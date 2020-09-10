«Расцвет Зендикара»
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БЕЛЫЕ
Атака Союзников
Ангел Судьбы
Защитница Ангельского Сердца
Архонт Эмерии
Архижрец Ионы
Сопровождаемая Целительница
Каньонный Тушканчик
Наемник из Клифхейвена
Непоколебимое Единство
Разочарование
Капитан Эмерии
Целитель Экспедиции
Адепт Дальновидения
Бесстрашный Птенец
Укрытие Фелидаров
Путешествие в Забвение
Кабирский Наездник
Кайтсейлер-Священник
Кор-Фехтовальщица
Кор, Участница Ритуала
Ангел Легиона
Будущая Световладычица
Бык из Макинди
Молот Небесных Анклавов
Рысь Плоскогорья
Узы Нахири
Тактик Парного Боя
Отработанная Тактика
Болевая Точка
Рыщущий Фелидар
Решительный Удар
Знаменосец Мореграда
Провожатая Героев
Призрак Небесного Анклава
Командир Отряда
Сразить Чудовище
Тазимский Раптор
Тазри, Светоч Единства
СИНИЕ
Антипознание
Силки из Пузырей
Провидица Каскада
Керикс, Буйный Остров
Леденящая Ловушка
Священник Морозных Глубин
Совместная Оборона
Хитроумная Головоломка
Летописец Кораллового Шлема
Хитроумный Маг Гейзеров
Раздумья
Предсказательница Экспедиции
Полевое Исследование
Ледниковая Хватка
Письмена Озарения
Навстречу Великому Валу
Джейс, Маг Зеркал
Живая Буря
Превосходство Мага-Баюна
Безумная Какофония
Хозяйка Ветров
Мерфолк-Сокольничая
Мерфолк, Грабитель Ветра
Отвергнуть
Проворный Искатель Ловушек
Восставшая Быстрина
Гнездовье Дрейков
Краб из Руин
Призывательница Бурь Мореграда
Охотница с Морского Дна
Щит-Ракушка
Разграбление Небесного Анклава
Кальмар Небесного Анклава
Крепконогий Лазутчик
Тазимский Маг Великого Вала
Пикирующая Воровка
Чародей-Наездник Ветра
Дуэлянтка из Зулапорта
ЧЕРНЫЕ
Знаток Приобретений
Зов Крови
Цена Крови
Жажда Кровавого Вождя
Заветный Трофей
Смертоносный Альянс
Ученик Демона
Драна, Последний Кровавый Вождь
Подавитель Драны
Ужасный Вурм
Охотница Экспедиции
Накормить Рой
Кошмарный Охотник Мрака
Грязедержец из Гуул-Драза
Хагрский Удав
Высокородный Вампир
Письмена Разрушения
Порча Литоформы
Малакирский Жрец Крови
Хищная Жрица Погибели
Взрезатель Разума
Вытягивание Разума
Полуночник-Падальщик
Прыткий Проныра из Ниманы
Небесная Плясунья из Ниманы
Жрица Ничтожеств Забвения
Алчущее Забвение
Отпрыск Роя
Бич Небесных Анклавов
Теневая Уязвительница
Вердикт Теней
Тень Небесного Анклава
Тенекошка Небесного Анклава
Раскол Души
Незаметный Удар
Таборакс, Погибель Надежды
Избежать Могилы
Истребление Слабых
КРАСНЫЕ
Акумский Цербер
Пылкая Электромантка
Пепельное Извержение
Очищающий Пожар
Воитель Экспедиции
Рубака Огненных Клинков
Чародей Расселины
Авангард Гома-Фада
Гротагский Ловец Жуков
Гротагский Ночной Гонец
Необузданный Гнев
Каргский Устрашитель
Тиран Невидимого Луча
Преобразовательница Магмы
Взрыв Расплавленной Магмы
Морог, Ярость Акума
Литоформирование Нахири
Пирокластический Геллион
Похититель Реликвий
Колдун Обвала
