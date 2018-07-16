Я написал уже много колонок с ответами на ваши вопросы, но сегодня хочу сделать все немного иначе. Для этой статьи я попросил задавать вопросы не мне, а пяти цветам Magic. Вот мой твит:

Я пишу необычную статью с ответами вопросы. Мне нужны вопросы, которые вы хотите задать одному или нескольким цветам, а я стану озвучивать их ответы. Пожалуйста, задавайте вопросы в одном твите. #WotCStaff — Mark Rosewater (@maro254) June 8, 2018

И с этого момента я передаю слово Белому, Синему, Черному, Красному и Зеленому.

В: Привет, Красный. Почему ты так редко отменяешь мгновенные заклинания? Мне казалось, что импульсивная реакция — как раз в твоем стиле.

Я веду список того, что когда-нибудь хотел бы сделать. Что-то вроде идей для отдела дизайна и разработки, потому что люблю время от времени делать что-то новое. Кажется, в этом списке есть и отменяющие заклинания. Ну, наверное есть. В смысле, что я давно не видел этого списка. Но он где-то есть! Я его непременно найду. И если отменяющих заклинаний там нет, то допишу их. То есть, если вспомню.

Для отменяющих заклинаний нужно планировать наперед. А это не в характере Красного.

Эй, вопрос мне задавали! А мне, может, нравятся отменяющие заклинания!

Выходит, ты готов пропустить ход, ничего не делая, потому что есть вероятность, что оппонент сыграет мгновенное заклинание?

Ну да, не очень на меня похоже.

Вот именно.

В: Всемогущий Черный, что ты думаешь насчет того, что люди всегда изначально считают тебя злодеем и считают, что у тебя темные намерения?

Слушай, я воплощаю в себе принципы, которые большинство людей просто не хотят признавать: их успех зависит исключительно от из заслуг, а если они несчастны, то это их собственная вина. Это сложно признать. Гораздо проще поливать грязью тех, кто говорит им перестать считать себя невинной жертвой. Тяжело ли быть тем, кого всегда выставляют злодеем? Это прежде всего раздражает, но я понял, что расстраиваться из-за того, что о тебе думают другие, — верный путь к катастрофе. Признавай и гордись тем, кто ты есть, а если другие этого не понимают, потому что их голова забита собственными представлениями о том, как должна быть устроена жизнь, то тебе нужно учиться не обращать на это внимания.

В: Привет, Красный. Как нам преодолеть убеждение, что ты способен только на злобу и агрессию? Может, покажешь нам, как на картах выглядит любовь? Или забота о благополучии друзей?

– Красно-синий маг на всю жизнь.

Тебе когда-нибудь доводилось смотреть реалити-шоу, в котором кто-то из участников ведет себя определенным образом, а потом, когда шоу заканчивается, кто-то еще берет у него интервью, и оказывается, что все это — дело рук монтажера? Вот и у меня все так происходит. Я постоянно предлагаю классные концепции карт: Страстный Поцелуй, Скорбная Печаль, Радостное Ликование, а дизайнеры слушают меня, качая головой, а потом говорят: «Как насчет сделать Неудержимую Ярость»? Я пытаюсь! Моя новая стратегия — не показывать свой гнев, но когда я думаю о том, что мне нельзя злится, то прихожу из-за этого в ярость, и тут-то они и делают новую карту. Так что не знаю, сможет ли что-то поменяться в ближайшем будущем, но продолжаю стараться показывать себя с мирной стороны.

В: Дорогой Белый! Жалеешь ли ты о том, что Гнев Божий тебе недоступен, так, как жалеем об этом мы?

Разрушения — не такая вещь, к которой можно относиться легко и беспечно. Мне горько всякий раз, когда приходится прибегать ко всякого рода насилию. Однако силы зла не дремлют, и порой мне хочется, чтобы в моем распоряжении был этот инструмент. Тогда мне становится грустно и печально, потому что я не могу найти более мирные пути решения жизненных проблем. Так что да, я жалею — но хотелось бы, чтобы не жалел.

