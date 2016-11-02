Сегодня мы хотим рассказать вам о мире, истории и обитателях Каладеша. Эти же сведения вы сможете найти в руководстве игрока по выпуску «Каладеш», а в альбоме «The Art of Magic: The Gathering—Kaladesh», выходящем в январе, вас ждет еще больше историй и иллюстраций.

Чудесный мир Каладеша

Мир Каладеш — это ожившее произведение искусства. Все на Каладеше, от ослепительно-ярких небес до закрученных деревьев и переполненных энергией обитателей мира, обязано своим существованием загадочному синему веществу — эфиру. Эфир незримо присутствует в каждом мире Мультивселенной, но на Каладеше он обрел материальность: его можно увидеть, потрогать и даже поглотить.

Эфир на Каладеше

Большая часть эфира Каладеша существует в сыром виде в верхних слоях эфиросферы. Но если условия складываются определенным образом, то синее вещество проливается на мир внизу. Природа чутко реагирует на прикосновения эфира. Ветви деревьев закручиваются в спирали, чтобы вытянуть как можно больше энергии из порывов ветра. Цветы сплетаются в соцветия-корзины, собирая падающий эфирный дождь. Горы испещрены сверкающими и сияющими эфирными самоцветами, разбросанными бурей по склонам. Реки же прокладывают себе путь через долины, повторяя сезонные приливы и отливы эфирных потоков высоко в небе.

Магнетическая сила эфира действует и на дикую природу Каладеша. За эфирными потоками следуют стаи перелетных птиц, косяки рыб кружат под ними в море, исполинские звери дерутся за богатые эфиром угодья, а гремлины поедают окаменевшие и уже не опасные эфирные сгустки. Некоторые существа — небесные киты, дрейки, птицы высокого полета — приспособились жить в самой эфиросфере, переменчивой и богатой энергией. Всю свою жизнь они проводят, купаясь в потоках волшебного могущества.

Эфир как источник энергии

О могуществе эфира жителям Каладеша было известно давно, но надежный способ собирать и использовать это могущество появился меньше века назад. Лишь шестьдесят лет прошло с тех пор, как всемирно известный эфиролог Аваати Вия разгадала загадку эфира. В ходе разработанного ею процесса очистки заряженный и богатый энергией компонент эфира отделяется от его нестабильного и активного компонента. Энергию эфира стало возможно использовать, не рискуя при этом своей жизнью и здоровьем.

Всего через несколько месяцев после первых успешных экспериментов по очистке Консульство Каладеша — его правящий орган — задалось целью сделать могущество эфира доступным для всех. В Консульстве разработали методы массового производства и распространения очищенного эфира. Были выработаны методы безопасного сбора, для транспортировки построили воздушные корабли, а эфирные трубопроводы несли чистую энергию прямо в дома.

К большому удовольствию Консульства доступ всего мира к эфиру вылился в то, что стали называть Великим Эфирным Прорывом. В распоряжении многочисленных изобретателей и мастеровых Каладеша оказалась энергия, о которой они не могли и мечтать. Это было время бесчисленных изобретений, безграничных надежд и беспечной радости. И по сей день Консульство прикладывает все силы к тому, чтобы сохранить оптимистичную и творческую атмосферу Великого Эфирного Прорыва. Каладеш — это мир, где все возможно, все можно построить, а любые проблемы решаются при помощи загадочной силы эфира.

Деятельность отступников

На первый взгляд Каладеш может показаться идеальным миром, но недовольные жизнью есть и здесь. Объединение повстанцев, называющих себя отступниками, считает, что Консульство препятствует распространению знаний и новых идей. Отступники полагают, что вводя нормы безопасности и распределяя квоты на эфир, правительство посягает на их свободу. Собранную в руках Консульства власть они клеймят как инструмент подавления. Бунтовщики отказываются подчиняться распоряжениям консулов, называя это борьбой за свое право на свободу.

Эфирный цикл

С самого начала Великого Эфирного Прорыва мастеровые, инженеры и архитекторы Каладеша без устали радовали жителей новыми изобретениями. Теперь по улицам ходят затейливые автоматы, в воздухе над рыночными площадями снуют изящные топтеры, механические животные служат верными спутниками, а в верхних слоях эфиросферы величественно проплывают колоссальные воздушные корабли. Каждое такое изобретение стало результатом процесса из пяти этапов, названного эфирным циклом.

