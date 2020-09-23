Акири было хорошо известно ощущение падения — так же хорошо, как сила собственных рук. Ее не пугали ни потоки воздуха, бьющие в лицо, ни желудок, взлетающий к горлу. Она была лучшей метательницей канатов в Зендикаре и давно усвоила простую истину: иногда, чтобы подняться, нужно упасть.

Но впервые в жизни она падала так долго. И впервые в жизни падение было безнадежным.

Она с бешеной скоростью удалялась от Небесного Анклава Мурасы, который на ее глазах стремительно уменьшался в размерах. Акири закрыла глаза, и перед ней моментально предстала все та же картина: равнодушное лицо Нахири, ядро в ее ладони и тот ужасный момент, когда древний кор столкнула ее с парящих руин.

Первые отчаянные секунды Акири швыряла крюки и веревки в каждый парящий уступ или наклонившийся эдр в пределах досягаемости. Но, вместо того чтобы распасться на части, составляющие Небесного Анклава Мурасы пришли в движение. Он словно сшивался заново, собирался, подобно невообразимо огромной головоломке, брошенные крюки соскальзывали, а тросы рвались, не оставляя надежды на спасительный зацеп.

Скоро вокруг нее осталось только чистое небо.

Мне осталось жить всего несколько секунд, поняла девушка. Гнев и горе обрушлись на нее. В те минуты перед страшным моментом, когда недрогнувшая рука Нахири сбросила ее вниз, она не смогла ни защитить, ни спасти ничего из того, что любила.

Ни Зендикар. Ни Зарета. Она снова опустила веки и вспомнила своего друга, прогнав образ его лица, застывшего в предсмертном крике. Вспомнила, как заразительно он смеялся, летая с ней на тросах, и какое бесконечное озорство плескалось в его удивительно ярких глазах.

Чем быстрее она устремлялась к земле, тем отчетливей становились воспоминания. Скоро она снова увидит Зарета.

Удар выбил воздух из ее легких. Шею и конечности болезненно дернуло вниз. А потом отбросило обратно.

Акири вдруг поняла, что больше не падает.

«Странно, — подумала она. — Я думала, умирать будет больнее». Харабазские деревья-исполины должны были превратить ее тело в мешок с раздробленными костями — по крайней мере, именно это она ожидала почувствовать. Она открыла глаза, ожидая увидеть лишь абсолютную тьму, но вокруг плескалось все то же ярко-синее небо. Наклонив голову, она увидела в нескольких сотнях футов под собой бухту Раскола с качающимися деревьями, о которые разбивались безжалостные волны.

«Что за…» — прошептала Акири. Она неподвижно висела в воздухе. Невероятно.

«Держу!» — прокричал кто-то сверху.

Акири подняла глаза и, щурясь от ярких лучей солнца, разглядела стройную фигуру, опирающуюся на посох. Та стояла на каком-то подобии лестницы из веток. Что тоже выглядело абсолютно невозможным.

«Что за…» — повторила девушка.

Forest | Art by: Tianhua X

Акири почувствовала, что ее поднимают, и увидела ветку терновника, туго обвившую ее грудь.

При приближении к фигуре стало ясно, что ее спасительницей была длинноволосая брюнетка — эльфийка, одетая во все зеленое. Вслед за ней по лестнице поднимался мужчина; его непослушные волосы трепал ветер, а глаза горели ярким огнем.

Терновник аккуратно опустил Акири на лестницу, примерно в футе от эльфийки.

«Спасибо», — спустя несколько секунд проговорила девушка. На большее она пока была неспособна.

«Ты в порядке?» — поинтересовалась ее спасительница.

«Да», — Акири подняла глаза на Небесный Анклав Мурасы. Он снова был практически целым, словно они никогда не попадались в ловушку. Словно Акири и ее отряд из последних сил не сражались за жизнь. Словно Зарет погиб ни за что. «Нет», — прошептала девушка, и ноги ее подкосились.

«Тихо, — эльфийка приобняла ее за плечи. — Держу».

«Кто ты?» — спросила Акири.

«Я Нисса, — ответила девушка и, робко улыбнувшись, добавила: — А тот копуша — Джейс».

Подошедший Джейс простонал: «Не хватает практики. У нас в Равнике нет поднебесных строений».

