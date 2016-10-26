Они наконец-то с нами! Пять новеньких блестящих колод в формате «Командир» для Magic: The Gathering, и в каждой из них — свой четырехцветный (да-да, не двух-, не трех-, а четырехцветный) командир! Не знаю, как вам, а мне уже жутко хочется поиграть этими ребятами. И вас ждут не только командиры: в каждой колоде полно новых, увлекательных и мощных карт, в том числе — по три двухцветных легендарных персонажа. Если вы уже сбились со счета, то я помогу: пять колод, и в каждой — по четыре новых легендарных существа, итого — 20 легендарных персонажей со всех концов Мультивселенной. Некоторых персонажей вы встретите впервые, а некоторых вы знаете, но они еще не появлялись на своей собственной карте.

Вы можете задать вопрос: кто же эти грозные воители, достойные занять место в колодах «Commander»? Для каждого из них мы написали биографию! Эту биографию вы можете найти во входящей в набор вкладке, но мы решили опубликовать все истории и в этой статье. Так мы сможем показать вам замечательные иллюстрации, а заодно — особую новую карту. Наслаждайтесь!

Кинай и Тиро из Мелетиды

Командир колоды «Stalwart Unity»

В стародавние времена той областью Тероса, что станет самым большим полисом для людей этого мира, правил бессмертный архонт Агномах. За много поколений никто не смог бросить ему вызов, и он железной рукой правил своей могучей империей. Но однажды Кинай и Тиро, ведомые своим стремлением к свободе, восстали против жестокого правителя. Они вели за собой народ, и Агномах был повержен. На руинах царства тирана был основан полис Мелетида. Он стал маяком свободы и просвещения, а Киная и Тиро люди избрали его стражами.

Другие легендарные существа в колоде «Stalwart Unity»:

Людевик, некроалхимик

В своей лаборатории в нефалийской глуши Людевик сделал себе имя на традиционном ремесле некромантов Иннистрада: сшивании кошмарных чудовищ из оживленных частей тел мертвецов. Но Людевик выделяется среди всех сшивателей: он увлечен не только загадками плоти и жизни, но и старается постичь тайны разума. Некроалхимику доставляет огромное удовольствие наблюдать и изучать тот ужас, что вызывают его создания.

Краум, шедевр Людевика

Создав Краума, некроалхимик Людевик почти десять лет провел в попытках повторить свой шедевр. Краум летает на гальванических перепончатых крыльях, и о его приближении возвещает треск статических разрядов и несмолкающий смех одной из его отвратительных голов. Краума часто замечают над крышами Селхоффа, и именно из-за этого кошмарного творения за голову Людевика жители приморского городка назначили награду.

Сидар Кондо из Джамуры

В своей родной Джамуре, континенте в мире Доминария, Сидар Кондо был военачальником в Войне миражей. Этот могучий рыцарь и виртуозный наездник не раз спасал положение, в решающий момент вступая в битву. Кондо вырастил двух сыновей: своего родного отпрыска Вуэла и приемного, беженца по имени Джерард Капашен, которого ждала героическая судьба. Увы, зависть и обида Вуэла были столь велики, что сын не выдержал и убил собственного отца.

Идрис, проводник Мальстрема

Командир колоды «Entropic Uprising»

Идрис, огр из осколка Алары Гриксис, был Неизлечимым — его терзали нестабильные мутации, грозящие раздробить его рассудок. Он владел магией, но ни одно заклинание не могло снять это проклятье, и в конце концов Идрис смирился с судьбой. Когда во время Слияния Миров Гриксис столкнулся с остальными осколками, расколотая Алара вновь стала целой. В центре мира образовался бушующий шторм чистой маны, и именно туда рыцари Бэнта загнали Идриса. Непредсказуемая сила Мальстрема стабилизировала мутации и сделала Идриса проводником собственного хаоса.

Другие легендарные существа в колоде «Entropic Uprising»:

Кидела, избранная Круфикса

Кидела служит верховным оракулом Круфикса, загадочного бога горизонтов и тайн Тероса. Величайшей радостью в жизни она считает поиски и встречу с правдой. В храме Круфикса на краю мира ей открывались такие истины, что простых смертных лишили бы рассудка. Круфикс раскрыл Киделе истинную природу богов и место Тероса в Мультивселенной. Это зрелище ей не забыть уже никогда.

Трасий, герой тритонов

Трасий — один из немногих тритонов, что живут бок о бок с людьми в прибрежном полисе Мелетида. Полагая, что действует по велению морской богини Тассы, Трасий покинул дом и отправился в долгое путешествие по глубинам океана у самого края света. Он утверждает, что во время последнего путешествия обнаружил руины легендарного полиса Олантин, но верят ему немногие.

Флаконобойка Свирепая

Жители Таркира хорошо знакомы с разрушительной мощью драконьего огня, и Флаконобойка, гоблин из клана Колаган, не стала исключением. Эта дерзкая и отважная воительница всю свою жизнь обращалась с флаконами опасной жидкости — и разбивала их, когда требовала нужда. В другой, альтернативной истории у нее было другое имя, и мироходец Сархан Воль считал ее своим другом и товарищем по клану.

Саския Непреклонная

Командир колоды «Open Hostility»

Саския оказалась единственной выжившей в беспощадной резне, что устроили в ее деревне явившиеся из-за моря воины-захватчики. Традиции ее народа предписывали уцелевшим в битве воздвигнуть монумент из камней в честь павших — и Саския долгие десять лет в одиночку трудилась над этой задачей. Эта история разнеслась далеко по земле, и тысячи воинов собрались взглянуть, как Саския возложит последний камень на свой символ непоколебимости. Когда монумент был завершен, место печали в ее душе заняла жажда мести. С топором в руках и армией за спиной Саския принесла войну на порог своим врагам.

