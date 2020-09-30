Нисса приготовилась сразиться с теми, кого она когда-то считала союзниками, и вдруг подумала: а не совершила ли она огромную ошибку, оставив Зендикар?

Джейс и Нахири стояли перед ней, тяжело дыша после забега по Поющему городу. Позади Ниссы возвышались элементали леса Казанду. Десятки и сотни могучих существ.

Если бы Нисса не стала мироходцем, то никогда бы не узнала боли от потерянной дружбы и вины за прошлые ошибки, что сдавливали ее изнутри. Она не оплакивала бы Гидеона. И не вспоминала бы Чандру, любовь которой потеряла.

«Как… как ты перемещаешься… так быстро?» — спросила Нахири. Она была вся в порезах и синяках, на лице застыла чистейшая ярость.

Ядро литоформы беззвучно пульсировало сквозь ткань набедренной сумки.

Нисса сжала кулаки.

С другой стороны, если бы она не покинула Зендикар, не билась головой о стены, не терпела поражения, не поднималась вновь, то здесь, в Поющем городе, она не встала бы на защиту своего мира в тот момент, когда никто не стал этого делать.

«Я там, где Зендикар. Это суть моей силы и власти, — ответила Нисса. — Мне известны все его пути и как ими пользоваться. Но вам двоим… — она вспомнила папоротникового элементаля, беспечно убитого Нахири в Небесном Анклаве Акума, и ощутила, как армия элементалей Казанду словно растет, питаемая ее гневом. — Вам никогда этого не понять. Убирайтесь из моего дома!»

Джейс попытался было заговорить с ней, но она не обратила на него никакого внимания. Сейчас Нисса видела только Нахири, которая прокричала: «Это мой дом, древолазка!»

Элементали инстинктивно подобрались и приблизилась к Ниссе, готовые защитить ее ценой собственных жизней.

На мгновение эльфийка ощутила невероятную признательность к этим воплощениям Зендикара за то, что они пришли на помощь изгнаннице в тот момент, когда были нужнее всего.

Джейс замер. И возвел магическую защиту.

Элементали, эти кусочки сердца и души Зендикара, стояли рядом, невзирая на ее прошлые ошибки и тот урон, что она нечаянно нанесла миру.

Нахири подняла руки, и камни Поющего города задрожали.

Элементали, научившие ее тому, что значит быть частью семьи… и какой должна быть семья. Пришедшие к ней, когда ей нужна была помощь. К ней, а не к Нахири.

«Что бы сделал Гидеон?» — спросила себя Нисса.

Он сказал бы, что пришло время выбирать.

«Защитите Зендикар», — ее голос был тише шепота. Но элементали услышали. Они поняли.

И атаковали, подобно волнам, штурмующим берег.

Нахири всегда верила в могущество камня, в его непоколебимость, в то, что именно камень останется, когда исчезнет все. Но сегодня ее вера пошатнулась. Впервые за столетия, наблюдая бурлящее сонмище элементалей, она усомнилась в могуществе литомантии.

Элементали, как и Нисса, двигались с невообразимой скоростью.

Нахири удалось заслониться каменной колонной за долю секунды до того, как в нее врубился массивный элементаль, очертаниями напоминающий тяжелоступа. Он взревел и разбил колонну взмахом покрытой листвой лапы. Элементаль зарычал, и Нахири закричала в ответ. Она взмахнула рукой, призывая камни, в тот самый момент, когда лиственная тварь прыгнула. И гранитный кулак, вырвавшийся из земли, отбросил в сторону чудовище.

Нахири улыбнулась.

Но улыбка слетела с ее лица, когда она увидела Ниссу. Эльфийка парила над гущей лиан, раскинув руки, и ленты зеленой энергии струились вокруг нее. А позади…

Позади был ни на что не похожий элементаль: огромный орел, созданный переплетением извивающихся корней деревьев джадди. Он заметил Нахири, широко раскрыл клюв, выпустил когти и устремился к ней.

Нахири призвала на защиту камни, но существо успело вцепиться когтями ей в плечи. Кор закричала от изумления и боли. Существо взмахнуло крыльями один раз, другой, а затем начало отрывать ее от земли.

