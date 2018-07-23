Добро пожаловать: начинается неделя знакомства с выпуском Commander (издание 2018 г.). На этой неделе мы будем показывать вам по колоде в день и сегодня начнем с сине-красной колоды на артефактах. Само собой, я покажу вам карты из этой колоды, но в статье о Commander 2018 я хочу поговорить кое о чем еще. Завтра Гэвин Вэрхи опубликует свою статью о дизайне Commander 2018 и познакомит вас с командой, так что я вместо этого хочу немного поговорить о planeswalker-ах и о том, как они изменились со временем. (Если вы не в курсе, то в каждой колоде Commander 2018 есть planeswalker, способный стать ее командиром, — и да, в этой статье вы познакомитесь с planeswalker-ом сине-красной колоды.)

В 2007 году, когда вышел «Лорвин», я написал статью из двух частей о дизайне planeswalker-ов. Я в деталях рассказал, почему мы решили их сделать, и через какие этапы прошли, придумывая этот новый тип карты. (Если вы не читали эти статьи, то вот тут есть первая и вторая части.)

В сегодняшней статье я вкратце упомяну историю создания planeswalker-ов, но по большей части она посвящена тому, как этот тип карт механически эволюционировал за прошедшие годы.

Шагаем вперед

Сама идея пришла нам в ходе дизайна выпуска «Взгляд в Будущее», когда один из дизайнеров, Мэтт Кавотта, подошел ко мне с предложением сделать из planeswalker-ов новый тип карты. В сюжетной линии блока «Спираль Времени» мы поменяли уровень могущества planeswalker-ов, сделав их ближе к обычным людям: с равными богам персонажами сложно себя ассоциировать. А выпуск «Взгляд в Будущее» должен был заглянуть в будущее механик Magic. Мэтт решил, что это идеальное время, чтобы ввести карты planeswalker-ов в игру. Как вы можете прочитать в статье, на которую я дал ссылку, команда дизайнеров (в том числе, я сам) сперва скептически отнеслась к этой идее: мы стараемся не слишком часто делать новые типы карт. Однако Мэтт оказался настойчивым и смог убедить нас, что это необходимо.

Мы выделили миникоманду (Мэтт Кавотта, Марк Готтлиб, Брэндон Боцци и я), которая начала работу над planeswalker-ами. Их собирались напечатать на листе со сдвинутыми во времени картами из «Взгляда в Будущее», но результаты, которые у нас получились, слишком напоминали бездумных роботов. У них было по три способности, сменявших друг друга каждый ход. Любопытно, что неиспользованные версии planeswalker-ов стали вдохновением для Саг в ходе дизайна «Доминарии».

Мы решили отложить planeswalker-ов до тех пор, пока у нас не получится устраивающий нас дизайн, и это случилось в «Лорвине». (В тексте напоминания Тармогойфа из «Взгляда в Будущее» был намек на то, что этот тип карты появится.) Большую часть второй половины работы над planeswalker-ами проделало ядро команды дизайнеров «Лорвина» (Аарон Форсайт, Пол Соттосанти и я). Чтобы познакомиться с подробностями этой истории, читайте обе части статьи о дизайне planeswalker-ов, ссылки на которые я привел выше.

Первых пятерых напечатанных planeswalker-ов называют «лорвинской пятеркой». Это Аджани, Джейс, Лилиана, Чандра и Гаррук. Мы решили начать с цикла из пяти одноцветных planeswalker-ов, и каждый попадал точно в центр своего цвета. Эта первая пятерка призвана была стать живым воплощением своих цветов. Каждый из лорвинских planeswalker-ов был сделан по одному и тому же шаблону. У них была способность за +1 с маленьким эффектом, способность за минус с эффектом побольше (ее можно было использовать сразу после разыгрывания карты) и большая способность за минус — для ее использования нужно было копить верность. Из общего ряда выбивалась Чандра, у которой впервые появилась способность верности за –X. Мы даже обсуждали возможность исключить ее, но карта играла так хорошо и персонаж получился такой отличный, что было решено ее оставить. Лорвинская пятерка — единственные редкие planeswalker-ы, но это лишь потому, что раритетной редкости тогда еще не существовало.