Несколько секунд Акири изучала его. В этой паре было что-то такое, чего она бы не заметила еще несколько дней назад, то, к чему она всегда относилась как к сказкам у вечернего костра. Это было ощущение их незримой силы, хранящей секреты поистине мирового масштаба. Ощущение, словно одной ногой они были здесь… а другой где-то еще.

Как Нахири.

«Вы можете путешествовать по другим мирам, да?» — спросила она, отшатываясь от Ниссы.

Нисса и Джейс переглянулись. «Ты знаешь о мироходцах?» — спросил мужчина.

«В легендах вас называют ходячими. Мироходец. Значит, y моего демона есть имя», — подумала Акири и грудь снова защемило от бесконечной тоски. «Я знаю Нахири. Это она сбросила меня оттуда», — метательница канатов указала на Небесный Анклав.

Она отметила, что мироходцы, похоже, совсем не удивились. Они смотрели на Небесный Анклав Мурасы.

«Она нашла ядро?» — спросила Нисса, сжимая кулаки.

«Да», — перед внутренним взором Акири вновь всплыло ожесточенное лицо древнего кора. И мертвый Зарет.

«Мы еще можем поймать ее, — сказал Джейс, вновь начиная взбираться по лестнице. — Скорее!»

«Нет, Джейс! — остановила его Нисса. — Смотри!»

Акири проследила взглядом за указующим жестом Ниссы. Вдалеке виднелась беловолосая фигура, бегущая по воздуху вниз, словно по ступеням. Акири безошибочно распознала работу с камнем. При виде бывшей спутницы у Акири скрутило живот.

Нисса вытянула руку и выпустила в сторону Нахири с десяток стрел-шипов. Но расстояние между ними было слишком велико. Нахири хватило времени отбить атаку быстрым жестом и прицельным броском здоровенного валуна.

Подобравшись, Акири приготовила тросы. «Стоп, — подумала она. — Еще рано».

Позади она услышала вздох Джейса, обернулась и увидела, что он пристально смотрит на бегущую Нахири. Он направил три пальца в сторону литоманта, словно собираясь атаковать, и Акири затаила дыхание.

Ничего не произошло.

А потом Нахири споткнулась, схватившись за голову. Губы Джейса скривились.

За пару секунд Нахири восстановила равновесие и остановилась на каменных ступенях. Она повернулась к Джейсу.

Даже на таком расстоянии взгляд древнего кора, сочащийся злобой, заставил Акири содрогнуться.

«Берегись!» — крикнула она, оттолкнув Джейса, прежде чем в него врезался булыжник.

А потом она снова падала. Но на этот раз с Джейсом в объятиях.

Впрочем, Акири не просто так была лучшей зендикарской метательницей тросов, и она ожидала нападения Нахири. Спустя пару секунд она бросила веревку и зацепилась крюком за лестницу из лиан. Используя инерцию, чтобы уклониться от еще одного камня, летящего в них, она вместе с Джейсом тремя быстрыми движениями забралась на живую лестницу.

Когда она снова взглянула в небо, Нахири уже не было. Акири выдохнула, одновременно испытывая облегчение от того, что древний кор не видит ее, и ярость от того, что врагу удалось сбежать.

«Это было… — отдуваясь, Джейс обернулся к Акири, — поразительно».

«Нахири не просто так наняла мой отряд. Мы… были… лучшими в мире», — ответила Акири. Ее вдруг захлестнула волна беспокойства за Казу и Ораха.

«Только выживите», — подумала она.

«Нельзя упустить ее! Скорее!» — выдохнула Нисса, начиная спускаться по колючим ступенькам.

«Ну, если вы предпочитаете скорость…» — хладнокровно откликнулась метательница тросов. Ее звали Акири, Бесстрашная Странница, и она была хозяйкой этого мира. Это был ее дом. Она начала раскручивать в воздухе новый канат.

В окружении ее канатов и лиан Ниссы они летели вниз, мимо бухты Раскола и крон харабазских деревьев, к знаменитым чудовищным утесам Мурасы. Акири, подобно птице, стремительно планировала с головокружительной высоты, с легкостью удерживая возле себя Джейса. На этот раз падение было управляемым, отработанным тысячи раз, хотя сердце буквально разрывалось от горя.

Она не позволит Нахири сбежать.

Но они все-таки опоздали. К тому времени, когда троица достигла обширного лесистого плато за утесами, Нахири и след простыл.

Нисса раскинула руки и прислонилась к массивному дереву джадди. Эльфийка стояла неподвижно, закрыв глаза и слегка наклонив голову.

