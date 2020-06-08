Наша история началась много лет назад во время первого хакатона, проведенного отделом разработки и дизайна. Хакатоны — это такие мероприятия, когда мы на неделю отвлекаемся от обычных рабочих обязанностей и занимаемся только какой-то особой задачей. Целью первого хакатона был поиск более инновационных продуктов (мы делаем это каждый год, и в результате на свет появились «Conspiracy», «Planechase» и Un-выпуски). Проект, победивший в хакатоне, был бы отобран в качестве инновационного продукта 2019 года. В результате им оказался продукт, который предложили мы с Этаном Флейшером. В то время мы дали ему название «Спираль Времени 2», и это был дополнительный выпуск с высоким уровнем сложности, адресованный опытным игрокам. Сейчас мы знаем его как «Горизонты Модерна». Но моя сегодняшняя история вовсе не о нашей команде.

Я хочу рассказать о другой команде, участвовавшей в хакатоне, которую возглавлял Даг Бейер. Ему хотелось найти вариант драфта, который бы лучше подходил для начинающих игроков. Ограниченный формат всегда был связан с любопытной дилеммой. Если вам не нужно собирать колоду заранее — это большой плюс для новичков, которых пугает необходимость отобрать целых 60 карт. Но столкнуться с кучей новых карт, которые вы видите впервые, и собрать из них 40-карточную колоду не менее страшно. Команда Дага попыталась найти способ упростить и ускорить игру.

Блестящая идея Дага, которую он предложил своей команде, заключалась в том, чтобы во время драфта игроку приходилось принимать минимальное количество решений. Он придумал драфт, в ходе которого вы выбираете не отдельные карты, а группы карт, связанные одной темой. Например, вы берете не Гоблина, а стопку Гоблинов.

Я редко говорю об этом, но людям свойственно переоценивать идеи и недооценивать способы их воплощения в жизнь. Блестящая идея — это прекрасно, но если вы не сможете ее реализовать, она окажется бесполезной. Именно в этом заключалась проблема, стоящая перед командой Дага. Идея казалась великолепной, но было совершенно непонятно, как ее воплотить. Что это значит — взять «стопку карт»? По какому принципу они должны быть сгруппированы? Какие темы им нужны? Как их печатать и помещать в бустеры? После недели исследований команда Дага нашла ответ, но оказалось, что у нас еще нет нужных технологий печати и упаковки. К концу хакатона проект Дага засунули в ящик с названием «Нам это нравится, и, может быть, когда-нибудь мы сможем это сделать».

Ну а теперь давайте вернемся к концептуальному дизайну «Базового выпуска 2021». Даг и после хакатона продолжал носиться со своим проектом, и в итоге было решено, что лучший способ реализовать его идею — это привязать ее к базовому выпуску. «Jumpstart», как впоследствии назвали этот продукт, требовал большого количества карт, и большинство из них предполагалось взять из соответствующего базового выпуска. Тем временем ведущий концепт-дизайнер выпуска Аарон Форсайт с энтузиазмом ухватился за возможность переиздать несколько старых карт. Кроме того, этот бустер должен был стать первым «Крутым бустером», и нужно было найти способ сделать что-нибудь захватывающее в духе базового выпуска. Аарону и его команде было над чем поломать голову.

И снова о базовом выпуске

Давайте посмотрим, что команда концепт-дизайна взяла в качестве отправной точки.

И это прослеживалось в модели «Базового выпуска 2020».

Смысл вот в чем. Во-первых, там должны быть только неустаревающие ключевые слова. Некоторое время назад мы пробовали возвращать ключевые слова для каждого базового выпуска, но после перерыва в создании базовых выпусков от этого отказались. Во-вторых, это должна быть легкая тема, скорее всего связанная с «лицом» выпуска. В «Базовом выпуске 2020» использовалась карта Чандры. Для «Базового выпуска 2021» нужно было выбрать другого Planeswalker-а. В конечном итоге выпуск должен был представлять собой смесь новых и переизданных карт. Новые карты могли быть отдельными атмосферными картами или возможными циклами со связанными темами механик. Переизданные карты могли быть любыми, лишь бы игровые дизайнеры сочли их подходящими для Стандартного формата. Вот тот круг вопросов, который интересовал Аарона.