Другие легендарные существа в колоде «Open Hostility»:

Прядильщица Тимна

Прядильщица Тимна — одна из немногих смертных Тероса, кому удалось постичь магию Судеб. Когда-то она служила в ордене Битвознатцев Мелетиды — тех, кто гордится умением направлять ход битвы при помощи мастерской тактики, а не грубой силы. Но разбившись на колеснице, она ослепла, и это поставило крест на ее блестящей военной карьере. Теперь Тимна тщательно сплетает нити судьбы, и пряжа дрожит под кончиками ее пальцев, когда задуманное претворяется в жизнь.

Рав, проводник душ

Рав, оракул бога перехода Атрея, как никто другой понимал мимолетность человеческой жизни. И тем не менее, он не смог вынести зрелища того, как его возлюбленная погибает в битве. Рав заключил сделку с Атреем: он согласился сопровождать души павших в Подземное царство за то, что раз в год ему будет позволено увидеться с любимой. Теперь Рав замышляет спасти возлюбленную и тайно вредит Атрею, выводя препорученных ему мертвых обратно в земли живых.

Тана, Кровавая Сеятельница

Среди местных жителей ходит легенда о нападающем на путников лесном духе, чья жажда крови не знает границ. Поисковые отряды возвращались с пустыми руками, бормоча что-то о пропитанной кровью земле, — если возвращались вовсе. Но они не подозревают, что этот дух — Тана, эльфийка, которую еще ребенком бросили в лесу. По никому не известным причинам ее подобрала и воспитала колония плесневиков-сапролингов. Тана выросла могучей и яростной охотницей, безжалостно истребляющей всех, кто заходит в лес, чтобы накормить своих сапролингов их телами.

Атракса, голос Преторов

Командир колоды «Breed Lethality»

Атракса знаменует собой окончательную победу фирексийцев в завоевании Мирродина. Она была ангелом, сражавшимся с фирексийской порчей, но ее захватили в плен, когда она в одиночку прикрывала отход мирродинцев. Претор Элиш Норн наградила ее за стойкость величайшим даром фирексийцев — завершением — пригласив остальных преторов присоединиться. Урабраск отказался, но согласились Джин-Джитаксиас, Шеолдред и Воринклекс, и так родилась Атракса — ужасающее свидетельство единства целей Фирексии.

Другие легендарные существа в колоде «Breed Lethality»:

Айкра Шидики, узурпаторша

Таркирский клан Султай превыше всех добродетелей ценит безжалостность и славится своей жестокостью и коварством. И, как показывает история, жестокость нередко следует за коварством. Правление последнего хана султайцев Тасигура прервалось, когда его нага-советница Айкра Шидики предала хана, отдав его в лапы владыки драконов Силумгара. За это Силумгар наградил Айкру, сделав ее своей первой говорящей с драконами.

Рейхан, последняя из абзанов

Больше тысячи лет назад хан абзанов на глазах у Рейхан преклонил колено перед владычицей драконов Дромокой. Это означало, что клана Абзан больше нет, но Рейхан отказалась сдаваться. Эта талантливая военачальница собрала под свои знамена остатки разгромленного клана и стала последним из его ханов. Во время Падения ханов — последней битвы с драконами — Рейхан погибла, защищая своих товарищей.

Ишай, оджутайская говорящая с драконами

Ишай — служительница Оджутая, древнего и мудрого владыки драконов Таркира. У Оджутая много вестников, и он не привязывается ни к кому из них, но за долгие годы службы Ишай получила право на определенные вольности. Она несет слова и повеления Оджутая своему клану и требует от общины безоговорочного уважения.

Брея, мастер эфирия

Командир колоды «Invent Superiority»

На осколке Алары Эспер всех живых существ ведет «благородное дело»: стремление усилить себя эфирием — сплавом, вобравшим могущество эфира. Жители Эспера считают, что запасы эфирия конечны, потому что никто не способен создать его, но Брея доказала, что они ошибаются. Исследуя Джанд, она обнаружила нечто, чего не существует на Эспере. Кармот — красный камень, необходимый для создания эфирия. Чтобы доказать, на что она способна, Брея заменила созданным сплавом большинство частей своего органического тела. Вскоре после этого она поняла, что дикая магия Джанда изменила металл, даровав ей могущественные новые способности.

Другие легендарные существа в колоде «Invent Superiority»:

Акири, метательница канатов

Когда-то Акири была предводительницей корского отряда на Зендикаре, но когда напали Эльдрази, все ее товарищи погибли. Теперь она использует свое мастерство метательницы канатов, чтобы безопасно проводить путников через земли, в которых бесчинствует Уламог. Смерть не застанет Акири врасплох. Она твердо верит, что подготовка и надежда только на себя — ключ к выживанию во враждебном мире, и до сих пор ее принципы ее не подводили.

Бруз Тарл, грубый погонщик

Уроженец Зендикара Бруз Тарл был небогатым пастухом-кочевником, известным по большей части своей красочной манерой погонять ленивых быков. Когда орды чудовищных Эльдрази расплодились на континенте Акум, Бруз, опасаясь за свой караван, организовал сопротивление из отрядов кочевников. После десятка битв его славу истребителя Эльдрази превосходила только слава о затейливых ругательствах, которыми он поливал врагов.

Сайлас Ренн, адепт Искателей

Среди эсперской знати дом Ренн — одна из самых влиятельных семей, и Сайлас — ее наследник. Этот одаренный маг вступил в ряды Искателей Кармота — ордена, утверждающего, что ему ведома истинная природа эфирия и секрет создания этого драгоценного сплава. Сайлас быстро занял место на вершине иерархии ордена и ему выпала честь стать обладателем первого в мире эфириевого сердца.