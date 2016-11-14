Ни для кого не секрет то, что я обожаю диаграмму цветов. Это основание, на котором построены и механики, и сюжеты Magic. Прошлым летом я написал серию из пяти статей о философии каждого цвета (белый, синий, черный, красный и зеленый).

Сегодня же я хочу взглянуть на пять цветов с новой стороны. Я хочу рассмотреть пять основных конфликтов на диаграмме цветов. При этом мы поговорим не только о самих конфликтах, но и о том, как они пересекаются друг с другом.

Но прежде чем я перейду к конфликтам, позвольте вкратце напомнить основные принципы для каждого из цветов (это будут выдержки из статей, на которые я дал ссылки).

Белый

Белый цвет стремится к миру.

Белый цвет смотрит вокруг и видит мир, полный страданий. Каждый день простые люди борются за выживание, несмотря на то, что у мира есть ресурсы, чтобы помочь им. Ресурсов достаточно для того, чтобы каждый получил столько, сколько ему нужно (а не столько, сколько он хочет). Страдания — это всего лишь результат прихотей тех, кто ставит личное благо превыше всего.

Белый цвет хочет создать мир, где не будет ненужных страданий, где жизнь каждого будет так хороша, насколько это возможно. Ключ к этому — показать всем, как важно действовать в интересах всего общества, даже если эти действия не пойдут на пользу отдельному индивидууму.

Слабое место этого плана состоит в том, что он может сработать, только если каждый будет готов идти к единой цели. Как только хоть кто-то поставит под сомнение его ценности и станет думать о своих желаниях, все развалится. А значит, белому предстоит изрядно потрудиться, чтобы общество осознало, какой обладает силой, и смогло удерживать перед взглядом большую картину.

Белый цвет стремится как можно шире распространить свои мотивы, чтобы их осознали все, кто только может. Но белый понимает, что для достижения великой цели некоторых придется вести по пути к ней, не позволяя блуждать самостоятельно.

Синий

Синий цвет стремится к совершенству.

Синий цвет считает, что каждый из нас рождается чистым листом с потенциалом стать кем и чем угодно. Таким образом, смысл всей жизни — понять, чего вы можете добиться с подходящим образованием, опытом и инструментами. Это не цель с конечной точкой, наоборот — этот процесс продолжается всю жизнь. Всегда будут те области, где вы можете чему-то научиться, измениться или приспособиться. Дорога жизни — путь через постоянные открытия, и каждое из них может помочь вам стать еще немного лучше.

Для того, чтобы индивидуумы этим занимались, они должны жить в обществе, принимающем и поощряющем такой образ жизни. Самое важное — возможность учиться. Необходимы места, где каждый сможет постигать неизведанное путем проб и ошибок. Доступ к самым передовым инструментам должен стать неотъемлемым правом каждого гражданина.

Кроме того, такой образ жизни требует определенного склада характера. Вы должны быть открыты возможностям, но не слишком поспешны в делах. Синий цвет понимает, что существует множество сил, способных сбить с пути, и некоторые из них действуют изнутри. Время — ценнейший ресурс, ведь лишь потратив время, индивидуум может получить что-то, что позволит стать лучше. Это значит, что при принятии решений необходимо быть скрупулезным и расчетливым. Лучше продумать все варианты и сделать правильный выбор, чем бросаться вперед, сломя голову.

Синий цвет точен и методичен. Когда кто-то ставит перед собой цель стать лучшим, насколько это возможно, у него не остается права на ошибку. Если, конечно, эти ошибки не проходят в контролируемой среде лаборатории.

Но синий цвет стремится не только к личному совершенству, но и к совершенству мира вокруг себя. Отчасти это вызвано желанием обеспечить бесперебойный доступ к необходимым ресурсам, отчасти — мнением, что для полного раскрытия собственного потенциала лучше жить в раскрывшем свой потенциал мире. Именно поэтому синий цвет больше других интересуется технологиями и всегда старается заполучить самые лучшие и новейшие версии тех устройств, которыми пользуется.

Черный

Черный цвет стремится к могуществу.

Черный цвет смотрит на другие цвета и понимает, что каждый из них видит мир таким, каким желает видеть. Черный — единственный реалист: этот цвет видит мир таким, какой он есть на самом деле. Индивидуум в этом мире может получить все, что угодно, если у него хватит могущества завладеть этим и сохранить. Таким образом могущество становится самым важным ресурсом: одно оно может гарантировать вам возможность управлять собственной жизнью и, как следствие, сделать вас счастливым.

