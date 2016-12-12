— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Извините, все наши агенты ушли на обед, но я с радостью отвечу на любые ваши вопросы.

— Да, Полет у нас есть. Полет очень популярен. Его заказывают в два раза больше, чем любое другое слово. Вы знаете, какой карте может понадобиться Полет?

— Извините. Эта карта мне незнакома. Должно быть, из нового выпуска. Но мы много работаем с новыми картами, так что не беспокойтесь. Можете рассказать мне про нее?

— Это зеленое существо? Видите ли, Полет, конечно, работает профессионально, но придирчиво подходит к выбору клиентов. Он с радостью станет сотрудничать с синим, белым или черным. Красного он обычно избегает, но делает исключение для драконов и фениксов, а вот с зеленым — совсем никак... То есть, иногда, по особым случаям, Полет соглашается помочь какому-нибудь редкому зеленому существу, но агентам всякий раз приходится идти на изрядные ухищрения. Кажется, раньше Полет охотнее работал с зеленым, но потом произошел какой-то разлад. Всех подробностей я не знаю. Слышала разные истории, но они какие-то слишком неправдоподобные. Не верю, что Полет стал бы с кем-то драться на кулаках. Как бы то ни было, я могу предложить вам множество других ключевых слов, которые отлично работают с зеленым цветом. Например, Пробивной удар: он готов сотрудничать с любым цветом, но зеленый ему особенно симпатичен. С зеленым готовы работать Смертельное касание, Бдительность, время от времени — даже Ускорение. Или вот Захват — он кроме зеленого почти ни с кем и не работает.

— Я оставлю сообщение агенту Полета, но на вашем месте не рассчитывала бы на успех.

— Пожалуйста. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Да, мы работаем с гибридной маной. Вам нужна какая-то конкретная комбинация?

— Вы делаете цикл из десяти карт существ без единого повторения? Это будет непросто, но я думаю, что мы сможем вам помочь. Как вы относитесь к использованию третичных способностей?

— Отлично! Так будет намного лучше. Мы уже несколько раз такое делали, так что давайте я вам сразу обрисую проблемные зоны: бело-синий и сине-черный. Для одной комбинации можно использовать Полет, а вот для другой придется подумать. Миг — основная способность синего и третичная для белого и черного, так что это один из вариантов. Кроме того, у всех трех цветов есть доступ к Защитнику. Но после этого варианты начинают заканчиваться.

— Да, я понимаю, что это не идеально. Мы уже некоторое время ищем ключевое слово, способное работать с синим и черным.

— Нет, Скрытность к нам приходила на прослушивание. Ничего хорошего из этого не вышло.

— Нет-нет, Скрытность работает и с синим, и с черным, просто радиус действия не так велик, как нам бы хотелось. Мы гордимся тем, что все наши ключевые слова открывают большой простор для дизайна. Мы работа уже 23 года, и нам надо поддерживать репутацию.

— Я сообщу агентам о вашей обеспокоенности.

— Всегда рада помочь. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Страх? Нет, Страх у нас уже давно не работает.

— Нет, я не знаю, в каком агентстве сейчас Страх. Насколько я знаю, после увольнения из АПНТ он так и не устроился на постоянную работу. Извините.

— Устрашение? Да, вы правы, Устрашение после ухода Страха обычно выполняло его работу, но, к сожалению, тоже ушло из агентства.

— Нет, я не знаю, как можно с ним связаться. Может быть, расскажете мне, какую карту вы делаете? У меня есть предчувствие, что я смогу вам кое-кого посоветовать.

— Страшное черное существо с уклонением? Тогда я сделаю так: вышлю вам досье Угрозы. Взгляните и скажите, что вы думаете. С Угрозой страшные черные существа с уклонением получаются отлично. Если вы решите, что она вам подойдет, я сброшу контактные данные ее агента. Кроме того, Угроза хорошо работает с красным, что тоже может вам пригодиться.

— Нет, я не получаю свою долю от ключевых слов. Я просто секретарша, которая верит в цели и задачи АПНТ.

— Да, и я вас благодарю за сотрудничество. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Да, Двойной удар — наш клиент.

— Красный и белый.

