После выхода каждого выпуска я публикую статью, в которой отвечаю на вопросы читателей об этом выпуске. На этой и на следующей неделе я буду отвечать на ваши вопросы о «Базовом выпуске 2019».

Вот мой твит:

Я пишу колонку с ответами на вопросы о #mtgm19. Присылайте мне твиты с вопросами о новом базовом выпуске. Спасибо. #WotCStaff — Mark Rosewater (@maro254) June 29, 2018

Как всегда, я стараюсь ответить на максимальное количество вопросов, но если не ответил на ваш, то этому может быть несколько причин:

Моя колонка ограничена по объему, а это значит, что и количество ответов ограничено.

Такой вопрос мог уже задать кто-то еще. Обычно я отвечаю первому спросившему.

На некоторые вопросы я не знаю ответа или считаю, что недостаточно квалифицирован в этой области, чтобы на них ответить.

На ряд вопросов мне по ряду причин отвечать не позволено — например, про карты из будущих выпусков.

А теперь давайте переходить к делу. И я знаю, с какого вопроса начать!

В: Я знаю, тебе наверняка часто задают этот вопрос, и он тебе уже надоел, но все же... Зачем делать Уджина главным героем сюжета Core 19, когда у него даже нет своей карты?

В: Почему нет новой карты Уджина?

В: Почему нет Уджина?

В: ГДЕ УДЖИН?

В: Почему нет карты Уджина?

В: Почему нет переворачивающейся карты Уджина?

В: Хочу спросить с точки зрения сюжета M19. Почему в пару к Николу не сделали Уджина?

В: Вы сделали Уджина близнецом Никола, но мы так и не получили хоть какую-нибудь карту Уджина, пусть даже в виде дракона-старейшины до того, как он стал planeswalker-ом. Почему так?

В: Почему нет Уджина?

В: Почему нет карты Уджина, двусторонней или какой-нибудь еще? У всех остальных драконов-старейшин есть карты.

Короткий ответ звучит так: когда мы делали выпуск, Уджина еще не было в сюжете.

Длинный же ответ такой: когда мы делали выпуск, мы не были уверены, что у него вообще будет сюжетная линия, существующая где-то вне карт выпуска. Когда мы только начали обсуждать идею возвращения базовых выпусков, то задумались над тем, станут ли они входить в текущую сюжетную линию. Тогда мы вспомнили, как все было сделано в «Magic: Истоки» — предыдущем базовом выпуске, сюжетная линия которого была отделена от основной, и решили взять его за основу. «Базовый выпуск 2019» не должен был продолжать текущую сюжетную линию, но мы могли использовать его, чтобы заполнить какие-то дыры в прошлом, дополняя сюжет в целом. Когда мы приняли это решение, стало ясно, на чем мы должны сосредоточиться. Чье прошлое было самым важным для лучшего понимания происходящего в текущем сюжете? Ответ был очевиден: прошлое Никола Боласа.

Когда Этан Флейшер с его командой работали над «Базовым выпуском 2019», они задались целью вместить в него столько истории Никола Боласа, сколько только можно. Они проследили за тем, чтобы planeswalker-ами выпуска были те персонажи, кто встречался с Боласом. Проследили, чтобы в выпуске были карты, представлявшие собой ключевые моменты из жизни Боласа. Сделали остальных драконов-старейшин, поскольку те играли важную роль в прошлом Боласа. Идея была в том, чтобы сделать как можно больше элементов из прошлого Боласа, чтобы потом, если кто-нибудь станет писать рассказы для сюжетной линии, эти элементы можно было взять за основу.

С точки зрения карт проблема была в том, что это случилось на поздней стадии дизайна выпуска. (Сама идея написать рассказы для «Базового выпуска 2019» появилась довольно поздно, потому что изменение формата этого выпуска на базовый произошло неожиданно, и обычно мы такого не делаем). Planeswalker-ы были уже выбраны и проработаны, и добавление еще одного planeswalker-а, особенно бесцветного, привело бы к самым разным трудностям — не говоря уже о том, что по сюжету Уджин был близнецом Боласа, а значит, его карту тоже стоило бы делать двусторонней. Команда дизайнеров выпуска обсуждала возможность это осуществить, но чтобы сделать все правильно, было уже просто слишком поздно. Они решили, что лучше не будет никакого Уджина, чем наскоро втиснутая в выпуск карта, изначально задуманная как слабая.

Именно поэтому Уджин, который, казалось бы, идеально вписался бы в выпуск, не получил своей карты.

В: В какой момент вы решили, что Никол Болас станет центральной темой выпуска? Причем настолько, что целый печатный лист будет отдан под его двустороннюю карту?

