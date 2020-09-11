Zendikar Rising Variants
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БЕЛЫЕ
Каньонный Тушканчик
Бесстрашный Птенец
Укрытие Фелидаров
Бык из Макинди
Рыщущий Фелидар
Angel of Destiny
Archon of Emeria
Archpriest of Iona
Legion Angel
Luminarch Aspirant
Maul of the Skyclaves
Skyclave Apparition
Squad Commander
Tazri, Beacon of Unity
СИНИЕ
Джейс, Маг Зеркал
Краб из Руин
Кальмар Небесного Анклава
Charix, the Raging Isle
Confounding Conundrum
Coralhelm Chronicler
Inscription of Insight
Maddening Cacophony
Master of Winds
Nimble Trapfinder
Sea Gate Stormcaller
Thieving Skydiver
Charix, the Raging Isle
Навстречу Великому Валу
ЧЕРНЫЕ
Ужасный Вурм
Тень Небесного Анклава
Coveted Prize
Drana, the Last Bloodchief
Inscription of Ruin
Nighthawk Scavenger
Nullpriest of Oblivion
Scourge of the Skyclaves
Shadows' Verdict
Soul Shatter
Taborax, Hope's Demise
Жажда Кровавого Вождя
КРАСНЫЕ
Акумский Цербер
Морог, Ярость Акума
Земленожка Небесного Анклава
Плюющийся Огнем Лагак
Исследование Валакута
Kargan Intimidator
Leyline Tyrant
Magmatic Channeler
Nahiri's Lithoforming
Relic Robber
Roiling Vortex
Shatterskull Charger
Wayward Guide-Beast
Извержение Великого Вала
ЗЕЛЕНЫЕ
Балот Лесного Полога
Нектарник из Казанду
Лотосная Кобра
Рой Cкутов
Кирка Небесного Анклава
Территориальная Серпокошка
Ancient Greenwarden
Ashaya, Soul of the Wild
Cragplate Baloth
Inscription of Abundance
Oran-Rief Ooze
Swarm Shambler
Tajuru Paragon
Бушующее Отрастание
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Нахири, Наследница Древних
Нисса Тенистых Ветвей
Элементаль Лесного Пожара
Омнат, Очаг Творения
Филат, Скульптор Мира
Akiri, Fearless Voyager
Grakmaw, Skyclave Ravager
Kaza, Roil Chaser
Linvala, Shield of Sea Gate
Orah, Skyclave Hierophant
Verazol, the Split Current
Yasharn, Implacable Earth
Zagras, Thief of Heartbeats
Zareth San, the Trickster
Орах, Иерофант Небесного Анклава
Каргская Военачальница
АРТЕФАКТЫ
Forsaken Monument
Lithoform Engine
Myriad Construct
Skyclave Relic
ЗЕМЛИ
Затопленная Пойма
Загрязненная Дельта
Кровавая Топь
Лесистое Предгорье
Ветреная Пустошь
Болотистые Низины
Обжигающее Горное Озеро
Зеленеющие Катакомбы
Пустынное Плоскогорье
Туманная Сельва
Побережье Морского Хрома
Берега Разливающейся Темноты
Утесы Черного Раскола
Ущелье Медной Границы
Заросли Бритвенной Травы
Облачное Море
Водоем Изменений
Роскошные Покои
Вершинный Сад
Изобильный Променад
Древняя Гробница
Пещера Душ
Небесная Колоннада
Ползучая Смоляная Яма
Роща Пламенеющих Ив
Бескрайний Полог
Радужная Теснина
Карьер
Валакут, Расплавленная Вершина
Пустошь
Crawling Barrens
Throne of Makindi
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
Тропа Нависающих Ветвей
Тропа Светлого Восхождения
Тропа Чистой Воды
Тропа Горного Венца
Тропа Каменных Игл
Тропа Речной Глади
Мамонт из Казанду
Emeria's Call
Ondu Inversion
Glasspool Mimic
Sea Gate Restoration
Agadeem's Awakening
Hagra Mauling
Shatterskull Smashing
Valakut Awakening
Turntimber Symbiosis
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