На прошлой неделе я начал отвечать на ваши вопросы о «Базовом выпуске 2019». Вы прислали мне множество отличных вопросов, так что мы продолжаем.

В: Ты рассказываешь о том, как дизайн выпусков или механик вызывает определенные эмоции. Но базовые выпуски должны быть более общими по настроению. Вы смогли придать M19 какое-то характерное эмоциональное отличие?

Задача большинства выпусков — создать собственную идентичность, отличающую выпуск от всех остальных. Насколько я понимаю, в следующем году выйдет сотый выпуск Magic, и мы усердно трудимся ради того, чтобы все они были разными. Мы добиваемся этого разными способами. В выпусках есть уникальные и характерные для них механики. Действие каждого выпуска проходит в своем, специально придуманном для него мире. И мы стараемся задать каждому выпуску определенный эмоциональный тон, чтобы игра новыми картами по настроению отличалась от других выпусков Magic.

У базовых выпусков задача немного другая. Они призваны познакомить с миром Magic новых игроков, а увлеченным игрокам дают возможность передохнуть. Поэтому механический контраст мы стараемся сделать не таким ярко выраженным. Выпуск больше концентрируется на самых основах игры в Magic. Вместо того чтобы отличаться, он старается быть похожим на другие базовые выпуски. С творческой точки зрения это что-то вроде набора пробников. Базовый выпуск не концентрируется на одном мире, он показывает множество разных миров (с их существами и заклинаниями), которые встречаются в игре.

Если же говорить о эмоциях, то мы стараемся использовать то самое основное, что есть в игре в Magic: радость новых открытий. В целом базовый выпуск старается не столько выделиться среди остальных, сколько передать то общее, что есть в каждом выпуске Magic. Я часто говорю, что отдел дизайна и разработки смотрит на Magic, как на раскачивающийся над песком маятник, и мы постоянно толкаем его в новом направлении. Базовый выпуск — это маятник, который находится ближе к центру, и он воплощает в себе некое усредненное впечатление от Magic.

Итак, вывод из всего сказанного следующий: «Базовый выпуск 2019» не пытается создать какой-то новый эмоциональный тон, он старается передать то настроение, что у каждого из нас было, когда мы только начинали играть.

В: @maro254 Почему в M19 не было цикла редких земель? #mtgm19

Одна из самых больших трудностей при создании Magic заключается в том, что у нас есть разные концепции, которые зачастую конфликтуют друг с другом. Вот, например, две такие концепции:

Хорошо, когда в выпуске есть цикл редких земель, потому что циклы редких земель продают выпуски. Это универсальные карты, которые попадают в самые разные колоды. Кроме того, за годы игры любители Magic поняли, насколько ценны двойные земли ценные, так что новые двойные земли всегда привлекают внимание и, как правило, оставляют отличные впечатления у игроков — особенно у самых увлеченных, к которым зачастую прислушиваются в социальных сетях.

В Стандартном формате должно быть ограниченное количество двойных земель, потому что если их очень много, то становится слишком просто играть любым количеством цветов. Круг цветов существует не просто так, и для баланса в игре очень важно, чтобы игроки учитывали его при сборе колод.

Как видите, эти две концепции входят в противоречие: в Стандартный формат входит до восьми выпусков одновременно, но восьми циклов двойных земель в нем быть не может, если только мы намеренно не делаем особое многоцветное окружение. Чтобы устранить противоречие, мы выискиваем те выпуски, в которые цикл двойных земель можно не включать. Это не обязательно должен быть базовый выпуск, но на этот раз он оказался самым подходящим кандидатом, так что остался без цикла двойных земель.

В: В базовых выпусках теперь появляются перепечатки для вечных форматов — например, Местоизменение и Тигель Миров, а серия Masters замедлила свой темп. Значит ли это, что теперь эти «безопасные» перепечатки будут приходить в основном через Стандартный формат?

Одна из причин, по которой мы вернули базовые выпуски, заключалась именно в том, что в них можно перепечатывать карты, которые сложнее перепечатать в обычных выпусках. В частности, в «Базовом выпуске 2019» мы довольно агрессивно подошли к поиску перепечаток для старых форматов. Собираемся ли мы поступать так в будущих базовых выпусках? Это в большой степени зависит от того, насколько успешными окажутся в итоге перепечатки в «Базовом выпуске 2019». Мы надеемся, что «Базовый выпуск 2019» окажется для нас своего рода инструкцией, как это делать в дальейшем.