«Что она делает?» — шепотом спросила Акири Джейса. Тот пожал плечами.

«Я слушаю», — ответила Нисса. Через секунду она открыла глаза: «Она отправилась на север, но точнее сказать не могу». «Она тебе не говорила, куда двинется дальше?» — спросила она метательницу тросов.

Акири помотала головой. Теперь, когда она снова оказалась на земле, ее терзали воспоминания о Зарете. Она провела слишком много времени в компании таинственных мироходцев. И прекрасно понимала, что они не менее опасны, чем Эльдрази. «Что ж, еще раз спасибо, что спасли меня», — произнесла она, собирая тросы.

«Ты куда?» — встревожился Джейс.

«Мне нужно найти Ораха и Казу».

«Кого?»

«Моих друзей. Надеюсь, Нахири их не убила», — Акири с трудом сглотнула. Она понятия не имела, что будет делать, если потеряет свой второй экспедиционный отряд. Свою вторую семью.

«Нам нужна твоя помощь», — Джейс умоляюще взглянул на нее.

«Что ж, вы ее не получите, — ответила Акири. — Согласившись работать на Нахири, я совершила одну из самых больших ошибок. Она использовала ядро… Зарет... — девушка сделала глубокий вдох. — Хватит с меня помощи пришельцам из других миров». Она не знала, откуда взялась Нахири, но точно не из обожаемого ей Зендикара.

«Я не из другого мира, — прошептала Нисса. — Я родилась здесь. На Бала-Геде. В своем племени… практически уничтоженном Эльдрази. И я чувствую опустошение, охватывающее весь Зендикар». Она выпрямилась, и глаза девушек встретились. «Это мой дом, и он всегда им останется. И я не позволю Нахири превратить его в очередное подобие мертвого камня», — она говорила тихо, но ее голос и поза выражали свирепую решимость.

Акири впервые заметила, что весь лес будто бы собрался вокруг этой миниатюрной эльфийки. Словно он ждал ее команды.

«Тогда ты должна знать, — отвечала метательница тросов, — что ядро оскверняет и убивает. Зверей, деревья…»

«Людей», — она так и не смогла заставить себя произнести это.

На лице Ниссы отразилась боль, но не удивление. «Итак, у тебя нет предположений, куда она могла бы отправиться», — спросила эльфийка.

«Нет», — ответила Акири.

«Возможно, я знаю», — виновато сказал Джейс. Обе девушки удивленно посмотрели на него. «Я заглянул в ее мысли, — признался он. — Она направляется в Поющий Город».

Акири слышала легенды о Поющем Городе. Они гласили, что путники, отважившиеся нарушить покой его руин, сходили с ума.

«Думаю, проникнуть в ее разум было правильным решением, — мягко сказала Нисса, после чего нахмурилась. — Но почему она идет именно туда?»

«Потому что город построен древними корами», — ответил Джейс.

«Что?» — одновременно воскликнули Нисса и Акири.

«Ну, это логический вывод, — начал Джейс. — Древние города этого мира возведены корами…» Но глаза Ниссы вновь были закрыты, эльфийка обратилась в слух.

«Я доберусь туда быстрее», — произнесла она.

«Подожди, Нисса!» — встревожился Джейс.

Но Акири поняла, что Нисса никого ждать не будет. Она уже оторвалась от земли, стоя на сплетающихся корнях мощных деревьев джадди. «Я остановлю Нахири и уничтожу ядро, — с высоты она бросила взгляд на Акири. — Обещаю». И на этот раз за тихой решимостью метательница канатов расслышала железный звон гнева.

Акири кивнула: «Поторопись!»

«Нисса», — попытался вмешаться Джейс, но девушки словно не замечали его.

Корни налились силой и устремились в лесную чащу, подобно точно брошенному канату.

И Нисса исчезла.

«Нисса!» — воскликнул Джейс. Но там, где секунду назад стояла эльфийка, остались только очертания качающихся деревьев, наполняющих воздух умиротворенным шумом. Он повернулся к Акири: «Ты можешь довести меня до Поющего Города?»

«Могу, но не буду», — Акири закрепила канат на толстой ветви дерева джадди у себя над головой. Она должна была найти грифонов, на которых ее отряд прибыл в Мурасу. Девушка надеялась, что Каза и Орах будут ждать ее в бухте Разлома.

