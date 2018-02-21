Люди сделали свой выбор, и Империя Солнца одержала победу, захватив власть над Ораской!

Однако мы были готовы к победе любой из фракций и теперь хотим поделиться с вами этими (не входящими в канон) историями.

Читайте о том, что могло бы случиться!

РЕЧНЫХ ВЕСТНИКОВ

Тишана глядела вслед Уатли, удалявшейся на древнем динозавре.

Громадный зверь уходил все дальше и дальше, грохот его шагов стихал, и вот Тишана осталась одна.

Она отправилась на прогулку по городу.

Ораска сияла золотом, и пустота, царившая в древних стенах, успокаивала. Звук шагов Тишаны эхом отражался от мягкого металла площадей и проходов. Пылинки плавали в вечернем воздухе, редкие птицы пели с вершин арок, возвышавшихся над городскими улицами, словно позвонки какого-то животного.

Досадно будет, если это место так и останется пустым.

Тишана взвесила свои возможности. Бессмертного Солнца больше не было, но какая-то память о нем здесь еще оставалась. Кроме того, Ораска была пропитана собственной магической энергией. Каждая плитка мостовой, каждая крупица золота в стенах — все дрожало от переполняющей город древней силы. От нее Тишане было не по себе.

В конце концов, Империей Солнца все еще правил император Апацек III. И пусть Уатли была уверена, что мир между их народами возможен... Тишана не разделяла ее оптимизма. Люди были непостоянными, зависели от мимолетных капризов. Мастерство принятия решений не было их сильной стороной. Надежность они заменяли импульсивностью. И, что самое неприятное, своими успехами люди, похоже, были обязаны постоянному и безрассудному соперничеству друг с другом. По большому счету они были очень утомительными.

Быть может, они построили Ораску, но принадлежала она не им.

Тишана нащупала нити энергии, которые пронизывали весь город.

Они пересекались и разбегались с вершины храма до самых дальних укреплений. Небольшие отростки погружались в разделявшую город на части реку, и Тишана чувствовала, как река несет могущество Ораски с одного конца города в другой.

Она коснулась нитей, через них нащупала элементалей, стоявших на страже у входа в город. Тишана повелела им быть начеку и не пропускать в Ораску никого, кроме мерфолков. Почувствовав, как элементали подчинились ее воле, она отпустила мысленную связь с землей.

Тишана улыбнулась. Этой ночью она призовет остальных заклинателей. Прибыв в Ораску, почувствовав силу этого города, они преисполнятся решимости. Быть может, Империя Солнца построила Ораску... но теперь этот край принадлежал им. Речные Вестники останутся здесь навсегда, а текущая через город река поможет им дать отпор любому, кто осмелится возразить. Тишана не оставит город, пока к ней не присоединятся все собраться по Древу Глубокого Корня. Они переименуют город. Ораски больше нет. Город Золотой Воды будет стоять вечно.

В конце концов, то, что было верно тысячелетиями, остается верным и поныне.

Мы были здесь первыми.

ЛЕГИОНА ЗАКАТА

Вона шла за святой Элендой через лесную чащу и хмурила брови.

Эленда молчала, она излучала божественную ярость и полностью игнорировала все мольбы о прощении Маврена Фейна. Но тот не замолкал всю ночь напролет — побитый пес, вымаливающий любовь у хозяйки.

«Жалкое зрелище», — подумала Вона.

Она остановилась. Оглушительно пели птицы, земля смердела сыростью. Все в этом лесу было ей отвратительно, и все же ее не покидало чувство, что уходить еще рано. Бессмертного Солнца больше не было, но оставалась сама Ораска. А она в буквальном смысле была городом из золота. Нельзя было просто бросать ее на произвол судьбы.

— Вона, — позвала ее успевшая довольно далеко уйти Эленда.

Вона вернулась к реальности. Она изобразила на своем лице нечто, призванное показать, что она всем довольна.

— Да, святая Эленда?

— Ты о чем-то задумалась. Расскажи, что у тебя на уме.

Вампирша стиснула зубы. Клык царапнул ее нижнюю губу, она почувствовала вкус крови. Желудок свело от жажды.

— Я не вернусь в Торресон с пустыми руками, — сказала она.

Маврен Фейн замер от изумления, капельки пота выступили на его бледном лбу.

— Мы возвращаемся не с пустыми руками, — сказал он. — Мы нашли святую Эленду.