Очень важно понимать, что это не черный цвет сделал мир алчным. Мир был алчным испокон веков — черный просто понял, как процветать в таком мире. У черного цвета есть два больших преимущества. Первое: он как никто другой понимает, как работает система, и принимает это. И второе: черный не признает никаких ограничений, усложняющих путь к триумфу.

Философия черного очень проста: никто не позаботится о ваших интересах лучше вас самих. Таким образом, если каждый будет заботиться о собственных интересах, то получится система, где интересы каждого окружены заботой. К тому же, черный каждому дает возможность добиться успеха. Значит ли это, что добиться успеха сможет каждый? Конечно, нет, но опять же, это не вина черного цвета. Просто так устроен мир.

Слабые терпят неудачу. Поэтому-то они и являются слабыми. Если попытаться помочь им, то этим вы только отсрочите неизбежное, к тому же рискуя потерпеть неудачу вместе с ними. Для черного в этом нет ничего личного. Просто каждый делает все необходимое, чтобы обрести успех. Если на это не способны другие — что ж, тогда они заслуживают своей участи. Другие цвета считают черный бессердечным, но сам он понимает, что это чистая практичность.

Всегда будут те, кто страдает. И это, опять же, не вина черного цвета. Это неизбежность жизни. Просто черный — единственный цвет, до конца принимающий истину и действующий соответственно.

Красный

Красный цвет стремится к свободе.

Все слишком переживают из-за поисков смысла жизни. Все — кроме красного цвета. Он уже знает ответ. Каждому из нас сердце подсказывает, что делать. Надо лишь научиться слушать его и поступать по его велению. Никакой загадки тут нет. Мы постоянно охвачены самыми разными чувствами, готовыми направить нас на верный путь. Просто все другие цвета не слушают их зов.

Жизнь — это приключение, и каждый должен самостоятельно его пережить. Ключ к этому — принять свои эмоции и позволить им вести вас. Если вы счастливы — смейтесь. Если вы грустите — плачьте. Если вы сердитесь — ударьте что-нибудь. Боитесь — убегайте. Слушайте свой внутренний голос, и вы сможете испытать все, что предлагает вам жизнь.

Слишком многих терзают сомнения о принятых в жизни решениях. Но только не красных. Красный живет, ловя момент, он действует спонтанно и смело шагает навстречу каждому новому приключению. Красный знает, что на смертном одре оглянется на жизнь, полную событий, и не пожалеет ни о чем. Это все, к чему он стремится — возможность прожить жизнь, делая, что должно.

Это не означает, что красный — цвет одиночек. На самом деле, совсем наоборот. Отношения — это естественная часть жизни. Красному хорошо знакомы и страсть, и верность, и товарищество, и вожделение. Когда красный с кем-то сходится, эту связь уже не разорвать. Красный будет рядом с другом или близким человеком, когда он нужен. Конечно, за исключением тех случаев, когда жизнь надолго занесла его в какие-то дальние края. Но когда он вернется, он непременно будет рядом!

Для чужаков красный может показаться немного сумбурным, но это лишь потому, что они не могут заглянуть в его сердце. Не могут прочувствовать те эмоции, что движут ими. Чтобы прожить жизнь на полную, нужны упорство и целеустремленность, но красный не страшится трудностей.

Зеленый

Зеленый стремится к принятию.

Другие цвета ищут способы изменить мир, чтобы сделать его лучше. Зеленый — единственный цвет, который не хочет ничего исправлять, поскольку считает, что все и так правильно. Естественный порядок вещей — феномен необычайной красоты, и в нем уже есть ответы на все вопросы. Главное — научиться спокойному созерцанию и осознанию того, что перед вашими глазами.

Каждый еще с рождения обретает необходимый в жизни потенциал. Секрет счастливой жизни — распознать уготованную тебе роль и принять ее с радостью и благодарностью. Делай то, что тебе предназначено делать. Мир — очень сложная система, в которой каждый должен быть на своем месте. Чтобы понять свое место, не нужно строить догадки. Наша судьба записана в каждом из нас, она — в наших генах. Надо только заглянуть внутрь себя.

