Элспет Тирел, странствующий рыцарь, прибыла на Терос не для того, чтобы стать поборницей Солнца. Она стремилась сбежать от ужасов, преследующих ее из прошлого, и оплакать гибель друга.

К несчастью, Элспет не суждено было обрести на Теросе покой.

Большое спасибо Ксенагу! Вот скотина. Радует одно: Элспет не придется сражаться в одиночку. Вы, храбрые герои, поможете ей! Давайте узнаем как.

Пререлиз

Если это ваш первый пререлиз, поздравляю: вы попадете на крайне увлекательный турнир! (Если это не первый ваш пререлиз, вы можете сразу перейти к разделу Путь Героя.) Пререлиз — это турнир, в котором игроки всех уровней, от новичков до удостоенных места в Зале Славы, могут сыграть в спокойной и дружелюбной атмосфере. Однако новых игроков масштаб мероприятия может сбить с толку, так что давайте разберемся, что вам делать и чего ожидать.

Прежде всего найдите магазин. Надеюсь, он есть поблизости от вашего дома. Выбрав магазин, свяжитесь с ним и узнайте, проводится ли в нем предварительная регистрация. Если проводится, то запишитесь на турнир заранее. Пререлизы по всему миру уже давно проводятся в полных клубах, так что предварительная регистрация необходима для того, чтобы вы точно смогли принять участие в турнире.

Divination | Art by Willian Murai

В день проведения турнира (или ночь, если ваш магазин проводит ночные пререлизы) не забудьте взять с собой необходимые вещи. Большую часть из них наверняка можно будет купить и в самом магазине, но чего-то может не быть в наличии, или вы не найдете того, что вам понравится:

Вода и что-нибудь перекусить. Вы не сможете играть в полную силу, если голодны или хотите пить.

Карты. Другие участники пререлиза наверняка возьмут с собой альбомы для обмена. Многие из них также берут колоды в формате «Командир», любительские и даже турнирные колоды, так что берите свою колоду, если хотите сыграть.

Кармашки для карт. Защитите свои карты от грязных столов!

Аксессуары. Кубик, фишки, бумага, карандаши и тому подобное. Возьмите что-то, чтобы отслеживать жетоны, существ и количество жизней. Конечно, в магазине обычно бывает все необходимое, но лучше подготовиться самому.

Все это может показаться очевидным, но все же, убедитесь, что вы готовы просто прийти в магазин и в течение всего дня играть в Magic!

Подготовленная колода

Основной турнир на пререлизе проводится в формате «Подготовленная колода». «Постой, Майк, — скажете вы. — Ты наверняка имел в виду Запечатанную колоду!» Нет, друзья. Как и на пререлизе Тероса (а также на пререлизах Незваных Гостей и Возвращения в Равнику до этого), на пререлизе Порождений Богов будут использоваться подготовленные бустеры. Чуть позже я расскажу, что это такое, но суть в том, что подготовленный бустер в составе вашего пререлизного пакета поможет вам играть выбранным цветом. Он не гарантирует успех, но поможет собрать колоду.

Chromanticore | Art by Min Yum

Формат «Подготовленная колода» основан на «Запечатанной колоде», формате Magic, в котором вы собираете свою колоду из карт, которые открыли на турнире. Форматы такого типа называются Ограниченными форматами Magic. На пререлизе Порождений Богов вы получите один подготовленный бустер и пять обычных (три бустера Тероса и два бустера Порождений Богов). Вы откроете все эти бустеры и получите набор карт, из которых нужно собрать колоду. Вот основные принципы и советы по сбору Подготовленной колоды:

Как минимум сорок карт. Можно использовать больше, но меньше — нельзя. (Если вы используете ровно сорок карт, колода получается стабильней, но многие игроки предпочитают добавить одну землю и играть сорок одной картой, чтобы оптимизировать свою ману. Как поступите вы, решать вам!)

Двадцать три заклинания и семнадцать земель. Из этих двадцати трех заклинаний шестнадцать или семнадцать должны быть существами, а остальные — заклинаниями поддержки и заклинаниями удаления существ с поля битвы.

Два цвета. Используйте два цвета несмотря ни на что! Ладно, «несмотря ни на что» в Magic не работает. Если у вас достаточно хороших карт в одном цвете, вы можете собрать одноцветную колоду, но у каждого из цветов Magic есть свои слабости. Добавив второй цвет, вы получите шанс справиться с трудностями, возникающими у одноцветной колоды. Если же вы добавите третий, четвертый и пятый цвета, то испортите мана-базу своей колоды, что может привести к проблемам во время игры. В том случае, если вы хотите играть всеми цветами (и я вас понимаю, в каждом из цветов есть отличные карты), просто соберите вторую колоду и меняйте их между матчами!