В: Были ли еще какие-то карты или типы карт, которые ты хотел сделать специально для Модерна, как сделаны Горная Луна или Изоляция?

Когда мы решили поэкспериментировать в «Базовом выпуске 2019» с дизайном новых карт для старых форматов, то сделали довольно много карт. Но мест под них в выпуске было ограниченное количество, так что мы выбрали по нашему мнению самые удачные и напечатали их. Если эксперимент окажется успешным, то у нас в запасе ждет еще много заготовок.

В: Базовые выпуски вернулись, но есть ли вероятность, что они покинут нас снова? Какие к этому могут быть предпосылки?

Обычно когда мы принимаем решение, а потом его отменяем, мы стараемся совершенно точно убедиться, что, отменяя решение, мы поступаем правильно. Последнее, чего бы мы хотели, это отменять отмену. Наша аудитория готова понять, когда мы что-то пробуем, и это оказывается неудачным решением, но если мы постоянно будем дергать что-то туда-сюда, то в конце концов игроки потеряют в нас веру.

Я могу сказать, что, судя по всем результатам наблюдений, Базовый выпуск 2019 делает все то, для чего и был предназначен. Работа над Базовым выпуском 2020 уже ведется вовсю, и мы планируем и дальше регулярно выпускать новые базовые выпуски. Есть ли вероятность, что мы от них снова откажемся? Вероятность есть всегда — мы готовы менять курс, если все свидетельствует о том, что мы делаем серьезную ошибку. Но в общем и целом я с большой степенью уверенности могу сказать, что базовые выпуски вернулись надолго.

В: Как оригинальный дизайн драконов-старейшин из Legends повлиял на их современные воплощения?

Думаю, что современный дизайн драконов-старейшин все же берет начало в их сюжетном описании, но какое-то влияние оригинальных механик заметить действительно можно.

Цвета Аркадеса подходят прежде всего для защитной колоды, так что обе карты фокусируются на выносливости. Карта из Legends дает выносливость, а карта из «Базового выпуска 2019» дает вам преимущества, если вы играете существами с высокой выносливостью.

Хромиум, Переменчивый не пересекается по механикам с картой из Legends, однако он сохранил оригинальные показатели 7/7. Версия из «Базового выпуска 2019» основывается на том, что по сюжету Хромиум способен менять облик.

Передняя сторона Боласа из «Базового выпуска 2019» отсылает к способности сброса карты дракона из Legends и в целом передает то ощущение брутальной жестокости, из-за которого оригинальная карта была так популярна.

Палладия-Морс из Legends была просто здоровенной громилой, и карта из «Базового выпуска 2019» передает это ощущение с помощью одновременно Полета и Пробивного удара. А чтобы сделать драконицу из «Базового выпуска 2019» еще опаснее, мы добавили ей Бдительность и ограниченную Порчеустойчивость.

Как и Хромиум, Ваэвиктис Асмади, Грозный далеко отходит от карты из Legends. Его новая карта больше подходит персонажу в его цветах. И в этом случае, и в случае с Хромиумом мы преследовали цель сделать что-то поинтереснее, чем просто большое летающее существо.

В: Какие цели ты ставил для дизайна MTGM19? В чем заключается основная философия базовых выпусков? Раньше мне казалось, что базовые выпуски — это путь в игру для новичков. Такая цель еще актуальна?

Когда мы возвращали базовые выпуски, то решили, что их предназначение, быть входной точкой в игру для новичков, должно многократно усилиться. Мы разрабатывали их параллельно со всей линейкой ознакомительных продуктов, чтобы в сочетании с базовым выпуском эти продукты стали максимально эффективными (и, судя по отзывам из магазинов, у нас получилось). Мы решили отойти от ряда прежних принципов, которые радовали опытных игроков, но усложняли жизнь новичкам. (Например, мы отказались от добавления ключевого слова не из неустаревающего набора. Впрочем, это мы компенсировали изданием карт с высокой редкостью для любимых опытными игроками форматов.) Если вы хотите больше об этом узнать, то можете прочитать мою статью здесь.