— Вообще Двойной удар не работает с обычными картами, но бывали и исключения.

— Вы когда-нибудь уже работали с Двойным ударом? Он немного необычный по меркам ключевых слов. Например, просит платить ему дважды. Один раз до начала работы и один раз — когда вы обычно платите ключевым словам. Кроме того, у Двойного удара в контракте прописано, что каждый раз, когда кто-то называет его по имени, необходимо ударить в гонг. Дважды! И я еще не закончила. Также его контракт гласит, что каждый раз, когда он заходит в помещение, вы должны выпустить голубей.

— Около десяти. В контракте будет точная цифра.

— Нет-нет, вы правы. Это одна из причин, по которым он пользуется гораздо меньшим спросом, чем другие наши ключевые слова. Но я должна заметить, что Двойной удар нравится публике и наверняка привлечет внимание к вашей карте. Я просто хотела вас заранее предупредить обо всех подводных камнях.

— Многие клиенты, не желающие мириться с выходками Двойного удара, заказывают вместо него Первый удар. Конечно, Первый удар не способен на все то же самое, что двойной, но он близко. Первый удар работал с АПНТ со дня открытия, и больше работы было, пожалуй, только у Полета.

— Давайте сделаем так. Я оставлю сообщение агенту Двойного удара и передам, что вы хотели бы взглянуть на контракт.

— Это моя работа. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Когда может приступить к работе Миг, если вы его наймете? Думаю, что он уже у вас.

— Это шутка, сэр. Миг хорошо известен своей пунктуальностью.

— Чаще всего он работает на синий и зеленый, но станет работать с любым цветом. Кроме того, Миг охотно работает с другими типами перманентов. А на это не все ключевые слова способны!

— Особенности Мига? Только одна. Он требует, чтобы в текстах правил его имя стояло первым.

— Это означает, что «Миг» должно быть написано на карте на отдельной строке до всех остальных ключевых слов.

— Между нами говоря, Миг считает себя первой скрипкой в любом оркестре. Только отвернешься, а он мигом забрал себе все внимание. Однако это хороший профессионал, который делает свою работу эффективно и быстро, а затем уступает место остальным частям карты.

— Да, я сообщу агенту Мига, что вы просили перезвонить сегодня днем.

— Пожалуйста. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Да, мы работаем с традиционными многоцветными картами. Я полагаю, что мы работали с многоцветными картами практически со дня основания. Сколько цветов будет на вашей карте?

— С двухцветными картами мы работаем постоянно. Какие именно два цвета?

— Белый и черный — и вы рассматриваете только основные и вторичные способности? Я могу предложить вам одного главного кандидата и несколько запасных.

— Это Цепь жизни. Цепь жизни работает исключительно с белым и черным и появляется на множестве белых и черных карт. И позвольте добавить, что работать с Цепью жизни — одно удовольствие. Мы получаем самые восторженные отклики. С Цепью жизни всегда легко и весело. Вы будете столько смеяться, что забудете о работе! Многие утверждают, что работая с Цепью жизни, словно набираются энергии.

— Есть другие варианты. Полет много работал в этих областях. Однако заказать Полет может быть непросто — у него обычно много работы.

— Еще есть Защитник. Многие забывают о Защитнике. А он работал у нас много лет, еще до того, как официально получил собственное ключевое слово. Но хочу вам кое-что сказать — исключительно между нами. Защитник очень компетентен, но звезд с неба не хватает. Он сделает, что попросят — не меньше, но и не больше. Кроме того, у него из всех наших ключевых слов самый низкий Q-рейтинг.

— Это принятый у нас показатель популярности. Поклонники спокойно смотрят на работу Защитника, но восторженных писем не пишут. Однако тут есть и преимущества: у Защитника самый низкий гонорар во всем АПНТ. И работу свою он выполняет надежно, так что не сбрасывайте его со счетов.

— Это все, если вы, конечно, не согласны рассмотреть третичные способности.

— Тогда у вас появляются новые варианты. Первый удар обычно не работает с черным, но делает исключение для рыцарей. Если у вас будет бело-черный рыцарь, то я уверена, что мы что-нибудь придумаем.

