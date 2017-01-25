Предыдущая история: Пределы прочности

Стражей захватил вихрь революции изобретателей, а Лилиана в это время преследовала свою главную цель: избавить Каладеш от настоящей, по ее мнению, проблемы — мироходца Теззерета.

Много лет и миров назад юная Лилиана Весс бежала меж деревьев в темном лесу, а вокруг гремело сражение. Той ночью ее спутниками был вороний грай и вопли умирающих, а течение ее жизни переменилось навсегда. Улицы Гирапура так же сильно отличались от Калигского леса Доминарии, как сегодняшняя Лилиана — от той наивной, доверчивой и отчаявшейся девочки.

Но война оставалась войной. Место воронов заняли жужжащие топтеры (что несказанно радовало Лилиану), а крики смешивались с грохотом эфирных орудий и взрывами наскоро сколоченных боевых механизмов.

Тогда ее целью была жизнь: ее брат был на пороге гибели от таинственной болезни, и Лилиана должна была отыскать лекарство. Сегодня же ее целью была смерть, ее привычная спутница. Смерть Теззерета. Больше ничего не имело значения: ни борьба каладешских отступников, ни вмешательство ее союзников-мироходцев, ни потуги Консульства восстановить порядок.

Теззерет должен был умереть.

Конечно же, он должен был умереть, и то, как переживал из-за этого Гидеон, было просто абсурдно. До того, как началась вся эта заварушка на Каладеше, Лилиана была уверена, что мироходец уже мертв. Убив его сейчас, она просто завершила бы дело, не законченное на Равнике четыре года назад.

Тогда Лилиана работала на дракона, и в попытке захватить власть над межмировым консорциумом она натравила на Теззерета Джейса. Тот разрушил Теззерету разум и бросил умирать в каком-то захолустном мире. Незаконченное дело... теперь Теззерет было угрозой и для нее, и для Джейса, и вообще значительно все усложнял.

Она вздохнула и осмотрелась вокруг, глядя на устроенный рассерженными отступниками Гирапура хаос. Все и так уже было слишком сложно, оставалось слишком много неразрешенных проблем. Теззерет и Джейс. Гаррук и Кольчужная Завеса. Болас и ее договор с демонами. Проклятый Человек-Ворон. Даже события в Калигском лесу оставили вопросы, на которые не было ответов. Одна путаница тянула за собой другую, и отовсюду хвостами торчали незаконченные дела. Лилиана остановилась и взглянула на тело неудачливого отступника, переломанной безжизненной куклой лежащее среди обломков топтера. Некромантка взмахнула рукой, и на ноги поднялся зомби.

Она чувствовала себя немного лучше.

Когда она впервые встретила в этом мире Теззерета, тот был всего лишь незаконченным делом, но сейчас он представлял серьезную опасность — не только для Каладеша, но и для всех миров, куда простирались его амбиции. Если Рашми понимала, о чем говорит, — а она была неглупой, так что, вероятно, понимала, — то Теззерет строил нечто вроде старинного межмирового портала. Такие порталы успели натворить немало дел в древней Доминарии. Насколько Лилиане было известно, после того как Мультивселенная... поменялась, подобные устройства стали невозможными.

Но по вихрю энергии, охватившему эфирный шпиль, Лилиана понимала, что портал Теззерета построен и работает. Ничего хорошего это не сулило.

Гидеон произносил столько напыщенных речей о межмировых угрозах, но Теззерет был прямо перед ними, на расстоянии вытянутой руки, и почему-то Гидеон отказывался его убивать. Вместо этого он вместе с Джейсом и остальными ввязался в эту войну, в это восстание. «Это, дьяволы бы их побрали, не наше дело», — сердито пробормотала под нос Лилиана. Ее не слишком заботили заявленные цели и задачи Стражей, но бунт слишком уж отвлекал от того, что было на самом деле важно.

«То есть, меня», — с язвительной ухмылкой подумала Лилиана.