«Не дождешься!» — подумала Нахири и резко выбросила вперед запястья. В тот же миг тридцать мерцающих мечей пронзили древесного орла. Он испустил крик и разжал когти. Нахири покатилась по земле, вскочила на ноги и нос к носу столкнулась с огромным элементалем из воды, внутри которого плавали водоросли и рыбы.

«Да ты издеваешься!» — зашипела Нахири и отпрыгнула от водяного кулака, летящего ей в голову.

Конца этому не было.

Мельком Нахири заметила, что Джейс, ругаясь, создает иллюзии огня и выводков Эльдрази, от которых элементали инстинктивно отступали. Это было впечатляющее зрелище. Джейс использовал страхи Зендикара как оружие и защиту. Уловки давали ему достаточно времени, чтобы уворачиваться от клювов, пастей, когтей и шипов.

Но Нахири понимала, что они с трудом сдерживают эту яростную атаку.

«Как древолазке такое удается?» — размышляла она.

И тут ей в голову пришла ужасная мысль: а вдруг Нисса права? Что если элементали — это воплощения самого мира? И сам Зендикар подарил эльфийке целую армию? В то время как у Нахири не было ничего.

Нет, неправда. У нее была сила и решимость. Она освоила мастерство управления камнем. Она выживала тысячелетиями. Она была стражницей древнего, истинного Зендикара. Она была защитницей фундамента и основ этого мира.

И она остановит это безумие.

Каменная рука, повинуясь плавному жесту Нахири, отбросила элементаля, сотканного из дождя и осенних листьев. Она расправила плечи, встала в широкую стойку и прицелилась.

Нахири хлопнула в ладоши.

И пятьдесят мерцающих клинков полетели в эльфийку.

Глаза Ниссы широко распахнулись от удивления, но прежде чем лезвия достигли цели, вдруг появился гигантский орел из корней джадди (Нахири так и не поняла, откуда он взялся) и взмахом крыла отбил все пятьдесят мечей.

«Проклятье, — подумала Нахири, вновь призывая камни. Она пыталась кидать валуны в Ниссу, чтобы земля вокруг эльфийки поймала ее в ловушку и было уже проще прицелиться. Но элементали яростно защищали Ниссу, словно были чем-то большим, чем просто инструментом. Словно понимали, что сражаются за свою жизнь.

«Как можно спокойно жить, когда твой мир разрушен и летит в пропасть?» — нахмурившись, подумала Нахири. Она атаковала снова. Потом еще раз. И еще.

И когда грифон, собранный из обломков эдров и мха Поющего города, с легкостью поглотил все пятьдесят клинков и, как показалось Нахири, ухмыльнулся ей, пришло понимание, что нужно менять тактику.

Нахири побежала.

Она мчалась зигзагами, уворачиваясь от атакующих лап, отражая атаки клацающих зубов и острых шипов элементалей. И остановилась, только когда прорвалась сквозь массивные мраморные ворота Поющего города.

Она должна защитить ядро. И камни этого древнего поселения помогут сделать это.

Джейс никогда раньше не видел так много элементалей столь разнообразных форм. И, возможно, в других условиях они показались бы ему очаровательными.

Но сейчас они атаковали, и магу приходилось использовать все свои навыки и трюки, чтобы не попасть под удары элементалей, но и самому не повредить их. Джейс понимал, что если он хочет вернуть Ниссу как друга и союзника, то его задача — не навредить Зендикару.

Он должен заполучить ядро литоформы. И найти способ помирить двух стражниц Зендикара.

Краем глаза Джейс заметил, как Нахири мчится в Поющий город. Он понимал: она что-то задумала и явно не собиралась готовить стол для мирных переговоров.

Резким взмахом обеих рук Джейс создал иллюзию облака тумана. Оно было достаточно плотным, чтобы укрыть его от взора появившегося перед ним элементаля, сотканного из плюща и лишайника. Теперь у него будет немного времени.

Скрывшись в тумане, Джейс побежал.

Он проскочил в Поющий город за мгновение до того, как сзади раздался оглушительный грохот. Маг обернулся и увидел, как огромная каменная стена разбивает мраморные ворота и блокирует путь к отступлению.

Джейс оказался в ловушке. В ушах снова мрачно загудел город.

