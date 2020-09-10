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БЕЛЫЕ

Атака Союзников
Атака Союзников

Ангел Судьбы
Ангел Судьбы

Защитница Ангельского Сердца
Защитница Ангельского Сердца

Архонт Эмерии
Архонт Эмерии

Архижрец Ионы
Архижрец Ионы

Сопровождаемая Целительница
Сопровождаемая Целительница

Каньонный Тушканчик
Каньонный Тушканчик

Наемник из Клифхейвена
Наемник из Клифхейвена

Непоколебимое Единство
Непоколебимое Единство

Разочарование
Разочарование

Капитан Эмерии
Капитан Эмерии

Целитель Экспедиции
Целитель Экспедиции

Адепт Дальновидения
Адепт Дальновидения

Бесстрашный Птенец
Бесстрашный Птенец

Укрытие Фелидаров
Укрытие Фелидаров

Путешествие в Забвение
Путешествие в Забвение

Кабирский Наездник
Кабирский Наездник

Кайтсейлер-Священник
Кайтсейлер-Священник

Кор-Фехтовальщица
Кор-Фехтовальщица

Кор, Участница Ритуала
Кор, Участница Ритуала

Ангел Легиона
Ангел Легиона

Будущая Световладычица
Будущая Световладычица

Бык из Макинди
Бык из Макинди

Молот Небесных Анклавов
Молот Небесных Анклавов

Рысь Плоскогорья
Рысь Плоскогорья

Узы Нахири
Узы Нахири

Тактик Парного Боя
Тактик Парного Боя

Отработанная Тактика
Отработанная Тактика

Болевая Точка
Болевая Точка

Рыщущий Фелидар
Рыщущий Фелидар

Решительный Удар
Решительный Удар

Знаменосец Мореграда
Знаменосец Мореграда

Провожатая Героев
Провожатая Героев

Призрак Небесного Анклава
Призрак Небесного Анклава

Командир Отряда
Командир Отряда

Сразить Чудовище
Сразить Чудовище

Тазимский Раптор
Тазимский Раптор

Тазри, Светоч Единства
Тазри, Светоч Единства

СИНИЕ

Антипознание
Антипознание

Силки из Пузырей
Силки из Пузырей

Провидица Каскада
Провидица Каскада

Керикс, Буйный Остров
Керикс, Буйный Остров

Леденящая Ловушка
Леденящая Ловушка

Священник Морозных Глубин
Священник Морозных Глубин

Совместная Оборона
Совместная Оборона

Хитроумная Головоломка
Хитроумная Головоломка

Летописец Кораллового Шлема
Летописец Кораллового Шлема

Хитроумный Маг Гейзеров
Хитроумный Маг Гейзеров

Раздумья
Раздумья

Предсказательница Экспедиции
Предсказательница Экспедиции

Полевое Исследование
Полевое Исследование

Ледниковая Хватка
Ледниковая Хватка

Письмена Озарения
Письмена Озарения

Навстречу Великому Валу
Навстречу Великому Валу

Джейс, Маг Зеркал
Джейс, Маг Зеркал

Живая Буря
Живая Буря

Превосходство Мага-Баюна
Превосходство Мага-Баюна

Безумная Какофония
Безумная Какофония

Хозяйка Ветров
Хозяйка Ветров

Мерфолк-Сокольничая
Мерфолк-Сокольничая

Мерфолк, Грабитель Ветра
Мерфолк, Грабитель Ветра

Отвергнуть
Отвергнуть

Проворный Искатель Ловушек
Проворный Искатель Ловушек