В сети есть множество статей, посвященных сбору запечатанных колод и вообще игре в Ограниченные форматы Magic. Вот несколько ссылок на мои любимые статьи на DailyMTG, посвященные Ограниченным форматам и формату «Запечатанная колода»:

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Подготовленная колода — Двухголовый гигант» (или просто «ДГГ»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая из пар получает два пререлизных пакета (при этом они не обязательно должны быть одного цвета), из которых собирает две колоды. Если в вашем магазине проводится ДГГ, организатор турнира сможет подробнее рассказать вам об этом формате.

Открытые дуэли

Если вы не хотите тратить на турнир весь день или просто хотите сыграть побольше партий в Magic с разными картами из Порождений Богов, вы можете принять участие в Открытых дуэлях. В этом дополнительном мероприятии вы получаете начальный набор и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Если вы новичок в Magic, то это отличный способ узнать об игре больше, а опытные игроки смогут поделиться своим мастерством с начинающими и помочь им стать сильнее. К тому же это очень весело!

Путь Героя

Разработчик мероприятий и вообще отличный парень Дэйв Гаскин и его команда придумали Путь Героя: растянувшееся на целый блок мероприятие, в котором вы получаете награды за участие в каждом пререлизе, релизе и турнире Game Day блока Терос. Всего турниров девять, но в этой статье мы говорим о пререлизе Порождений Богов, так что давайте сосредоточимся именно на нем!

Выбирайте судьбу

Вам предстоит выбрать, какая именно героическая судьба станет вашей. У вас есть пять вариантов (естественным образом связанных с пятью цветами Magic), так что для того, чтобы помочь вам сделать выбор, я подготовил эту полезную табличку:

Судьба Цвет Карта Героя Промо-карта Призвание вести за собой Белый Генерал Молчаливый Стражник Призвание обманывать Синий Мудрец Судья Идеалов Призвание господствовать Черный Тиран Пожиратель Надежды Призвание покорять Красный Воительница Дракон Пылающего Горнила Призвание процветать Зеленый Кормилица Нессийская Опустошительница

Выбрав судьбу, вы получите свой пререлизный пакет, который выглядит вот так:

Но прежде чем мы подробно поговорим о пререлизных пакетах и я покажу вам карты Героев и промо-карты, давайте я вкратце объясню вам, что это такое.

Карты Героев дают вам особые способности, которые вы можете использовать на турнирах Game Day (такой турнир по Порождениям Богов пройдет 1 марта 2014 года). Дэйв подробнее рассказывает об этом в своей обновленной статье «Часто задаваемые вопросы о Пути Героя» для выпуска Порождения Богов. Кроме того, на вашей карте Героя будет уникальный код, который позволит вам получить достижение на сайте PlaneswalkerPoints.com. Это достижение можно с гордостью демонстрировать окружающим, показывая, какую судьбу вы выбрали в своем странствии по Пути Героя! Вот пример того, как выглядит обратная сторона карты Героя:

Ваша промо-карта — это замечательная премиумная (или, как часто называют такие карты, «фольгированная» или «фойловая») версия определенной редкой карты из Порождений Богов с альтернативной иллюстрацией и датой проведения пререлиза. Вам наверняка понравится то, что промо-карту можно будет положить в свою колоду из сорока карт на пререлизе и играть ей (так же, как на пререлизах Тероса, Незваных Гостей и Возвращения в Равнику). Здорово!

Думаю, вам будет интересно узнать, как выглядят карты Героя и промо-карты, которые вы получаете в своих наборах. Я подготовил для вас справочную табличку.

Если ваше призвание — вести за собой (белый), вы получите:

Если ваше призвание — обманывать (синий), вы получите:

Если ваше призвание — господствовать (черный), вы получите:

Если ваше призвание — покорять (красный), вы получите:

Если ваше призвание — процветать (зеленый), вы получите:

Кстати, на картах в этом списке встречаются новые механики. Но не волнуйтесь, мы разберем их в разделе Механики выпуска Порождения Богов ниже!