Нахири слышала, как элементали штурмуют стены: как земляные кулаки и моховые крылья тщетно бьют в прочный камень. Эти звуки ее вполне устроили.

Нисса не сможет разрушить импровизированную крепость, пока литомантия Нахири поддерживает ее изнутри.

И все же от мыслей, что эта орда прорвется и атакует, срабатывал древний рефлекс, и по коже бежали мурашки. А в животе образовывался ледяной ком от нависающих громадных стен и бормотания невидимых голосов. Все это слишком уж напоминало о ловушке в Хелволте.

Она вскинула руки, призывая грунт и песчаник. Куски закружились в танце, сливаясь воедино, укрепляясь и образуя нерушимую крепость над руинами — настоящее укрепление, прочнее изначальных стен Поющего города.

Тело ныло от усталости, но она не могла позволить этой глупой эльфийке забрать ядро. Только не сейчас, когда она может исцелить Зендикар, вернуть его в стабильное состояние, возможно, даже превратить в тот мир, который она когда-то знала.

Звуки ударов элементалей стали почти неразличимы внутри крепости, а песня города превратилась в отдаленную мелодию. Нахири выдохнула. У нее появилось время побыть наедине с собой.

«Нахири».

Проклятье. Еще не обернувшись, она уже знала, кого увидит. Нахири узнала следы на камнях, несомненно принадлежавшие Джейсу. Просто заметила их только сейчас.

Нахири обернулась к приближающемуся магу.

«Протянешь руки к ядру, и твоя башка украсит одну из моих стен с трофеями», — с ледяным спокойствием пообещала Нахири.

Джейс остановился.

«Я не хочу с тобой драться, — поднял он руки в примирительном жесте. — Но… прошу, давай вернемся в Равнику. Думаю, Нисса выслушает нас там».

«О да, она нас выслушает, — ответила Нахири, чувствуя закипающий гнев. — Она будет слушать и слушать, а когда придет время выбирать, она решит, что этот мир должен остаться разодранным на части». Нахири сжала кулаки и начала разбирать крышу своей крепости, открывая доступ к небу.

Обратив взгляд ввысь, она призвала столетние эдры. Она призвала всех затерянных в Поющем городе. Все их множество. «Нет, Джейс. Ядро не будет работать в другом мире. Оно останется здесь».

«Повторяю, я не хочу с тобой драться», — в его голосе не было агрессии. Но она слышала то, что он не произнес. И это молчание говорило: «Но я буду».

«Пожалуйста», —— сказал Джейс.

Но Нахири устала. Устала от этих слабаков-мироходцев, неспособных разглядеть то, что творится у них под носом. Ее руки дрожали от волнения, и она использовала энергию эмоций, чтобы заставить эдры спуститься с небес и парить над Джейсом.

«Нахири, — взволнованно начал Джейс; эдры сомкнулись и стали кружиться вокруг мага, блокируя его. — Да послушай ты!»

Нахири больше не хотела слушать. Она поднялась в воздух, ярость и боль подпитывали ее. Нахири сплела пальцы, и ее руки окутало голубое сияние, затем она послала эту энергию сквозь эдры, пленив Джейса внутри опасного кольца. А затем приказала сомкнуть кольцо.

Нахири хотела, чтобы ее лицо было последним, что увидит Джейс.

Но вдруг краем глаза кор заметила движение. Она узнала этот силуэт, эту позу, источающую холодную угрозу.

Нахири повернула голову и увидела своего старого наставника. И заклятого врага. Сорина.

Он стоял в дюжине футов от нее, на стене крепости. Полы длинного черного плаща развевались за спиной. На лице блуждала улыбка.

«Ты-то чего здесь забыл?» — процедила она сквозь зубы.

Сорин не ответил. Но поднял руку в опасном жесте, который был так хорошо ей известен. Всего лишь легкое движение, предвещающее разрушительную атаку.

Нет! И ты туда же! Нахири оскалилась и закричала. Она вырвала из земли гигантскую скалу и швырнула ее прямо в грудь вампира.

Сорин исчез под градом камней, и Нахири выдохнула. Но через мгновение он появился снова, все так же улыбаясь. Как будто ничего не случилось.

