Выпуск«Улицы Новой Капенны» появится на полках магазинов уже 29 апреля, а вместе с ним — колоды для «Командира»! Вы можете посмотреть на новые карты в галерее карт «Улиц Новой Капенны» и узнать подробности о картах для «Командира» с расширенными иллюстрациями, которые можно найти в коллекционных бустерах.

У каждой из скандально известных семей Новой Капенны есть своя колода для «Командира». Не знаете, какая подойдет вам лучше всего? Пройдите тест по выпуску «Улицы Новой Капенны» и узнайте, какая семья вам ближе!

Содержимое колоды для «Командира»

В каждой колоде для «Командира» вы найдете две легендарные основные карты, 15 новых карт Magic и фольгированную демонстрационную карту командира с тиснением. Также там будет образец коллекционного бустера с двумя картами:

Редкой или раритетной картой с оформлением проекта «Веселье с бустерами» (за исключением оформления с позолотой), которую можно найти только в коллекционных бустерах (в 20% образцов коллекционного бустера такая карта будет традиционной фольгированной).

Обычной или необычной традиционной фольгированной картой с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб»

Большинство колод для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны» содержат образец коллекционного бустера, язык которого совпадает с языком колоды. Однако если ваша колода для «Командира» на китайском традиционном, португальском, итальянском, русском или испанском языке, то образец коллекционного бустера будет на английском.

Эти колоды доступны в двух вариантах упаковки: обычной цветной коробке и упаковке с минимумом материалов. Последнюю можно приобрести в интернет-магазинах. Внутри нее вы найдете то же содержимое, но ее упаковка гораздо экологичнее. Обе упаковки пригодны для переработки и снижают количество пластиковых отходов!

Реестры колод выпуска «Улицы Новой Капенны»

Ниже вы найдете полные реестры каждой колоды для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны». Но сначала там будут не все карты. Как только мы покажем ту или иную колоду (расписание можно найти здесь), мы добавим карты в соответствующий реестр. Так что не забывайте их проверять!

(Примечание редактора: в приведенном реестре колод используются новейшие перепечатки каждой карты, автоматически загруженные из ресурса Gatherer, включая перепечатки, не входящие в продукт. Реестр колоды — это не точное описание каждого продукта, а скорее интерактивный список карт, включенных в каждую колоду.)