Кроме того, каждый должен понять, как он вписывается в большую картину. Природа — это прекрасная система. Важная часть жизни — определить, какую роль вы в ней играете, и как эта роль вливается в великую живую сеть. Вы не один. Вы — часть сложного механизма с мириадами взаимных связей.

Самая большая сложность в том, что в жизни происходит столько всего, что легко потеряться, стараясь за этим уследить. Слишком многие ныряют с головой с мелкие детали, даже не пытаясь сделать шаг назад и взглянуть на картину в целом. Зеленый искренне верит, что другие цвета просто не утруждают себя стараниями по достоинству оценить то, что имеют.

Проза и конфликты

Если вы хоть раз смотрели на рубашку карты Magic, то видели этот символ — круг цветов.

Каждый цвет находится в союзе с двумя цветами рядом и враждует с двумя цветами напротив. Мы изучили каждый цвет по отдельности, а теперь давайте посмотрим, что случается, если объединить вместе вражеские цвета. Как вы можете заметить, это приводит к пяти конфликтам.

Общественное благо против индивидуального блага (белый против черного)

Белый верит в универсальную мораль, в непреложные законы добра и зла. Один из таких законов обязывает общество заботиться о слабых — никто не должен объедаться, пока есть те, кто голодает. Сообщество должно быть устроено таким образом, что самые нуждающиеся будут наиболее надежно защищены.

Черный считает, что людей необходимо поощрять за стремление к успеху. Дать всем одинаковые возможности, и пусть плоды пожинают те, кто воспользовался ими наилучшим образом. Если кто-то вложил свои силы и время и добился процветания, то с какой стати он должен делиться с кем-то, кто ради этого не пошевелил и пальцем? Чтобы люди раскрывали свои лучшие качества, их нужно мотивировать.

Говоря вкратце, это классическая схватка общественного и индивидуального блага. В чем состоит долг общества: уменьшать боль или увеличивать мотивацию? Что важнее — милосердие или награда по заслугам? Падение на самое дно — это великая несправедливость или важный урок? Как мы должны оценивать наше общество — по тому, как оно помогает слабейшим членам, или как награждает сильнейших?

Для белого на первый план выходит социальная справедливость, забота о благосостоянии для каждого. Белый цвет считает черный аморальным, эгоистичным и думающим лишь о собственной выгоде. Белые считают этот конфликт схваткой добра со злом.

Для черного на первом плане личная ответственность, создание системы, в которой каждый будет стараться показать все, на что способен. Черный цвет считает, что белый потакает слабым, поощряет их играть роль жертвы, вместо того чтобы побудить измениться к лучшему. Черные считают этот конфликт столкновением поддержки и потворства.

В сердце этого конфликта то, как расставляются приоритеты при принятии решений.

Голова против сердца (синий против красного)

Синий цвет верит в могущество интеллекта. Чтобы стать лучше, требуются умственные усилия. Нужно быть внимательным, сосредоточенным, осторожным и терпеливым. Каждый шаг должен быть тщательно взвешен, чтобы убедиться, что вы движетесь в правильном направлении к намеченной цели. Слушайте свой разум — он всегда направит вас по верному пути.

Красный цвет верит в могущество эмоций. Ваше тело говорит с вами, и вы должны не только слушать его, но и действовать — спонтанно и страстно. Ключ к счастью — слушать свою интуицию и жить так, чтобы не приходилось жалеть, что вы не пошли за своей мечтой. Следуйте зову сердца — он всегда направит вас по верному пути.

Говоря вкратце, это классическая схватка разума и сердца. К чему прислушиваться — к интеллекту или к эмоциям? Что направляет вас — то, что вы думаете, или то, как вы чувствуете? Как лучше действовать — с осторожностью или со страстностью? Что приведет вас к счастью — тщательно продуманная логика или пылкая импульсивность?

Для синего цвета на первый план выходит планирование и продуманность жизни. Синие считают красный цвет излишне опрометчивым и опасно беспечным. Синий цвет считает этот конфликт столкновением осторожности и безрассудства.

Для красного на первом плане возможность определить для себя самое важное и действовать, чтобы добиться этого. Красные считают синий цвет холодным и отстраненным. Красный цвет считает этот конфликт столкновением страстности и безразличия.

В сердце этого конфликта то, как мы проживаем свою жизнь.