Она велела зомби следовать за собой и вновь улыбнулась, подумав, как недоволен был бы Гидеон. Но если она хотела добраться до Теззерета, ей было не обойтись без телохранителя.

«А я очень хочу добраться до Теззерета», — подумала некромантка.

К счастью, идти Лилиане оставалось не слишком далеко, потому что ее новый друг привлекал много внимания. Впрочем, это было самое приятное внимание: люди ахали и в ужасе пятились назад, показывали на нее со смятением и страхом и спешили убраться с ее дороги.

«Можно подумать, они в первый раз видят некроманта».

Но она знала, что это продлится недолго: рано или поздно какие-нибудь консульские солдаты решат, что она и ее зомби представляют угрозу их драгоценному порядку и преградят ей путь к эфирному шпилю. Так что Лилиана постаралась как можно скорее преодолеть оставшееся расстояние, пока, наконец, не уперлась в перегородившую улицу баррикаду, которую охраняла дюжина или около того консульских бойцов. Неестественный ветер, без сомнения вызванный кружащим сверху энергетическим вихрем, заглушал слова командующей солдатами женщины-гнома, но смысл был понятен и без слов. «Остановись. Ступай прочь».

Слегка кивнув головой, Лилиана приказала зомби встать перед ней. Он отвлечет солдат, чтобы у нее было время с ними разобраться.

«Разобраться?» — она почти услышала голос Джейса в голове... на самом деле, на какой-то момент она подумала, что действительно его слышит. Одним-единственным заклинанием Лилиана могла вытянуть жизнь из солдат и поднять их трупы себе на службу. Ей не составило бы это труда. Мана пульсировала в ее жилах, ее питала ненависть к Теззерету, и она была готова к битве. Убить солдат было бы проще простого... но почему-то она не собиралась этого делать. «Наверное, общение с Джейсом и, — она слегка поежилась, — генералом Оковалком даром не прошло».

Лилиана сделала шаг вперед, и пики бойцов поднялись выше, а эфирное оружие разгорелось синим светом. А потом один особенно остроглазый солдат разглядел, кто идет перед ней, и его красочное ругательство было слышно даже через завывающий ветер.

«Вот тебе сигнал», — пробормотала она, мысленно приказав зомби продолжать наступление на солдат. Пурпурно-черная энергия потрескивала у нее в ладонях и яркими искрами рассыпалась по юбке.

Лилиана выпустила магию, и та покатилась вперед смертоносной волной, накрывая солдат. Некромантка была осторожна: маны было достаточно, чтобы высосать воздух из легких, чтобы у бойцов потемнело в глазах и подкосились колени, чтобы они не закрывали ей и ее телохранителю вход в эфирный шпиль, — и недостаточно для того, чтобы оставить он них лишь иссушенные оболочки. На мгновение она даже почти пожалела, что Джейс не видит, как она сдержана и аккуратна.

Зомби разобрал баррикаду, и Лилиана вошла в эфирный шпиль.

Ради сдержанности пришлось пожертвовать практичностью. Теперь у нее не было возможности обзавестись целой свитой из телохранителей-зомби. И что еще хуже, за ее спиной оставались бойцы, способные перекрыть путь к отступлению, когда Теззерет будет мертв. «Как легко было бы, — подумала она, когда призрачная черная рука обхватила шею очередного стража, — сдавить немного сильнее, повернуть, отправить еще одну душу в зияющую Пустоту. Джейс и сэр Антрекот ничего бы не узнали. Так легко...»

Но она вздохнула, опустила собственную руку, и страж повалился на землю, хватая себя за горло, задыхаясь, не в силах даже пошевелить пальцем, чтобы ее остановить. Проходя мимо, Лилиана похлопала его по шлему.

Наконец она оказалась у цели. Лилиана стояла в просторном зале, где возвышалось колоссальное кольцо межмирового портала Теззерета. Точнее, портал был кольцом в кольце: его опоясывала затейливая конструкция из завитушек, светящихся трубок и на первый взгляд исключительно декоративной филиграни. Спиной к Лилиане под внутренним кольцом стоял Теззерет и возился с каким-то механизмом. Стеклянная стена за ним была разбита, и в зале завывал ветер. Закат окрашивал небо оранжевым.