Восставшая Быстрина
Восставшая Быстрина

Гнездовье Дрейков
Гнездовье Дрейков

Краб из Руин
Краб из Руин

Призывательница Бурь Мореграда
Призывательница Бурь Мореграда

Охотница с Морского Дна
Охотница с Морского Дна

Щит-Ракушка
Щит-Ракушка

Разграбление Небесного Анклава
Разграбление Небесного Анклава

Кальмар Небесного Анклава
Кальмар Небесного Анклава

Крепконогий Лазутчик
Крепконогий Лазутчик

Тазимский Маг Великого Вала
Тазимский Маг Великого Вала

Пикирующая Воровка
Пикирующая Воровка

Чародей-Наездник Ветра
Чародей-Наездник Ветра

Дуэлянтка из Зулапорта
Дуэлянтка из Зулапорта

ЧЕРНЫЕ

Знаток Приобретений
Знаток Приобретений

Зов Крови
Зов Крови

Цена Крови
Цена Крови

Жажда Кровавого Вождя
Жажда Кровавого Вождя

Заветный Трофей
Заветный Трофей

Смертоносный Альянс
Смертоносный Альянс

Ученик Демона
Ученик Демона

Драна, Последний Кровавый Вождь
Драна, Последний Кровавый Вождь

Подавитель Драны
Подавитель Драны

Ужасный Вурм
Ужасный Вурм

Охотница Экспедиции
Охотница Экспедиции

Накормить Рой
Накормить Рой

Кошмарный Охотник Мрака
Кошмарный Охотник Мрака

Грязедержец из Гуул-Драза
Грязедержец из Гуул-Драза

Хагрский Удав
Хагрский Удав

Высокородный Вампир
Высокородный Вампир

Письмена Разрушения
Письмена Разрушения

Порча Литоформы
Порча Литоформы

Малакирский Жрец Крови
Малакирский Жрец Крови

Хищная Жрица Погибели
Хищная Жрица Погибели

Взрезатель Разума
Взрезатель Разума

Вытягивание Разума
Вытягивание Разума

Полуночник-Падальщик
Полуночник-Падальщик

Прыткий Проныра из Ниманы
Прыткий Проныра из Ниманы

Небесная Плясунья из Ниманы
Небесная Плясунья из Ниманы

Жрица Ничтожеств Забвения
Жрица Ничтожеств Забвения

Алчущее Забвение
Алчущее Забвение

Отпрыск Роя
Отпрыск Роя

Бич Небесных Анклавов
Бич Небесных Анклавов

Теневая Уязвительница
Теневая Уязвительница

Вердикт Теней
Вердикт Теней

Тень Небесного Анклава
Тень Небесного Анклава

Тенекошка Небесного Анклава
Тенекошка Небесного Анклава

Раскол Души
Раскол Души

Незаметный Удар
Незаметный Удар

Таборакс, Погибель Надежды
Таборакс, Погибель Надежды

Избежать Могилы
Избежать Могилы

Истребление Слабых
Истребление Слабых

КРАСНЫЕ

Акумский Цербер
Акумский Цербер

Пылкая Электромантка
Пылкая Электромантка

Пепельное Извержение
Пепельное Извержение

Очищающий Пожар
Очищающий Пожар

Воитель Экспедиции
Воитель Экспедиции

Рубака Огненных Клинков
Рубака Огненных Клинков

Чародей Расселины
Чародей Расселины

Авангард Гома-Фада
Авангард Гома-Фада

Гротагский Ловец Жуков
Гротагский Ловец Жуков

Гротагский Ночной Гонец
Гротагский Ночной Гонец

Необузданный Гнев
Необузданный Гнев

Каргский Устрашитель
Каргский Устрашитель

Тиран Невидимого Луча
Тиран Невидимого Луча

Преобразовательница Магмы