План посвятить выпуск Николу Боласу возник очень рано, в первые недели после того, как мы вообще стали обсуждать возвращение базовых выпусков. Что же касается двусторонней карты, то, насколько я помню, Этан хотел ее сделать с того самого момента, как ему сообщили, что он руководит дизайном, и что это выпуск про Никола Боласа. Ему понадобилась, наверное, пара недель, чтобы заручиться согласием всех причастных, но двусторонняя карта Боласа задумывалась в выпуске практически с самого начала.

В: Были ли у вас какие-то сомнения насчет того, что во всем выпуске всего одна переворачивающаяся карта?

Да, мы об этом говорили, но насколько я помню, планов сделать еще какие-то двусторонние карты у нас не было. Это выпуск Никола Боласа, и одной карты, показывающей пробуждение его искры, было вполне достаточно. Тот факт, что в выпуске только одна двусторонняя карта — проблема в основном финансовая. Обычно, раз уж мы решаем печатать двусторонние карты, то стараемся заполнить печатный лист разными, но, как показал выпуск «Magic: Истоки», иногда бывает лучше сосредоточиться на своей теме. Убедить руководство Wizards, что в посвященном Боласу выпуске стоит сделать одну зрелищную карту Боласа, было совсем не сложно.

В: Почему у Боласа такое простое условие трансформации? Это потому, что базовые выпуски вообще не должны быть слишком сложными?

Команда дизайнеров пробовала разные варианты, но иногда самое простое решение работает лучше всего. Болас — мастер планирования, так что идея того, что он способен манипулировать собственной искрой, показалась нам подходящей. Кроме того, это базовый выпуск, и мы хотели, чтобы его главная карта была максимально прямолинейной, но при этом как можно более атмосферной.

В: В прошлых базовых выпусках вы возвращали какую-то одну старую механику, и это нравилось практически всем. Почему в M19 вы решили так не делать?

Когда я рассказывал о возвращении базовых выпусков, то объяснил, что всякий раз, когда возникает конфликт между интересами новичков и увлеченных игроков, в базовых выпусках мы будем становиться на сторону новичков. (В остальных выпусках мы обычно делаем наоборот.) Возвращение механики радует опытных игроков, это привносит глубину и легкий оттенок ностальгии, но для новичков, которым приходится изучать новую механику и запоминать новое слово, это только дополнительная трудность. Поэтому мы решили этого не делать.

В: Почему новая Лилиана, а не другой черный planeswalker вроде Об-Никсилиса? В прошлом году вроде бы уже была пара новых Лилиан.

Planeswalker-ы для «Базового выпуска 2019» выбирались по простому принципу: у каждого из них была важная встреча с Николом Боласом. Для черного цвета Лилиана была стопроцентным попаданием: их прошлое не только тесно переплетено, но это еще и имеет большое значение для текущего сюжета. Не хочу портить удовольствие тем, кто еще не читал сюжетные рассказы «Доминарии» (их можно найти здесь), но отношения Никола Боласа и Лилианы играют в них важную роль.

В: Я встречал жалобы, что многие редкие карты, задуманные как ответы на угрозы в «Модерне», совсем не радуют открывших их в бустере новичков. Как ты думаешь, что в будущих базовых выпусках можно сделать, чтобы это исправить?

Наша цель — сделать так, чтобы каждую редкую карту было интересно получать. Но не все редкие карты будут интересными для новичков. Да, многие карты выпуска предназначены специально для них, но все же мы хотели, чтобы и у опытных игроков был повод заинтересоваться выпуском. Один из способов этого добиться — сделать полезные в старых форматах карты высокой редкости, которые будут не так часто попадаться новичкам. Поскольку этот базовый выпуск стал восьмым выпуском в Стандартном формате и пробудет в нем меньше всего, мы решили, что это лучшая возможность напечатать ряд карт для старых форматов.

В: Почему первый легендарный Медведь никак не сочетается с остальными Медведями?

На это есть несколько причин. Первая: у большинства легендарных существ нет племенной синергии со своим типом существа. Есть несколько исключений, но они единичные. Это, в свою очередь, следует из двух фактов. Первый: для игрока, не увлекающегося сюжетом и не играющего в «Командир», легендарность карты — это недостаток, и если для того чтобы племенная карта представляла ценность в колоду надо класть таких несколько, то мы намеренно не делаем ее легендарной. Второй: мы не делаем племенных командиров, если представителей племени не набирается на колоду для «Командира». Например, существ с типом «Медведь» есть всего 20 (я не считаю Перевертышей), и семь из них — ванильные существа. Вторая причина: атмосферно карта показывала нам определенного персонажа, который был и больше, чем 2/2, и по сюжету никак не связан был с медведями и не управлял ими.