Лилиана выбросила обе руки вперед, и татуировки ее контракта с демонами засияли почти так же ярко, как эфир в портале. Она больше не сдерживалась. Клубящаяся черная туча покатилась через зал к Теззерету, на ходу собираясь в призрачный коготь, готовый вырвать душу из его тела.

Но в самый последний миг груда металла вылетела из кучи металлического лома у стены и оказалась на пути у спешащей к Теззерету гибели. Заклинание Лилианы врезалось в нее и рассыпалось. Металл, не получив никаких видимых повреждений, принимал отдаленно напоминающие человеческие очертания.

Лишь тогда Теззерет развернулся. Его живая рука заканчивала какие-то подстройки в эфириевой. Казалось, его не волнует ни ее появление, ни даже атака.

— Весс, — сказал он. Его голос гремел в пустом громадном зале. — Это он тебя прислал? Хотел узнать, как у меня дела?

Лилиана моргнула. Это не было походе на яростную контратаку, которой она ожидала, и к которой подготовилась.

— Кто?

Теззерет пожал плечами. Он раскатал рукав своего одеяния, вновь закрывая большую часть эфириевой руки и ее странное свечение, что, казалось, вторило завихрениям света в портале. Лишь тогда он удостоил Лилиану своего полного внимания. Глядя на нее, он вопросительно изогнул бровь.

— Нет, — сказала она. — Ты видел их на арене. Я здесь с ними.

— Ну конечно, ты с ними. Маленькая ошибка Баана. Как там он их назвал? Стражи? — он усмехнулся. — Что они собрались сторожить? Мои чудесные врата?

Широким жестом он указал на кольцо, под которым стоял.

Лилиана шагнула влево, отходя от собравшегося из лома автомата, спасшего Теззерета, а теперь бредущего в ее сторону.

— Я думала, это врата Рашми.

Лицо Теззерета исказила гримаса ярости.

— Этой идиотки? Она понятия не имеет, что ей удалось открыть.

Лилиана улыбнулась. Вспыльчивость Теззерета была его слабостью, и ударив по его самолюбию, проще всего было вывести его из себя.

— Я не была бы так уверена, — сказала она.

— Что, ты думаешь, она увидела Слепую Вечность? Думаешь, она поняла, как с ее изобретением можно перекинуть мост между мирами? Если бы я не направил ее жалкий умишко в нужном направлении, она так бы и переправляла вазы через Гирапур.

Теззерет надвигался на Лилиану, словно пытаясь оттеснить ее от своего драгоценного творения.

Пурпурный свет тек по линиям, вытравленным на коже Лилианы.

— Не стоит недооценивать таких женщин.

Доказывая свои слова делом, Лилиана подловила удачный момент и ударила в Теззерета черной молнией силы. Вскинув металлическую руку, он закрылся от атаки и рассеял энергию. Нужно было подобраться ближе...

— Ты права, — прорычал он. Металлический громадина подковылял ближе и поднял то, что заменяло ему кулаки, над подобием головы. Теззерет продолжал говорить, будто ничего не происходило. — А что твои новые друзья? Они хоть понимают, с кем они связались?

Металл лавиной обрушился на пол, сбив с ног зомби-телохранителя. Лилиана не пострадала. Зомби поднялся и, пошатываясь, пошел на металлического бойца. Теззерет надвигался на Лилиану.

— Конечно, нет, — ответила некромантка. Пусть нехотя и с заметным недоверием, но остальные Стражи все же приняли ее в свои ряды. На самом деле, Джейс — единственный, кому бы следовало предупредить остальных, — наоборот убедил их, что ей можно довериться.

— Значит, они все у тебя в руках? — усмехнулся Теззерет.

Лилиана лишь улыбнулась в ответ, навела на него сияющий палец и выстрелила новым смертоносным зарядом энергии.