«Прошу, будьте осторожны!», — подумала она.

«Пожалуйста, Акири», — Джейс приблизился к ней.

«Ты меня плохо слышал? — Акири оторвалась от земли. — На сегодня мой лимит потерь исчерпан».

Одна жизнь. Зарет.

«Прости, — ответил Джейс. — Обычно я все отлично слышу с первого раза. Это был непростой день… несколько непростых лет, если быть честным».

Именно так. Акири втащила себя на корень и стала искать место для следующего крепления.

«Подожди, твои друзья — Каза и Орах, да?» — спросил Джейс.

«Акири остановилась, уставившись на мужчину в синем: «Что ты о них знаешь?»

Джейс закрыл глаза, на мгновение прижав пальцы к вискам: «Я ощущаю присутствие двух человек в бухте внизу. Думаю, они из твоего пропавшего отряда. Но точно сказать не могу».

Акири соскользнула вниз по канату: «Как ты это делаешь?»

Джейс пожал плечами: «Я маг. Мастер иллюзий и мыслей».

«Именно так ты проник в разум Нахири?» — спросила девушка. Джейс смутился, и Акири передернуло, когда она представила, что ее мысли читает этот незнакомец из другого мира.

«Моя голова — это только моя голова», — сердито подумала она на тот случай, если Джейс уже пробрался в нее. — Держись от нее подальше!

Она снова начала восхождение.

«А если я пообещаю забрать ядро в другое место? За пределы Зендикара?» — настиг ее вопрос Джейса.

«Что это значит?» — хотела спросить Акири, но, вздрогнув, остановилась. Эльдрази пришли откуда-то из-за пределов Зендикара. Лучше ничего об этом не знать.

«И тогда ядро перестанет нам угрожать?» — вместо этого спросила она.

Джейс кивнул.

На несколько секунд Акири оцепенела. «Зарет хотел бы, чтобы ты спасла Зендикар», — от этой мысли у нее защемило сердце. Стащить опасный предмет и отправить его в другой мир? Зарет бы оценил. И Акири была вынуждена признать, что это хорошее решение. Вздохнув, она повернулась к Джейсу.

«Я провожу тебя до входа в Город, чтобы ты мог помочь Ниссе, — настороженно произнесла она. — Но не дальше».

«Спасибо, Акири», — с облегчением поблагодарил ее Джейс.

Если он и читал ее мысли, пока она сопровождала его в Поющий Город, ни одного мало-мальски заметного признака этого метательница канатов не уловила.

Лишь много позже, когда она воссоединилась с Орахом и Казой в бухте Разлома, Акири поняла, что ни разу не говорила Джейсу, как ее зовут.

Джейс шел за Акири через чащу из переплетающихся гигантских деревьев джадди, пока те не уступили место лесу, который уничтожили Эльдрази. Здесь болезненно-черный пейзаж заставил Джейса снова испытать чувство вины, хотя он и заметил в болоте пробивающиеся нежные ростки новой жизни.

Он прибавил шаг.

Он шел за ней, когда деревья начали врезаться в высоченные утесы размером со Стену Мурасы. Он шел за ней, взбираясь по испещренным трещинами скалам, где утробное рычание невидимых пещерных тварей заставляло камни вибрировать под руками.

Вместе с Акири Джейс миновал Плато На и углубился в густой лес за ним. Он почувствовал облегчение от того, что ему не пришлось совершать это путешествие в одиночку, когда на подступах к городу чаща из деревьев джадди стала еще гуще.

Всю дорогу Акири молчала, только иногда бросая шепотом: «берегись вурмов» или «здесь повсюду гоблины, постарайся не шуметь».

Джейс понимал, что она старается скрыть свое горе и беспокойство, хотя для него ее боль была очевидна. Возможно, потому что и у него были свои болезненные секреты.

Вскоре лес расступился. Перед ними лежали останки древнего города. Он выглядел так, словно один из Небесных Анклавов приземлился на землю. Его каменные башни были разрушены, а стены покрыты растительностью и мхом. Воздух был пропитан сыростью и пылью, и все вокруг зловеще гудело. Огромные ворота из темного мрамора украшала удивительно затейливая резьба, чей узор вился и переплетался, напоминая корни деревьев джадди. Почти пугающие, они нависли над Джейсом и Акири.

«Что-нибудь посоветуешь?» — спросил маг.

«Не свихнись», — ответила девушка.