Пререлизный пакет

Итак, вы выбрали свою судьбу: понравившийся вам цвет, карту Героя и промо-карту. Что же вы получите в своем пререлизном пакете? Вот список содержимого:

2 бустера выпуска Порождения Богов

3 бустера выпуска Терос

1 подготовленный бустер

1 промо-карта

1 карточка с заданием

1 счетчик жизней Spindown

1 приветственное письмо

1 карта Героя

Про обычные бустеры все понятно, а вот подготовленному бустеру мы посвятим отдельный параграф ниже. О промо-картах и картах Героев я уже вам рассказал. Приветственное письмо и карточка с заданием для каждого пути разные, и они отражают выбранную вами судьбу. Если вы выполните задание на своей карточке и покажете ее организатору турнира, вы получите награду (пока есть в наличии)! Цвет счетчика жизней Spindown совпадает с цветом вашей судьбы.

А теперь давайте поговорим о подготовленном бустере. В подготовленном бустере содержится большое количество карт цвета, соответствующего выбранной вами судьбе, но — и это важно! — не все карты в бустере этого цвета. Так что если вы выбрали призвание господствовать (потому что черный — самый лучший цвет... извините за предвзятость!), то в вашем подготовленном бустере будут в основном черные карты, но также встретятся и карты других цветов. Имейте в виду, что в вашем подготовленном бустере может встретиться многоцветный Бог для выбранного вами цвета, но других раритетных карт вы в нем не найдете.

Имейте в виду, что судьба, которую вы выбираете на пререлизе, относится только к этому конкретному турниру. Если вы записываетесь на другой пререлизный турнир, пусть даже в тот же день, вы можете выбрать другую судьбу. Вы не обязаны выбирать для Порождений Богов судьбу, совпадающую с путем или путями, которые вы выбирали на пререлизе Тероса (если вы участвовали в том пререлизе).

Механики выпуска Порождения Богов

Келли Диггз, наш великолепный редактор, подготовила для меня этот обзор механик из выпуска Порождения Богов. Спасибо, Келли!

Одухотворение: способность Одухотворения у существ символизирует божественное вдохновение, приходящее из мира грез. Эта способность срабатывает каждый раз, когда существо становится развернутым. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Одухотворение» статьи о механиках Порождений Богов.

Дань: существо со способностью Дани ставит оппонента перед непростым выбором — либо это существо станет еще больше, либо при выходе на поле битвы сделает оппоненту что-то плохое. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Дань» статьи о механиках Порождений Богов.

Дар: вы можете разыграть существо с Даром как Ауру, которая зачаровывает существо и дает тому существу свою силу, выносливость и способности. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Дар» статьи о механиках Порождений Богов.

Преданность: ваша Преданность цвету равна общему количеству символов маны этого цвета в мана-стоимости перманентов под вашим контролем. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Преданность» статьи о механиках Порождений Богов.

Боги: каждый Бог в выпуске Порождения Богов является двухцветным и воплощается в существо, если ваша Преданность этим двум цветам достаточно высока. Ваша Преданность двум цветам равна общему количеству символов маны этих цветов в мана-стоимости перманентов под вашим контролем. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Боги» статьи о механиках Порождений Богов.

Героизм: существо со способностью Героизма дает вам бонусы каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, выбрав это существо целью. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Героизм» статьи о механиках Порождений Богов.

Предсказать: это действие с ключевым словом, для которого всегда указано определенное число. Чтобы предсказать, посмотрите соответствующее количество карт с верха вашей библиотеки, положите сколько угодно из них в низ вашей библиотеки, а оставшиеся положите обратно на верх библиотеки в любом порядке. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Предсказать» статьи о механиках Порождений Богов.

Образцы: в выпуске Порождения Богов есть цикл из пяти чар существ, по одному каждого цвета, которые называются Образцами. У каждого Образца есть две способности: одна дает способность с ключевым словом всем вашим существам, в том числе самому Образцу, а вторая заставляет существ ваших оппонентов потерять ту же самую способность с ключевым словом. Дополнительные сведения можно найти в разделе «Образцы» статьи о механиках Порождений Богов.

Время почти пришло!

На этом я заканчиваю это руководство. Надеюсь, оно поможет вам подготовиться к пререлизу или пререлизам, которые пройдут в эти выходные, и не забудьте предварительно зарегистрироваться, если в вашем магазине предусмотрена такая возможность!

Если вам что-то особенно понравилось или не понравилось в этом руководстве, напишите мне по электронной почте или в Twitter. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать руководства по пререлизам полезнее и для новичков, и для опытных игроков, но у нас не получится сделать это без вашей помощи!

Удачи, и наслаждайтесь игрой!

Да, кстати, хочу заметить, что лично я особенно жду одну определенную карту из выпуска Порождения Богов, чтобы заполучить ее в свою коллекцию:

Почему именно эту перепечатанную обычную карту?! Потому что это первый раз, когда на настоящей карте Magic напечатаны написанные мной слова (в этом случае — художественный текст). Это просто потрясающе! ^_^