И еще одна причина заключается в том, что я называю «дилеммой Мел и Вортоса для легендарных существ». Мел хочет, чтобы карта была как можно более осмыслена механически. Вортос же будет рад максимально атмосферной в отрыве от окружения карте. Он хочет, чтобы Кровавая Лапа была Кровавой Лапой, а не обязательно «лордом медведей». Каждый раз, когда мы печатаем карту, мы можем порадовать лишь часть аудитории, и на этот раз повезло Вортосам.

В: Мне нравится Кровавая Лапа. Но увидим ли мы в будущем легендарного Медведя, который основан на том, что Медведи — это существа 2/2?

Легендарного Медведя специально для Вортосов мы уже сделали, так что теперь можно сделать и для Мел. Кровавая Лапа, Ужас Кэл-Сизма понравилась многим игрокам, но я слышал и жалобы от тех, кто надеялся на что-то иное. Для нового Медведя придется поискать место, но как только у нас появится возможность сделать механически ориентированного легендарного Медведя, я обещаю, что мы сделаем его так, как понравится вам.

В: В M19 нет ни одного эффекта поиска и перетасовывания колоды на обычных и необычных картах Зато много эффектов «верхние N карт». Отчего такая перемена?

Это еще один пример того, как выпуск ориентируется на новичков. За годы фокус-тестирования мы поняли, что большинству новых игроков трудно тасовать колоду. Да, через несколько лет в этом становишься настоящим мастером, но большинство людей не владеет этим навыком до того, как он становится им нужен. Поэтому мы увидели, что тасование колоды — серьезный барьер для новых игроков. Я лично не раз видел, как игроки бросали фокус-тестирование, потому что им слишком часто приходилось тасовать колоду.

Именно поэтому Этан со своей командой решили как можно меньше использовать эффекты тасования колоды, а на обычных картах не использовать вовсе. Эта перемена касается скорее базовых выпусков, а не всей игры Magic, хотя должен заметить, что мы вообще стараемся избегать тасования колоды, и в ближайшее время вы увидите больше эффектов «импульса» (получение карт из определенного числа карт наверху библиотеки, а не поиск во всей библиотеке), чем обычно в выпусках Magic. Конечно, при необходимости мы все еще будем просить вас перетасовать колоду.

В: Что ты ждешь от новой Лилианы в ограниченных форматах, когда в обычных картах Зомби всего 3?

Не каждая раритетная карта делается с прицелом на ограниченные форматы. Эта конкретная Лилиана рассчитана на игроков, которым хочется собрать любительскую колоду. Ждем ли мы, что она будет пользоваться успехом в ограниченных форматах? В «Запечатанной колоде» — нет. В драфте — если вы возьмете ее рано, а потом сосредоточитесь на Зомби, то она может вам пригодиться. Просто ее основное предназначение не в этом.

В: Похоже, что planeswalker-ы в этом выпуске чуть более узконаправленные, чем раньше (например, Сархан и Лилиана будут работать только в специально собранных под них колодах). Это совпадение или смена парадигмы в дизайне planeswalker-ов?

Это сознательное решение. Одним из результатов возрождения базовых выпусков становится увеличение общего количества planeswalker-ов в Стандартом формате. Чтобы это было не так заметно, мы решили сделать некоторых planeswalker-ов базового выпуска более нишевыми, чем обычно. Идея заключается в том, что ими все еще можно играть на турнирах, но лишь в ограниченном числе колод.

В ожидании ответов

На этом у меня сегодня все. Я получил множество хороших вопросов, так что продолжу отвечать на них на следующей неделе. Как всегда, если у вас возникнут какие-то комментарии о сегодняшней статье, о моих ответах или даже просто о «Базовом выпуске 2019», напишите мне письмо или свяжитесь через любую социальную сеть (Твиттер, Tumblr, Google+ или Instagram).

До встречи на следующей неделе — вас ждет вторая часть.

А до тех пор — желаю вам побольше играть картами «Базового выпуска 2019», чтобы придумать еще больше вопросов!

«Поездка на работу #555 — Карты Unstable, часть 3»

Этот подкаст — третья из шести частей рассказа о создании каждой отдельной карты выпуска Unstable, кроме Устройств.

«Поездка на работу #556 — Ролик с Ричардом и Питером»

Для Гран-при 25-й годовщины мы с Ричардом Гарфилдом и Питером Адкинсоном записали ролик. В этом подкасте я рассказываю о дне съемок, а заодно много говорю о ранних днях Magic.