Мироходец взмахнул металлической рукой, и в воздухе появилось облако острых металлических осколков, укрывших его от атаки.

— Даже Белерен? — спросил он. — Мне сложно поверить, что он забыл все то, что ты с ним сделала.

Лилиана нахмурилась.

— Мы с Джейсом...

Она шагнула в сторону и решила закончить предложение тем, что схватит душу Теззерета и вытянет его жизненные силы.

В воздухе между ними замерцал синий свет, и заклинание Лилианы рассыпалось лазурными искорками.

— Или он забыл? — спросил Теззерет. — У него такая слабая память...

— Что он точно не забыл, так это то, что ты с ним сделал.

Точку в ее фразе поставили два с треском слетевших с рук разряда. Первый из них принял на себя металлический конструкт, успевший оторвать от себя зомби, а второй Теззерет не без усилий поймал металлической рукой.

— Жаль, что он не явился с тобой, — Теззерет развел руки в стороны, и за его спиной двумя змеями поднялись два новых облака металлических осколков. — Вот это была бы встреча.

Он был открыт. Призрачная черная рука появилась из пустоты и вцепилась ему в грудь. Шатаясь и задыхаясь, Теззерет попятился, а металлические осколки посыпались на пол. Но ради скорости заклинания Лилиана пожертвовала мощью, и он не упал.

Маг металла тяжело дышал, голос заметно охрип.

— Ты уверена, что это не Белерен манипулирует тобой? — прохрипел он. — Посылает тебя сражаться в его битвах и за него же мстить?

— Меня никто не посылал.

«Я сама решила взяться за дело, которое никто из них делать не собирался, — подумала она про себя. — Это был мой выбор. Ведь так?»

— Ты уверена? — усмехнулся Теззерет, словно заметив сомнение в ее мыслях. — Может быть, он играет с тобой, незаметно пробравшись в твой разум?

Зомби Лилианы неплохо справлялся с гигантом из металлолома, но ей надо было, чтобы он мог заняться Теззеретом.

— Да брось, — сказала она. — Джейс считает себя умнее всех, но когда он смотрит на меня, то превращается в застенчивого школяра.

Это прозвучало вовсе не так убедительно, как она задумывала.

— Я думаю, что из-за него ты стала мягче, Весс. Некромантка, которую я знал четыре года назад, пришла бы сюда во главе армии зомби. И тогда, может быть, она бы вышла живой.

Теззерет простер руку к груде металла у стены, и в ней что-то зашевелилось.

На его лице отразилось напряжение от необходимых для заклинания усилий, и Лилиана воспользовалась моментом. Она зачерпнула лишь малую толику силы Кольчужной Завесы — и почувствовала, как наливаются кровью письмена на коже.

— Ты не понимаешь, о чем говоришь, — прорычала она, и темная энергия выплеснулась из нее потоком. Поток ударил в Теззерета и вернулся к колдунье, неся в себе силу жизни из тела мага металла. Жадными руками она потянулась к этой силе, к его сущности, душе. Теззерет схватился за горло и упал на колени — и в этот момент зомби Лилианы бросился на него и вцепился зубами и когтями.

Колдунья сжала пальцы, крепче хватаясь за поймавшую жизнь врага магию, вытягивая ее, словно бьющуюся на леске рыбу. Она наслаждалась этим!

Раздалось громкое жужжание, и топтер размером с ястреба врезался ей в лицо, отбросив на спину и оставив на лбу глубокую царапину. Лилиана услышала, как Теззерет хватает ртом воздух и подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как он отбрасывает ее зомби прочь и поднимается на ноги. Его глаза горели от ярости. Еще два топтера зависли над его плечами.

— Почему мы сражаемся, Весс? — тяжело дыша, произнес он, пока некромантка поднималась на ноги. — Из-за любви к Белерену ты возомнила себя великой героиней?

От ярости она стиснула зубы.