«Хорошо, — Джейс поправил плащ. — Спасибо за помощь. И… мне жаль, что так вышло с твоим другом. Я знаю, каково это — потерять близкого человека».

Акири кивнула и сжала челюсти, подавляя нахлынувшие эмоции. Она повернулась и пошла обратно, но затем на мгновение остановилась.

«Надеюсь, Ниссе повезет больше, чем мне», — бросила она через плечо. А потом ее поглотили тени деревьев.

«Хорошо», — повторил Джейс и направился к воротам.

Они были открыты.

Внутри раскинулся лабиринт из руин. Вдаль тянулись покрытые мхом комнаты и коридоры, и конца им не было. Сердце Джейса оборвалось. Было очевидно, что задача перед ним стояла не из легких. Как бы он ни любил испытания, сейчас не время блуждать в потемках.

Отовсюду доносилось низкое, немного диссонансное гудение, которое невозможно было не замечать.

Справа от него что-то шевельнулось. Джейс моментально возвел магическую защиту. Он проследил за звуком и увидел отвернувшуюся беловолосую фигуру.

«Привет, Джейс, — не оборачиваясь, произнесла Нахири. — Конечно, ты не мог не прийти».

«Я пришел по просьбе Ниссы», — ответил маг.

«Естественно».

«Она говорит, что ядро уничтожит Зендикар».

Нахмурившись, Нахири повернулась к нему: «Слова той, что выпустила Эльдрази в этот мир».

Джейс скрипнул зубами. Он тоже был одним из мироходцев, случайно освободивших Эльдрази. «Она хотела как лучше».

«Так же, как хочет сейчас? — Нахири приподняла бровь, и Джейс не нашелся, что ответить. — В отличие от этой древолазки я знаю, что я права».

«Как тогда, когда заточила здесь Эльдрази?» — парировал Джейс.

На лицо древнего кора упала тень гнева: «Да как ты смеешь!».

«Мы не понимаем сути ядра литоформы, — спокойно продолжал он, не ослабляя магическую защиту. — Дай мне ядро, Нахири, и мы вместе раскроем его тайны. В Равнике».

Нахири заколебалась, и несколько секунд Джейс не терял надежды.

А потом она приняла боевую стойку.

«Никогда!» — прорычала она. И взмахом руки соединила камни по обе стороны от него.

Камни пробили магический барьер, но замедлились настолько, что Джейс успел увернуться. Он перекатился, вскочил на ноги и приготовился к следующей атаке, создав вокруг себя дюжину иллюзорных Джейсов.

Но Нахири уже неслась прочь. Изрыгая проклятия, Джейс рассеял иллюзии и бросился в погоню.

Он бежал по древним коридорам, мельком пробегая взглядом по спиральным аркам и разрушенным внутренним дворам. Он несся, стараясь не потерять следы Нахири, оставленные в вековой пыли, когда она мчалась через узкие заброшенные проходы и извилистые коридоры.

Он летел вниз по искривленной сломанной лестнице. В самое чрево древнего города коров.

Именно здесь странное всеохватывающее гудение превратилось в тревожную песню. Это был реквием тому, для чего у Джейса не нашлось имени; мелодичные гармонии и глубокие вибрации наполнили сердце мага такой грустью и тоской, что он уже было решил прекратить погоню.

«Нет, я должен остановить Нахири», — подумал он, слыша звук ее шагов где-то впереди. Шаги замедлились. Он побежал быстрее.

В глубине города мелодия стала громче, сложнее и настойчивее; в звук вплелись искажения. Джейс стиснул зубы. В отдалении он разглядел силуэт Нахири. От призрачной песни у него заныли суставы.

Я должен догнать ее. Пошатываясь, Джейс двинулся вперед по извивающемуся коридору.

Но каждый новый шаг требовал больше усилий. Музыка нарастала, песня становилась все громче, требуя к себе полного внимания. Застонав, Джейс споткнулся.

Я должен найти…

Он увидел, как вокруг сплелись синие магические дуги, вспыхивающие в такт музыке. В песне потонули все звуки и все мысли. Джейс упал на колени, зажимая уши руками.

Я должен… Я должен…

Он попытался сосредоточиться, ухватившись за какую-то мысль. Не. Свихнись.

Это было рискованно, не проверено опытным путем, но в отчаянии ему ничего больше не оставалось. Он убрал руки от ушей и попытался произнести заклинание, которое хотел проверить, но еще не успел. Заклинание изящное и опасное. Заклинание, которое сделает его глухим.