В: Дорогой Зеленый, тебе известно, что белки биологически ближе к человеку, чем волки? Так отчего же наших собратьев-белок так притесняют?

Как и многие проблемы в жизни, эта уходит своими корнями в недопонимание. Если бы люди нашли время просто присесть и взглянуть на окружающий мир, то поняли бы, что у нас больше общего, чем разного, и что наша общая определяющая черта — взаимосвязь друг с другом. Ну и к тому же смотреть, как стая белок грызет какого-нибудь громадного зверя, просто очень забавно, так что этого должно быть побольше.

В: Привет, цвета. Какие бы стратегии все выбрали, если бы сели играть в «Дженгу»?

Суть «Дженги» в том, чтобы определить точки концентрации напряжений в структуре. Полагаю, в какой-то мере важна и точность манипуляций при перемещении элементов. Обычно я начинаю с оценки ситуации и записи наблюдений. Отслеживая ходы, обычно удается выработать идеальную стратегию победы.

Стратегия не имеет значения. Смысл всей игры в том, чтобы создать более тесные связи с ее участниками, так что я всеми силами буду стараться продлить партию, чтобы мы могли больше общаться.

Тут все дело в ощущениях. Мне нравится касаться элементов и чувствовать, нужно ли их перемещать.

Мне противна сама мысль о том, что ради развлечения убили дерево.

В правилах ничего не сказано о том, какие методы разрешается использовать, когда к башне прикасаются другие игроки. Если тебе известно о слабостях твоих соперников, то, формально говоря, никто не запрещает устроить так, чтобы они сами обрушили башню.

В: Черный — цвет могущества, за которое приходится платить. Есть ли в этом мире что-то, что тебе не по силам?

Я готов заплатить любую цену, чтобы получить то, что мне требуется, но не у всего на свете, к сожалению, есть цена. Однако когда что-то кажется невозможным, я готов, если потребуется, прибегнуть к средствам, про которые другим, слишком щепетильным, бывает страшно даже подумать. У меня отлично получается искать способы достижения цели. Так что какие-то вещи мне действительно могут оказаться не по силам, но если это важно, то я так просто не сдамся.

В: Привет, Синий. Женишься на мне?

Мне нужно подумать об этом. Я вышлю тебе предварительный опросник, который нужно будет заполнить. Кроме того, потребуется пройти несколько тестов. Еще ни один человек не оказался достоин союза со мной, но я не хочу отказываться от потенциальных вариантов без должной оценки.

В: Дорогие Красный и Синий! Хоть вы и не любите друг друга, враждуете и все такое, вдвоем из вас получается самое разрушительное сочетание (и одни из самых популярных комбо). Может, вы как-то помиритесь и научитесь дружить?

Вопрос не ко мне. Я очень привлекательный.

По какой шкале?

По какой еще шкале? Кто меряет привлекательность по шкале?

Ты сказал, что очень привлекательный. Это подразумевает, что ты считаешь свою привлекательность выше, чем у остальных. Из этого мы делаем вывод: ты полагаешь, что есть способы измерять привлекательность. Следовательно, должна быть и шкала.

Хочу заметить, что именно поэтому мне не нравится Синий. Не ко всему в жизни нужно применять научный метод. Люди и цвета могут быть просто привлекательными. Не обязательно быть привлекательным на 88,9 очков.

То есть, ты хочешь жить в мире, где факты не поддаются проверке?

Я хочу жить в мире, в котором тебе не задают вдруг ни с того ни с сего домашнее задание.

Знание — сила.

Нет, сила — это сила. А знание — это просто куча утомительного чтения.

Может быть, если бы ты не обесценивал все, что мне дорого, вероятность появления между нами эмоциональной привязанности была бы выше.

Мне казалось, эмоции — это не про тебя.

У меня есть эмоции. Я просто, в отличие от некоторых других цветов, не позволяю им управлять всеми своими действиями.