Planeswalker-ов мы изначально планировали сделать особенными персонажами, которые встречаются нечасто. В «Лорвине» появились первые пять planeswalker-ов, а в следующих трех выпусках («Рассвет», «Шэдоумур» и «Сумерки») planeswalkers-ов не было.

Затем planeswalker-ы появились в «Осколках Алары». На этот раз они не стали циклом (хотя если брать «Осколки Алары» и «Слияние Миров», то у нас был один planeswalker на каждый осколок). Двое из них, Аджани и Сархан, были двухцветными. Аджани стал первым planeswalker-ом, получившим вторую карту, и первым, сменившим цвет. Элспет стала первым planeswalker-ом с двумя способностями за плюс. Теззерет был первым planeswalker-ом с нишевой способностью, которой можно было играть только в колоде на артефактах. Тогда мы много обсуждали, стоит ли так поступать, и Теззерета сделали в качестве теста.

Следующий выпуск, «Слияние Миров», дал нам Никола Боласа, ставшего первым сразу в нескольких аспектах. Это был первый трехцветный planeswalker, первый planeswalker за восемь маны (мы решили сделать его дорогим, но сильным) и первый planeswalker, который до этого был на карте легендарного существа. (Кроме него на данный момент на картах и planeswalker-а, и легендарного существа представлены Венсер, Джайя Баллард, Карн, Ксенаг, Нарсет, Об-Никсилис, Тефери и Урза.)

Magic 2010 стал первым базовым выпуском, где были planeswalker-ы, но мы просто перепечатали в нем Лорвинскую пятерку.

Начиная с Zendikar, мы начали делать planeswalker-ов в каждом выпуске. Они стали популярными сразу же, но наша работа опережает выход выпусков на два года, так что только к Zendikar мы смогли перекомпоновать выпуски так, чтобы в каждом из них был хотя бы один planeswalker. Эти три planeswalker-а не особенно примечательны, они просто развивают уже имеющиеся темы: другие версии существующих персонажей, узкая тематическая направленность и т. д.

В выпуске «Пробуждение мира» появился Джейс, Скульптор Сознания — это был не только один из самых мощных planeswalker-ов за всю историю игры, но и первый, у которого было четыре способности верности. Когда мы только разрабатывали рамку для planeswalker-ов, я попросил художников сделать рамку и для четырех способностей верности, чтобы она была у нас про запас. Из всех ранних planeswalker-ов Джейс оказался самым популярным, поэтому мы позволили ему стать первым с четырьмя способностями верности. Кроме того, Джейс — первый planeswalker со способностью верности за 0.

В «Возрождении Эльдрази» было всего два planeswalker-а, зато каждый проложил путь в новое механическое пространство. Гидеон стал первым planeswalker-ом, который превращался в существо. Сархан — первый planeswalker без способностей верности за плюс. (Тогда это привело к горячим спорам в отделе дизайна и разработки.)

Дальше я буду рассказывать про отдельных planeswalker-ов, только когда они делают что-то новое. В базовых выпусках мы продолжили выпускать цикл одноцветных planeswalker-ов: чаще всего это была Лорвинская пятерка, но время от времени мы что-то меняли. Со временем Нисса заменила Гаррука, а Гидеон — Аджани.

В «Новой Фирексии» появился Карн Освобожденный — первый бесцветный planeswalker, которого можно было разыграть за немаркированную ману. У него же была самая высокая стоимость способности верности за минус. Мы много обсуждали то, нужно ли делать Карна еще и артефактом, но решили, что из соображений разработки не станем этого делать: с артефактами можно проворачивать слишком много грязных трюков. Было решено, что planeswalker-ность заменяет собой все другие качества. По той же причине Аджани, например, не является Кошкой. (Единственное исключение для подтипов: planeswalker-ы, которые превращаются в существ, приобретают подтип, будучи существами.)