Преобразовательница Магмы

Взрыв Расплавленной Магмы
Взрыв Расплавленной Магмы

Морог, Ярость Акума
Морог, Ярость Акума

Литоформирование Нахири
Литоформирование Нахири

Пирокластический Геллион
Пирокластический Геллион

Похититель Реликвий
Похититель Реликвий

Колдун Обвала
Колдун Обвала

Извержение Великого Вала
Извержение Великого Вала

Бурлящий Вихрь
Бурлящий Вихрь

Найденный Клинок
Найденный Клинок

Огненная Наездница
Огненная Наездница

Рубака Череполомного Перевала
Рубака Череполомного Перевала

Минотавр Череполомного Перевала
Минотавр Череполомного Перевала

Жгучий Залп
Жгучий Залп

Земленожка Небесного Анклава
Земленожка Небесного Анклава

Крадущийся Проводник
Крадущийся Проводник

Плюющийся Огнем Лагак
Плюющийся Огнем Лагак

Синхронное Чаротворение
Синхронное Чаротворение

Охотник Шатающихся Пиков
Охотник Шатающихся Пиков

Громогласный Упрек
Громогласный Упрек

Электромаг-Громовержец
Электромаг-Громовержец

Мучающий Голос
Мучающий Голос

Булыжная Крепость Туктуков
Булыжная Крепость Туктуков

Исследование Валакута
Исследование Валакута

Своенравный Зверь-Поводырь
Своенравный Зверь-Поводырь

ЗЕЛЕНЫЕ

Приключение Ждет
Приключение Ждет

Древний Зеленый Страж
Древний Зеленый Страж

Ашайя, Душа Дебрей
Ашайя, Душа Дебрей

Сломанные Крылья
Сломанные Крылья

Балот Лесного Полога
Балот Лесного Полога

Камнелатный Балот
Камнелатный Балот

Неустрашимый Уцелевший
Неустрашимый Уцелевший

Колония Нарлидов
Колония Нарлидов

Письмена Изобилия
Письмена Изобилия

Радужный Рогожук
Радужный Рогожук

Джорагская Провидица
Джорагская Провидица

Нектарник из Казанду
Нектарник из Казанду

Тяжелоступ из Казанду
Тяжелоступ из Казанду

Лотосная Кобра
Лотосная Кобра

Мощь Мурасы
Мощь Мурасы

Мурасский Громила
Мурасский Громила

Мурасский Росток
Мурасский Росток

Зендикон Ниссы
Зендикон Ниссы

Оран-Рифская Тина
Оран-Рифская Тина

Бешеный Укус
Бешеный Укус

Возвращение Пустошей
Возвращение Пустошей

Бушующее Отрастание
Бушующее Отрастание

Покорение Высот
Покорение Высот

Рой Cкутов
Рой Cкутов

Кирка Небесного Анклава
Кирка Небесного Анклава

Священница Весеннего Покрова
Священница Весеннего Покрова

Сила Солидарности
Сила Солидарности

Ройный Шаркун
Ройный Шаркун

Клинок Погибели из Таджуру
Клинок Погибели из Таджуру

Эталон Таджуру
Эталон Таджуру

Таджурский Ловец
Таджурский Ловец

Насмешливый Древомаг
Насмешливый Древомаг

Территориальная Серпокошка
Территориальная Серпокошка

Аскет Криволесья
Аскет Криволесья

Волнение Широколесья
Волнение Широколесья

Бывалый Искатель Приключений
Бывалый Искатель Приключений

Геккон Лозы
Геккон Лозы

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Акири, Бесстрашная Странница
Акири, Бесстрашная Странница