В: Сложно было сделать в выпуске всего одну двустороннюю карту (Никола Боласа), или мы такое еще увидим в будущих выпусках?

Возможность напечатать всего одну двустороннюю карту была у нас всегда. Для этого требуется печатать отдельные двухсторонние листы только с этой картой (у большинства карт сзади обычная рубашка Magic, и листы с этой рубашкой печатаются в большом количестве заранее). Эта необходимость ведет к логистическим затруднениям и, что важнее, к финансовым затратам, так что для такого решения должна быть веская причина. Тот факт, что весь «Базовый выпуск 2019» построен вокруг Боласа, и его прошлое для выпуска является сюжетообразующим, сочли причиной достаточно веской.

Важно заметить, что в «Базовом выпуске 2019» больше нет элементов, для печати которых требуются дополнительные ресурсы. Для каждого выпуска выделяется некоторый бюджет на необычные вещи, но количество такого в выпуске строго ограниченно. Быть может, единственная двусторонняя карта будет идеально вписываться в какой-то еще выпуск, но для выпуска потребуются какие-то другие элементы, и двусторонней картой придется пожертвовать. Обратите внимание, что эти элементы могут включать в себя что угодно, что относится к печати: от самих карт и сопутствующих материалов до упаковки и различных логистических трудностей.

Так что, если в двух словах, мы способны сделать это снова, но есть много факторов, которые могут в этом помешать.

В: Дизайн какой карты выпуска стал твоим любимым, и почему?

Пожалуй, моей любимой картой стала Оскверненная Могила.

В этом году Magicпразднует 25-летний юбилей, мы напечатали более 16 000 уникальных карт, так что я всегда радуюсь, когда получается сделать карту, вокруг которой можно собрать колоду, и которая устроена каким-то необычным образом. Добавить к этому удачную тематическую находку — и получается практически идеальный результат.

В: Одна из причин возвращения базовых выпусков — напечатать ответы для других форматов, которые не слишком сильно повлияют на Стандартный формат. Сейчас мы увидели «Модерн» — есть ли планы по исправлению ситуации в EDH или даже в «Наследии»?

В выпуске определенно есть карты, сделанные с учетом «Командира». Кроме того, я считаю, что несколько из предназначенных для «Модерна» ответов потенциально могут попасть и в «Наследие». Карты для «Наследия» делать особенно трудно, потому что сперва они должны пройти через Стандартный формат. Наилучшие результаты у нас получаются с сильными, но узконаправленными картами, так что в Стандартном формате на колоду турнирного уровня с ними просто не хватает карт. Секрет в том, чтобы сделать карты, для которых можно было бы найти предназначение и в новых форматах, пусть даже только в любительской игре.

Надо заметить, что «Базовый выпуск 2019» — наш первый возвращающийся базовый выпуск. Мы много экспериментировали с ним, и в зависимости от того, чем эти эксперименты обернутся, мы решим, как действовать дальше. Я уже говорил, что одной из причин, чтобы вернуть базовые выпуски была заключенная в них возможность делать карты в вакууме и вводить их в окружение, слишком сложное для обычных выпусков. Полагаю, что в дальнейшем базовые выпуски продолжат обращаться к этой возможности.

В: Почему Аркадес, а не Аркадес Саббот?

Одна из интересных особенностей работы над созданием карт заключается в том, что начинаешь лучше понимать, сколько существует мелочей, о которых приходится думать. Например, карта называется Аркадес, а не Аркадес Саббот, потому что вариант с двумя словами просто не влез бы в область имени карты. Латинские символы b и h в слове Sabboth — буквы довольно широкие. Один из приемов, позволяющих вместить длинное имя на карту — использовать меньше символов маны, но на нашем существе символов маны должно было быть не менее четырех. Аркадес должен был стать трехцветным, как его старая карта (к тому же он входит в цикл карт трех цветов), и это слишком большой дракон, чтобы стоить всего три маны. Почему же мы просто не уменьшили размер шрифта? Потому что карты должны быть читаемыми, и нам нужен запас места для печати карт на других языках. Например, перевод слова «Стратег» на некоторые из 11 наших языков получается длиннее, чем английский оригинал.