Вдохновение — наблюдая за действием эфира на живую природу, мастеровые черпают вдохновение для создания новых устройств. Инновации — гениальные изобретатели доводят до совершенства конструкцию, поднимая ее на новые высоты. Постройка — когда работа над конструкцией завершена, усердные строители собирают устройство, заправляют его эфиром, а потом занимаются починкой и обслуживанием. Освобождение — когда устройство вырабатывает свой ресурс, его разбирают, а оставшийся в нем очищенный эфир вырывается на волю. Возвращение — наконец, эфир вновь смешивается с побочным продуктом очистки и возвращается в эфиросферу.

Эльфы, вдохновители

Эльфы Каладеша живут в гармонии и с природой, и с технологией, считая, что природа служит для технологии источником вдохновения. В их глазах каждый артефакт — это воплощенные в материи естественные законы и принципы. Эльфы способны вдохновить на это видение и других, поэтому именно их стали соотносить с этапом вдохновения эфирного цикла. Обычно эльфы предлагают изначальный замысел, самую первую идею.

Ведалкены, инноваторы

Ведалкены считают, что ничто в мире не совершенно, и совершенство недостижимо, — и в этом находят радость жизни. Любое несовершенство оборачивается для них возможностью для улучшения. Ведалкены проводят бесчисленные часы в стремлении к прогрессу, и именно их соотносят с этапом инноваций эфирного цикла. Их стихия — гениальные озарения, расширяющие границы возможного идеи и ловкие трюки, что становятся ключом к инженерной головоломке.

Гномы, строители

Для гномов нет ничего более прекрасного, чем устройство, прошедшее испытание временем. Гномы гордятся своими творениями и часто говорят о них, как о своих собственных детях. Это усердные труженики Каладеша, и именно они воплощают в себе этап строительства эфирного цикла. Гномы — настоящие мастера своего дела, ценящие надежность механизма превыше новых идей в его конструкции.

Гремлины, освободители

Гремлины — это жадные до механизмов создания, ненасытные пожиратели эфира. Там, где эфира много, всегда собираются эти зверьки, и они не остановятся ни перед чем, чтобы добраться до запасов мерцающего синего вещества. В результате их беспорядочной трапезы эфир из механизмов высвобождается, рассеиваясь в окружающем пространстве. Гремлины воплощают этап освобождения эфирного цикла, но владельцы изобретений, ставших для них пищей, склонны недооценивать их критическую роль в жизни мира.

Эфириды, возвращающие

Эфириды связаны с эфиром теснее, чем любые другие расы Каладеша. Они рождаются из эфира — неожиданный результат процесса эфирного очищения. Вся жизнь эфиридов — это поток, стремление эфира к той форме, что возвращается в эфиросферу. Этап возвращения эфирного цикла проходит в их телах. Это довольно быстрый процесс. Эфириды живут от нескольких месяцев до нескольких лет, и столь невеликий отпущенный срок определяет всю их мимолетную жизнь. Каждая секунда, не проведенная в удовольствиях или развлечениях, считается потерянной зря. Эфириды наслаждаются жизнью с заразительным энтузиазмом.

Люди, объединители

Люди от природы не столь тесно связаны с эфиром, как другие расы Каладеша, но именно они стали первыми, кто стал рассматривать различные свойства эфира как цикл. Они видят большую картину, тогда как другие расы слишком сосредоточены на деталях. Людям свойственно затевать грандиозные проекты и становиться сильнее перед лицом казалось бы неразрешимых задач.

Ярмарка Изобретателей

За прошедшие полвека на Каладеше появились сотни тысяч новых изобретений и устройств. И теперь Консульство решило, что величайшим из изобретений пора оказаться в центре внимания. Для изобретателей, и знаменитых, и неизвестных, пришло время пробиться на вершину славы. Пришло время Ярмарки Изобретателей!

На целый месяц Ярмарка займет весь центр Гирапура, самого большого города Каладеша. Улицы заполнят палатки с изобретениями, на аренах будут проходить самые разные гонки, и на сцену перед зрителями выйдут величайшие умы современности. Посетителей Ярмарки ожидают самые разные зрелища: состязания воздушных кораблей, выставки новых видов транспорта и показательные соревнования изобретателей. Приглашены все жители Каладеша!

Изобретатели смогут попытать свои силы в сотнях категорий, но главные призы стану наградами в пяти основных номинациях.

Машины

Воздушные корабли, скоростные катера, грузовые поезда, гоночные болиды, баржи, крейсеры и даже караваны будут состязаться в категории машин. В машинах будет оцениваться новизна конструкции и ходовые показатели на гоночной трассе. Гонки станут главным аттракционом на самых больших аренах, и билеты на эти состязания будут распроданы за месяцы до начала.