На что ты намекаешь?

На то, что у тебя плохо получается контролировать свои порывы.

Да? Ладно. Пойду возьму себе мороженого.

Мы не закончили отвечать на вопрос.

А я думаю, что закончили. Бывай.

В: Дорогие Зеленый и Белый! Терпеть не могу вашу гнилую натуру. Меня от вас тошнит, плесень вы подноготная! С любовью, Гриксис.

По моему мнению в этом не было никакой необходимости.

А что плохого в плесени?

Мне кажется, для вопроса был выбран неуместно оскорбительный тон.

В плесени нет ничего плохого. И в тошноте. И в гнилой натуре. Может, нам хотели сделать шуточный комплимент?

Я в этом сомневаюсь.

Ты тоже плесень!

Не нужно опускаться до их уровня.

Нет, я это как комплимент.

В: Привет, Красный. Какие у тебя планы на старость?

Старость? У меня нет планов даже на ближайший час! Ну, прыжки с парашютом — вроде как веселая штука. И стрельба по тарелочкам. Во! Стрельба по тарелочкам с парашютом! Такое же бывает, да? Впрочем, будем честными: шансов дожить до старости у меня не так уж много, так что я себе этим голову не забиваю.

В: Дорогой Синий! Почему ты не делишься способностью отменять заклинания с другими цветами? Это увлекательная и интерактивная механика, и игра только выиграет, если она появится у других цветов.

Несколько лет назад я основал «ПОЛОЗ» — Пятничное общество любителей отменяющих заклинаний. Мы встречаемся вечером по пятницам и беседуем о нашей общей страсти: отменять заклинания. К сожалению, оказалось, что это занятие нравится не всем. В настоящее время я совмещаю должности президента, вице-президента, секретаря и казначея общества. Я приглашал все цвета, но все они, за очень редкими исключениями, воздержались от посещений. Очевидно, они, в отличие от нас с тобой, не считают отмену заклинаний такой «увлекательной». Кстати, буду рад видеть тебя в пятницу. У нас будет беседа об отменяющих заклинаниях с X в стоимости, так что дискуссия будет жаркой.

В: Дорогой Белый, как тебе нравится все время играть честно? Ты понимаешь, что так ты отстаешь от других цветов? Может быть, тебе хотелось пересмотреть свою жизненную позицию?

Нужно понять одну очень важную вещь: есть поступки правильные и неправильные. Правильные поступки проистекают из всестороннего понимания проблемы и принятия осознанного решения действовать так, чтобы защитить максимальное количество людей. Если ты поступаешь так, то уже не свернешь с выбранного пути. Честная игра — это не помеха, это доблесть. Это означает, что ты понимаешь, что в мире важно, и работаешь, чтобы сделать его лучше. Не хотелось ли мне пересмотреть свою жизненную позицию? Нет, потому что я знаю, что делаю праведное дело.

В: Привет, цвета. Что самое плохое, что можно сделать каждому из вас?

Ты предлагаешь нам самостоятельно отдать в руки врага долговременное тактическое преимущество. Не хочу показаться грубым, но тебе кто-нибудь когда-нибудь отвечал на этот вопрос?

Посадить меня в клетку. Ненавижу клетки. Я должен быть свободным.

Заставить меня неосознанно причинить вред другому живому существу.

Разорвать мою связь с циклом жизни и смерти.

Продолжайте, продолжайте. Я записываю.

В: Дорогой Зеленый! Если люди (и другие разумные существа) — часть естественной природы, то как они могут сделать что-то противоестественное?

Если я срубаю живое дерево, то совершаю противоестественное действие. При этом неважно, что я часть природы. Можно быть частью природы и совершать противоестественные действия. Это дело независимое. Важно то, что ты делаешь, как и почему, а не то, кем ты являешься.

В: Дорогие Синий и Красный! Почему я никак не могу бросить вас? С любовью, Дэн.