Операции Обскуры

Title: Операции Обскуры

Format: Командир

Commander: Камиз, Око Обскуры

Тивит, Продавец Секретов

Воздушный Вымогатель

Побег из Тюрьмы

Доля Контрабандиста

Цефалид, Воровка Лиц

Изменение Планов

Крепко Влипнуть

Маска Интригана

Грабитель с Небесной Дороги

Гибельный Замысел

Предсказательница Несчастий

Предписание о Возвращении

Страхование Жизни

Сходка Обскуры

Оскар, Регенератор Мусора

Обменник Валюты

Архонт Коронации

Суровая Команда

Закат // Рассвет

Титан Солнца

Поборница Разума

Таящийся в Разломе

Сохранить // В Памяти

Призрачный Воришка

Вор Личности

Кракен Надира

Украденная Личность

Лич-Блюститель

Драна, Освободительница Малакира

Мародер Могильного Клинка

Кошмарное Изничтожение

Богохульная Команда

Алила, Искусный Провокатор

Дакс из Мелетиды

Владыка Драконов Оджутай

Павший Синоби

Маг-Шпион из Тени

Они Бесшумного Клинка

Вор Рассудка

Окончательная Погибель

Рексиал, Восставшая Пучина

Пика Успокоения

Стрионический Резонатор

Забитое Устье

Ползучая Смоляная Яма

Катакомбы Темноводья

Экзотический Сад

Зловонная Пустошь

Портовый Город

Ручей в Прерии

Гладь Небесного Облака

Затопленная Лощина

Храм Безмолвия

Предложение Без Права На Отказ

Талисман Обскуры

Витрина Обскуры

Мечи на Орала

Дерзкая Диверсантка

Грабитель ил-Кор

Плаванье за Сокровищами

Разбойница с Махолетами

Ведьма Черноводья

Маска Загадок

Магическая Печать

Печать Дома Азориусов

Сфера Командира

Печать Димиров

Фелворский Камень

Печать Дома Орзов

Солнечное Кольцо

Скороходные Сапоги

Безделушка Путника

Загадочное Святилище

Бесплодное Пепелище

Командная Башня

Панорама Эспера

Многоликий Ландшафт

Путь Предков

Разбойничий Проход

Цветущая Пустошь

Цветущий Островок

Цветущая Топь

5 Равнин

6 Островов

6 Болот

Резня Маэстро

Title: Резня Маэстро

Format: Командир

Commander: Анхело, Художник

Парнесса, Тонкая Кисть

Экстравагантная Репликация

Безупречная Подделка

Мрачная Консьержка

Счет Телам

Настырный Детектив

Показательная Расправа

Утилизация Отходов

Договор Зандера

Дерзкая Подмена

Упорное Повторение

Завораживающее Сопрано

Загадочное Преследование

Сходка Маэстро

Сирикс, Носитель Пламени

Купе Контрабандиста

Легион Двойников

Поиски во Времени

Вытянуть из Грез

Мистическое Слияние

Возражение Реки

Правосудие Зндрсплт

Полчище Проклятых

Окровавленный Поборник

Проклятый Союз

Страшный Призыв

Сглаз

Клика Кукловодов

Власть Ямы

Прерывание Кровной Линии

Тень Небесного Анклава

Горестный Бродяга

Цепная Реакция

Двойное Видение

Разгорающийся Феникс

Скви, Бессмертный

Терзания

Призыв Неболома

Кесс, Колдунья-Отступница

Чан Подражания

Раздваивающий Посох

Скальные Водопады

Забитое Устье

Катакомбы Темноводья

Экзотический Сад

Зловещие Руины

Хребет Тенекровья

Тлеющее Болото

Затопленная Лощина

Храм Прозрения

Небольшая Беседа

Кормела, Очаровательная Воровка

Талисман Маэстро

Театр Маэстро

Глубокий Анализ

Факт или Вымысел

Лихорадочный Поиск

Размышления

Предопределить

Колдовство Талранда

Накормить Рой

Обряд Бушующего Шторма

Гоблин-Электромант

Магическая Печать

Сфера Командира

Печать Димиров

Фелворский Камень

Печать Иззетов

Поножи Молний

Печать Дома Ракдосов

Солнечное Кольцо

Безделушка Путника

Бесплодное Пепелище

Командная Башня

Разрушенный Некрополь

Панорама Гриксиса

Многоликий Ландшафт

Путь Предков

Цветущий Утес

Цветущий Островок

Цветущая Топь

7 Островов

6 Болот

5 Гор

Буйство Клепальщиков

Title: Буйство Клепальщиков

Format: Командир

Commander: Хензи «На-Все-Руки-Мастер» Торре

Громилы из Города Балок

Ревущий Крушитель

Защита Рэкетира

Волна Крыс

Промышленный Прорыв

Грабитель из Меццио

Дождь Богатства

Война за Территорию

Калдайская Охранница

Сомнительная Развалюха

Оперативный Спасатель

Ближайшая Родня

Грязевой Пожиратель

Джолин, Королева Грабежей

Сходка Клепальщиков

Обветренные Стражи

Эфирный Щелчок

Регент Надвигающейся Смерти

Приверженец Боласа

Мехагигант Заразы

Болезненная Правда

Кощунственный Акт

Искривление Хаоса

Этали, Первозданная Буря

Титан Преисподней

Преследующее Мщение

Всплеск Бури Войны

Зендикарский Мститель

Скачок Эволюции

Плотоядный Жук-Гигант

Зеленый Страж Мурасы

Наследие Жизни

Митотическая Слизь

Крутоклык

Химера Трясущихся Деревьев

Губитель Лесов

Заклинатель Мира

Креш Кровавокосый

Правосудие Виндгрейса

Зверинец Жизнетворца