Нахири в замешательстве моргнула. Она потянулась к камням под ногами Сорина и не ощутила на них веса вампира.

«Это же иллюзия, — сообразила она. — Это Джейс».

Но понимание пришло слишком поздно. Туман плотно окутал ее, и все исчезло. Она услышала, как упали на землю эдры.

И внезапно ее мысли стали чужими.

«Сработало!» — подумал Джейс, когда эдры грохнулись на землю. Он чувствовал, как разум Нахири сопротивляется. Ему было неприятно это делать, но другого выбора не было.

Жуткий гул Поющего города становился все громче.

Лучше поторопиться. Джейс не был уверен, что сможет одновременно контролировать разум Нахири и поддерживать заклинание глухоты.

Нахири опустилась на землю, и он приказал ей не двигаться. Маг осторожно приблизился.

Сунул руку в ее набедренную сумку.

И вынул ядро литоформы.

Оно мерцало, как маяк во тьме, и нежно пульсировало в руке обещанием силы.

Призрачная песня вдруг стала громче, и Джейс ощутил, как его переполняет необъяснимое желание.

Он видел себя, обладающего силой ядра; себя, способного решать проблемы без необходимости спорить или бороться с кем-то. Без необходимости рисковать жизнями друзей или своей жизнью.

Получив ядро, он сможет с легкостью изменить мир силой мысли. Все миры.

Нет. Этот кто-то — не я. Джейс отогнал искушение.

И застонал, когда разум Нахири начал с новой силой ломать созданные им оковы. Ее застывшее лицо, каждый изгиб тела, каждая черточка пылали яростью. Нахири почти выскользнула из его хватки, но в последний момент Джейс восстановил контроль.

«Дай мне выйти из крепости. Опусти стену около входа», —— приказал Джейс.

Разум Нахири воспротивился приказу, но он слышал, как вдалеке посыпались камни: шум атаки элементалей стал громче.

Джейс поморщился. Им нужно было попытаться найти решение для Зендикара вместе, а не воевать друг с другом.

Он мог бы прямо сейчас забрать ядро в Равнику. Он должен так сделать. Нахири утверждала, что ядро будет работать только здесь, но он хочет проверить эту теорию в безопасном месте, подальше от этого израненного мира.

Но если Джейс исчезнет с ядром прямо сейчас, не предупредив Ниссу, то навсегда потеряет ее доверие. Ему нужна не только дружба Ниссы, но и ее помощь в грядущих сражениях.

Джейс завернул ядро в плащ и бросился из Поющего города настолько быстро, насколько позволяло его измученное тело. Призрачная песня теперь звучала так громко, что, казалось, пронизывала его кости. Джейс и сам не ожидал, что сможет бежать так быстро. Ему нужно проскочить выход, прежде чем Нахири придет в себя, восстановится и запечатает его снова. Он должен добраться до Ниссы.

Джейс пересек разрушенные мраморные ворота за мгновение до того, как контроль над разумом Нахири ослаб и каменные стены вновь запечатали вход в древний город.

«Успел и в безопасности», — удовлетворенно подумал он.

Он не видел нависших над ним гигантских корней-щупалец и зеленых бутонов, пока элементаль не прижал его одной из четырех огромных лап и не склонился к нему, заслоняя солнце. У Джейса перехватило дыхание: это был Ашайя.

«Мне нужно поговорить с Ниссой!» — заорал Джейс. Ашайя не слушал, продолжая давить на грудную клетку Джейса.

Маг сжал кулак, и пространство вокруг них залила иллюзия ревущего всепоглощающего пламени. Это был шанс отвлечь элементаля и сбежать.

Но Ашайя уже был знаком с его трюками.

Элементаль спокойно дотянулся до плаща мага и вытащил из него ядро литоформы.

«Подожди!» — простонал Джейс. Но элементаль не слушал.

Существо осмотрело артефакт и бросило его через плечо.

Прямо в руки Ниссы.

«Его нужно уничтожить!»

— такой была первая мысль Ниссы, заполучившей ядро.

«Послушай меня».

Эта мысль принадлежала не ей, но голос казался знакомым. Она посмотрела туда, где Джейс бился в объятиях Ашайи. На его лице читалась мольба.