Я очень привлекательный.

Ты опять начинаешь?

Я страстный, я спонтанный, я полон энтузиазма. Как меня не полюбить?

Может быть, Дэн больше ценит мои интеллектуальные качества — то, как я заставляю его думать?

Да нет. Дело в том, что я заставляю его чувствовать. Он написал «С любовью, Дэн», а не «С отстраненным уважением, Дэн».

Может быть, это сочетание наших качеств. Твоя страстность в сочетании с моим интеллектуальным любопытством ведут к расцвету творчества.

Да нет, я уверен, что это все я. Ну, может, еще твои заклинания возвращения. Они классные.

В: Дорогие Синий и Белый! Расскажите о вещах, которые вы хотели бы сделать вместе, но для них еще не нашлось подходящего выпуска.

Я составил всеобъемлющий список потенциальных тематических пересечений.

Я всегда думал, что нам будет здорово сделать что-то с чарами. Мы оба любим Ауры и изменения глобальных правил.

Я внес их в таблицу с подразделами по эффектам заклинаний.

Или, может быть, можно сделать что-то с новым типом жетонов.

Затем я оценил каждый эффект по результатам маркетинговых исследований за последние несколько лет.

Может быть, тема артефактов, в которой у меня будут артефакты существа, Снаряжение и Машины, а у тебя — все остальное.

После этого я прогнал данные через нейросеть, чтобы определить нелинейные закономерности.

Может быть, мы сможем придумать новый способ взаимодействия с двусторонними картами.

И нейросеть выдала результат: «существа с Полетом».

В: Дорогой Белый, мне кажется, в последнее время ты слишком увлекаешься эффектами устранения на чарах. У многих таких заклинаний есть Миг, и это кажется совсем нечестным. Ситуация выходит из-под контроля, и я думаю, мы должны вмешаться. Это потому, что мы заботимся о тебе, как ты заботишься о всех нас.

Почему первой реакцией на проблемных существ у всех всегда становится желание их прикончить? Есть множество способов разрешить проблему, не опускаясь до убийства. Я всегда стараюсь отыскать альтернативные способы разобраться с существами — например, посадить их в тюрьму, чтобы можно было их перевоспитать. И это в мои-то методы нужно вмешаться? Это мой принцип не убивать существ беспокоит всех вокруг? Кому-то не по себе оттого, что я на самом деле беспокоюсь о живых существах?! Извините. Кричать было лишним. Меня просто ужасно бесит, что мы не вмешиваемся, когда другие цвета убивают существ направо и налево.

В: Черный, что ты будешь делать, если объективно лучшим, самым умным и мощным ходом будет проявить альтруизм и помочь другим без какой-то иной причины, кроме того, что это пойдет на пользу твоим планам?

Я вовсе не такое чудовище, каким меня пытаются представить люди. Зато я изобретательный и готов делать то, что нужно сделать, так что понимаю, когда вежливость и помощь другим могут оказаться полезными. Заводя союзников, ты пойдешь куда дальше, чем заводя только врагов. Я не верю, что люди могут быть по-настоящему самоотверженными, но понимаю, что порой действия могут приносить пользу многим сразу. Так что да, иногда лучшим решением будет помочь другим.

В: Цвета, время от времени все вы работаете со своими врагами. Расскажите, что вам во врагах больше всего нравится.

Что мне нравится? Ладно. Мне нравится, как Красный старается установить эмоциональную связь с другими, и нравится методичный подход Черного к планированию.

Мне нравится готовность Красного к новым впечатлениям и преклонение Зеленого перед своим прошлым.

Мне нравится упорность Зеленого и способность Белого заставлять людей работать вопреки их личным интересам.

Мне нравится хитрость Синего и фанатизм Белого.

Мне нравится умение Черного видеть ценность в тех вещах, что отвергают другие, а у Синего — способность приспосабливаться.

