Распутный Подстрекатель
Тибальт, Распутный Подстрекатель

Неистовик Тибальта
Неистовик Тибальта

Башенный Огр
Башенный Огр

ЗЕЛЕНЫЕ

Древесный Листоед
Древесный Листоед

Арлинн, Голос Стаи
Арлинн, Голос Стаи

Волк Арлинн
Волк Арлинн

Пробуждение Виту-Гази
Пробуждение Виту-Гази

Объединение Сил
Объединение Сил

Цветущая Громадина
Цветущая Громадина

Узы Расцвета
Узы Расцвета

Кентавр-Кормилец
Кентавр-Кормилец

Тролль-Заводила
Тролль-Заводила

Храбрость в Беде
Храбрость в Беде

Мудрец Эволюции
Мудрец Эволюции

Апофеоз Разрушения
Апофеоз Разрушения

Принуждение к Посадке
Принуждение к Посадке

Исполинский Рост
Исполинский Рост

Вековечный Бог Ронас
Вековечный Бог Ронас

Цзян Янгу, Дикотворец
Цзян Янгу, Дикотворец

Краул-Уязвитель
Краул-Уязвитель

Загонщик Крончей
Загонщик Крончей

Моу, Верный Спутник
Моу, Верный Спутник

Новые Горизонты
Новые Горизонты

Нисса, Сотрясающая Мир
Нисса, Сотрясающая Мир

Триумф Ниссы
Триумф Ниссы

Друидка Райских Кущ
Друидка Райских Кущ

Всемирное Торжество
Всемирное Торжество

Друид Светлой Пыльцы
Друид Светлой Пыльцы

Первородный Вурм
Первородный Вурм

Возвращение к Природе
Возвращение к Природе

Плетельщик Силков
Плетельщик Силков

Верный Глаз
Верный Глаз

Штурм Цитадели
Штурм Цитадели

Громыхающий Цераток
Громыхающий Цераток

Вивьен, Заступница Диких Земель
Вивьен, Заступница Диких Земель

Звериный Лук Вивьен
Звериный Лук Вивьен

Гризли Вивьен
Гризли Вивьен

Крокодил Оберегающей Чешуи
Крокодил Оберегающей Чешуи

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Аджани, Великосердный
Аджани, Великосердный

Бешенство Анграта
Бешенство Анграта

Гидра Биоэссенции
Гидра Биоэссенции

Жертвы Войны
Жертвы Войны

Жестокая Сибаритка
Жестокая Сибаритка

Ростки Смерти
Ростки Смерти

Лишение Искры
Лишение Искры

Домри, Анарх Боласа
Домри, Анарх Боласа

Засада Домри
Засада Домри

Вето Довина
Вето Довина

Мясник Орды Ужаса
Мясник Орды Ужаса

Незаурядная Волшебница-Страж
Незаурядная Волшебница-Страж

Явление Вековечных Богов
Явление Вековечных Богов

Перышко, Искупившая Грехи
Перышко, Искупившая Грехи

Сверкающий Надзиратель
Сверкающий Надзиратель

Трогательное Искупление
Трогательное Искупление

Раптор Уатли
Раптор Уатли

Вторжение в Город
Вторжение в Город

Охотник Невидимых Лучей
Охотник Невидимых Лучей

Живой Смерч
Живой Смерч

Дьявол Безумия
Дьявол Безумия

Пикирующий Мерфолк
Пикирующий Мерфолк

Неоформа
Неоформа

Никол Болас, Дракон-Бог
Никол Болас, Дракон-Бог

Нив-Миззет, Переродившийся
Нив-Миззет, Переродившийся

Клятва Кайи
Клятва Кайи

Обет Единения
Обет Единения

Рал, Проводник Молний
Рал, Проводник Молний

Вспышка Рала
Вспышка Рала

Роалеск, Величайший Гибрид
Роалеск, Величайший Гибрид

Обмен Ролями
Обмен Ролями

Бунтари с Кольца Руин
Бунтари с Кольца Руин

Сияние Солнца
Сияние Солнца

Сорин, Мстительный Кровавый Лорд
Сорин, Мстительный Кровавый Лорд

Гадатель по Душам
Гадатель по Душам

Сторрев, Лич-Девкарен
Сторрев, Лич-Девкарен

Тамиё, Собирательница Историй
Тамиё, Собирательница Историй

Тефери, Спутывающий Время
Тефери, Спутывающий Время

Легионерка Десятого Округа
Легионерка Десятого Округа

Стирание Времени
Стирание Времени

Толсимир, Друг Волков
Толсимир, Друг Волков

Презрение Тирана
Презрение Тирана

Повсеместная Жестокость
Повсеместная Жестокость

Анграт, Капитан Хаоса
Анграт, Капитан Хаоса

Ашиок, Кромсатель Снов
Ашиок, Кромсатель Снов

Довин, Рука Власти
Довин, Рука Власти

Уатли, Сердце Солнца
Уатли, Сердце Солнца

Кайя, Гроза Мертвецов
Кайя, Гроза Мертвецов

Киора, Созывающая Исполинов
Киора, Созывающая Исполинов

Нахири, Каменная Буря
Нахири, Каменная Буря

Сахили, Совершенный Механик
Сахили, Совершенный Механик

Самут, Низвергающая Тиранов
Самут, Низвергающая Тиранов

Враска, Властительница Роя
Враска, Властительница Роя

Теззерет, Владыка Моста
Теззерет, Владыка Моста

БЕСЦВЕТНЫЙ

Карн, Великий Творец
Карн, Великий Творец

Уджин, Невыразимый
Уджин, Невыразимый

Творение Уджина
Творение Уджина

АРТЕФАКТЫ

Сосуд Огненного Разума
Сосуд Огненного Разума

Статуя Бога-Фараона
Статуя Бога-Фараона

Шар Гильдий
Шар Гильдий

Железный Громила
Железный Громила

Мановая Жеода
Мановая Жеода

Призмит
Призмит

Среброкрыл Сахили
Среброкрыл Сахили

ЗЕМЛИ

Область Поражения
Область Поражения

Область Появления
Область Появления

Привратная Площадь
Привратная Площадь

Межмировой Маяк
Межмировой Маяк

Бастион Карна
Бастион Карна

Мобилизованный Район
Мобилизованный Район

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

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