И все это должно было работать совместно с «Jumpstart».

Так что самой серьезной проблемой команды дизайнеров был вопрос сочетаемости с абсолютно новым продуктом для Magic. Даг и участники его команд смогли найти решение многих проблем, но остальные остались неразрешенными, и частично это объяснялось применением «Базового выпуска 2021» в качестве инструмента решения. То есть дизайнерские команды «Базового выпуска 2021» (отвечающие за концептуальный дизайн и за дизайн выпуска) должны были собрать свой выпуск таким образом, чтобы «Jumpstart» получил достаточное для функционирования количество карт.

И в нем должен был присутствовать элемент «Крутого бустера».

Хотя это был обычный базовый выпуск, с тех пор, как мы работали над базовым выпуском в прошлый раз, многое изменилось. «Престол Элдраина» стал первым выпуском с «Крутыми бустерами» (дополнительно об этом можно прочесть по ссылке), серией альтернативных рамок и иллюстраций, добавленных в каждый выпуск. Как и остальные выпуски, «Базовый выпуск 2021» включает в себя карты Planeswalker-ов без рамки с новыми иллюстрациями, занимающими все пространство карты, а также карты с увеличенным рисунком — подборку редких или раритетных карт, иллюстрации на которых простираются до рамки карты. (Карты Planeswalker-ов без рамки можно найти в бустерах для драфта, а карты с увеличенным рисунком — только в коллекционных бустерах.) Кроме них включены так называемые бонусные карты с особыми рамками и иллюстрациями, посвященными выпуску. «Престол Элдраина», к примеру, включает в себя карты, оформленные в виде книг. При создании «Базового выпуска 2021» мы также искали возможности для создания крутых бонусных карт.

Все перечисленные проблемы пришлось решать Аарону, а позже и Адаму Просаку, ведущему дизайнеру «Базового выпуска 2021». Давайте посмотрим, как они это сделали.

Возвращение старых карт

Первым делом Аарон задумался о том, как сделать этот базовый выпуск отличным от других. У него не было того, что есть у большинства новых выпусков, — мира и темы, от которой можно отталкиваться, но Аарон понимал, что в отсутствии мира есть свои преимущества. Например, довольно часто переизданные карты бывает сложно включить в выпуск, потому что они должны соответствовать творческой составляющей мира и темам механик игры. При создании базового выпуска такая проблема не возникает. Аарон мог спокойно переиздавать любые карты. Поэтому в самом начале работы он задумался о том, какие переизданные карты можно было бы добавить в выпуск. Какие карты из прошлых выпусков Magic подходят для Стандартного формата?

Аарон и его команда концептуального дизайна (в которую, кроме него, входили Даг Бейер и Марк Хегген) принялись перебирать старые выпуски в поиске самых интересных кандидатур. И они выбирали достаточно агрессивные варианты. Каждый раз они шли к игровым дизайнерам и спрашивали, что получится, если снова использовать эту карту в формате «Стандарт». Таким образом вопрос передавался Адаму и его команде, отвечающей за дизайн выпуска, в которую входили Сэм Стоддард, Йони Скольник, Кори Боуэн, Дональд Смит-младший, Эндрю Браун и Ари Ни.

Две из самых агрессивных карт, Уджин, Дух Дракона и Мрачный Наставник, были переданы из отдела концептуального дизайна, но дизайнеры выпуска и сами нашли несколько крутых вариантов для переиздания. (Обратите внимание: я показываю только те карты, которые уже проспойлерили. Но в выпуске есть и другие переизданные карты.)

Кроме того, Аарону нравилось, что базовый выпуск выполняет две очень важные функции. Во-первых, он позволяет использовать крутой дизайн, который не нужно вписывать в более широкий контекст. Всем дизайнерам «Базового выпуска 2021» пришлось разрабатывать карты, которые могли существовать в отрыве от остальных. Во-вторых, он позволяет отделу разработки и дизайна создавать карты, необходимые для более масштабного метагейма. Допустим, у нас была тема, которая продвигалась в предыдущем выпуске, но она не совсем подходит для формата «Стандарт». В базовый выпуск можно добавить пару карт, которые помогут продвинуть эту тему. Особенно прикольно продвигать темы, связанные с выпуском «Расцвет Зендикара», потому что это позволит вам играть немного агрессивнее. Команда концептуального дизайна под руководством Аарона, а позже и команда Адама, отвечающая за дизайн выпуска, провели огромную работу, чтобы обе функции были полностью выполнены.

