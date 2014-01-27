Born of the Gods Prerelease Primer
Элспет Тирел, странствующий рыцарь, прибыла на Терос не для того, чтобы стать поборницей Солнца. Она стремилась сбежать от ужасов, преследующих ее из прошлого, и оплакать гибель друга.
К несчастью, Элспет не суждено было обрести на Теросе покой.
Большое спасибо Ксенагу! Вот скотина. Радует одно: Элспет не придется сражаться в одиночку. Вы, храбрые герои, поможете ей! Давайте узнаем как.
Пререлиз
Если это ваш первый пререлиз, поздравляю: вы попадете на крайне увлекательный турнир! (Если это не первый ваш пререлиз, вы можете сразу перейти к разделу Путь Героя.) Пререлиз — это турнир, в котором игроки всех уровней, от новичков до удостоенных места в Зале Славы, могут сыграть в спокойной и дружелюбной атмосфере. Однако новых игроков масштаб мероприятия может сбить с толку, так что давайте разберемся, что вам делать и чего ожидать.
Прежде всего найдите магазин. Надеюсь, он есть поблизости от вашего дома. Выбрав магазин, свяжитесь с ним и узнайте, проводится ли в нем предварительная регистрация. Если проводится, то запишитесь на турнир заранее. Пререлизы по всему миру уже давно проводятся в полных клубах, так что предварительная регистрация необходима для того, чтобы вы точно смогли принять участие в турнире.
В день проведения турнира (или ночь, если ваш магазин проводит ночные пререлизы) не забудьте взять с собой необходимые вещи. Большую часть из них наверняка можно будет купить и в самом магазине, но чего-то может не быть в наличии, или вы не найдете того, что вам понравится:
- Вода и что-нибудь перекусить. Вы не сможете играть в полную силу, если голодны или хотите пить.
- Карты. Другие участники пререлиза наверняка возьмут с собой альбомы для обмена. Многие из них также берут колоды в формате «Командир», любительские и даже турнирные колоды, так что берите свою колоду, если хотите сыграть.
- Кармашки для карт. Защитите свои карты от грязных столов!
- Аксессуары. Кубик, фишки, бумага, карандаши и тому подобное. Возьмите что-то, чтобы отслеживать жетоны, существ и количество жизней. Конечно, в магазине обычно бывает все необходимое, но лучше подготовиться самому.
Все это может показаться очевидным, но все же, убедитесь, что вы готовы просто прийти в магазин и в течение всего дня играть в Magic!
Подготовленная колода
Основной турнир на пререлизе проводится в формате «Подготовленная колода». «Постой, Майк, — скажете вы. — Ты наверняка имел в виду Запечатанную колоду!» Нет, друзья. Как и на пререлизе Тероса (а также на пререлизах Незваных Гостей и Возвращения в Равнику до этого), на пререлизе Порождений Богов будут использоваться подготовленные бустеры. Чуть позже я расскажу, что это такое, но суть в том, что подготовленный бустер в составе вашего пререлизного пакета поможет вам играть выбранным цветом. Он не гарантирует успех, но поможет собрать колоду.
Chromanticore | Art by Min Yum
Формат «Подготовленная колода» основан на «Запечатанной колоде», формате Magic, в котором вы собираете свою колоду из карт, которые открыли на турнире. Форматы такого типа называются Ограниченными форматами Magic. На пререлизе Порождений Богов вы получите один подготовленный бустер и пять обычных (три бустера Тероса и два бустера Порождений Богов). Вы откроете все эти бустеры и получите набор карт, из которых нужно собрать колоду. Вот основные принципы и советы по сбору Подготовленной колоды:
- Как минимум сорок карт. Можно использовать больше, но меньше — нельзя. (Если вы используете ровно сорок карт, колода получается стабильней, но многие игроки предпочитают добавить одну землю и играть сорок одной картой, чтобы оптимизировать свою ману. Как поступите вы, решать вам!)
- Двадцать три заклинания и семнадцать земель. Из этих двадцати трех заклинаний шестнадцать или семнадцать должны быть существами, а остальные — заклинаниями поддержки и заклинаниями удаления существ с поля битвы.
- Два цвета. Используйте два цвета несмотря ни на что! Ладно, «несмотря ни на что» в Magic не работает. Если у вас достаточно хороших карт в одном цвете, вы можете собрать одноцветную колоду, но у каждого из цветов Magic есть свои слабости. Добавив второй цвет, вы получите шанс справиться с трудностями, возникающими у одноцветной колоды. Если же вы добавите третий, четвертый и пятый цвета, то испортите мана-базу своей колоды, что может привести к проблемам во время игры. В том случае, если вы хотите играть всеми цветами (и я вас понимаю, в каждом из цветов есть отличные карты), просто соберите вторую колоду и меняйте их между матчами!