— Черный в последнее время экспериментирует с активируемой Неразрушимостью, и при этом Неразрушимость — основная способность белого, так что и ее можно попробовать.

— Белый никогда не работал с Угрозой, но использовал Страх и Неразрушимость. Думаю, и тут можно что-то сообразить.

— И у черного, и у белого среди третичных способностей есть Миг и Пробивной удар, но мы стараемся использовать на многоцветных картах только основные или вторичные способности для одного из двух цветов.

— Давайте сделаем так. Я разошлю письма агентам всех ключевых слов, о которых мы говорили, они посовещаются и пришлют вам предложения.

— Я просто делаю свою работу. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

Объединение в отряд? Нет, оно у нас больше не работает.

— Я здесь уже много лет, а Объединение в отряд уволилось еще до меня.

— Те агенты, кто работает давно, хорошо отзываются об Объединении в отряд. Говорят, с ним было очень приятно работать. «Командный игрок», — так его называли.

— Я могу только пересказать истории, которые слышала сама. Говорят, Объединение в отряд ушло по личным причинам. У него были очень сложные, запутанные отношения с игроками, и у них никак не получалось найти общий язык. Рассказывают, что однажды агент Объединения в отряд пришел на работу, а на дверь его кабинета была приклеена записка: «Никто меня не понимает». И больше никто не видел Объединение в отряд.

— Если вы расскажете, что нужно карте, я смогу посоветовать вам услуги другого ключевого слова.

— Да, конечно. Если что-нибудь изменится, обязательно звоните нам. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Да, мы сотрудничаем и с Пробивным ударом, и со Смертельным касанием.

— Извините. Они не работают вместе. По крайней мере, не на одной карте.

— Это довольно любопытная история. Видите ли, и у того, и у другого есть проблемы с межличностной коммуникацией. Пробивной удар не понимает намеков и вываливает все напрямую — так сказать, идет напролом. Как следствие, пострадать могут чувства сразу многих. А внимание Смертельного касания может оказаться в какой-то мере ядовитым. На его счету немало загубленных отношений. Но что интересно, друг с другом эта парочка отлично поладила и стала лучшими друзьями. Их часто можно встретить вместе. Но для того, чтобы личные отношения не мешали деловым, они решили, что никогда не будут работать вдвоем.

— Извините. Наверное, зря я вам это рассказала. Просто наша внутренняя кухня кажется мне такой увлекательной! Но нет, я не думаю, что у вас что-то выйдет. Впрочем, у нас есть множество других ключевых слов, готовых поработать с Пробивным ударом или Смертельным касанием.

— Не интересует? Понимаю. Что ж, если передумаете — обращайтесь. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Да, наши клиенты нередко появляются на мгновенных заклинаниях. Ну, по крайней мере, некоторые из них.

Защитник, Миг, Угроза, Искусность и Бдительность не делали такого никогда, а Полет — очень редко.

— Для Мига не подходит время. А остальные могут запутать, если разыграть их в бою.

— Они все работают с заклинаниями волшебства. Кроме Защитника. Этот предпочитает держаться существ и чар.

— Разные ключевые слова любят работать с разными типами карт. Нельзя сказать однозначно.

— Работая здесь, такие вещи понимаешь. Возможно, вас заинтересуют еще какие-то из наших ключевых слов?

— Ну что вам сказать про Неразрушимость?.. Пожалуй, это самое трудолюбивое из всех наших ключевых слов. Когда Неразрушимость берется за дело, можете быть уверены, что оно будет доведено до конца. Я хочу рассказать вам одну историю из того времени, когда у Неразрушимости еще не было статуса ключевого слова. Тогда это было еще просто слово. Обычно АПНТ занимается только ключевыми словами, так что не ключевые пытаются пробиться, но быстро сдаются. Но Неразрушимость не из таких. Она каждый день появлялась у нас в приемной на протяжении почти пятнадцати месяцев. Наконец, с ней согласился встретиться один агент-новичок, и он подписал с ней контракт, потому что — представляете! — подумал, что Неразрушимость — это ключевое слово. Не подозревая, что это не так, он регулярно подбрасывал ей работу. В итоге начальство решило втихомолку присвоить Неразрушимости статус ключевого слова, чтобы избежать скандала.