Извержение Великого Вала
Бурлящий Вихрь
Найденный Клинок
Огненная Наездница
Рубака Череполомного Перевала
Минотавр Череполомного Перевала
Жгучий Залп
Земленожка Небесного Анклава
Крадущийся Проводник
Плюющийся Огнем Лагак
Синхронное Чаротворение
Охотник Шатающихся Пиков
Громогласный Упрек
Электромаг-Громовержец
Мучающий Голос
Булыжная Крепость Туктуков
Исследование Валакута
Своенравный Зверь-Поводырь
ЗЕЛЕНЫЕ
Приключение Ждет
Древний Зеленый Страж
Ашайя, Душа Дебрей
Сломанные Крылья
Балот Лесного Полога
Камнелатный Балот
Неустрашимый Уцелевший
Колония Нарлидов
Письмена Изобилия
Радужный Рогожук
Джорагская Провидица
Нектарник из Казанду
Тяжелоступ из Казанду
Лотосная Кобра
Мощь Мурасы
Мурасский Громила
Мурасский Росток
Зендикон Ниссы
Оран-Рифская Тина
Бешеный Укус
Возвращение Пустошей
Бушующее Отрастание
Покорение Высот
Рой Cкутов
Кирка Небесного Анклава
Священница Весеннего Покрова
Сила Солидарности
Ройный Шаркун
Клинок Погибели из Таджуру
Эталон Таджуру
Таджурский Ловец
Насмешливый Древомаг
Территориальная Серпокошка
Аскет Криволесья
Волнение Широколесья
Бывалый Искатель Приключений
Геккон Лозы
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Акири, Бесстрашная Странница
Элементаль Лесного Пожара
Священник Уз Жизни
Жуткозев, Бич Небесного Анклава
Каргская Военачальница
Каза, Охотница Великого Вала
Линвала, Щит Мореграда
Питомец Мага-Баюна
Скелет Замшелой Ямы
Мурасский Корнеед
Нахири, Наследница Древних
Нисса Тенистых Ветвей
Омнат, Очаг Творения
Орах, Иерофант Небесного Анклава
Филат, Скульптор Мира
Булава Опустошителя
Парящий Вор Мыслей
Трофеи Приключения
Умарский Мистик
Веразол, Разделяющий Течения
Йашарн, Непреклонная Земля
Заграс, Похититель Сердцебиения
Зарет Сан, Проказник
АРТЕФАКТЫ
Клифхейвенский Кайтсейл
Заброшенный Монумент
Литомашина
Многоликая Конструкция
Амулет-Реликвия
Топор-Реликвия
Голем-Реликвия
Фиал-Реликвия
Колосс Мореграда
Реликвия Небесного Анклава
Дозорный Небесного Анклава
Припасы Впрок
Каменный Тяжеловоз
Универсальный Нож
ЗЕМЛИ
Базовый Лагерь
Ползучие Пустоши
Трон Макинди
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
Зов Эмерии
Кабирское Устранение
Табун из Макинди
Переворот Онду
Седжирское Убежище
Священница Небесного Анклава
Завеса Бейина
Подражательница Недвижного Озера
Джварское Вмешательство
Восстановление Мореграда
Видения Силунди
Умарский Чародей
Пробуждение Агадима
Бродяга Черноцветья
Хагрское Избиение
Малакирское Возрождение
Хищничество Ущелья Пелакка
Поглощение Зофских Джунглей
Акумский Воин
Ярость Казуула
Крушение Череполомного Перевала
Коварство Песни Безумия
Опасности Поля Шипов
Пробуждение Валакута
Возрождение Бала-Геда
Мамонт из Казанду
Засада Кални
Заросший Флораэдр
Симбиоз Криволесья
Укрепление Широколесья
Тропа Нависающих Ветвей
Тропа Светлого Восхождения
Тропа Чистой Воды
Тропа Горного Венца
Тропа Каменных Игл
Тропа Речной Глади
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