В: Привет, Красный. Почему ты позволяешь чарам тебе мешать? Да, я понимаю, что они совсем не гибкие, а у тебя с этим проблемы, но одновременно они ПРАВИЛА, а ты лучше других знаешь, что правила созданы, чтобы их НАРУШАТЬ!

Слушай, мне не нравится говорить о чарах. Мой терапевт говорит, что лучше думать о том, что можешь изменить, чем о том, что не можешь. Потому что я прихожу в настоящее бешенство, когда хотя бы пару секунд думаю, как Белый накладывает какие-нибудь дурацкие чары, с которыми я не могу ничего сделать! Да, я хочу их сломать, но они не ломаются! А я пытался! Поверь мне, я пытался! Кидаешь в них один огненный шар за другим... и ничего! Эти чары просто торчат на месте и нагло на тебя пялятся! Взрыв за взрывом, а когда дым рассеивается — они там! ОНИ ВСЕ ЕЩЕ ТАМ!

Закрой глаза, Красный. Вдохни. Выдохни. Найди свое счастливое место. Давайте переходить к следующему вопросу.

В: Дорогой Синий! Какие художественные книги тебе больше всего нравятся?

Вообще-то я предпочитаю специализированную литературу художественной, но если надо выбирать жанр, то это, видимо, будет научная фантастика. Мне нравятся произведения, в которых описывается возможное будущее.

В: Вопрос Черному. Как ты определяешь для себя доброту? Как Черному быть добрым и позитивным, когда ты вступаешь в союз с другими цветами?

Мне не нравится слово «добрый», потому что я не большой любитель традиционных концепций морали. Я считаю мораль инструментом контроля над людьми. Однако я стремлюсь к созданию системы, дающей людям потенциал чего-то достичь. Я считаю, что личные заслуги — самая справедливая система мироустройства. У каждого должна быть возможность подняться наверх, если способности позволяют добиться успеха. Людей следует награждать на основе их талантов, а не факторов, которые они не могут контролировать. Вот в этом для меня заключается «доброта». И другие цвета мне для этого не нужны.

В: Это вопрос для каждого из цветов. В каких мирах вы чувствуете себя, как дома? В каких мирах вы процветаете?

Это просто. Иннистрад. Мир тьмы, населенный монстрами, — это как раз по мне.

У меня несколько хороших вариантов, но все же я выберу Зендикар. Мне нравится мир, в котором земля обладает собственным сознанием.

Я бы сказал, что Доминария. Как может не понравиться мир, так увлеченный собственной историей?

Это точно Таркир. Великие вожди. Драконы. Люди, в полете исполняющие удар ножницами. Очень весело!

Я бы выбрал Равнику. Как может не понравиться такой организованный мир, как Равника?

В: Вопрос каждому цвету. Представьте себе этическую дилемму: взбесившееся стадо бежит на четырех неизвестных вам людей, которые не могут двигаться. Если стадо затопчет их, они умрут, но вы можете сотворить стену, и тогда звери сменят направление и затопчут одного другого человека. Вы это сделаете?

Конечно, я поставлю стену. Смерть одного — это лучший исход, чем смерть четверых.

Если людям суждено быть растоптанными, то я думаю, нам лучше не вмешиваться.

Тут я соглашусь с Белым. В любой ситуации надо действовать, исходя из наилучшего из возможных результатов.

Задам встречный вопрос: эти четверо имеют для меня какую-то ценность?

Я отказываюсь соблюдать такие условия. Я спасу всех пятерых.

Цвет впечатлений

На этом сегодня у меня все. Мне интересно, что вы думаете об этом эксперименте с ответами. Хотите, чтобы когда-нибудь я его повторил, или одного раза достаточно (или даже слишком много)? Напишите мне письмо или обращайтесь через любую социальную сеть (Твиттер, Tumblr, Google+ или Instagram).

Увидимся на следующей неделе, когда начнется знакомство с картами Commander (издание 2018 г.).

А до тех пор — желаю вам побольше цветных диалогов.

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