— Что вас еще может заинтересовать?

— Порчеустойчивость — неплохой выбор. Она очень профессионально работает. И ей все нипочем. Ничто не может отвлечь ее от работы.

— Вам нравятся истории? Я расскажу отличную историю про Порчеустойчивость! Она — не первая в своей семье, кто работает с АПНТ. У нее есть старшая сестра по имени Пелена. Пелена была хорошим ключевым словом, но никого не слушала. Дизайнеры советовали ей, как можно стать лучше, но она все пропускала мимо ушей. А Порчеустойчивость приходила с ней на работу и сидела в сторонке, не привлекая внимания, но впитывая каждое слово. Однажды Пелена здорово заболела. Порчеустойчивость должна была позвонить дизайнерам и отменить встречу, но вместо этого пришла сама — и попала на карту. Оказывается, она поняла, что все очень не любили, когда Пелена игнорировала их пожелания, поэтому сама стала с радостью идти навстречу пожеланиям дизайнеров. Пелена в конце концов поправилась, но к тому времени все клиенты уже предпочитали работать с Порчеустойчивостью.

— Я понимаю, о чем вы. У нас так много хороших историй...

— Хорошо, расскажу еще одну. Эта — про Захват. Знаете, как Захват попал в АПНТ? Его рекомендовал Полет. Хотите узнать, почему?

— Нет-нет, послушайте, это ужасно любопытно! Полету не нравилось, каким длинным был у него текст напоминания в базовых выпусках. Нет, правда!

— Давайте я пришлю вам резюме и сводные правила для всех подходящих ключевых слов, а вы перезвоните, когда выберете тех, что вас заинтересовали. Идет?

— Всегда рада помочь. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Нет, мы все еще работаем с Защитой. У нее просто что-то вроде отпуска.

— На самом деле, никто не знает, как это случилось. Защита всегда была довольно непробиваемой. Что бы ни случилось, Защите все было нипочем, но я думаю, что она просто устала от дизайна. Ее агент говорил мне, что Защите надоели рыцари и реакционные мгновенные заклинания.

— Но если вы все же хотите нанять защиту, мы можем связаться с ней и спросить.

— Хорошо, я напишу агенту Защиты, и мы этим займемся.

— И вам хорошего дня. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Вам нужно боевое ключевое слово для синего существа? Думаю, у меня есть для вас отличный вариант.

— Я смеюсь, потому что нам часто поступали такие запросы, и в течение многих лет мы не могли ничего предложить, но к счастью, пару лет назад мы нашли Искусность — и это оказалось то, что надо.

— Искусность даже не пыталась стать неустаревающим ключевым словом. В начале это вообще было ключевое слово фракции! Она думала, что у нее задача на один раз, и ничего не планировала наперед.

— Нет, один наш агент смотрел слайд-шоу с различными ключевыми словами, увидел Искусность и немедленно влюбился. Он подписал ее в тот же самый день. Вот такие вот истории дают надежду на большее всем новым ключевым словам.

— Я отправлю сообщение агенту Искусности и подчеркну, что вы хотели поговорить с ним сегодня днем.

— Это моя работа. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Мне очень жаль, но мы больше не сотрудничаем с Регенерацией. Если хотите, я могу свести вас с агентом Неразрушимости. Сейчас работой Регенерации занимается в основном она.

— Да, я знаю, это может показаться неожиданным, но скажу вам по секрету, мы давно знали, что так случится. Важные шишки в АПНТ были недовольны работой Регенерации уже много лет — начиная с изменения правил в Шестой редакции.

— Казалось, что карьере Регенерации в любой момент может настать конец, но она каждый раз находила способ выбраться из могилы. Это одна из наших старушек, и она умеет давить на ностальгию.

— Хорошо, я напишу агенту Неразрушимости. Она сегодня не вышла по болезни. Оно и понятно, она не такая крепкая, как ее подопечная. Думаю, она вернется уже на этой неделе.

— Да, конечно. Всегда рада помочь. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Станут ли работать вместе Первый удар и Бдительность? Конечно. Они постоянно вместе работают. Само собой, почти исключительно в белом цвете.