Maddening Cacophony | Art by: Magali Villeneuve

Пение достигло невозможного крещендо. Каждая клеточка его тела сжалась, разум истошно вопил о пощаде, начиная погружать хозяина в спасительную тьму.

А затем песня вдруг оборвалась.

Джейс облегченно выдохнул. Заклинание сработало.

Спустя несколько секунд его мысли очистились, а к суставам вернулась подвижность. Он видел, как Нахири рухнула на землю перед ним, закрыв руками уши. Он вскочил на ноги и бросился вперед, жестом растягивая действие заклинания и на нее.

Она застонала и закрыла глаза. Джейс держался на расстоянии, не зная, какой будет следующая реакция литоманта, и опасаясь атаки.

Он обратился к ней телепатически: «Ты в порядке, Нахири?»

Она вскочила на ноги, расправила плечи и уставилась на мага: «Думаешь, я тебе спасибо скажу?»

«Разумеется, нет», — мысленно улыбнулся Джейс.

Девушка нахмурилась и уставилась себе под ноги: «Раньше я никогда этого не слышала. Пения. А потом я решила, что стала слишком сильной, чтобы это могло повлиять на меня».

Джейс кивнул: «Этот мир всегда был полон сюрпризов».

«Ни я, ни ядро не покинем Зендикар», — ее стойка снова стала агрессивной, на лице появилась вызывающая гримаса.

«Ладно, — Джейс понял, что если он хочет достучаться до Нахири, надо менять тактику. — И куда же ты направляешься?»

«В центр города.. Чтобы активировать его».

Джейс ждал, скрестив руки на груди.

Нахири закатила глаза. Руны сказали, что там находится магическая фокальная точка, способная направить энергию ядра через силовые линии по всему Зендикару.

Это заинтересовало Джейса. «Делая трансформацию универсальной?»

Нахири настороженно кивнула.

И тогда Джейс увидел, каким Нахири воображала себе этот мир после излечения. Трансформированный Зендикар. Огромные прекрасные города, населенные тысячами людей, — производящие товары, торгующие, процветающие. Повсюду были замысловатые резные арки и сложные архитектурные решения. И самое главное — мир был стабилен. Безопасен.

Он напомнил Джейсу Равнику.

Я не стану мешать тебе, если ты пообещаешь не использовать ядро, пока мы не изучим этот механизм более тщательно.

Нахири на мгновение задумалась, затем кивнула: «Я не хочу навредить своему дому».

Но Джейс читал ее мысли и знал, что понятие вреда в представлении Нахири отличается от понятия его собственного или же Ниссы. Что она разрушит города и уничтожит целые армии ради достижения цели.

Также он знал: собираясь раскрыть тайны ядра, он должен понять, как оно было активировано. И, чтобы превратить его в оружие, способное помочь в битвах, сначала необходимо определить количественный эквивалент его загадочной силы.

А еще он знал, что им придется собрать все возможное оружие из всех миров, когда они вновь столкнутся с Николом Боласом.

Так что он с умиротворяющей улыбкой повернулся к Нахири и послал ей мысль: «Веди».

Нахири и Джеймс пробирались по лабиринту, называемому Поющим Городом, неловко переживая вынужденное перемирие. Нахири держалась ближе к Джейсу, стараясь не выходить за диапазон действия сотканного им заклинания. Она надеялась, что больше никогда не услышит эти безумные призрачные голоса.

Одной рукой Нахири вела по покрытым мхом стенам, узнавая дорогу к центру города, а другой придерживала набедренную сумку. Ядро в ней было теплым, и девушка чувствовала его вибрацию. Это вызвало у нее улыбку.

Но она все так же продолжала слышать отдаленный шепот, слишком тихий, чтобы можно было разобрать слова. Возможно, когда она вернет Зендикару былую красоту и у нее появится чуть больше свободного времени, Нахири попытается расшифровать этот загадочный шепот.

К счастью, Джейс хранил молчание, вероятно, видя вспыхивающую в ее голове мантру: «больше никогда, никогда, никогда».

Голоса камней вели их вниз по бесконечным коридорам, через опустевшие внутренние дворы, и снова вверх — по полуразрушенным извивающимся лестницам. Теперь она была очень близко. Очень близко к тому, чтобы найти фокальную точку в сердце Поющего Города. Очень близко к тому, чтобы наконец-то возместить весь урон, который когда-то нанесли не без ее помощи.