Архитектура

Многие из построек, участвующих в конкурсе в категории «Архитектура», — это здания, арены и сцены для выступлений самой Ярмарки Изобретателей. Наградой для архитекторов станет то, что их арены выберут для финалов гонок, сцены — для самых популярных демонстраций, а гостиницы — для знаменитых судей и почетных гостей.

Эфирология

Пожалуй, самое пристальное внимание Консульства приковано к номинации «Эфирология». Сам Главный судья Теззерет призывает изобретателей представить свои новинки в категориях «Новые методы очистки», «Технологии эффективной экстракции энергии» и «Альтернативные методы переноса материи (телепортация)». Демонстрация изобретений и теорий обещает быть крайне увлекательной, причем не только для специалистов.

Оружие

Оружие — под пристальным наблюдением, конечно, — будет выставлено на обозрение широкой публики, а его эффективность будут оценивать профессионалы из Консульства. В этой номинации несколько категорий: дальнобойное, личное оружие, эфирное, орудия для машин и орудия для автоматов.

Механические животные

Представленные в этой номинации изобретения нельзя назвать самыми практичными, но зато они точно станут самыми популярными. Зрители от мала до велика будут приходить в громадный вольер, чтобы полюбоваться затейливыми животными, пообщаться с ними и поглядеть, как те состязаются в ловкости, силе и скорости, выигрывая призы.

Сообщества изобретателей

Сообщества изобретателей — краеугольный камень общественной жизни Каладеша. Чтобы помогать друг другу в создании новых шедевров, сходно мыслящие изобретатели объединяются вместе — и это могут быть как секретные клубы на заднем дворе, так и организации с десятками членов и множеством филиалов. Все они будут представлены на Ярмарке.

Лига Аэронавтов

Лига Аэронавтов — это старейшее и наиболее уважаемое сообщество аэронавтов Гирапура. Чувство общности до известного предела объединяет всех воздухоплавателей вообще, но ритуалы и традиции Лиги выделяют ее среди других сообществ, а стать ее членом можно только по приглашению. Состоящие в Лиге Аэронавтов носят зеленые плащи с оранжевой вышивкой, украшенные значком пропеллера с десятью лопастями.

Вороны Дерби

«Вороны себя покажут» — неофициальный девиз небольшого, но успевшего прославиться сообщества аэронавтов, никогда не упускающего возможность принять участие в воздушных гонках. Вороны Дерби немногочисленны, и на всех у них всего три воздушных корабля. И тем не менее, их знают как одних из лучших пилотов Гирапура.

Золотая Рука

Золотая Рука — одно из нескольких сообществ, работающих над носимыми на теле устройствами. Его члены сделали себе имя на приспособлениях для рук и ладоней. Мастеровые Золотой Руки — по большей части механики и литейщики, разделяющие страсть к созданию устройств на заказ, предназначенных для решения конкретной задачи.

Дуэлянты

Дуэлянты собираются вместе с одной-единственной целью: выставить своих автоматов на бой друг с другом. Их конструкциям может недоставать изящности, но дуэлянты работают над ними с удивительной кропотливостью, постоянно выискивая новые возможности для оптимизации и совершенствования, чтобы получить преимущество над соперниками. К автоматам относятся скорее как к гладиаторам, чем как к простым машинам, и некоторые из них даже становятся городскими знаменитостями.

Сотни Механизмов

Если для сборки устройства требуется пинцет и лупа, то это дело для изобретателей Сотен Механизмов. Энергичным энтузиастам этого сообщества больше всего нравится механика в миниатюрных масштабах. Для них компактность — это признак мастерства. Именно они отвечают за создание самых крохотных автоматов и топтеров Каладеша и ваяют миниатюрные скульптуры, которые не разглядеть без увеличительного стекла.

Землекрушители

Землекрушители — одно из многочисленных сообществ, посвятивших себя гонкам. Они способны подготовить для гонок любую машину, которая катится, ползет или ходит. Мастерские сообщества расположены по периметру гирапурского Овального Трека, и среди подобных обществ у Землекрушителей больше всего медалей.

Жизнетворцы Зеленого Круга

Большинство изобретателей Каладеша черпают вдохновение в образах природы, но лишь немногие доходят до полного копирования оригинала. Жизнетворцы Зеленого Круга собирают автоматов, идеально повторяющих обитателей этого мира — но, обычно, в увеличенном масштабе. Их конструкции даже двигаются, как их прообразы: тяжеловесные носороги, гарцующие верблюды и галопирующие кони заполняют улицы Гирапура.

