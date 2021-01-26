Высаживайтесь из драккаров и надевайте шлемы — мы направляемся в Калдхайм!

«Калдхайм» — первый в истории Magic выпуск, вдохновленный скандинавской мифологией. В нем есть викинги, боги, руны и даже легендарная Белка.

Вас ждет много классных новых карт. Но где их взять? Конечно, на пререлизе!

Именно во время пререлизных выходных вы впервые сможете сыграть новыми картами. Чего ожидать от пререлиза? И как принять участие? Давайте я вам все расскажу.

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Ну а если вам милее буквы, продолжайте читать. Поехали!

Зима — время снежной Magic

Пререлизы всегда были моими любимыми мероприятиями года по Magic.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть картами нового выпуска, и для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. И даже в том случае, если вы будете делать все это дома, одновременно с вами это будет делать множество человек по всему миру. Общайтесь с ними, участвуя в глобальном мероприятии. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. Там я расскажу о том, что вас ожидает на пререлизе выпуска «Калдхайм». Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще на стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Всегда планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако сейчас, из-за пандемии COVID-19, игроки могут забирать пререлизные наборы домой! На самом деле, мы рекомендуем так и поступить. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Если же по какой-то причине вы не можете попасть в местный игровой магазин, то сыграть можно будет в Magic: The Gathering Arena. Там будут проходить мероприятия в формате «Силед», и они оставляют такие же отличные впечатления от Magic. Если вы еще не знакомы с MTG Arena, то сейчас самое время познакомиться.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Калдхайм» в галерее карт.

Вы полностью готовы! Пришло время открывать карты!

Путешествие в Калдхайм

Ну, хорошо. Допустим, пререлизный набор у вас в руках. Чего вы можете ожидать?

Ваш пререлизный набор будет выглядеть так:

Внутри вы найдете шесть бустеров выпуска «Калдхайм»… и случайную фольгированную пререлизную редкую или раритетную карту с датой пререлиза! Это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска.

Там будет и еще кое-что полезное: например, потрясающий счетчик жизней Spindown, вкладыш… а лучше давайте-ка откроем коробку и посмотрим!

Да тут много такого, что, образно говоря, согреет вас на ледяных просторах Калдхайма.

Но, конечно, самое главное в вашем пакете — бустеры. Давайте поговорим о том, что с ними делать дальше!

Начнем по порядку — откроем их! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Колода формата «Силед» собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и примерно 23 картами, которые не являются землями. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет!

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Странник Царств — хорошая карта для разыгрывания на третьем ходу, а вот Сломанные Крылья — не очень.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды для «Силеда». Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Я показываю этот процесс на реальном примере в видео, прикрепленном выше.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь.

В случае с «Калдхаймом» у нас появляется одна небольшая загвоздка: двусторонние карты с выбором. На кривой маны они могут занимать больше одного места!

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Как же их учитывать?

Если вы планируете играть и той, и другой стороной, я бы посоветовал учитывать такую карту по ее наименьшей мана-стоимости — столько вы заплатите, чтобы впервые ее разыграть.

Однако если вы будете использовать в основном только одну сторону, то и учитывать следует именно ее. Если вы вскрыли Колвори, но в колоде мало существ какого-то одного типа, то, скорее всего, вы будете использовать ее как существо, а не как артефакт. Тогда стоит считать ее как четыре маны.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Для каждой пары цветов есть свои архетипы или темы, вокруг которых можно попытаться построить колоду (если, конечно, знать, что искать). Подробнее об архетипах, на которых строится «Калдхайм», читайте в статье Мелиссы де Тора!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод из бустеров ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Великие чудеса

Уже больше года мы реализуем проект «Веселье с бустерами», помещая в бустеры альтернативные украшенные версии некоторых карт. И «Калдхайм» не станет исключением!

В этом выпуске есть легендарные карты с особой рамкой, вдохновленной скандинавским стилем и мифологией. Взгляните:

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Есть также несколько карт без рамок и с альтернативными иллюстрациями! Во-первых, planeswalker'ы:

Плюс к этому четыре Тропы, завершающие цикл из «Расцвета Зендикара»:

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И, наконец, тут есть раритетные карты с Пророчеством без рамок!

Все это вы найдете в бустерах!

Ах да, чуть не забыл про совершенно особенную фирексийскую версию старого доброго Воринклекса:

Кроме того, в коллекционных бустерах снова будут карты с расширенными иллюстрациями! Выглядят они следующим образом:

Вас ждет МАССА классных штук. Если вам интересно узнать что-либо еще об этих картах и вариациях, прочтите статью Майка Туриана о коллекционировании карт выпуска«Калдхайм».

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если бустеры у вас есть, но вы не можете играть в магазине?

Ну, для начала у вас есть Magic: The Gathering Arena и Magic Online, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

В детстве мы с другом играли в Magic по телефону. Можете себе представить, какая это была морока: стараться запомнить все карты было настоящим мучением, а на пререлизе это было бы еще сложнее!

Но теперь мы живем совсем в другую эпоху — эпоху повсеместного распространения камер: они есть везде, от ноутбуков до мобильных телефонов!

В зависимости от возможностей, которыми располагаете вы и ваши друзья, существует много способов провести игру. Я, например, очень рекомендую Spelltable. На этом сайте, где помимо прочего есть счетчик количества жизней и функция поиска карт, можно играть по веб-камере с компьютера или даже с телефона! Регистрация не займет много времени: просто войдите в систему, используя вашу учетную запись Wizards, и готово. Даже некоторые магазины будут проводить удаленные пререлизные турниры через Spelltable! Смотрите, как это работает, на сайте Spelltable.com.

Но это далеко не единственный способ провести игру. Ознакомьтесь с моей статьей, посвященной игре в Magic по веб-камере — там вы найдете множество советов по ее организации!

Коробки с сокровищами

Когда вы приходите в магазин забрать свой пререлизный набор, то можете заодно купить и что-то еще, например, коробки бустеров! Обязательно оформляйте предзаказ и забирайте свою коробку с вложенной промо-картой программы Buy-a-Box (пока имеется в наличии).

В выпуске «Калдхайм» также есть две колоды для «Командира»! Обязательно спросите про них в вашем магазине.

Механики выпуска «Калдхайм»

В «Калдхайме» есть множество механик: как уже знакомых (двусторонние карты с выбором), так и новых (Похвальба и Пророчество). Как они работают? Об этом в своих видео рассказывает Мэтт Табак!

Готовьтесь к битве!

Игроки уже целую вечность просят нас создать тематический мир по скандинавским легендам — и мы это сделали! Я очень рад, что вы наконец-то его увидите. Надеюсь, он оправдает высокие ожидания сообщества.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием все это прочитаю!

Надеюсь, вам понравилось знакомство с выпуском «Калдхайм». Желаю приятной игры — в любое время и в любом месте! До встречи в морозной тундре!

Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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