«Тоже мне, достижение», — подумала Вона.

— Нас посылали за Бессмертным Солнцем. Королева Миральда отправляла нас покорить этот континент, а не возвращаться домой, поджав хвост.

— Тогда ступай, — сказала Эленда мирным, рассудительным тоном. — Забери Ораску себе. А я поплыву на восток.

Святая Эленда повернулась и отправилась дальше, не говоря больше ни слова. Маврен Фейн поспешил за ней. Вдвоем они растворились в лесной темноте.

Вона была ошарашена и восхищена одновременно. Она улыбнулась, облизала окровавленные зубы и направилась обратно в Ораску.

Всю дорогу она смеялась. К тому времени, как она вернулась в город, высоко в небо уже поднялась серебряная луна. Ее свет сверкал на шипах Ораски, и весь город купался в свете звезд.

— Она моя! — прокричала Вона и рассмеялась, услышав, как ее собственный голос эхом разносится по пустым городским улицам.

Золото странно выглядело в свете луны. Золотые оттенки пропали, их заменило бледное металлическое сияние. Такой облик города нравился Воне куда больше.

— Королева-живодерка! — со хохотом прокричала она, и откуда-то издалека ей ответил звериный рык.

Вона замерла. Кто-то шел через город.

Впрочем, ей было все равно. Город принадлежал ей! Она захватила Ораску для Легиона Заката!

Вона вышла на площадь перед центральным храмом и посмотрела на звезды — те же звезды, на которые смотрела в Торресоне королева Миральда. Вампирша ухмыльнулась, подумав о всех тех, кого убила, чтобы стать той, кем стала. Она поняла, что получила Ораску, не убив ни одной живой души, и пожалела об этом.

Кто-то зарычал за ее спиной.

Улыбка сошла с ее лица, и Вона обернулась. Она не удержалась и удивленно ахнула.

Над ней возвышался громадный динозавр с зубами длиной с ее палец и когтями острыми, как ее клинок. Длинная струйка слюны вытекла из пасти зверя и капнула Воне на шлем.

Она даже не успела закричать, когда динозавр схватил ее зубами.

И в Ораске вновь стало тихо.

БРАВОГО СОЮЗА

— МЕСТЬ! СПАСЕНИЕ И МЕСТЬ!

Малькольм и Подштанник парили над шпилями Ораски, кружили вокруг пронзающих небо шипов над золотом городских улиц.

— НАЙТИ КАПИТАНА! — вопил Подштанник Малькольму в ухо. Гоблин цеплялся за голову ревуна короткими грязными пальцами с острыми ногтями.

Всего несколько минут назад Джейс обратился к ним в мыслях. Не зный Малькольм его так хорошо, он подумал бы, что Джейс им лжет. Но Джейс был отвратительным лгуном.

— Капитан приказала отпустить ее, Подштанник. И Джейс сказал то же самое.

Подштанник на секунду замолчал. Потом он указал вниз — на врагов, покидающих город и разными дорогами уходящих в джунгли.

— Ораска опустела, — сказал он. — Все пошли по домам.

Ее Малькольма забилось быстрее.

— Все?..

— Все, кроме нас, — ухмыльнулся гоблин.

— Все, кроме нас...

НЕДЕЛЮ СПУСТЯ

Тронный зал Азора был заставлен столами, на которых были разбросаны игральные карты и расставлены кружки с элем. Громко звучали пиратские песни.

Десятки матросов с «Буяна» радостно хохотали, глядя на доходящие до потолка груды награбленного золота и самоцветов. Кошачий запах сменился вездесущим запахом пиратов, и жадные до золота моряки поднимали кружки, приветствуя товарищей наверху через дыру в потолке.

Одна пиратка подняла взгляд от своей кучи золота.

— Соимператоры здесь! — возвестила она.

Остальные пираты завопили, приветствуя Малькольма и Подштанника. Те важно прошествовали к бывшему престолу Азора. Они оглядели толпу и кивнули друг другу.

— Не соизволит ли ваше величество составить мне компанию за элем и картами, соимператор Подштанник? — спросил Малькольм.

— Охотно, соимператор Малькольм! — усмехнулся гоблин и радостно заверещал на весь зал. — ЗОЛОТО, ЭЛЬ И КАРТЫ!

Пираты разразились радостными воплями, и золотые своды Ораски вновь наполнились моряцкими песнями.