Спустившись с последней лестницы, они оказались посреди древнего сада, теперь полностью заросшего, испещренного корнями джадди, покрытого папоротниками, мхом и яркими фиолетовыми цветами. Но там все еще можно было разглядеть каменные трельяжи, высохшие фонтаны и призрачные дорожки между ними.

Джейс поднял руки и медленно опустил их, нейтрализовав заклинание глухоты. Мрачное гудение города вернулось, но громче не стало.

«Что дальше?» — спросил маг.

Нахири достала из сумки ядро литоформы. Оно сияло в ее руке, обещая невиданную силу. Его шепот стал неистовым, почти яростным.

«Ты это слышишь?» — спросила Нахири, поднимая ядро.

«Слышу что?» — нахмурившись, задал встречный вопрос Джейс.

«Ничего, — бросила Нахири, — Идем».

«Куда?»

Нахири указала на что-то вроде большой каменной беседки, маячившей впереди. Даже с того места, где они стояли, можно было понять, что постройка разрушена. Как и все остальное в Зендикаре.

Она сунула ядро обратно в сумку и двинулась вперед.

Что-то было не так. Подходя, Нахири поняла, что беседка обрушилась как бы внутрь себя, полностью завалив все, что в ней было.

«Нет!» — воскликнула девушка, бросилась вперед и положила ладони на обрушившийся вход. Вибрации камня сообщили, что разрушения достаточно свежие.

«Что ты делаешь?» — спросил Джейс.

«Чиню!» — ответила Нахири, и камни вокруг нее начали двигаться. Она могла все исправить. Была просто обязана это сделать.

«Не утруждай себя», — раздался голос позади нее. Нахири обернулась и увидела Ниссу, стоящую посреди обломков древнего сада с посохом в одной руке и сжатой в кулак другой рукой. Она стояла — горделиво выпрямившись, уверенная в себе, и ее спокойный взгляд излучал опасность.

«Фокальная точка… — процедила Нахири сквозь зубы. — Она была здесь».

«Была, — хладнокровно подтвердила Нисса, — пока элементали не уничтожили ее».

«Ты заставила своих тварей сделать это?!» — заорала Нахири. Ей потребуется несколько дней — если не недель, — чтобы восстановить магические каналы.

«Я не заставляла их, — улыбнулась Нисса. — Я помогла им, а они — мне. Я стражница Зендикара, а они живые воплощения этого мира». Позади нее возник гигантский элементаль. Его конечности состояли из корней и листьев, а голову украшали мощные рога, похожие на загнутые назад крылья. «Я ведь права, Ашайя?»

Ashaya, Soul of the Wild | Art by: Chase Stone

Нахири нахмурилась, но появление столь грозного элементаля заставило ее остановиться. Они с Джейсом отступили.

«Нисса», — маг воздел руки в примиряющем жесте. «Я обещаю, что не стану использовать ядро и не позволю никому это сделать, — он бросил взгляд на Нахири, — пока мы не поймем, как оно действует».

«А что означает твое слово, если другая сторона плевать на него хотела?» — спросила эльфийка. Ее взгляд сверлил древнего кора.

«Если она не подчинится, — ответил Джейс с раздражающим спокойствием, — то окажется в потрясающе правдоподобной иллюзии Поющего Города. Только на этот раз я не буду заглушать пение».

«Тварь», — прошипела Нахири. В душе она поклялась с этого момента не доверять вообще никому.

«Я не хочу драться с вами. Правда не хочу, — Нисса обращалась к Джейсу и Нахири. — Мы уже достаточно навоевались. И заслужили хоть немного мира».

«Я полностью согласен, но… — Джейс взглянул на эльфийку. — Нахири можно понять. Древний Зендикар был прекрасен. Я видел ее воспоминания».

«Видишь, даже тварь согласна со мной, — удовлетворенно кивнула Нахири. — Наконец-то хоть кто-то увидел причину».

«Джейс, мы с тобой это обсуждали. Элементали…»

«Вырастут снова. Все вырастет снова».

«Нет, не все», — тихо ответила Нисса.

«Зендикар, который я знаю, силен и нерушим», — вмешалась Нахири.

«Подумай о стабильности, — увещевал эльфийку Джейс. — Представь, как люди будут процветать здесь, не опасаясь новой волны Великого Вала».