Величественный Симулякр

Тлеющая Поляна

Экзотический Сад

Зловещие Руины

Звериная Тропа

Кессигские Волчьи Угодья

Долина Огненных Мхов

Мост Ползучего Мха

Хребет Тенекровья

Тлеющее Болото

Хребтокаменный Холм

Храм Болезни

Сумеречная Трясина

Сверкающие Груды

Талисман Клепальщиков

Помост Клепальщиков

Мастеровой Козилека

Превращение в Жертву

На Поиски

Дальнее Странствие

Бунт Гаррука

Топовоющий Индрик

Хватка Кодамы

Путь Миграции

Заросшая Зубчатая Стена

Буйный рост

Темурский Саблезуб

Ритуал Жатвы Смерти

Истребить

Магическая Печать

Сфера Командира

Фелворский Камень

Солнечное Кольцо

Бесплодное Пепелище

Порченый Лес

Командная Башня

Панорама Джанда

Многоликий Ландшафт

Путь Предков

Дикие Земли

Храм Ложного Бога

Цветущий Утес

Цветущая Роща

Цветущая Топь

4 Болота

5 Гор

6 Лесов

Какофония Кабаретти

Title: Какофония Кабаретти

Format: Командир

Commander: Китт Канто, Дива Хаоса

Фабина, Конфидентка Босса

Шофер Босса

Грандиозное Крещендо

Распорядитель Банкетов

Позволить // Излишества

Душа Вечеринки

Казначей Розовых Покоев

Украсть Внимание

Шумный Вход

Убийственный Сервис

Скипетр Торжества

Бег Табуна Вивьен

Бесс, Духовная Окормительница

Сходка Кабаретти

Плодотворное Партнерство

Фальшпол

Созыв Медных Кителей

Наследие Дуэлянта

Укрытие Фелидаров

Падение Могучих

Военный Переворот

Муравей-Подстрекатель

Казуул, Тиран Утесов

Волхв Колеса

Осада Аванпоста

Зурзот, Всадник Хаоса

Араста Бесконечной Паутины

Зона Пробуждения

Возвышение Повелителя Зверей

Защитница Ламбхольта

Скопление Песчаных Вурмов

Рой Cкутов

Откровение Шамана

Лесное Подношение

Громоногий Балот

Мутация Артефакта

Созыв Легиона

Мутация Ауры

Товарищество

Многочтимый Гахидзи

Марш Множества

Сельвала, Первооткрывательница

Идол Забвения

Дорога Среди Крон

Замок Арденвейл

Замок Эмберет

Тлеющая Поляна

Экзотический Сад

Укрепленная Деревня

Звериная Тропа

Долина Огненных Мхов

Холмистая Степь

Прерия Солнечной Травы

Храм Триумфа

Высоты Свежего Ветра

Собирательница Слухов

Пламенный Солист

Талисман Кабаретти

Двор Кабаретти

Неосязаемая Добродетель

Орзов-Проповедник

Дорога Изгнания

Зверь Внутри

Культивировать

Гармония

Листворожденный Друид

Старейшина Племени Сакуры

Лесные Эльфы

Талисман Боросов

Магическая Печать

Кровожадный Клинок

Сфера Командира

Фелворский Камень

Солнечное Кольцо

Бесплодное Пепелище

Командная Башня

Святыня Джунглей

Многоликий Ландшафт

Панорама Найи

Путь Предков

Цветущий Утес

Цветущая Роща

Цветущая Пустошь

4 Горы

8 Лесов

4 Равнины

Успешные Брокеры

Title: Успешные Брокеры

Format: Командир

Commander: Перри, Крошитель

Крос, Оборонный Подрядчик

Ангел Сыска

Договорные Гарантии

Обрекающий Вердикт

Находчивая Защита

Проповедник Небесной Благодати

Авен-Курьер

Брокер Щитов

Шторм Форм

Взяточник

Благосклонность Семьи

Бунтарь Парковых Высот

Инструменты Агента

Сходка Брокеров

Денри Клин, Главный Редактор

Молот Праведных

Мстительная Узомантка Охоты

Заявление в Камне

Следы Благородного Оленя

Будущая Световладычица

Извержение Мира

Навеки Вместе

Часы Полуночи

Гамбит Теззерета

Забытый Древний

Друид Инкубации

Ришкар, Пимский Отступник

Мастерство Ришкара

Трупоедная Слизь

Увертливая Узомантка Боглов

Сталегубительная Гидра

Аджани Неколебимый

Крылатый Мимеомант

Маг Постижения

Дженара, Асура Войны

Роалеск, Величайший Гибрид

Ворел из Клады Оболочки

Кристальный Гигант

Камень Забвения

Сокровищница Оракула

Дорога Среди Крон

Экзотический Сад

Затопленная Роща

Укрепленная Деревня

Гевонский Городок

Бастион Карна

Край Гнездовий

Портовый Город

Ручей в Прерии

Гладь Небесного Облака

Прерия Солнечной Травы

Храм Таинств

Талисман Брокеров

Экзотические Питомцы

Укрытие Брокеров

Щедрый Подарок

Благодарный Призрак

Грабитель Небесных Кораблей

Бренчуга

Наставник Размаха Крыльев

Самоотверженный Друид

Мудрец Эволюции

Стена Корней

Увешанный Пугалами Старец

Талисман Бэнта

Первобытные Сопереживания

Городская Эволюция

Магическая Печать

Сфера Командира

Чаша Истечения

Фелворский Камень

Энергетический Проводник

Солнечное Кольцо

Скороходные Сапоги

Бесплодное Пепелище

Панорама Бэнта

Командная Башня

Зеркальное Озеро Литт-Яры

Возродившийся Лановар

Многоликий Ландшафт

Путь Предков

Морская Цитадель

Радужный Ручей

Радужная Роща

Радужный Луг

5 Лесов

5 Равнин

4 Острова