Обуреваемая сомнением, она позволила Джейсу проникнуть в свои мысли.

«Нисса, прошу, мы должны прекратить это, — телепатировал Джейс, — отзови элементалей».

«Нет, Джейс, перемирие будет для Нахири шансом сокрушить нас. Ты же видел, насколько она безжалостна».

Раздался громкий треск, и толстые стены вокруг города начали перестраиваться. На вершине каменного хаоса появилась Нахири. Элементали, завидев цель, бурным потоком устремились к ней и обступили со всех сторон.

«Прошу, — телепатировал Джейс, — давай отправимся в Равнику. Мы сможем вместе изучить ядро».

«А ты уверен, что мы случайно не уничтожим ее? — спросила Нисса. — Я видела, на что оно способно. Мы должны уничтожить его».

«Нахири сказала, что за пределами Зендикара оно не будет работать. И мы сможем безопасно провести опыты», — продолжал Джейс.

Вдалеке Нахири принялась ловить элементалей в каменные мешки. Она действовала сосредоточенно, яростно и точно. Четыре неприступные стены выросли вокруг водного элементаля — и у Ниссы перехватило дыхание.

«Нахири известная лгунья, Джейс», — сказала она.

Скрипнув зубами, Нисса вытянула руки и послала волну зеленой энергии прямо в кора.

«Послушай меня».

Нахири что-то воинственно прокричала и закрылась от зеленой волны массивной каменной стеной.

«Стражи. Мы можем использовать его, — продолжал транслировать мысли Джейс, одновременно пытаясь вырваться из корней Ашайи. — Есть кое-что, чего ты не знаешь. Мне… нам предстоят новые сражения, Нисса».

«Стражи потерпели неудачу. Мы должны были защищать то, что любим. Но не смогли сберечь даже друг друга». Сердце предательски екнуло, когда в памяти всплыло улыбающееся лицо Гидеона и полные надежд моменты нежности с Чандрой. Нисса вспомнила, как она хотя бы на время ощутила себя на своем месте. «Мы были семьей».

В сотне футах от нее Нахири прорубалась вперед. Кор неумолимо приближалась, безжалостно уничтожая элементалей.

Нет, нет, нет. Этот бой Нисса не может проиграть. Ядро в руке стало нагреваться.

«Послушай меня».

«Я и так все время тебя слушаю, Джейс! — заорала Нисса. - Это ты не слушаешь меня!»

«Послушай не его. Меня».

Ядро настойчиво вспыхивало в ее руке. Нисса поняла, почему этот голос был таким знакомым. Казалось, будто пульс и вибрации дыхания Зендикара, которые она так хорошо знала, вдруг нашли воплощение в словах.

«Кто ты?» — спросила она.

«Я — это я. Я — это ты».

В пятидесяти футах от нее Нахири исподтишка грохнула элементаля земли огромным обломком скалы. Бедняга рухнул на колени.

Нисса призвала клубок лиан, чтобы оплести ноги Нахири. «Почему ты заговорило только сейчас?» — спросила Нисса.

Нахири уклонилась в изящном повороте и прыжке, аккуратно приземлившись на ноги.

В ритме почвы и в воздухе вокруг вдруг послышался слабый гул. Нисса поняла, что Зендикар смеется. Смех ядра совпал с пульсом земли.

«Как?» — спросила она. Это было невозможно. Это сбивало с толку. У Ниссы совсем не было времени на решение очередной загадки. Нахири приближалась.

Но если это и правда был Зендикар…

«Нисса, пожалуйста! Дай мне ядро!» — телепатировал Джейс. Нисса не обратила на него внимания.

«Артефакт в твоей руке — это неимоверно древняя часть меня. Он полон силы», — ответил голос ядра.

Нисса нахмурилась и снова атаковала Нахири. «Зачем? Для чего это создали древние коры?»

«Чтобы обратить урон вспять».

Тридцать футов. Нахири отразила атаку лиан песчаным заслоном. Она подошла на расстояние двадцати футов и остановилась.

«Отдай мне ядро, Нисса!» — крикнула Нахири.

«Ты поможешь мне, Джейс?» — отправила мысль Нисса. Джейс кивнул, но даже на таком расстоянии Нисса по его лицу поняла, что маг что-то задумал.

