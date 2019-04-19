War of the Spark Card Image Gallery
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БЕЛЫЕ
Соплеменник Аджани
Боевое Повышение
Узы Дисциплины
Бастионный Гигант
Заколдованный Бродяга
Дерзкий Удар
Божественная Стрела
Грифон Блюстителей
Апофеоз Славы
Гидеон Черный Меч
Самопожертвование Гидеона
Триумф Гидеона
Вековечная Богиня Окетра
Благодарный Призрак
Зажечь Маяк
Броненосный Кровод
Блюститель Рун Закона
Локсодон-Сержант
Наспех Сколоченный Батальон
Самоотверженный Мученик
«Паргелион II»
Бросающаяся Рысь
Царство Заточения
Созыв Крылатых
Война в Равнике
Восставшие Горожане
Поединок
Ангел Солнечного Клинка
Тейо, Маг Щита
Щит Света Тейо
Тамик, Выдающийся Адвокист
Свалить Статую
Испытанный Пегас
Странница
Удар Странницы
Боевой Крикун
СИНИЕ
Соглядатай Ашиока
Гадатель Боласа
Вековечный Авен
Узы Проницательности
Холодный Отказ
Исполнение Замысла
Спорный План
Сокрушить Инакомыслие
Сумасбродный Провидец
Вековечная Владычица Небес
Фыблтып, Заблудившийся
Апофеоз Откровения
Проводник Потока
Вековечный Бог Кефнет
Джейс, Повелитель Тайн
Триумф Джейса
Касмина, Загадочная Наставница
Преображение Касмины
Крушитель Плотин Киоры
Лазотеповые Доспехи
Вековечная Нага
Нарсет, Раздвинувшая Завесы
Обращение Нарсет
Невозможность Побега
Неумолимое Наступление
Сфинкс-Спасительница
Бесшумная Субмарина
Неясыть Небесного Фронта
Двойник Искры
Магиеносная Диковина
Скрытная Операция
Прозрение Тамиё
Искажение Времени Тефери
Громовой Дрейк
Окончательно Заблудившийся
Стена Рун
ЧЕРНЫЕ
Помощь Павшим
Гибельный Пес
Кровавое Лезвие
Цитадель Боласа
Узы Оживления
Вымогатель Милостыни
Повелевание Ордой Ужаса
Давриэль, Мятежный Маг Тени
Фуга Теней Давриэля
Низвергнуть во Зло
Вторжение Орды Ужаса
Кошмарный Кот
Агент Мантии Сумрака
Заклинание Старейшин
Вековечный Десятник
Апофеоз Вечности
Вековечная Богиня Бонту
Предвестник Орды Ужаса
Призрачная Форма Кайи
Лазотеповый Бегемот
Лазотеповый Громила
Лилиана, Генерал Орды Ужаса
Триумф Лилианы
Вырезательница
Об-Никсилис, Искаженный Злобой
Жестокость Об-Никсилиса
Цена Предательства
Верещащий Налетчик
Жажда Сорина
Изъятие Искры
Жнец Искры
Гигант-Мытарь
Расплата за Вторжение
Неожиданная Помощь
Беспринципная Вампирша
Визирь Скорпиона
Добивательница Враски
КРАСНЫЕ
Захватчик из Снопа Ан
Слепящий Взрыв
Сгибание Разряда
Узы Страсти
Пылающая Пророчица
Циклоп с Цепной Плетью
Чандра, Мастерица Пламени
Пироспираль Чандры
Триумф Чандры
Циклоп-Электромант
Разрушение
Прожорливый Геллион
Арканист Орды Ужаса
Близнецы Орды Ужаса
Апофеоз Завета
Набрасывающийся Гоблин
Гоблинский Штурмовой Отряд
Мрачный Послушник
Огонь Сердца
Поклонение Богу-Фараону
Ильхарг, Вепрь-Разрушитель
Мантикора-Захватчица
Джайя, Почтенный Маг Пламени
Приветствие Джайи
Кренко, Гроза Улицы Жестянщиков
Миззиевый Танк
Каменные Клинки Нахири
Нехеб, Поборник Орды Ужаса
Буйный Кронч
Рывок Самут
Сархан без Господина
Катарсис Сархана
Магиеядная Диковина
Тибальт, Распутный Подстрекатель
Неистовик Тибальта
Башенный Огр
ЗЕЛЕНЫЕ
Древесный Листоед
Арлинн, Голос Стаи
Волк Арлинн
Пробуждение Виту-Гази
Объединение Сил
Цветущая Громадина
Узы Расцвета
Кентавр-Кормилец
Тролль-Заводила
Храбрость в Беде
Мудрец Эволюции
Апофеоз Разрушения
Принуждение к Посадке
Исполинский Рост
Вековечный Бог Ронас
Цзян Янгу, Дикотворец
Краул-Уязвитель
Загонщик Крончей
Моу, Верный Спутник
Новые Горизонты
Нисса, Сотрясающая Мир
Триумф Ниссы
Друидка Райских Кущ
Всемирное Торжество
Друид Светлой Пыльцы
Первородный Вурм
Возвращение к Природе
Плетельщик Силков
Верный Глаз
Штурм Цитадели
Громыхающий Цераток
Вивьен, Заступница Диких Земель
Звериный Лук Вивьен
Гризли Вивьен
Крокодил Оберегающей Чешуи
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Аджани, Великосердный
Бешенство Анграта
Гидра Биоэссенции
Жертвы Войны
Жестокая Сибаритка
Ростки Смерти
Лишение Искры
Домри, Анарх Боласа
Засада Домри
Вето Довина
Мясник Орды Ужаса
Незаурядная Волшебница-Страж
Явление Вековечных Богов
Перышко, Искупившая Грехи
Сверкающий Надзиратель
Трогательное Искупление
Раптор Уатли
Вторжение в Город
Охотник Невидимых Лучей
Живой Смерч
Дьявол Безумия
Пикирующий Мерфолк
Неоформа
Никол Болас, Дракон-Бог
Нив-Миззет, Переродившийся
Клятва Кайи
Обет Единения
Рал, Проводник Молний
Вспышка Рала
Роалеск, Величайший Гибрид
Обмен Ролями
Бунтари с Кольца Руин
Сияние Солнца
Сорин, Мстительный Кровавый Лорд
Гадатель по Душам
Сторрев, Лич-Девкарен
Тамиё, Собирательница Историй
Тефери, Спутывающий Время
Легионерка Десятого Округа
Стирание Времени
Толсимир, Друг Волков
Презрение Тирана
Повсеместная Жестокость
Анграт, Капитан Хаоса
Ашиок, Кромсатель Снов
Довин, Рука Власти
Уатли, Сердце Солнца
Кайя, Гроза Мертвецов
Киора, Созывающая Исполинов
Нахири, Каменная Буря
Сахили, Совершенный Механик
Самут, Низвергающая Тиранов
Враска, Властительница Роя
Теззерет, Владыка Моста
БЕСЦВЕТНЫЙ
Карн, Великий Творец
Уджин, Невыразимый
Творение Уджина
АРТЕФАКТЫ
Сосуд Огненного Разума
Статуя Бога-Фараона
Шар Гильдий
Железный Громила
Мановая Жеода
Призмит
Среброкрыл Сахили
ЗЕМЛИ
Область Поражения
Область Появления
Привратная Площадь
Межмировой Маяк
Бастион Карна
Мобилизованный Район
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
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