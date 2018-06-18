Всем привет! Начался сезон знакомства с «Базовым выпуском 2019». Сегодня я хочу ненадолго вернуться в прошлое и рассказать, почему базовые выпуски возвращаются и чем новые базовые выпуски отличаются от старых. Еще у меня есть две карты — одна старая и одна новая — и я покажу их вам до того, как закончу колонку.

Четыре базовых выпуска и двадцать лет назад

Четыре года назад отдел дизайна и разработки принял решение прекратить делать базовые выпуски. Я написал статью под названием «Метаморфоза», в которой рассказал о «проблеме базовых выпусков». Проблема эта заключалась в том, что непонятно было, для кого эти выпуски предназначены. Это ознакомительные выпуски для новичков? Или же это способ дать более опытным игрокам доступ к перепечаткам и картам, не вписывающимся ни в один из последних миров? Много лет мы считали, что выпуски базовые должны отвечать обеим условиям, и это вызывало множество проблем.

Наконец, в прошлом году мы передумали и решили вернуть базовые выпуски. Как я объяснял в статье «Метаморфозы 2.0», только избавившись от базовых выпусков, мы поняли, как сильно на них полагались. Они помогали вместить вписанные в какие-то конкретные миры перепечатки, делать механически поддерживающие Стандартный формат карты и подготавливать почву для элементов, которые будут важны в будущем. Базовый выпуск давал игрокам возможность передохнуть, потому что за ним не обязательно было следить, и, что самое важное, новичкам он помогал втянуться в игру.

Итак, нам предстояло вернуть базовые выпуски таким образом, чтобы в них было больше желательных элементов и меньше нежелательных. Сегодня я расскажу вам об основных целях базовых выпусков и покажу, что мы сделали с новым базовым выпуском, чтобы он отвечал этим целям.

Цель №1: базовый выпуск должен быть ознакомительным продуктом с бустерами для новичков.

Избавившись от базовых выпусков, мы решили, что сделаем особую линейку продуктов, которая станет для новых игроков способом втянуться в игру. Выпуски с бустерами всегда были проблематичными в этом плане, потому что мы не знали, в каком порядке игроки видят карты, и это делало общий контроль за их впечатлениями гораздо сложнее. Так что мы решили больше не предлагать новичкам продукты со случайным содержимым. Так мы могли лучше контролировать впечатления. Но мы забыли одну очень важную вещь: именно случайность делает Magic такой особенной и увлекательной.

Magic — это коллекционная карточная игра, и важная часть этой игры — то, что вы не знаете, что получите в бустере. Убирая этот элемент из игры для новичков, мы лишаем их изрядной части удовольствия. Более того, оказалось, что новичкам так нравятся бустеры, что когда мы исключили их из ознакомительной продукции, то игроки просто отказывались следовать проложенному нами маршруту. По нашему плану новички должны были знакомиться с определенными продуктами в определенном порядке, чтобы постепенно учиться и плавно входить в игру, но вместо этого они просто брали первые попавшиеся бустеры, и это, конечно, сильно осложняло им задачу.

Посыл был предельно ясен: бустеры — неотъемлемая часть игры. И нам нужно было сделать их неотъемлемой частью знакомства с игрой. Да, это могло вызывать сложности, поскольку мы отдавали часть контроля над тем, в каком порядке что становилось доступным игрокам, но взамен мы получали более увлекательные впечатления. Как я много раз объяснял (например, здесь), новичку гораздо важнее получать удовольствие, чем понимать все и сразу.

Чтобы решить проблему предназначения выпусков, в отделе дизайна и разработки приняли следующее решение. Основное предназначение базовых выпусков — стать ознакомительным продуктом для новых игроков. Это не означает, что в нем не может быть карт для игроков опытных (и, как вы увидите, такие карты мы делаем), но этого нельзя делать за счет элементов для новичков. Такая философия привела к первому большому отличию в подходе к созданию базовых выпусков.

Чтобы вы могли понять, в чем заключается это отличие, позвольте напомнить вам о пути продукции для новичков:

Приветственная колода -> Колода Planeswalker-а -> Набор Deck Builder's Toolkit -> Базовые выпуски

Приветственные колоды — это бесплатные колоды из 30 карт, которые раздают в магазинах тем, кто хочет узнать про игру. Обычно они одноцветные, и в одной колоде содержится ограниченное количество игровых концепций. В каждой приветственной колоде есть одна редкая карта (почти всегда это существо), чтобы игроки могли посмотреть на карты масштабные и атмосферные. Приветственные колоды задуманы как отличные «первые карты, что видит игрок».

Колоды Planeswalker-ов поступают в продажу с каждым новым выпуском. Это заранее собранные колоды, тематически связанные с определенными Planeswalker-ами, и в каждой показываются механические элементы из нового выпуска. Они сделаны так, чтобы быть сложнее приветственных колод, но все же немного проще, чем обычные колоды Стандартного формата. Колоды Planeswalker-ов, которые привязаны к базовому выпуску, будут еще проще для новичков. Идея заключается в том, что, сыграв впервые приветственной колодой, игрок покупает колоду Planeswalker-а (или две, чтобы играть против кого-то) и получает готовую к игре колоду.