— Каковы они в работе? На самом деле они были с нами с самых первых лет, хотя Бдительности понадобилось некоторое время, чтобы обзавестись ключевым словом. Первый удар — надежный профессионал, всегда на шаг опережает других. Он готов работать вместе практически с кем угодно. Хотя есть одно большое исключение. Первый удар отказывается работать с Двойным ударом. Говорит, что Двойной удар ведет себя непрофессионально, но лично я считаю, что дело просто в том, что Двойной удар начал карьеру, фактически копируя Первый удар. Но я вам этого не говорила!

— С Бдительностью очень приятно работать. Вы даете ей поручение и не успеваете оглянуться, как она уже готова к новому. Бдительность понимает, насколько важна подготовка, и всегда внимательно наблюдает, чтобы не упустить возможность для улучшения. Думаю, вам с ними понравится.

— У них один агент, который специализируется на белых ключевых словах, так что я оставлю ей записку, и она вам скоро перезвонит.

— Я рада, что вы остались довольны. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Нет, Знание Лесов здесь больше не работает.

— И Знание Болот тоже.

— И Знание Гор. Давайте я сэкономлю вам время. Вся семья Знания земель ушла.

— Нет-нет, они здесь были настоящими легендами. Семья Знания земель славно для нас потрудилась. Некоторые меньше, некоторые — больше. Бедное Знание Равнин... Его братьев постоянно приглашали, а работы Знания Равнин, пожалуй, можно пересчитать по пальцам одной руки. К тому же одна из них была на карте с белой рамкой, а другая — вообще с серебряной. Скажу по секрету, что братья его по этому поводу постоянно дразнили.

— Ну, я слышала, это потому, что братья просто делали, что умели, и не обращали внимания ни на что другое. В ключевых словах существ очень важно взаимодействие, а оно у семьи Знания земель никогда не было сильной стороной. Но они долго продержались. И очень переживали, когда нам пришлось расстаться.

— У нас есть большое количество ключевых слов для уклонения. Давайте я попрошу их агентов отправить вам резюме?

— Да, конечно. Это моя работа. Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Да? Оно уже у вас? Ну, я уверена, что когда вы нанимали Ускорение, вас предупредили, что оно любит точность. Даже больше, чем любит. Мы придумали для этого специальное слово. Ускорение мы называем сверхпунктуальным. Знаете, когда вы устраиваете вечеринку, всегда находится человек, который приходит до начала и в результате помогает двигать мебель и пересыпать чипсы в миску? Так вот Ускорение открывает ему дверь.

— Просто дайте ему стул и бутылку воды. Ускорение привыкло приходить слишком рано.

Спасибо за звонок.

— Агентство по подбору неустаревающих талантов. Меня зовут Мария. Я могу вам помочь?

— Здравствуйте, мисс Чэнь. Просто все ушли на обед, и я отвечаю на звонки.

— Да, конечно, мы об этом говорили. Я знаю, что я не секретарша. Я автор. Моя работа — писать тексты, а не отвечать на звонки.

— Но нам так часто звонят во время обеда!

— Но у автоответчика нет никакого личного подхода!

— Нет, конечно, я не рассказывала клиентам истории о наших сотрудниках. Это же против правил! Я бы так никогда не поступила.

— Может быть, я запишу сообщение, которое будет всем говорить, что две недели мы все на каникулах?

— Ну, тогда можно я расскажу, что пока нас не будет, на сайте будут появляться лучшие статьи прошлых лет?

— А может быть, я скажу, что когда мы вернемся на работу, начнется знакомство с выпуском «Эфирный Бунт»?

— Тоже нет?

— Я просто хочу вам показать, что из меня выйдет хорошая секретарша.

— Может быть, когда-нибудь?..

— А до тех пор, я желаю вам всем веселых праздников. Спасибо за звонок!

«Поездка на работу #390 — «Urza's Destiny», часть 4»

Четвертая из четырех частей рассказа о создании выпуска «Urza's Destiny».

«Поездка на работу #391 — Тесные связи»

В этом подкасте я рассуждаю о важном аспекте дизайне карт.