В тот же миг она почувствовала, что в ее голову проникли щупальца силы. Нисса с ужасом сообразила, что Джейс пытается завладеть ее разумом.

Она оборвала мыслесвязь и послала просьбу Ашайе, чтобы тот надежнее связал мага. Элементаль подчинился приказу и задействовал сразу четыре конечности. Джейс застонал.

«Я помню времена, когда этот мир был единым целым, — прокричала Нахири, — а ты цепляешься за обломки разбитого чуда!»

Нисса молча изучала противника, не зная что ответить. Нахири стояла, с головы до ног покрытая пылью, окровавленная, но все еще пылающая гневом и решимостью. И в этот момент эльфийка осознала, насколько одинокой была кор.

«Что бы сделал Гидеон? — подумала Нисса, и тут же одернула себя. — Нет, что бы сделала я?»

«Доверься своей силе», — шепнула мощь в ее руках.

«Разбитое не значит слабое, — ответила Нисса. — Это не значит, что из него ушла красота и он стал хуже других».

«И это говорит «разбитый» мироходец, который разрушает все, до чего дотягивается», — парировала Нахири.

Нисса крепче сжала ядро. Эти слова больно ранили ее… но не так сильно, как раньше. Потому что за свирепостью Нахири Нисса увидела страх.

И в этот момент эльфийка поняла, что она будет делать.

Я буду защищать свой дом, свою семью. Я буду пытаться снова и снова, пока не получится так, как должно быть.

«Разбитое не означает конец жизни, — произнесла Нисса, выпрямившись и глядя прямо в лицо литоманту. — Ты, Нахири, — это прежний Зендикар. Я — Зендикар нынешний».

По лицу Нахири пробежала тень сомнения. Но она быстро улетучилась: литомант зарычала, поднимая руки.

За ее спиной в воздух воспарили десятки эдров. Они начали кружиться и перетекать сложным узором, пронзаемые энергетическими искрами.

Элементали на поле боя съежились и отпрянули. Нисса поняла, что Нахири скорее уничтожит их всех, прежде чем признает свою неправоту. Она ослабила бы сущность духа Зендикара, просто чтобы приручить его. Если бы Нахири могла делать все, что планировала, Нисса уже оплакивала бы потерю еще одной частички израненной души этого мира.

Ядро в ее руке сияло, как маяк.

Эдры вращались вокруг Нахири все быстрее и быстрее, набирая силу. Это было похоже на шторм, который вот-вот обрушится на все вокруг.

«Что если я все уничтожу? — подумала Нисса. — Как Нахири?»

«Доверься своей силе», — обнадеживающе прошептал ее дом.

Нисса прикрыла глаза, глубоко вдохнула и представила новый Зендикар. Не заброшенный, страдающий от ран Эльдрази мир. Не сочащийся ядом, который они оставили после себя. Излечившийся мир, но все так же разделенный на фрагменты.

Ядро нагрелось в ее ладонях и загудело. Нисса ощутила лучи маны, протянувшиеся от нее к Зендикару. И легко — очень легко! — магия эльфийки слилась с силой ядра.

Она отпустила его.

Что-то вспыхнуло. Послышался глухой шум. Резкий порыв ветра выбил дыхание из легких — он пах дождем и пеплом. Землей и ручьями. И магией. Древней и ужасной.

Сила ядра столкнулась с эдрами, образуя ливень из искр и энергии. Шум превратился в пронзительный рев. Свет стал ослепительным. Воздух устремился прочь.

А потом все закончилось.

Нисса медленно открыла глаза, напуганная тишиной и пустотой, которая вдруг окружила ее. Даже ядро в ее руке стало тусклым и тихим.

У Ниссы перехватило дыхание от того, что она увидела, а в груди поднялась легкая паника.

Поющий город исчез. Превратился в пыль. То же случилось с лесным массивом. Все превратилось в пепел.

По всему полю боя в пыли неподвижно лежали элементали.

«Нет!» — прошептала она и бросилась к ближайшему. Это было воплощение большого дерева джадди с нежными желтыми цветами, усыпавшими его ветви. Нисса упала на колени и положила руку на его грубую кору: «Нет. Только не это».