В сети есть множество статей, посвященных сбору запечатанных колод и вообще игре в Ограниченные форматы Magic. Вот несколько ссылок на мои любимые статьи на DailyMTG, посвященные Ограниченным форматам и формату «Запечатанная колода»:
- «How I Break Down My Sealed Pool»
- «Prerelease Prerogatives»
- «Sealed Deck Reality Check»
- «Foundations»
- Серия статей Нэйта Прайса «Price of Progress»
- «Prerelease Primer» (первое из написанных руководств по пререлизу!)
Двухголовый гигант
Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Подготовленная колода — Двухголовый гигант» (или просто «ДГГ»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая из пар получает два пререлизных пакета (при этом они не обязательно должны быть одного цвета), из которых собирает две колоды. Если в вашем магазине проводится ДГГ, организатор турнира сможет подробнее рассказать вам об этом формате.
Открытые дуэли
Если вы не хотите тратить на турнир весь день или просто хотите сыграть побольше партий в Magic с разными картами из Порождений Богов, вы можете принять участие в Открытых дуэлях. В этом дополнительном мероприятии вы получаете начальный набор и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Если вы новичок в Magic, то это отличный способ узнать об игре больше, а опытные игроки смогут поделиться своим мастерством с начинающими и помочь им стать сильнее. К тому же это очень весело!
Путь Героя
Разработчик мероприятий и вообще отличный парень Дэйв Гаскин и его команда придумали Путь Героя: растянувшееся на целый блок мероприятие, в котором вы получаете награды за участие в каждом пререлизе, релизе и турнире Game Day блока Терос. Всего турниров девять, но в этой статье мы говорим о пререлизе Порождений Богов, так что давайте сосредоточимся именно на нем!
Выбирайте судьбу
Вам предстоит выбрать, какая именно героическая судьба станет вашей. У вас есть пять вариантов (естественным образом связанных с пятью цветами Magic), так что для того, чтобы помочь вам сделать выбор, я подготовил эту полезную табличку:
|Судьба
|Цвет
|Карта Героя
|Промо-карта
|Призвание вести за собой
|Белый
|Генерал
|Молчаливый Стражник
|Призвание обманывать
|Синий
|Мудрец
|Судья Идеалов
|Призвание господствовать
|Черный
|Тиран
|Пожиратель Надежды
|Призвание покорять
|Красный
|Воительница
|Дракон Пылающего Горнила
|Призвание процветать
|Зеленый
|Кормилица
|Нессийская Опустошительница
Выбрав судьбу, вы получите свой пререлизный пакет, который выглядит вот так:
Но прежде чем мы подробно поговорим о пререлизных пакетах и я покажу вам карты Героев и промо-карты, давайте я вкратце объясню вам, что это такое.
Карты Героев дают вам особые способности, которые вы можете использовать на турнирах Game Day (такой турнир по Порождениям Богов пройдет 1 марта 2014 года). Дэйв подробнее рассказывает об этом в своей обновленной статье «Часто задаваемые вопросы о Пути Героя» для выпуска Порождения Богов. Кроме того, на вашей карте Героя будет уникальный код, который позволит вам получить достижение на сайте PlaneswalkerPoints.com. Это достижение можно с гордостью демонстрировать окружающим, показывая, какую судьбу вы выбрали в своем странствии по Пути Героя! Вот пример того, как выглядит обратная сторона карты Героя:
Ваша промо-карта — это замечательная премиумная (или, как часто называют такие карты, «фольгированная» или «фойловая») версия определенной редкой карты из Порождений Богов с альтернативной иллюстрацией и датой проведения пререлиза. Вам наверняка понравится то, что промо-карту можно будет положить в свою колоду из сорока карт на пререлизе и играть ей (так же, как на пререлизах Тероса, Незваных Гостей и Возвращения в Равнику). Здорово!
Думаю, вам будет интересно узнать, как выглядят карты Героя и промо-карты, которые вы получаете в своих наборах. Я подготовил для вас справочную табличку.
Если ваше призвание — вести за собой (белый), вы получите:
Если ваше призвание — обманывать (синий), вы получите:
Если ваше призвание — господствовать (черный), вы получите:
Если ваше призвание — покорять (красный), вы получите:
Если ваше призвание — процветать (зеленый), вы получите:
Кстати, на картах в этом списке встречаются новые механики. Но не волнуйтесь, мы разберем их в разделе Механики выпуска Порождения Богов ниже!