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В «Иннистраде» напечатан Гаррук Неумолимый, ставший первым в нескольких аспектах. Это первый двусторонний planeswalker и первый трансформирующийся. Это первый planeswalker, меняющий цвет на одной карте. Это первый planeswalker с пятью способностями верности (и шестью способностями всего). И это первый planeswalker с статической способностью.

Короткое отступление касательно статической способности. Planeswalker-ы стали самым популярным типом карт. Но это тип карт с самым маленьким пространством для дизайна, так что я как ведущий дизайнер продвигал идею замедления эволюции planeswalker-ов, чтобы мы не «выдавили всю зубную пасту из тюбика». Именно поэтому статическая способность на Гарруке вызывала дискуссии. Я считал, что не стоит спешить со статическими способностями на planeswalker-ах. После долгих обсуждений мы решили, что для Гаррука это подойдет: способность была тесно связана с его трансформацией, уникальной для двустороннего planeswalker-а.

Сорин, Повелитель Иннистрада из «Возвышения Мрака» был первым напечатанным planeswalker-ом, который давал эмблему. Эмблемы — это способности, похожие по своему действию на чары, которые работают из зоны командования. У эмблем нет цвета, имени и типа карты, и в настоящий момент нет никакого способа их уничтожить. (И в обозримое время мы не планируем внедрять такие способы: чтобы получить эмблему, нужно потратить слишком много времени, так что мы не хотим, чтобы от них было легко избавиться.) На самом деле первую эмблему мы сделали для уже напечатанной карты — Элспет, Рыцарь-Странница из «Осколков Алары» — в качестве исправления правил. Эмблемы используются исключительно для карт planeswalker-ов и печатаются на картах как фишки, но в бустерах обычно встречаются редко: их создают только planeswalker-ы, а это раритетные карты.

Тамиё была первым planeswalker-ом, про которого было известно, из какого она мира (она из Камигавы), и которая посещала мир, в котором мы находились. У нас есть персонажи, про которых позже было сказано, из каких они миров (например, Лилиана — из Доминарии), но когда они только появились, это было неизвестно. Тибальт стал нашей первой попыткой сделать planeswalker-а за две маны, и с точки зрения разработки он считается большой неудачей: мы слишком стеснялись делать такого дешевого planeswalker-а.

Способности за –X существовали с «Лорвина», но Гидеон, Поборник Справедливости был первым planeswalker-ом, у которого менялось значение верности в способности с плюсом: то, сколько верности он получает, зависит от количества существ под контролем оппонента.

Аджани Непреклонный из Magic 2015 стал первым planeswalker-ом, способным класть жетоны верности на других planeswalker-ов. Гаррук стал вторым planeswalker-ом с четырьмя способностями верности.

Дак Фейден стал первым planeswalker-ом, напечатанным на новой карте за пределами легальных в Стандартном формате выпусков. Вскоре в этом же году вышел Commander (издание 2014 г.), принесший еще пятерых.

Каждую колоду в Commander 2014 возглавлял planeswalker с позволявшей ему быть командиром способностью. Этот цикл из пяти карт — второй случай, когда у planeswalker-ов есть статическая способность (при этом напечатанная внизу карты). Эти карты стали первыми в двух аспектах. Во-первых, это были первые planeswalker-ы, способные быть командирами. Во-вторых, Фреализ стала первым мертвым персонажем, появившимся на карте planeswalker-а. (Судьбы Нахири и Тефери в тот момент были неизвестны, но теперь мы знаем, что они живы.) Это открыло путь к planeswalker-ам из будущего и мертвым персонажам в дополнительных выпусках (и одного такого персонажа вы увидите позже на этой неделе). Кроме того, Тефери — первая карта, позволяющая planeswalker-ам использовать больше одной способности верности за ход.

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В «Magic: Истоки» впервые появились карты, способные превращаться в planeswalker-ов. Это одноцветные двусторонние карты — легендарные существа, способные трансформироваться в planeswalker-ов. Китеон был (в своем роде) первым planeswalker-ом за одну ману. Благодаря своему легендарному статусу на передней лицевой стороне, эти planeswalker-ы могли служить командирами в формате «Командир».