Свобода воли против предопределенности (черный против зеленого)

Черный цвет считает, что мы сами должны создавать возможности, позволяющие улучшить свою жизнь. Нет такого препятствия, которое нельзя было бы преодолеть, если вы готовы сделать все необходимое. Ключ к пониманию скрытого в вас могущества — готовность к переменам.

Зеленый цвет считает, что у каждого есть свой предопределенный путь в жизни. Свою роль мы получаем еще при рождении. Нам нужно только понять, что именно это за путь, а когда мы встали на него, то остается лишь прилежно исполнять свою роль. В жизни будут встречаться препятствия, которые могут сбить нас с пути, но мы должны найти в себе силы вернуться к своему предназначению.

Говоря вкратце, это классическая схватка свободы воли и предопределенности. Способны ли мы управлять течением своей жизни? Ваши решения — это ваш собственный выбор или часть какого-то грандиозного плана? Сможете ли вы изменить то, что уготовила вам жизнь, или ваш путь предопределен от начала и до конца?

Для черного на первый план выходит готовность признать, что вы сами отвечаете за свое будущее. Черный цвет считает зеленых глупцами, верящими в то, чего не существует. Черные считают этот конфликт столкновением возможностей и предрассудков.

Для зеленого цвета на первом плане готовность признать, что в основе мироздания лежат издревле начерченные узоры. Зеленый цвет считает черных циниками, неспособными разглядеть то, что у них прямо перед глазами. Зеленые считают этот конфликт столкновением истины и скептицизма.

В сердце этого конфликта то, какую роль мы играем в собственной жизни.

Свобода против безопасности (красный против белого)

Красный считает, что цель жизни для каждого из нас — отыскать собственную страсть, следуя порывам души.

Для этого общество должно понимать, что каждый индивидуум может следовать по тому пути, который для себя выберет. Мир должен быть свободен от преград и ограничений.

Белый хочет создать мир, где превыше всего — счастье общества. Ключевое условие для этого — чувство защищенности и безопасности для каждого. Для этого необходимы правила и законы, не позволяющие отдельному индивидууму эгоистично поставить под угрозу все общество.

Говоря вкратце, это классическая схватка свободы и безопасности. Что лучше для общества? Мир, в котором люди свободны в действиях, или мир, где им не грозят опасности? Что важнее — возможность индивидуума делать то, что хочется, или возможность общества защитить себя? Закон о ремне безопасности — это ограничение прав или спасение жизней? Какой частью личной свободы можно пожертвовать, чтобы получить защиту общества?

Для красного на первый план выходит то, что никто не вправе говорить вам, как прожить свою жизнь. Красный цвет считает белых диктаторами, навязывающими свою волю другим. Красные считают этот конфликт столкновением демократии и фашизма.

Для белого на первом плане социальная справедливость, забота о всеобщем благосостоянии. Белые считают, что красный цвет насаждает анархию и ставит под угрозу общество. Белые считают этот конфликт схваткой порядка с хаосом.

В сердце этого конфликта то, как лучше регулировать нашу жизнь.

Природа против воспитания (зеленый против синего)

Зеленый цвет считает, что каждый из нас уже при рождении получает все то, что определяет наш путь в жизни. Что наши сильные стороны, наши слабости — все, что определяет нашу личность, — все это идет изнутри, из нашей генетики, физиологии и биологии.

Синий цвет считает, что каждое существо рождается чистым листом с потенциалом стать кем и чем угодно. Получив подходящее образование, опыт и инструменты, каждый может развивать те свои черты, которые сделают его тем, кем он хочет стать.

Говоря вкратце, это классическая схватка природы и воспитания. Кто определяет то, кем мы становимся? Рождаемся ли мы с качествами, неизбежно делающими нас теми, кто мы есть, или же мы сами можем сделать себя кем только пожелаем? Ограничен ли наш потенциал, или у него нет пределов? Нас определяют гены или окружение? Что важнее — мудрость нашего прошлого или знания будущего?

Для зеленого на первый план выходит способность принять то, кем каждый является и для чего рожден. Зеленые считают синий цвет неспособным увидеть себя в истинном свете и признать правду о себе. Для зеленого цвета этот конфликт — столкновение принятия и отрицания.

Для синего на первом плане способность людей увидеть перед собой мир, полный возможностей. Синий цвет считает зеленых неспособными к переменам. Для синего цвета этот конфликт — столкновение развития и застоя.

В сердце этого конфликта наша идентичность и то, как мы видим себя.