Пререлизный пакет
Итак, вы выбрали свою судьбу: понравившийся вам цвет, карту Героя и промо-карту. Что же вы получите в своем пререлизном пакете? Вот список содержимого:
- 2 бустера выпуска Порождения Богов
- 3 бустера выпуска Терос
- 1 подготовленный бустер
- 1 промо-карта
- 1 карточка с заданием
- 1 счетчик жизней Spindown
- 1 приветственное письмо
- 1 карта Героя
Про обычные бустеры все понятно, а вот подготовленному бустеру мы посвятим отдельный параграф ниже. О промо-картах и картах Героев я уже вам рассказал. Приветственное письмо и карточка с заданием для каждого пути разные, и они отражают выбранную вами судьбу. Если вы выполните задание на своей карточке и покажете ее организатору турнира, вы получите награду (пока есть в наличии)! Цвет счетчика жизней Spindown совпадает с цветом вашей судьбы.
А теперь давайте поговорим о подготовленном бустере. В подготовленном бустере содержится большое количество карт цвета, соответствующего выбранной вами судьбе, но — и это важно! — не все карты в бустере этого цвета. Так что если вы выбрали призвание господствовать
Имейте в виду, что судьба, которую вы выбираете на пререлизе, относится только к этому конкретному турниру. Если вы записываетесь на другой пререлизный турнир, пусть даже в тот же день, вы можете выбрать другую судьбу. Вы не обязаны выбирать для Порождений Богов судьбу, совпадающую с путем или путями, которые вы выбирали на пререлизе Тероса (если вы участвовали в том пререлизе).
Механики выпуска Порождения Богов
Келли Диггз, наш великолепный редактор, подготовила для меня этот обзор механик из выпуска Порождения Богов. Спасибо, Келли!
Одухотворение: способность Одухотворения у существ символизирует божественное вдохновение, приходящее из мира грез. Эта способность срабатывает каждый раз, когда существо становится развернутым. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Одухотворение» статьи о механиках Порождений Богов.
Дань: существо со способностью Дани ставит оппонента перед непростым выбором — либо это существо станет еще больше, либо при выходе на поле битвы сделает оппоненту что-то плохое. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Дань» статьи о механиках Порождений Богов.
Дар: вы можете разыграть существо с Даром как Ауру, которая зачаровывает существо и дает тому существу свою силу, выносливость и способности. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Дар» статьи о механиках Порождений Богов.
Преданность: ваша Преданность цвету равна общему количеству символов маны этого цвета в мана-стоимости перманентов под вашим контролем. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Преданность» статьи о механиках Порождений Богов.
Боги: каждый Бог в выпуске Порождения Богов является двухцветным и воплощается в существо, если ваша Преданность этим двум цветам достаточно высока. Ваша Преданность двум цветам равна общему количеству символов маны этих цветов в мана-стоимости перманентов под вашим контролем. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Боги» статьи о механиках Порождений Богов.
Героизм: существо со способностью Героизма дает вам бонусы каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, выбрав это существо целью. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Героизм» статьи о механиках Порождений Богов.
Предсказать: это действие с ключевым словом, для которого всегда указано определенное число. Чтобы предсказать, посмотрите соответствующее количество карт с верха вашей библиотеки, положите сколько угодно из них в низ вашей библиотеки, а оставшиеся положите обратно на верх библиотеки в любом порядке. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Предсказать» статьи о механиках Порождений Богов.
Образцы: в выпуске Порождения Богов есть цикл из пяти чар существ, по одному каждого цвета, которые называются Образцами. У каждого Образца есть две способности: одна дает способность с ключевым словом всем вашим существам, в том числе самому Образцу, а вторая заставляет существ ваших оппонентов потерять ту же самую способность с ключевым словом. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Образцы» статьи о механиках Порождений Богов.
Время почти пришло!
На этом я заканчиваю это руководство. Надеюсь, оно поможет вам подготовиться к пререлизу или пререлизам, которые пройдут в эти выходные, и не забудьте предварительно зарегистрироваться, если в вашем магазине предусмотрена такая возможность!
Если вам что-то особенно понравилось или не понравилось в этом руководстве, напишите мне по электронной почте или в Twitter. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать руководства по пререлизам полезнее и для новичков, и для опытных игроков, но у нас не получится сделать это без вашей помощи!
Удачи, и наслаждайтесь игрой!
Да, кстати, хочу заметить, что лично я особенно жду одну определенную карту из выпуска Порождения Богов, чтобы заполучить ее в свою коллекцию:
Почему именно эту перепечатанную обычную карту?! Потому что это первый раз, когда на настоящей карте Magic напечатаны написанные мной слова (в этом случае — художественный текст). Это просто потрясающе! ^_^