Металлиматоры

Металлиматоры — темпераментное сообщество художников из района Сварного Шва, и их специальность — подвижные скульптуры и бунтарские картины на стенах домов. Они используют эфир для творения из металла громадных скульптур, столь же красивых, сколь и функциональных, и выставляют свои уникальные шедевры на улицах, открыто выступая против конформизма. Металлиматоры наслаждаются красотой и опасностью своего искусства и гордо демонстрируют ожоги, оставленные огнем и эфиром.

Сахили Рей

Жители Каладеша знают Сахили Рей как самого талантливого кузнеца своего времени. Она сама разработала конструкцию многих из своих новаторских изобретений, но больше всего известна непревзойденным талантом создать копию любого живого существа. Сахили знаменита далеко за пределами родного Гирапура. Многие жители окраин отправятся в дальний путь на Ярмарку Изобретателей, только чтобы своими глазами взглянуть на новейшие творения Сахили, а может быть, и получить автограф гениальной изобретательницы.

Однако силы Сахили намного превосходят то, что знают о ней окружающие. Она — мироходец, и ее могучая магия подчиняет созданные ею артефакты воле создательницы. Кроме того, она способна создавать нескончаемые металлические нити, из которых плетет свои чудесные творения. Многие из ее созданий вдохновлены существами, которых Сахили встречала в других мирах Мультивселенной. Эта умная и проворная женщина обладает светлым и оптимистичным характером. Обычно добродушная, она, тем не менее, не скрывает свой соревновательный дух и становится яростным соперником, если кто-то на Каладеше или где-то еще в Мультивселенной пытается ее превзойти.

Довин Баан

Старший инспектор Консульства Довин Баан способен ясно увидеть все недочеты в системе или механизме и с беспощадной точностью определить, когда и как этот механизм откажет. Но его истинная сила лежит в способности пересмотреть конструкцию и устранить недостатки — или хотя бы исправить их настолько, насколько это возможно. Довин всем сердцем принимает принцип ведалкенов: ничто в мире не совершенно, и совершенство недостижимо. Впрочем, Консульству достаточно всего лишь близкого к совершенству результата. Под пристальным наблюдением Довина количество несчастных случаев с консульскими устройствами сошло на нет, и механизмы, прошедшие через его руки, еще ни разу не приходилось отзывать. Его прирожденный талант к обеспечению безопасности стал той причиной, по которой его назначили старшим инспектором на Ярмарке Изобретателей.

Довин серьезно относится к своей работе. Готовясь к Ярмарке, он устранил сотни потенциальных угроз — укрепил конструкцию новых зданий, сгладил повороты гоночных трасс, затупил острые края наградных медалей... Он даже разработал надежный план, чтобы почти с полной гарантией предотвратить нашествие гремлинов. Однако недавно он столкнулся с неожиданной угрозой, исходящей от тех, кто назвал себя отступниками. Безуспешно испробовав все меры противостоять отступникам на Каладеше, Довин обратился к крайним мерам: он отправился в иной мир, чтобы призвать на помощь поклявшихся защищать и оберегать невинных — мироходцев-Стражей.

Чандра Налаар

Чандра Налаар — уверенная в себе и вспыльчивая пиромантка, готовая любой ценой защищать свободу. Она отважна, способна к сопереживанию и без промедления бросается в бой, чтобы сразиться за то, во что верит. Свой бунтарский характер и огненный темперамент Чандра унаследовала от родителей — насколько ей известно, тех убили, когда она была еще подростком. Она думает, родители гордились бы тем, что она присоединилась к мироходцам-Стражам и принесла клятву нести дозор и защищать Мультивселенную. Для Чандры ее клятва означает, что обитатели всех миров могут жить в свободе от тирании — судьба, о которой мечтали ее родители для жителей Каладеша.

Когда Чандра узнала от мироходца Довина Баана о том, что жителям Каладеша грозит опасность, она недолго думая отправилась на помощь. В первый раз после смерти родителей она вернулась в родной мир. Чтобы защитить Каладеш, Чандра готова встретиться с болезненными воспоминаниями из своего прошлого.

Нисса Ревейн

Владеющая магией стихий Нисса Ревейн чувствует глубочайшую связь с землей, и эта связь ведет и направляет ее. Когда ее родному Зендикару грозила опасность, Нисса чувствовала боль мира, как свою собственную. Ее яростная устремленность защитить свой мир от беды отправила Ниссу в путешествие по Мультивселенной в поисках союзников. Мироходцы, согласившиеся помочь ей спасти Зендикар от Эльдрази, показали Ниссе, на что способна группа могучих единомышленников. Нисса стала одной из Стражей, поклявшись, что не оставит без защиты даже самые дальние пределы Слепой Вечности. Для Ниссы ее клятва означает, что эльфийка встанет на защиту любого из миров и будет сражаться, чтобы сохранить в нем жизнь.