Соединение точек

Одна из самых интересных особенностей конфликтов на круге цветов — это то, что каждый цвет в конечном итоге сражается против двух своих врагов за что-то одно.

Белый против черного и красного

Белый цвет стремится к миру. Белый хочет добиться максимального качества жизни для каждого. Его конфликты — с двумя силами, способными этому помешать: эгоизмом и безрассудством. Для белого порядок — это инструмент, помогающий обществу сделать правильный выбор. Это он выработал законы морали и общества. Он создал религию и правительства.

Конфликт белого с черным касается морали. Белый защищает слабых, заставляя людей понять, что помогать нуждающимся — их моральная ответственность. Черный мешает этому, ставя под сомнение само существование морали. Он пользуется человеческим себялюбием, соблазняя думать лишь о собственных нуждах.

Конфликт белого с красным касается гражданского самосознания. Белый защищает слабых, устанавливая законы, наказывающие тех, кто пытается воспользоваться чужим бедственным положением. Красный мешает этому, ставя под сомнение саму необходимость законов. Он пользуется тем, что никто не любит, когда им указывают, что делать.

Борьба белого цвета — это поддержание стройной системы и противодействие тем, кто хочет разрушить ее или вовсе не позволить создать.

Синий против красного и зеленого

Синий цвет стремится к совершенству. Синий старается сделать все возможное, чтобы сделать лучше и себя, и все общество. Его конфликты — с двумя силами, стоящими на пути к этой цели: недальновидностью и косностью. Синий цвет использует знания как инструмент, раскрывающий перед каждым его истинный потенциал. Он поддерживает обучение, упражнения и создание инструментов, позволяющих людям превзойти самих себя. Это он создал образование и технологии.

Конфликт синего с красным касается сдержанности. Синий цвет учит, что путем тщательного обдумывания и планирования каждый может проложить себе путь в светлое будущее. Красный мешает этому, действуя недальновидно и принимая спонтанные решения, катастрофические в долгосрочной перспективе. Он пользуется импульсивностью человеческой природы, стремящейся к немедленному удовлетворению желаний.

Конфликт синего с зеленым касается готовности к переменам. Синий цвет находится на передовом крае технологий, свое стремление к знаниям ставя на службу решению жизненных проблем. Зеленый мешает этому, ставя под сомнение дозволенность перемен. Он пользуется стремлением человека сохранить имеющийся порядок вещей и первобытную боязнь всего нового.

Борьба синего цвета — это медленное продвижение продуманных перемен и противодействие силам, пытающимся замедлить или остановить их.

Черный против зеленого и белого

Черный цвет стремится к могуществу. Черный считает, что каждый несет за себя ответственность, и каждому старается дать возможность управлять собственной жизнью. Его конфликты — с двумя силами, желающими ликвидировать свободу выбора: ложными концепциями предопределенности и морали. Черный цвет создает возможности, давая людям выбор — и ответственность за этот выбор. Это он создал концепции свободной воли и самореализации.

Конфликт черного с зеленым касается судьбы как высшей силы. Черный учит, что каждый человек обладает всей полнотой власти над собственной жизнью. Зеленый мешает этому, убеждая, что всякая жизнь предопределена от рождения, и каждый обязан идти тем путем, что ему уготован. Он пользуется природным страхом перед неопределенностью и сулит награды, ради которых не нужно трудиться.

Конфликт черного с белым касается реализма. Черный учит, что единственный, на кого может полагаться человек, это он сам. Самое безобидное, что ждет тех, кто полагается на других, это разочарование. Белый мешает этому, убеждая, что сильные обязаны потворствовать слабым. Он отрицает, что те, кто больше работает, и заслуживают большего. Белый цвет пользуется тем, что слабых гораздо больше, чем сильных, и вселяет в сильных ложное чувство ценности.

Борьба черного цвета — это создание системы, вознаграждающей по заслугам, и противодействие тем, кто прославляет слабость.

Красный против белого и синего

Красный цвет стремится к свободе. Его цель — возможность следовать за своей страстью, куда бы она ни привела. Его конфликты — с двумя силами, чинящими препятствия: осторожностью и хладнокровием. Красному нужно действие, он побуждает людей следовать порывам души. Это он породил энтузиазм и спонтанность.