— Уверяю тебя, мои отношения с Джейсом не имеют ничего общего с романтикой или высокими чувствами, — дыхание Лилианы тоже стало тяжелее, но энергия, которую она вытягивала из Теззерета, подпитывала ее силы. — И что за героиня стала бы использовать такую магию?

Ее зомби снова бросился на мага.

Широким ударом своего громадного металлического когтя Теззерет располосовал гниющую плоть зомби. Потроха мертвеца разлетелись, издавая отвратительную вонь.

— Значит, он на самом деле не присылал тебя?

— Джейс? Конечно...

— Я не о Белерене.

Мгновение они смотрели друг на друга в тишине.

— О... — выдохнула Лилиана. — О. Ты здесь по велению Боласа.

Лицо Теззерета исказила презрительная ухмылка.

— Ты что, только что это поняла?

«Теперь все складывается». В глубине души она давно это подозревала, но не хотела верить. Однако это объясняло и то, почему Теззерет жив, и то, почему цел его разум. «И значит, все намного хуже», — подумала Лилиана, уклоняясь от пикирующих на нее топтеров мага металла.

— Так значит, это ты у него в руках, — сказала она.

«Как и все остальные».

— Я работаю, чтобы выплатить долг, — огрызнулся Теззерет. — Скажи спасибо своему дружку.

Джейс тогда был только пешкой в их игре, но он нанес магу металла такой урон, который тот вряд ли бы простил.

— И что потом?

Теззерет пожал плечами, но Лилиана заметила у него в глазах знакомую самонадеянность.

Она рассмеялась.

— Ты задумал обмануть его, поменяться с ним местами? Никола Боласа? Уверена, даже ты не настолько глуп.

— Даже если бы у меня были такие планы, я бы уж точно не стал с тобой ими делиться. Рано или поздно Болас вскроет твой разум и прочитает, словно книгу.

Думать об этом было довольно неприятно. В ответ Лилиана ударила в Теззерета залп зарядов некротической энергии — достаточно, чтобы превратить в гнилое мясо плоть на его костях, чтобы выпить досуха душу, чтобы оставить от него пустую оболочку, валяющуюся на полу. Если только она пробьет его защиту... Но взлетевшее пчелиным роем облако металла приняло часть зарядов на себя. Другие он нейтрализовал своими заклинаниями, а один заряд ушел в небо, когда в живот Лилиане врезался топтер, и у нее перехватило дыхание. Тем не менее, Теззерет, задыхаясь, упал на колени, а изуродованный зомби навалился на него, прижав к полу.

По коже Лилианы текла кровь. Это была не кровь из ран, а плата, которую Кольчужная Завеса брала за отданную для заклинаний силу. Некромантка подошла к Теззерету, — покачиваясь, едва заметно, — и встала над ним.

Сапогом она наступила ему на горло, прямо над ключицей.

— И что? — требовательно спросила она. — Все это — для него? Что он собрался с этим делать?

Теззерет отрывисто дышал, и на его бледном лице отчетливо читались ярость и страх.

— Предприятие по перевозу грузов между мирами? — продолжала Лилиана. — Новый взгляд на Безграничный Консорциум?

Конечно, она понимала, что это не так. Такие мелочи не интересовали Боласа. Она это поняла еще на Равнике, когда помогала дракону воплотить в жизнь свои планы.

Теззерет выдавил из себя смешок.

— Может быть, ты спросишь у него?

Уста Лилианы скривились в улыбке.

— Зачем, когда ты тут, у моих ног?

— Ты сама знаешь, что он никогда не рассказывает больше, чем считает нужным. Я не посвящен в его планы во всей их полноте.

— Что ж, тогда, может быть, расскажешь, где его найти?

— Чтобы ты могла поменяться с ним местами? Похоже, я не ошибался, и ты действительно настолько глупа.

— Разве я что-то говорила о том, что хочу с ним сразиться? — возразила Лилиана. — Просто скажи мне, где он.

— Вряд ли он будет рад, если я расскажу тебе.

Лилиана сильнее надавила ему на горло, и Теззерет хрипло закашлялся.