С релизом «Каладеша» мы представили колоды Planeswalker-ов — новую переработку заранее собранных колод для новых игроков. Мы уже делали новые карты специально для заранее собранных колод, но это был первый раз, когда мы сделали новых planeswalker-ов. Карты сделаны с высокой мана-стоимостью, поскольку мы не хотели, чтобы они играли какую-то роль в Стандартном формате (все карты в колодах были легальными в Стандарте). И у Чандры, и у Ниссы были альтернативные версии карт planeswalker-ов в самом выпуске «Каладеш». В колодах Planeswalker-ов было только по одному экземпляру planeswalker-а, но кроме этого в них было по карте, производящей некоторый эффект, а затем позволяющей найти planeswalker-а в библиотеке и положить в руку — то есть, фактически это был второй шанс получить planeswalker-а в руку.

В одной из колод Planeswalker-ов для «Часа Разрушения» была Нисса. Это был первый раз, когда planeswalker появился в колоде Planeswalker-а, но не вошел в соответствующий выпуск.

Urza, Academy Headmaster из Unstable был первым в нескольких вещах. Это первый пятицветный planeswalker. Это первый planeswalker с серебряной рамкой. Это первый planeswalker с переменными способностями (чтобы узнать, что случается при каждой его активации, нужно смотреть в Интернете). Наконец, это первый Урза — персонаж, для которого игроки просили сделать карту planeswalker-а с момента дебюта этого типа карты.

И на этом мы переходим к planeswalker-ам Commander (издание 2018 г.). Двое из них — совершенно новые персонажи. Один — мертвый planeswalker из далекого прошлого. И еще один — новое воплощение известного planeswalker-а. (Именно его я вам сегодня покажу.) Все planeswalker-ы, кроме сегодняшнего, трехцветные.

Поскольку я сказал вам, что сегодняшний planeswalker — известный персонаж, вы могли уже догадаться, кто это такой. В самом начале я сказал, что сегодняшняя колода Commander 2018 — сине-красная колода на артефактах. И кто бы мог ее возглавить лучше, чем...

Нажмите, чтобы увидеть карту

Сахили! Как и оригинальная Сахили Рей, Saheeli, the Gifted предназначена для игры в колоде на артефактах. Может быть, вы даже вспомните, что когда выходил «Каладеш», многие игроки ожидали сине-красное легендарное существо, связанное с артефактами, но взамен получили сине-красного связанного с артефактами planeswalker-а. Через некоторое время это место досталось Джойре из «Доминарии», но Сахили вернулась, чтобы занять то место, которого в первый раз не осталось в выпуске из-за нее.

Но погодите, это еще не все! Как же я могу познакомить вас с колодой на артефактах, не показав артефакт? Вот артефакт, созданный специально, чтобы сочетаться с Saheeli, the Gifted.

Нажмите здесь, чтобы увидеть Retrofitter Foundry

Этот артефакт позволяет улучшать ваши артефакты существа — в том числе созданных Сахили сервотронов.

Уйти в закат

Надеюсь, вам понравилась эта статья о развитии planeswalker-ов. За эти годы произошло много интересного — но еще больше интересного пока ждет своего часа. Кстати, об интересном: не забывайте заходить каждый день, потому что каждый день мы будем показывать новую колоду и ее командира, planeswalker-а.

Как обычно, мне будет интересно выслушать любые ваши отзывы. Вы можете написать мне письмо или связаться через любую социальную сеть (Твиттер, Tumblr, Google+ или Instagram). Расскажите, что вы думаете о сегодняшней статье, и что вам больше всего нравится в planeswalker-ах.

Увидимся на следующей неделе, когда я стану отвечать на вопросы по «Базовому выпуску 2019».

А до тех пор — желаю вам придумать новые и потрясающие инновации для planeswalker-ов.

«Поездка на работу #553 — Карты Unstable, часть 1»

Этот подкаст — первая из шести частей рассказа о создании каждой отдельной карты выпуска Unstable, кроме Устройств.

«Поездка на работу #554 — Карты Unstable, часть 2»

Этот подкаст — вторая из шести частей рассказа о создании каждой отдельной карты выпуска Unstable, кроме Устройств.