Только не снова.

Элементаль зашевелился под ее рукой.

Он открыл глаза, сонно моргая и пошатываясь, и поднялся на ноги. Было видно, что с каждой секундой в элементаля вливается сила и уверенность. Он взял ее руку и слегка сжал; Нисса почувствовала, что элементаль стал выше и сильнее.

Ее глаза наполнились слезами, когда элементали стали подниматься, наполняясь жизненной силой. Она поняла, что уронила ядро на землю, покрытую слоем пепла. Но это уже не имело значения. Древний артефакт замолчал. Его свет угас.

Он выполнил свою работу, поняла Нисса, улыбаясь: обратил урон вспять. Нисса закрыла глаза и прислушалась.

Она ощущала, как Нахири, болезненно морщась, пытается подняться с земли. А в дюжине футов от нее то же самое делает Джейс. Еще дальше — в уничтоженном лесу — прорастали нежные зеленые корни деревьев джадди. Еще дальше плодородная, не тронутая порчей земля вытесняла больные пустоши, оставшиеся после битвы с Эмракул. А совсем далеко снова зацвел Бала-Гед, разрастаясь с той скоростью, которую могла позволить только магия.

Зендикар исцелялся. Он превращался в нечто новое, более сильное, чем то, что он представлял собой до битвы с Эльдрази. И хотя шрамы были все еще заметны, теперь они были лишь воспоминаниями, а не характерными чертами.

Впервые за долгое время Нисса искренне рассмеялась и услышала, как Зендикар радуется вместе с ней.

«Доверься моей силе», — подумала она.

Нисса призвала лианы и улыбнулась, когда они выросли, закрутились и подняли ее вверх. Эльфийка повернула на восток и понеслась, подобно ветру. Она следовала по лучам маны через лес к Бала-Геду. И только она могла перемещаться таким способом. Нисса мчалась и мчалась вперед, а Зендикар радостно бормотал ей в уши.

Наконец-то она была дома.

Подобравший инертное ядро Джейс смотрел вслед исчезающей Ниссе. Он хотел было позвать ее, но понял, что это бесполезно. Сегодня было сделано много ошибок, и большая часть лежала на его совести. Теперь Джейс понимал, что чувствовала Нисса после войны в Равнике.

Вокруг мага высились элементали, пышущие здоровьем и разбухшие от энергии. Один за другим они растворялись в земле или исчезали в деревьях джадди.

Что-то вдруг задело его ботинок. Джейс с удивлением отступил назад и посмотрел вниз.

Вокруг него, в пыли и обломках, из земли пробивались лианы и молодые побеги. Они прорастали и цвели с поразительной скоростью.

«Очень похоже на цветение после Великого Вала», — подумал маг. Он читал о цветах жизни, но никогда не видел их прежде.

«Сила ушла?» — спросила Нахири, приблизившись к нему и пиная лиану.

Джейс не сразу понял, что она говорит о безжизненном ядре в его руках: «Не знаю».

«Она не имела права использовать его», — недовольно пробурчала Нахири.

«А я все же думаю, что эта сила предназначалась именно ей», — ответил Джейс.

Нахири нахмурилась.

«Нужно извиниться перед Ниссой, — сказал маг. — Мы ошибались».

Нахири злобно посмотрела на него. «Думаешь, все можно исправить простым "извините"? — огрызнулась она. — Сегодня ты обзавелся новыми врагами. Но такова уж твоя суть, да? Как бы ты ни старался сделать хорошо, получается только хуже».

Джейс не ответил. Он даже не пытался спорить. Древняя кор повернулась и исчезла из этого мира. Он начала понимать, что некоторые битвы не стоят того, чтобы сражаться.

А некоторые стоят.

«Нисса, — подумал маг. — Прости меня. Я должен был прислушаться».

Он причинил так много боли своей подруге и нанес еще больше вреда миру, который она любила. Джейс понимал, что чувство вины, которое гложет его сейчас, со временем не утихнет.

Маг стоял в пыли Зендикара с мертвым ядром в руках, его ботинки оплетала пробивающаяся повсюду новая жизнь, и он очень хотел верить, что сказанное Ниссой было правдой.

Что однажды разбитое можно восстановить.