В: @maro254 Будут ли базовые выпуски задавать тон тому, что ждет нас в последующих выпусках за год? #mtgm19

Мы сейчас экспериментируем. В «Базовом выпуске 2019» мы попробовали использовать историю из прошлого, которая имеет отношение к текущему сюжету. Но это не означает, что во всех будущих базовых выпусках мы будем делать то же самое. Думаю, что первые несколько базовых выпусков станут площадками для отработки различных способов, которыми мы сможем связать их с сюжетом. Затем мы сможем выработать правила и понять, что работает, а что нет.

В: Что ты думаешь о полностью неустаревающем базовом выпуске?

Когда-то давно, пятнадцать или около того лет назад, у нас была концепция некоего «УОВ» — Универсального основного выпуска. Идея заключалась в том, что нам не нужен постоянно меняющийся базовый выпуск. Мы могли бы сделать один фиксированный набор карт, служащий входной точкой в игру. Мы много обсуждали, каким может стать УОВ, и какие карты должны в него попасть.

В конце концов нам пришлось признать свою ошибку.

Magic — это игра об изменениях. Лишать ознакомительный продукт одного из определяющих качеств игры было бы неправильным. Поскольку игра меняется, никто не мог гарантировать, что любые из принятых для фиксированного выпуска решений не пришлось бы впоследствии пересмотреть. Например, мы могли бы счесть какое-то ключевое слово неустаревающим и добавить в выпуск карту с ним, а через много лет оно перестало бы быть неустаревающим, и карту пришлось бы менять. Обратите внимание, что игра может меняться во многих аспектах — не только механических, но еще и в творческих. Как я уже много раз говорил в этой серии статей, одна из причин возвращения базовых выпусков — возможность добавлять карты в нужные форматы, которой нет у обычных выпусков. Если зафиксировать выпуск, мы лишимся этой возможности. Базовый выпуск рассчитан в основном на новичков, но мы хотим, чтобы и опытные игроки получали от него удовольствие. Если бы выпуск никогда не менялся, то это было бы невозможно. Нам нужно рекламировать базовые выпуски. В этом помогают новые элементы и новые карты.

Так что на первый взгляд идея казалась перспективной, но когда мы начали ее обдумывать, то поняли, что неустаревающий базовый выпуск добавит больше новых проблем, чем решит старых.

В: Зачем было менять название обратно на «Базовый выпуск» вместо «Magic 2019»?

На это есть несколько причин. Назову три самые важные:

Простота общения: когда я говорю, что играл «выпуском Magic », не до конца понятно, что я имею в виду. Дав линейке продукции собственное отличительное название, мы помогаем игрокам разговаривать о ней без каких-либо недопониманий. Отсутствие повторений: технически полное название продукта — «Базовый выпуск Magic: The Gathering 2019». Если бы мы назвали его Magic 2019, то получилось бы «Magic: The Gathering Magic 2019». Да, это не проблема для устного общения, но нам иногда нужно печатать полное название, и оно смотрелось бы глупо. Определение продукта: слово «базовый» объясняет, что это продукция для начинающих, а слово «Magic» — не объясняет. Небольшие подсказки, направляющие новичков в нужную сторону, очень важны, и это в большой степени влияет на выбор названия для продукта.

Твиты и ответы

На этом у меня сегодня все, но вопросов осталось еще на целую статью, так что закончим мы на следующей неделе. Как всегда, если у вас возникнут какие-то комментарии о сегодняшней статье, о моих ответах или даже просто о «Базовом выпуске 2019», напишите мне письмо или свяжитесь через социальные сети (Твиттер, Tumblr, Google+ или Instagram).

До встречи на следующей неделе — вас ждет третья часть.

А пока что желаю, чтобы играть картами «Базового выпуска 2019» вам было так же весело, как нам — их делать.

«Поездка на работу #559 — Карты Unstable, часть 6»

Этот подкаст — шестая и последняя часть рассказа о создании каждой отдельной карты выпуска Unstable, кроме Устройств.

«Поездка на работу #560 — встречи Magic по вторникам»

В этом подкасте я рассказываю об издавна проводящихся еженедельных собраниях отдела дизайна и разработки.