Когда Чандра Налаар, подруга Ниссы и ее товарищ по Страже, устремилась навстречу опасности в своем родном мире Каладеш, Нисса последовала за ней. Она увидела в этом возможность хоть как-то расплатиться за ту помощь, что Чандра оказала ей на Зендикаре. Нисса надеется, что не подведет Чандру.

Повороты сюжета «Каладеша»

В сюжете выпуска «Каладеш» есть много важных моментов, но пять ключевых — так называемые повороты сюжета — показаны на картах. Вы можете прочитать про эти события на официальном сайте сюжетной линии Magic — MTGStory.com.

Ярмарка Изобретателей

Узнав от мироходца Довина Баана о том, что жителям Каладеша грозит опасность, Чандра Налаар немедленно отправляется в свой родной мир — в первый раз с тех пор, как зажглась ее искра мироходца. Лилиана Весс отправляется с ней — чтобы помочь, а заодно развеяться и развлечься. Они появляются на Каладеше в разгар Ярмарки Изобретателей — выставки изобретений и инноваций. Довин Баан предсказывал, что отступники нанесут удар именно здесь, и когда Чандра и Лилиана замечают в толпе подозрительную фигуру в капюшоне, они устремляются за ней.

В плену у Консульства

Чандра и Лилиана догоняют свою цель и обнаруживают, что это печально известный мироходец Теззерет. Но прежде чем они успевают что-то предпринять, оказывается, что Теззерет — главный судья Ярмарки, и сейчас он сам преследует свою жертву... Пию Налаар, мать Чандры! Чандра и Пия пораженно замирают: обе думали, что другую много лет назад убили люди Консульства. Но на трогательное воссоединение времени нет. Теззерет, Довин и блюстители Консульства хватают Пию, обвинив в том, что это она — предводительница отступников. Нисса, которую привело на Каладеш беспокойство за Чандру, не дает пиромантке атаковать силы Консульства на глазах у всей Ярмарки. Должен быть более разумный способ спасти Пию.

Обездвиживающая ловушка

Понимая, что встреча с Теззеретом может означать угрозу из иного мира, и не обязательно одному только Каладешу, Лилиана возвращается, чтобы предупредить остальных Стражей. Но Чандра не желает ждать — она должна выручить маму. За помощью она обращается к старому другу семьи — Овии Пашири. Госпожа Пашири приводит Чандра и Ниссу в Данд — секретный комплекс Консульства, где, по ее мнению, держат Пию. Но в Данде дорогу им преграждает капитан Консульства Бараль, когда-то убивший отца Чандры и едва не казнивший ее саму. Он хочет отомстить ей за то, что тогда случилось — ускользнув в иной мир, Чандра оставила на лице капитана страшные ожоги. Несостоявшиеся спасатели попадают в ловушку — камеру, быстро заполняющуюся ядовитым газом. Чандра и Нисса не хотят уходить в другой мир, оставляя госпожу Пашири умирать, но они боятся, что у них нет другого выбора. Вдруг дверь в камеру слетает с петель, и в камеру врывается подоспевший на выручку воин-леонинец. Златогривый Аджани.

Судьбоносная схватка

Сбежав из ловушки, Чандра и Нисса встречаются с остальными Стражами. Они слышат, что Теззерет собирается сразиться с Пией Налаар на дуэли на Большой Выставке в конце Ярмарки. Это их шанс спасти Пию. На Большую Выставку они пробираются тайком, но никто не в силах остановить Чандру, когда она выбегает на арену, где Теззерет готовится расправиться с Пией. Пиромантка обрушивает свое могущество на безумного мага металла, а остальные спешат ей на помощь. Но когда Стражи уже думают, что загнали Теззерета в угол, тому удается ускользнуть. Остальных мироходцев побег противника приводит в ярость, но Чандре все равно. Ее мама в безопасности.

Заговор с конфискацией

Лишь покинув арену, Стражи понимают, что драматическая схватка была всего лишь частью плана Теззерета. Пока внимание всего города было приковано к Большой Выставке, сообщники мага из Консульства конфисковали все лучшие изобретения на ярмарке. Теззерет закрывается в мастерской со своими трофеями, чтобы построить некое устройство, и Стражи понимают, что оно окажется таким же опасным, как и сам маг металла. Их работа далека от завершения. Теперь у них есть новая цель, и обмануть себя они больше не позволят.

Сюжет выпуска «Каладеш»

Описание planeswalker-а: Довин Баан

Описание planeswalker-а: Чандра Налаар

Описание planeswalker-а: Сахили Рей

Описание planeswalker-а: Нисса Ревейн