Нисса отступила на шаг. Затем еще на один. «Я верила тебе», — сказала она Джейсу. На ее лице отразился ужас и боль.

«Нисса!» — взмолился Джейс.

«Ты же не хочешь драться со мной», — Нахири положила руку на свою сумку.

Нисса смотрела прямо на нее: «Даже не думай».

Но Нахири надоели разговоры. Ей приходилось сражаться и с древними драконами, и с бессмертными вампирами. Ее никто не остановит. Не сейчас. И уж точно не такой маленький, нежный и нерешительный. Не когда она в шаге от своей цели.

Первым движением запястий она создала десятки десятков сияющих мечей. По одному на каждый приступ ее гнева за последнюю тысячу лет. Вторым движением она метнула их точно в Ниссу.

Но прежде чем мечи достигли цели, какая-то хмарь обрушила их вниз.

Что-то ударило Нахири и вышибло воздух из легких, повалив на землю.

Она перекатилась и вскочила на ноги, готовясь провести ответную атаку. Но увиденное заставило ее остановиться. Рядом с ней задохнулся от удивления Джейс.

Нисса парила в нескольких футах над землей, волосы ее развевались, а по телу струились зеленые энергетические потоки. Даже на расстоянии Нахири чувствовала гнев Ниссы, ее желание любой ценой спасти этот больной Зендикар. Потому что перед Ниссой возвышался Ашайя в полной своей силе.

Душу Дебрей, казалось, переполняла мощь и стремление защищать. Взгляд его лучащихся зеленой энергией глаз был прикован к древнему кору; он воздел четыре изогнутых ветвистых конечности и с яростным треском обрушил на Нахири.

Нахири едва успела откатиться. Взмахом руки она подняла в воздух окружавшие ее камни и швырнула в элементаля. Но булыжники разбились о ветви, словно стеклянные, а существо даже не вздрогнуло. Только повернуло к ней свою огромную голову.

Элементаль вновь поднял гигантские руки.

«Бежим!» — за ее спиной заорал Джейс.

Нахири всегда считала отступление уделом трусов. Но Ашайя был беспощаден. Нужно защитить ядро. Любой ценой.

И она побежала.

Вместе с Джейсом они уклонялись, бегали и прыгали по древнему саду, используя все известные им иллюзии и контратаки. Но этого было недостаточно. Ашайя был слишком большим и слишком быстрым. Как только у них появлялся хоть призрачный шанс, ветви и корни отбрасывали их назад, до тех пор, пока у мага и кора не остался единственный выход — скатиться по лестнице обратно во чрево Поющего Города.

Призрачное пение вновь ворвалось в их уши. Джейс немедленно произнес заклинание глухоты и они помчались назад по покрытым мхом коридорам. Иногда на их пути вставали моховые элементали, но они были меньше и слабее, и с ними легко справлялись контрзаклинания Джейса и метко брошенные Нахири камни.

Ярость древнего кора придавала сил ее ногам. Но впервые за долгое время она почувствовала тонкую нотку настоящего страха. Она определенно недооценила эльфийку.

Когда вдалеке замаячили мраморные ворота, Нахири ускорилась. Осталось совсем чуть-чуть.

Но вдруг она заметила знакомую миниатюрную фигурку, стоящую у такого близкого выхода. И на этот раз Ниссу и Ашайю окружали сотни других элементалей.

Нахири и Джейс остановились как вкопанные.

«Как, — задохнулась Нахири, — как ты добралась… так быстро?»

«Я там, где Зендикар. Это суть моей силы и власти, — ответила Нисса. — И мне известны все его пути и как ими пользоваться». «Но вам двоим, — ее лицо обезобразила гримаса ярости, а за спиной начали подниматься растительные элементали Мурасы. — Вам никогда этого не понять. Убирайтесь из моего дома!»

«Нисса, подожди!» — воскликнул Джейс.

«Это мой дом, древолазка, — Нахири собралась, призывая на помощь силу камней, и почувствовала, как Поющий Город задрожал, отвечая на зов. — Он был моим домом тысячи лет. И я не позволю тебе победить».

Нахири раскрыла ладони и подняла камни, собирая все свои силы для убийственной атаки.

Но элементали были быстрее: их разъяренная стая бросилась на Джейса и Нахири. И тогда Нахири поняла.

Битва за душу Зендикара началась, и она будет поистине беспощадной.