Набор Deck Builder's Toolkit предназначен для того, чтобы дать игроку возможность получить много карт за умеренное количество денег. В наборе содержатся по большей части обычные и необычные карты, объединенные различными темами и подталкивающие игрока к сбору своей первой колоды. Когда игрок уже освоился, играя колодой Planeswalker-а, с этим набором он сможет с легкостью собрать колоду самостоятельно.

И после всего этого на сцену выходит базовый выпуск. Это первая продукция с бустерами для новичка. В базовых выпусках обычно представлены не слишком сложные темы, а неустаревающие эффекты снабжены напоминаниями, так что в картах проще разобраться, чем в случае с обычными выпусками.

В прошлом приветственные колоды, колоды Planeswalker-а и наборы Deck Builder's Toolkit делались после окончания дизайна базового выпуска, и в них использовались те карты, которые мы могли применить. Для новых базовых выпусков мы решили применить другой подход. Если базовый выпуск предназначен для новичков, то связанные продукты не должны формироваться по остаточному принципу. Мы должны работать над ними еще на стадии дизайна.

Поэтому работу над «Базовым выпуском 2019» Этан Флейшер и его команда начали с создания приветственных колод и колод Planeswalker-ов. У них была возможность создавать или перепечатывать любые карты, необходимые для наилучшего результата. После этого карты, сделанные для этих двух продуктов, стали отправной точкой для дизайна «Базового выпуска 2019». Кроме того, при дизайне тем выпуска они помнили о наборе Deck Builder's Toolkit и о том, что темы должны подходить для этого продукта.

Это изменение может показаться вам незначительным, но на самом деле оно крайне важное. Продукции для новичков всегда приходилось пользоваться только теми картами, к которым оставался доступ. За много лет мы научились понимать, что работает с новыми игроками, а что нет, и когда дизайнерам приходилось использовать для обучения не самые оптимальные карты, результат нельзя было назвать идеальным. Когда же мы решили создавать карты специально для обучающей продукции, то получилось, что мы не только механически можем получить именно то, что нам необходимо, но и творчески выразить эту идею. Конечным результатом этой перемены стало то, что линейку обучающих продуктов «Базового выпуска 2019» мы считаем лучшей за всю историю.

Цель №2: базовые выпуски идеально подходят для того, чтобы закрывать разрывы.

Цель каждого выпуска — подарить игрокам новые впечатления, которые отличаются от то, что было раньше. Дизайнеры много работают над механической идентичностью выпуска, которая отличала бы его от других. Это означает, что мы должны внимательно следить не только за тем, что мы включаем в выпуск, но и за тем, что не включаем. Творческая команда работает над созданием уникального мира для выпуска. В каждом нашем мире свои существа, свои цивилизации, наряды и оружие. Кроме того, есть еще и сюжетная линия со своими нуждами. И наконец, каждый выпуск делается с пониманием того, что было до него и что будет после, чтобы не толкаться с соседними выпусками.

Это значит, что при выборе того, что может быть в выпуске и чего не может, необходимо учитывать множество параметров. Даже какие-то вещи, которые казались идеально подходящими, при ближайшем рассмотрении могут не войти в выпуск. Это нередко вызывает проблемы, когда нам нужно поддержать какие-то темы в форматах — особенно, в Стандартном формате. Элементы, идеально входящие, например, в «Каладеш», могут оказаться совершенно не к месту в «Амонхете» или «Иксалане». Базовый выпуск решает эту проблему: его тематики не привязаны к мирам, и карты могут быть откуда угодно. Нужна карта из «Каладеша»? Пожалуйста, вы можете сделать каладешскую карту, и она будет идеально вписываться в выпуск.

Новый базовый выпуск сделал еще один шаг вперед в этом направлении. Теперь мы можем поддерживать не только разные миры, но и разные тематики. Например, в «Базовом выпуске 2019» мы воспользовались возможностью сделать несколько карт, направленных на «Модерн». Да, их надо было делать так, чтобы они не отразились негативно на Стандартном формате, но гибкость базового выпуска позволила нам найти очень стильные нишевые решения.

Кроме того, мы искали возможность сделать карты для «Командира» и «Схватки». В выпуске оказалось больше легендарных существ, чем мы обычно делали в базовых выпусках, в том числе и многоцветные легендарные существа. Таким образом мы смогли, например, добавить больше сочетаний цветов в «Схватку».

Кроме того, команда игрового дизайна воспользовалась шансом взглянуть на Стандартный формат и посмотреть, есть ли в нем какие-то темы, которым нужна дополнительная поддержка, чтобы стать жизнеспособными. Также они добавили несоклько ответов на проблемы, которые потенциально могли стать в Стандартном формате слишком сильными, и мы хотели, чтобы у игроков было, что им противопоставить.