Конфликт красного с белым касается установления излишних правил. Красный понимает, что в жизни есть опасности, но самое опасное для него — это непрожитая жизнь или сожаления о несделанном выборе. Белый мешает ему, убеждая, что безопасность общества важнее прав индивидуума. Он пользуется тем, что никто не согласится добровольно пострадать.

Конфликт красного с синим касается побуждения к бездействию. Красный понимает, что неучтенные обстоятельства могут нести в себе риски, но ухабы — лишь неотъемлемая часть путешествия по дороге жизни. Синий мешает ему, убеждая, что проблемы следует всесторонне оценить, прежде чем приступать к решению. Он пользуется нежеланием людей совершать ошибки.

Борьба красного цвета — это призыв к действию и сопротивлением тем, кто запугивает людей, чтобы замедлить их.

Зеленый против синего и черного

Зеленый цвет стремится к принятию. Зеленый считает, что установившийся естественный порядок вещей уже идеален, и нам остается лишь подчиниться ему, не вмешиваясь в ход событий. Его конфликты — с двумя силами, стремящимися к неестественным переменам: изменению собственной сущности и изменению собственной судьбы. Зеленый цвет учит принятию установившейся системы, объясняет, что нам не нужны никакие перемены к лучшему — у нас и так есть самое лучшее, что только может быть. Он каждого учит ценить свою внутреннюю природу и свою судьбу.

Конфликт зеленого с синим касается отрицания генетики — опасного заблуждения о том, что мы способны переменить собственную природу. Зеленый понимает, что мы рождаемся с теми характеристиками, что определяют, кто мы такие. Синий подвергает это сомнению, утверждая, что каждый может стать тем, кем не является. Он пользуется тем, что люди умеют мечтать и представляют себя совсем другими, не теми, кем родились.

Конфликт зеленого с черным касается отрицания предопределения. Зеленый знает: идущий по дороге жизни должен понять, какую роль играет в великой живой сети, принять эту роль с благодарностью и исполнить ее. Черный подвергает это сомнению, утверждая, что человек может уйти от своей судьбы, что разрыв связей между живыми существами может привести к чему-то кроме катастрофы. Он пользуется тягой людей к познанию темной стороны природы.

Борьба зеленого цвета — это движение к принятию окружающего мира и противостояние тем, кто желает изменить этот мир.

На крыльях ненависти

Когда вы начинаете изучать теорию писательского мастерства, то узнаете, что в основе любой истории лежит конфликт. Протагонисту что-то нужно, а антагонист — который может быть человеком, некоей силой или внутренним конфликтом, — пытается его остановить. Диаграмма цветов обладает теми же свойствами: она сбалансирована так, что желаниям и нуждам каждого цвета противостоят желания и нужды его врагов. Надеюсь, что сегодняшняя колонка показала вам, что истинная красота кроется не только в философии каждого из цветов по отдельности, но и в их взаимоотношениях друг с другом.

Чтобы вместить описание конфликтов в одну статью, я их немного упростил. Если вы пристальнее посмотрите на них, то увидите, что у каждого конфликта есть множество граней. Так, на основе конфликта красного с белым можно написать две совершенно разные истории. («Темный рыцарь», например, совсем не похож на «Выходной день Ферриса Бьюллера».)

Я всегда жду ваших отзывов, но узнать ваше мнение о сегодняшней статье буду особенно рад, ведь диаграмма цветов — это моя страсть (говорит во мне внутренний красный). Можете написать мне по электронной почте или связаться через социальные сети (Twitter, Tumblr, Google+ и Instagram) и рассказать, что вы думаете.

До встречи на следующей неделе, когда я вновь обращусь к шкале Шторма.

А до тех пор — пусть ваши конфликты будут столь же интересны, как и ваша философия.

«Поездка на работу #382 — схватка: Мирродин»

Мой подкаст «Схватка: Равника» оказался настолько популярным, то я решил сделать еще один, на этот раз сравнив механики оригинального блока «Mirrodin» с механиками «Шрамов Мирродина». Кто победит? Слушайте, и вы узнаете.

«Поездка на работу #383 — 20 уроков — персонализация»

Это девятый подкаст из серии «20 уроков — 20 подкастов», основанной на моем выступлении на GDC. (Три статьи, которые я написал на основе этого выступления, вы можете прочитать здесь, здесь и здесь.) В этом подкасте я расскажу, почему так важно давать игрокам возможность внести свой вклад в игру, в которую они играют.