— Учти, что я точно не буду рада, если ты станешь упираться.

Теззерет захрипел, не в силах сказать ни слова. Колдунья слегка ослабила давление, чтобы он смог вдохнуть.

— Выкладывай, Тезз.

— Ты знаешь это место. Ты там уже бывала.

Она нахмурилась, вспоминая все миры, которые успела посетить.

— Которое из них?

Теззерет попытался откашляться, но ему не хватало воздуха. Он тщетно пытался выдавить из себя слово.

— Ра... Ра...

Нетерпеливо вздохнув, Лилиана убрала ногу с горла, выискивая на металлическом теле другую мягкую точку, на которую можно было бы надавить.

— Разакет, — прохрипел он.

Каждую клеточку тела Лилианы вдруг пронзил страх. Из четырех демонов, которым давали власть над ней вырезанные на ее коже письмена контракта, остались двое. Сила Кольчужной Завесы позволила ей достаточно легко справиться с первыми двумя, Котофедом и Гризельбрандом. Но у этой силы была своя цена, о чем свидетельствовали до сих пор падающие на лицо и грудь Теззерета капли крови с ее кожи. Разакет был гораздо сильнее любого из двух побежденных.

Лилиана собиралась со временем натравить на Разакета Джейса и его драгоценных стражей. Но она надеялась, что успеет лучше их изучить — понять, на что они способны, за какие ниточки тянуть и на какие кнопки давить, чтобы заставить делать то, что нужно ей, — прежде чем приводить их на...

— Амонхет, — вслух сказала она. — Он на Амонхете.

Теззерет с трудом сглотнул. Было видно, как ему больно. «Очень хорошо».

— Вот и все, Теззерет, — она распростерла над ним руки, собирая ману для вытягивающего остатки жизни заклинания.

— Ты так считаешь?

Он смотрел ей за спину. Лилиана пригнулась, ожидая очередного пикирующего топтера. Но на нее летело нечто иное, что-то гораздо крупнее похожих на птиц топтеров Теззерета. Летучая машина стремительно приближалась к разбитой стеклянной стене.

«Надежда», как называли ее отступники. Значит, Стражи все же добились своего. Они провели воздушный корабль через блокаду Консульства — достаточно близко, чтобы запустить эфирный подавитель. Неожиданно, но приятно.

— Да. Я так считаю, — ответила Лилиана.

Она отошла и укрылась за показавшейся ей достаточно крепкой стеной, оставив Теззерета в объятьях зомби.

Но что-то было не так. Укрываясь за стеной, она заметила какой-то отблеск — пылающая рыжая шевелюра у носа гигантского топтера. Чандра? Какого черта...

— Посмотрим, — сказал Теззерет, а потом...

Потом был огонь.

Кулак Чандры горел, словно звезда. Он жег Гидеону грудь, несмотря на охватившее его золотое сияние, защищающее от жара. Гидеон крепко прижимал пиромантку к себе и чувствовал, как дрожат от напряжения все мускулы в ее теле. Сейчас все ее силы были направлены на создание и сдерживание пламени.

— Мы почти на месте, — сказал он. Ярко-золотой цвет разлился по всему его телу — магическая сила, бесчисленное число раз защищавшая его от любого вреда. Но хватит ли этого?

Чандра слегка кивнула, и жар стал еще сильнее.

— Чандра, — сказал он.

Пиромантка не ответила. Может быть, она не слышала, а может, была слишком сосредоточена на пылающем солнце, сжатом в ладони.

— Я рад, что ты здесь, — сказал он. — Рад, что ты покинула Регату. Присоединилась к Стражам... и все вот это. Я...

— Гиди, — проговорила она сквозь стиснутые зубы. — Я... я сейчас отпущу...

Он притянул ее ближе. До столкновения оставалась пара мгновений. Золотой свет теперь окутывал их обоих — план сработал! — но жар...

— Я прикрываю тебя, — сказал он. — Ты в безопасности.