Его называли «Jumpstart»

Чтобы понять, для чего нужен «Jumpstart» в «Базовом выпуске 2021», давайте сначала посмотрим, что он собой представляет. Каждый бустер «Jumpstart» включает в себя набор из 20 карт. Эти карты обычно одного цвета, среди них есть строго определенный процент базовых земель и имеется тема. Они обернуты в прозрачную пленку внутри упаковки бустера, и карта, лежащая лицевой стороной вверх (не карта Magic) указывает тему. Суть в том, что вы берете любые два бустера и объединяете их, чтобы получить колоду из 40 карт. Еще один популярный способ игры в «Jumpstart» заключается в том, чтобы открыть в два раза больше бустеров, чем количество игроков, а затем по очереди брать открытые бустеры, чтобы были видны темы каждого из них. (Рекомендуем «драфт змейкой», когда каждый игрок берет по бустеру из набора, затем последний открывает второй набор, и игроки продолжают разбирать бустеры в обратном порядке, пока последний не достанется первому игроку.)

То есть для бустеров «Jumpstart» необходимы темы. Много тем. «Jumpstart» включает в себя 121 бустер. Их можно открыть, и многие из них могут иметь различную конфигурацию. (Также следует заметить, что некоторые темы представлены различными сочетаниями карт в разных бустерах.) Дизайнеры «Jumpstart» долго пытались определить доступные темы, но им пришлось делать это совместно с командами дизайнеров «Базового Выпуска 2021», поскольку многие из карт, которые они собирались использовать, были взяты из «Базового Выпуска 2021».

Вот как происходил этот процесс. Дизайнеры «Jumpstart» говорили дизайнерам «Базового Выпуска 2021»: «Мы хотим сделать набор карт с кошачьей темой. Сколько у вас Кошек и какого они цвета?» Участники команды M21 отвечали что-то вроде: «У нас четыре зеленые Кошки и одна белая, еще есть зеленая карта, которая создает фишки Кошек, и земля, которая может на них влиять». После этого участники команды «Jumpstart» смотрели, какие карты доступны для переиздания (а также у них была возможность разрабатывать некоторое количество новых карт) и принимали решение о том, можно или нельзя создать такой набор. Если не получалось, они снова шли к дизайнерам «Базового Выпуска 2021» и спрашивали: «Нам не хватает двух Кошек. Можете добавить еще парочку зеленых?»

Вы еще учтите, что все это происходило не с одной темой, а с целой кучей тем одновременно. Каждый раз, когда дизайнеры выпуска вносили какое-то изменение, им приходилось советоваться с командой «Jumpstart» и выяснять, не создали ли они какие-то проблемы. В итоге у «Базового Выпуска 2021» и у «Jumpstart» оказалось 120 общих карт. Все эти карты отмечены символом «Базового Выпуска 2021», и ими можно играть в формате «Стандарт».

Рамки, рамочки мои

Еще одной проблемой, которую предстояло решить командам дизайнеров «Базового Выпуска 2021» (а также команде иллюстраторов), был вопрос о том, что делать с бонусными картами. Самое важное — как подчеркнуть саму суть базового выпуска? В чем выражается эта суть? Любопытно, что в ходе решения эта проблема потянула за собой еще одну. Лицом «Базового Выпуска 2019» был Никол Болас. В «Базовом выпуске 2020» эту же роль выполняла Чандра. Кто должен был стать лицом «Базового выпуска 2021»? Конечно, нужно было выбрать Planeswalker-а, но кого именно?

После долгих обсуждений мы остановились на кандидатуре Тефери. Он стал Стражем в то время, когда происходила история Никола Боласа, и нам казалось, что его пора вывести на передний план. Но дизайнеры «Базового выпуска 2021» не хотели проталкивать его слишком активно. Если в «Базовом выпуске 2020» у Чандры было целых три карты Planeswalker-а, то для Тефери выделили всего одну. (Впрочем, для коллекционеров есть набор из нескольких вариантов). Затем дизайнеры стали изучать круг знакомств Тефери, чтобы выбрать для выпуска легендарных существ. Например, кое-кто из близких Тефери впервые получил карту легендарного существа в «Базовом выпуске 2021».