Все это, конечно, возвращает нас к вопросу предназначения. Цели 1 и 2 предназначены, на первый взгляд, для совершенно разных аудиторий. Как мы могли добиться и того, и другого, не пожертвовав чем-то? Прежде всего, как я уже говорил, в случае любого конфликта преимущество было у цели 1. Но самое важное заключалось в том, что карты для цели 1 делались на низкой редкости. Следовать принципам нового мирового порядка в продукции для новичков было критически важно, но это относилось только к обычным картам. Мы поняли, что если сделаем приоритет для цели 1 на обычных и необычных картах, то редкие и раритетные сможем отдать цели 2.

Кроме того, мы поняли, что одной из целей базового выпуска может стать появление более простых колод в Стандартном формате. Игрок-новичок не ожидает, что сможет выиграть турнир, так что мы могли сосредоточиться на увлекательных темах, подходящих для Friday Night Magic, — такие колоды вряд ли выиграли бы на турнире, но могли принести владельцу одну-две победы за вечер. Поскольку мы могли вручную создавать нужные карты, у нас была возможность удостовериться, что их механическая и художественная составляющие отлично подходят для неопытных игроков: это были простые механические темы и атмосферные карты.

И если уж мы заговорили о картах, вписывающихся в старые форматы, то я думаю, настало время, показать вам первую на сегодня карту.

Нажмите, чтобы увидеть старинного фаворита в «Модерне» Тигель Миров был создан самими игроками — он появился в результате второй кампании «Карту создаете вы». Впервые он был напечатан в выпуске Fifth Dawn, затем перепечатан в «Десятом Издании» и стал одним из шедевров в «Каладеше». Игроки просили нас переиздать его в не-шедевральном виде, и в «Базовом выпуске 2019» мы решили исполнить эту просьбу.



Цель 3: базовые выпуски должны знакомить игроков не только с механиками игры, но и с атмосферой Magic

Еще одна большая перемена произошла, когда мы поняли, что неправильно подходили к художественной части базовых выпусков. В прошлом базовые выпуски были почти лишены атмосферности. Они никак не пересекались с сюжетом, и новые карты появлялись в вакууме, без привязки к каким-то событиям в мире Magic. Для возвращения базовых выпусков мы решили сделать все немного иначе.

Прежде всего, мы нашли способ привязать выпуск к сюжетной линии. В «Базовом выпуске 2019» мы смотрим на историю становления основного антагониста нашей текущей сюжетной линии — Никола Боласа. Общий сюжет в нем не развивается, но игроки могут больше узнать, кто такой Никол Болас и что он делал в прошлом. За годы существования игры Никол Болас успел поучаствовать во множестве сюжетов Magic, а «Базовый выпуск 2019» становится как бы справочником для тех, кто знакомится с одним из главных злодеев в игре.

Это решение повлияло и на то, каких легендарных персонажей, planeswalker-ов и заклинания мы включили выпуск. Все эти решения были направлены на поддержку выраженной тематики. Этан говорит, что «Базовый выпуск 2019» стал чем-то средним между Magic 2010, в котором упор был сделан на элементы классического жанра фэнтези, и «Magic: Истоки», где мы рассказывали о ключевых персонажах сюжета.

Поскольку я заговорил о легендарных существах, имеет смысл показать вам вторую сегодняшнюю карту. Это давно знакомый многим персонаж, но у карты теперь совершенно новый дизайн.

Нажмите, чтобы увидеть новую Палладию-Морс Неотъемлемая часть прошлого Никола Боласа — драконы-старейшины из Legends (именно в этом цикле 24 года назад впервые появился Болас). В «Базовом выпуске 2019» мы решили сделать несколько новых трехцветных командиров, так что создали новый дизайн для всех пяти драконов-старейшин.



Творческая команда также использовала «Базовый выпуск 2019», чтобы взглянуть на большой мир Magic в целом и дать вам несколько намеков на то, что еще происходит в Мультивселенной. Поразглядывайте карты внимательнее, когда все они будут показаны.

Базовые сведения

Во многом новые базовые выпуски похожи на базовые выпуски прошлого, но мы уверены, что три больших перемены сделают впечатления от них гораздо более позитивными — и для новых игроков, только начинающих знакомиться с Magic, и для опытных, хорошо знающих игру.

Как всегда, я буду ждать ваших отзывов о сегодняшней статье и о «Базовом выпуске 2019» в целом. Вам нравится новый базовый выпуск и те изменения, которые мы внесли? Хвалебные и ругательные отзывы вы можете отправить письмом или связаться со мной через любую социальную сеть (Твиттер, Tumblr, Google+ или Instagram).

До встречи на следующей неделе, когда я расскажу о дизайне отдельных карт «Базового выпуска 2019».

А пока — желаю, чтобы новый базовый выпуск стал для вас увлекательным вне зависимости от того, сколько вы уже играете.

«Поездка на работу #543 — стендап»

В этом подкасте я рассказываю о том, как занимался стендапом и какой опыт оттуда можно применить к дизайну Magic.

«Поездка на работу #544 — взгляд на GDS3»

Когда я записывал этот подкаст, шел Большой поиск дизайнеров 3, так что я решил рассказать вам, как там идут дела.