— Я знаю, — сказала она. Своей второй ладонью она коснулась его руки, и этого было достаточно.

Ослепительный белый свет, испепеляюще-горячий воздух, крошащийся камень и облака пыли. Падение. Крики. Боль... слишком много боли.

Когда зрение прояснилось, Лилиана обнаружила, что ее наполовину завалило обломками, всюду валялись осколки камня и искореженный металл, а от стены, за которой она пряталась, почти ничего не осталось. Там, где стояли врата Теззерета, поднимался огромный столб дыма. Зомби не ответил на ее мысленный зов, так что откапываться пришлось самостоятельно. Лилиана была покрыта кровью и ее немного мутило — то ли от ран, то ли из-за Кольчужной Завесы.

Убрав, наконец, все камни, она пробормотала замысловатое ругательство. Она не убила Теззерета, когда у нее была возможность, а если она пережила взрыв, то и он, вероятнее всего, тоже. Он сбежит, вернется к Боласу... или прямо сейчас отыщет ее и убьет, воспользовавшись тем, что она потратила все силы.

«А эта идиотка Чандра, как назло, разбилась, — подумала некромантка. — Этого в моем плане не было».

«Бесполезное расточительство, — пробормотала она под нос. — Ни на что они без меня не способны».

Выбравшись из-под обломков, она направилась к разрушенному порталу. Если он был жив, или была жива Чандра, или была жива хоть какая-то надежда, то она найдет ее там. По дороге она время от времени останавливалась, чтобы поднять и убрать в сторону обломок или кусок металла, расчищая путь и надеясь хоть кого-нибудь отыскать.

«Мне будет достаточно и трупа — будет, кому ворочать тяжести».

«Кого-нибудь, кто будет подчиняться мне, не задавая вопросов, — подумала она. — Кого-нибудь, кто будет полностью под моим контролем. Так гораздо проще».

Слова Теззерета звучали у нее в голове: «Значит, они все у тебя в руках?»

«Таков план, — подумала Лилиана. — Но когда хоть что-нибудь шло по плану?..»

Смысл всего этого путешествия в Каладеш был в оценке полезности Чандры. «От мертвой Чандры пользы не будет... вернее, будет очень небольшая».

Если она хотела убить оставшихся демонов и не погибнуть сама, если она хотела когда-нибудь стать свободной, то ей нужно было больше, чем зомби. Ей нужны были могущественные союзники, и она их нашла. Но все это было так сложно...

Она услышала кашель. А потом, в пыли и в поднимающемся от разваленного портала дыму, она увидела огненно-рыжую шевелюру и латунные очки. Жива.

Лилиана ускорила шаг. Она подвернула лодыжку, но, не обращая внимания на боль, продолжала идти, пока не добралась до Чандры.

— Чандра, — сердито сказала она. — Что, во имя Девяти преисподних, это было?..

Чандра помогла Гидеону подняться на ноги. Возвышаясь над ней, он вытащил из ее волос перекрученную филигрань. Оба они выглядели, словно... ну, словно на них упал дом. Лилиана подозревала, что она сама выглядела не лучше.

— Привет... Бифштекс... — проговорила Лилиана.

Чандра избегала взгляда Гидеона, а увидев Лилиану, улыбнулась. Гидеон проследил за ее взглядом.

— Лилиана! — сказал он. Он шагнул вперед и поднял руку, но потом решил, что хлопать некромантку по плечу своей увесистой ладонью — не самая лучшая мысль. Вместо этого он неловко почесал щеку.

— Ты... ты нашла его?

Лилиана нахмурилась.

— Либо он похоронен под обломками, либо сбежал домой, к хозяину.

Наступила тишина, и трое мироходцев стояли и смотрели на развалины.

— Где Джейс? — наконец сказала Лилиана. — Нам очень нужно поговорить.

Сюжет выпуска «Эфирный Бунт»

Сюжет выпуска «Каладеш»

Описание planeswalker-а: Теззерет

Описание planeswalker-а: Лилиана Весс

Описание мира: Каладеш