Базовый выпуск всегда предлагал ряд одноцветных Planeswalker-ов (раз уж речь сейчас идет о них), и это значило, что Тефери должен был стать синим Planeswalker-ом. (Как персонаж он сочетает в себе белый и синий цвета, но синий превалирует, поскольку Тефери использует магию времени.) Это привело к спору о том, какими будут остальные Planeswalker-ы. Красный и черный цвета были очевидными вариантами, поскольку в базовом наборе обычно используются самые известные Planeswalker-ы. Значит, Чандра и Лилиана. Насчет зеленого вопрос оставался открытым. Мы могли выбирать из Вивьен, Ниссы и Гаррука. Вивьен только что побывала в Икории, на Ниссу у нас были другие планы, так что оставался Гаррук. К счастью, он избавился от проклятия в «Престоле Элдраина» и снова стал одноцветно-зеленым. Казалось правильным вернуть его в базовый выпуск.

И, конечно, оставался белый цвет. У нас было несколько кандидатур (Аджани, Элспет и т. д.), но мы решили, что это подходящая возможность ввести в игру нового белого Planeswalker-а, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся после гибели Гидеона. Этого нового Planeswalker-а по имени Базри Кет я и хочу сегодня показать. Кстати, если вас интересует информация о новом Planeswalker-е, мы подготовили статью о нем и его захватывающей предыстории. Прочитать ее можно здесь.

Поскольку Planeswalker-ы играют важную роль в каждом базовом выпуске, дизайнеры «Базового выпуска 2021» решили добавить кое-что любопытное. Они разработали вертикальный цикл заклинаний. В него входят раритетная карта Planeswalker-а и три карты заклинаний — редкая, необычная и обычная. Эти карты служат двум целям. Во-первых, они тематически подходят Planeswalker-у, то есть Planeswalker может применять все эти заклинания. Во-вторых, они связаны механикой, то есть вам выгодно использовать эти карты совместно. Сегодня я хочу вас познакомить с картой Базри Кета и его вертикальным циклом заклинаний.

Нажмите здесь, чтобы их посмотреть.

Как видите, Базри оперирует жетонами +1/+1, и эта тема вплетена во все его заклинания.

Часто стоит разрулить одну проблему, и вместе с ней решается другая. Как только для Planeswalker-ов были созданы вертикальные циклы заклинаний, дизайнеры выпуска и иллюстраторы поняли, что у них появилась основа для бонусных карт. Вот что они сделали. Для каждой из пяти одноцветных карт Planeswalker-ов была создана уникальная рамка, отражающая в себе саму суть персонажа и его магии. Затем они взяли все четыре карты из вертикального цикла, добавили соответствующую базовую землю и создали бонусную версию. Вот как выглядит рамка Базри.

Нажмите, чтобы посмотреть.

Мы уже показывали вам вертикальные циклы других Planeswalker-ов, но давайте соберем их вместе, чтобы вы увидели, насколько отличаются их рамки.

Нажмите здесь, чтобы их посмотреть.

Вы видите, что Уджин тоже получил бонусную рамку. Поскольку это карта Planeswalker-а, включенная в выпуск, было справедливо дать ему такую рамку. Но, в отличие от остальных пяти Planeswalker-ов, у него нет вертикального цикла.

Базовый выпуск уже на подходе

Вот и все на сегодня. Я вернусь на следующей неделе с новыми картами из «Базового выпуска 2021». Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя статья. Как обычно, буду рад получить ваши отзывы. Вы можете написать мне письмо или связаться через любую социальную сеть (Twitter, Tumblr, Instagram и TikTok).

На следующей неделе читайте продолжение рассказа о «Базовом Выпуске 2021».

Ну а пока я надеюсь, что среди карт, которые я вам сегодня показал, нашлись такие, которыми вам хочется сыграть.

Поездка на работу #743 – Марк Хегген

Я расспросил продукт-менеджера Марка Хеггена о том, как он ввязался в эту игру и какую именно работу он выполняет для Magic.

Поездка на работу #744 – Эрик Лауэр

Эрик занимается тем же, что и я, в команде, отвечающей за дизайн выпуска. Мы с ним обсудили долгие годы совместной работы над Magic.