Элементаль Лесного Пожара
Элементаль Лесного Пожара

Священник Уз Жизни
Священник Уз Жизни

Жуткозев, Бич Небесного Анклава
Жуткозев, Бич Небесного Анклава

Каргская Военачальница
Каргская Военачальница

Каза, Охотница Великого Вала
Каза, Охотница Великого Вала

Линвала, Щит Мореграда
Линвала, Щит Мореграда

Питомец Мага-Баюна
Питомец Мага-Баюна

Скелет Замшелой Ямы
Скелет Замшелой Ямы

Мурасский Корнеед
Мурасский Корнеед

Нахири, Наследница Древних
Нахири, Наследница Древних

Нисса Тенистых Ветвей
Нисса Тенистых Ветвей

Омнат, Очаг Творения
Омнат, Очаг Творения

Орах, Иерофант Небесного Анклава
Орах, Иерофант Небесного Анклава

Филат, Скульптор Мира
Филат, Скульптор Мира

Булава Опустошителя
Булава Опустошителя

Парящий Вор Мыслей
Парящий Вор Мыслей

Трофеи Приключения
Трофеи Приключения

Умарский Мистик
Умарский Мистик

Веразол, Разделяющий Течения
Веразол, Разделяющий Течения

Йашарн, Непреклонная Земля
Йашарн, Непреклонная Земля

Заграс, Похититель Сердцебиения
Заграс, Похититель Сердцебиения

Зарет Сан, Проказник
Зарет Сан, Проказник

АРТЕФАКТЫ

Клифхейвенский Кайтсейл
Клифхейвенский Кайтсейл

Заброшенный Монумент
Заброшенный Монумент

Литомашина
Литомашина

Многоликая Конструкция
Многоликая Конструкция

Амулет-Реликвия
Амулет-Реликвия

Топор-Реликвия
Топор-Реликвия

Голем-Реликвия
Голем-Реликвия

Фиал-Реликвия
Фиал-Реликвия

Колосс Мореграда
Колосс Мореграда

Реликвия Небесного Анклава
Реликвия Небесного Анклава

Дозорный Небесного Анклава
Дозорный Небесного Анклава

Припасы Впрок
Припасы Впрок

Каменный Тяжеловоз
Каменный Тяжеловоз

Универсальный Нож
Универсальный Нож

ЗЕМЛИ

Базовый Лагерь
Базовый Лагерь

Ползучие Пустоши
Ползучие Пустоши

Трон Макинди
Трон Макинди

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ

Зов Эмерии
Эмерия, Руины Небесного Анклава

Зов Эмерии

Кабирское Устранение
Кабирское Плато

Кабирское Устранение

Табун из Макинди
Плоскогорья Макинди

Табун из Макинди

Переворот Онду
Небесные Руины Онду

Переворот Онду

Седжирское Убежище
Седжирский Ледник

Седжирское Убежище

Священница Небесного Анклава
Базилика Небесного Анклава

Священница Небесного Анклава

Завеса Бейина
Побережье Бейина

Завеса Бейина

Подражательница Недвижного Озера
Берег Недвижного Озера

Подражательница Недвижного Озера

Джварское Вмешательство
Джварские Руины

Джварское Вмешательство

Восстановление Мореграда
Возрожденный Мореград

Восстановление Мореграда

Видения Силунди
Остров в Силунди

Видения Силунди

Умарский Чародей
Умарские Небопады

Умарский Чародей

Пробуждение Агадима
Агадим, Подземный Склеп

Пробуждение Агадима

Бродяга Черноцветья
Топи Черноцветья

Бродяга Черноцветья

Хагрское Избиение
Хагрская Яма Выводка

Хагрское Избиение

Малакирское Возрождение
Малакирская Трясина

Малакирское Возрождение

Хищничество Ущелья Пелакка
Пещеры Ущелья Пелакка

Хищничество Ущелья Пелакка

Поглощение Зофских Джунглей
Кровотопь Зофских Джунглей

Поглощение Зофских Джунглей

Акумский Воин
Зубы Акума

Акумский Воин

Ярость Казуула
Утесы Казуула

Ярость Казуула

Крушение Череполомного Перевала
Череполомный Перевал Молотов

Крушение Череполомного Перевала

Коварство Песни Безумия
Руины Песни Безумия

Коварство Песни Безумия

Опасности Поля Шипов
Пещера Поля Шипов

Опасности Поля Шипов

Пробуждение Валакута
Каменная Кузня Валакута

Пробуждение Валакута

Возрождение Бала-Геда
Святилище Бала-Геда

Возрождение Бала-Геда

Мамонт из Казанду
Дол Казанду

Мамонт из Казанду

Засада Кални
Территория Кални

Засада Кални

Заросший Флораэдр
Заросший Дол

Заросший Флораэдр

Симбиоз Криволесья
Криволесье, Змеящийся Лес

Симбиоз Криволесья

Укрепление Широколесья
Чаща Широколесья

Укрепление Широколесья

Тропа Нависающих Ветвей
Тропа Нависающих Скал

Тропа Нависающих Ветвей

Тропа Светлого Восхождения
Тропа Темного Восхождения

Тропа Светлого Восхождения

Тропа Чистой Воды
Тропа Мутной Воды

Тропа Чистой Воды

Тропа Горного Венца
Тропа Лесного Венца

Тропа Горного Венца

Тропа Каменных Игл
Тропа Каменных Колонн

Тропа Каменных Игл

Тропа Речной Глади
Тропа Лавовой Глади

Тропа Речной Глади

 

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