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БЕЛЫЕ

Каньонный Тушканчик
Каньонный Тушканчик

Бесстрашный Птенец
Бесстрашный Птенец

Укрытие Фелидаров
Укрытие Фелидаров

Бык из Макинди
Бык из Макинди

Рыщущий Фелидар
Рыщущий Фелидар

Angel of Destiny
Angel of Destiny

Archon of Emeria
Archon of Emeria

Archpriest of Iona
Archpriest of Iona

Legion Angel
Legion Angel

Luminarch Aspirant
Luminarch Aspirant

Maul of the Skyclaves
Maul of the Skyclaves

Skyclave Apparition
Skyclave Apparition

Squad Commander
Squad Commander

Tazri, Beacon of Unity
Tazri, Beacon of Unity

СИНИЕ

Джейс, Маг Зеркал
Джейс, Маг Зеркал

Краб из Руин
Краб из Руин

Кальмар Небесного Анклава
Кальмар Небесного Анклава

Charix, the Raging Isle
Charix, the Raging Isle

Confounding Conundrum
Confounding Conundrum

Coralhelm Chronicler
Coralhelm Chronicler

Inscription of Insight
Inscription of Insight

Maddening Cacophony
Maddening Cacophony

Master of Winds
Master of Winds

Nimble Trapfinder
Nimble Trapfinder

Sea Gate Stormcaller
Sea Gate Stormcaller

Thieving Skydiver
Thieving Skydiver

Charix, the Raging Isle
Charix, the Raging Isle

Навстречу Великому Валу
Навстречу Великому Валу

ЧЕРНЫЕ

Ужасный Вурм
Ужасный Вурм

Тень Небесного Анклава
Тень Небесного Анклава

Coveted Prize
Coveted Prize

Drana, the Last Bloodchief
Drana, the Last Bloodchief

Inscription of Ruin
Inscription of Ruin

Nighthawk Scavenger
Nighthawk Scavenger

Nullpriest of Oblivion
Nullpriest of Oblivion

Scourge of the Skyclaves
Scourge of the Skyclaves

Shadows' Verdict
Shadows' Verdict

Soul Shatter
Soul Shatter

Taborax, Hope's Demise
Taborax, Hope's Demise

Жажда Кровавого Вождя
Жажда Кровавого Вождя

КРАСНЫЕ

Акумский Цербер
Акумский Цербер

Морог, Ярость Акума
Морог, Ярость Акума

Земленожка Небесного Анклава
Земленожка Небесного Анклава

Плюющийся Огнем Лагак
Плюющийся Огнем Лагак

Исследование Валакута
Исследование Валакута

Kargan Intimidator
Kargan Intimidator

Leyline Tyrant
Leyline Tyrant

Magmatic Channeler
Magmatic Channeler

Nahiri's Lithoforming
Nahiri's Lithoforming

Relic Robber
Relic Robber

Roiling Vortex
Roiling Vortex

Shatterskull Charger
Shatterskull Charger

Wayward Guide-Beast
Wayward Guide-Beast

Извержение Великого Вала
Извержение Великого Вала

ЗЕЛЕНЫЕ

Балот Лесного Полога
Балот Лесного Полога

Нектарник из Казанду
Нектарник из Казанду

Лотосная Кобра
Лотосная Кобра

Рой Cкутов
Рой Cкутов

Кирка Небесного Анклава
Кирка Небесного Анклава

Территориальная Серпокошка
Территориальная Серпокошка

Ancient Greenwarden
Ancient Greenwarden

Ashaya, Soul of the Wild
Ashaya, Soul of the Wild

Cragplate Baloth
Cragplate Baloth

Inscription of Abundance
Inscription of Abundance

Oran-Rief Ooze
Oran-Rief Ooze

Swarm Shambler
Swarm Shambler

Tajuru Paragon
Tajuru Paragon

Бушующее Отрастание
Бушующее Отрастание

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Нахири, Наследница Древних
Нахири, Наследница Древних

Нисса Тенистых Ветвей
Нисса Тенистых Ветвей

Элементаль Лесного Пожара
Элементаль Лесного Пожара

Омнат, Очаг Творения
Омнат, Очаг Творения

Филат, Скульптор Мира
Филат, Скульптор Мира

Akiri, Fearless Voyager
Akiri, Fearless Voyager

Grakmaw, Skyclave Ravager
Grakmaw, Skyclave Ravager

Kaza, Roil Chaser
Kaza, Roil Chaser

Linvala, Shield of Sea Gate
Linvala, Shield of Sea Gate

Orah, Skyclave Hierophant
Orah, Skyclave Hierophant

Verazol, the Split Current
Verazol, the Split Current

Yasharn, Implacable Earth
Yasharn, Implacable Earth

Zagras, Thief of Heartbeats
Zagras, Thief of Heartbeats

Zareth San, the Trickster
Zareth San, the Trickster

Орах, Иерофант Небесного Анклава
Орах, Иерофант Небесного Анклава

Каргская Военачальница
Каргская Военачальница

АРТЕФАКТЫ

Forsaken Monument
Forsaken Monument

Lithoform Engine
Lithoform Engine

Myriad Construct
Myriad Construct

Skyclave Relic
Skyclave Relic

ЗЕМЛИ

Затопленная Пойма
Затопленная Пойма

Загрязненная Дельта
Загрязненная Дельта

Кровавая Топь
Кровавая Топь

Лесистое Предгорье
Лесистое Предгорье

Ветреная Пустошь
Ветреная Пустошь

Болотистые Низины
Болотистые Низины

Обжигающее Горное Озеро
Обжигающее Горное Озеро

Зеленеющие Катакомбы
Зеленеющие Катакомбы

Пустынное Плоскогорье
Пустынное Плоскогорье

Туманная Сельва
Туманная Сельва

Побережье Морского Хрома
Побережье Морского Хрома

Берега Разливающейся Темноты
Берега Разливающейся Темноты

Утесы Черного Раскола
Утесы Черного Раскола

Ущелье Медной Границы
Ущелье Медной Границы

Заросли Бритвенной Травы
Заросли Бритвенной Травы

Облачное Море
Облачное Море

Водоем Изменений
Водоем Изменений

Роскошные Покои
Роскошные Покои

Вершинный Сад
Вершинный Сад

Изобильный Променад
Изобильный Променад

Древняя Гробница
Древняя Гробница

Пещера Душ
Пещера Душ

Небесная Колоннада
Небесная Колоннада

Ползучая Смоляная Яма
Ползучая Смоляная Яма

Роща Пламенеющих Ив
Роща Пламенеющих Ив

Бескрайний Полог
Бескрайний Полог

Радужная Теснина
Радужная Теснина

Карьер
Карьер

Валакут, Расплавленная Вершина
Валакут, Расплавленная Вершина

Пустошь
Пустошь

Crawling Barrens
Crawling Barrens

Throne of Makindi
Throne of Makindi

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ

Тропа Нависающих Ветвей
Тропа Нависающих Скал

Тропа Нависающих Ветвей

Тропа Светлого Восхождения
Тропа Темного Восхождения

Тропа Светлого Восхождения

Тропа Чистой Воды
Тропа Мутной Воды

Тропа Чистой Воды

Тропа Горного Венца
Тропа Лесного Венца

Тропа Горного Венца

Тропа Каменных Игл
Тропа Каменных Колонн

Тропа Каменных Игл

Тропа Речной Глади
Тропа Лавовой Глади

Тропа Речной Глади

Мамонт из Казанду
Дол Казанду

Мамонт из Казанду

Emeria's Call
Emeria, Shattered Skyclave

Emeria's Call

Ondu Inversion
Ondu Skyruins

Ondu Inversion

Glasspool Mimic
Glasspool Shore

Glasspool Mimic

Sea Gate Restoration
Sea Gate, Reborn

Sea Gate Restoration

Agadeem's Awakening
Agadeem, the Undercrypt

Agadeem's Awakening

Hagra Mauling
Hagra Broodpit

Hagra Mauling

Shatterskull Smashing
Shatterskull, the Hammer Pass

Shatterskull Smashing

Valakut Awakening
Valakut Stoneforge

Valakut Awakening

Turntimber Symbiosis
Turntimber, Serpentine Wood

Turntimber Symbiosis

 

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