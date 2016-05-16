В августе 2014 года я написал статью «Превращение», в которой впервые объявил о переходе к двухблоковой модели (два блока из большого и маленького выпусков в год). В этой статье я сказал, что мы прекращаем делать базовые выпуски. Многие тогда интересовались, как теперь учиться играть новичкам — ведь базовые выпуски были своеобразным склоном, ведущим в игру. Я пообещал рассказать об этом, как только у нас появится информация о замене. И вот, сегодня этот день настал.

Вверх по склону

Я хочу начать с объяснения нашей философии «склона». Ее идея такова: мы хотим создать путь для того, кто ничего не знает о Magic, — путь, позволяющий ему начать играть, а затем постепенно осваивать игру при помощи тех или иных продуктов. Мне нравится такая метафора: бассейн с мелким входом. У такого бассейна наклонный пол, и вы можете зайти в бассейн по этому наклону. Похоже на то, как море встречается с берегом

Смысл всего этого простой: вы входите в воду глубиной в сантиметр и медленно продвигаетесь до удобной для вас глубины. В конце концов вы выйдете на глубокую воду, но только тогда, когда будете к этому готовы и сами решите зайти так далеко.

Но когда мы решили взглянуть на наш склон, то обнаружили большой пробел. Продолжая метафору с бассейном, можно сказать, что игрок начинал заходить в воду, но на глубине в треть метра встречал метровый обрыв. Пологость пропадает, и это может напугать.

Давайте взглянем на нашу существующую линейку продукции, и я покажу вам пустоту, которую мы хотим заполнить.

Первый продукт — учебные колоды и/или Magic Duels

Учебные колоды — это одноцветные колоды из 30 карт, построенные вокруг одного planeswalker-а. Их раздают бесплатно (в магазинах и на определенных мероприятиях), и эти колоды отлично подходят для простых первых партий. Каждая из них в какой-то мере тематическая, и в каждой есть обычные и необычные карты, а также одна редкая (обычно это интересная карта, но не турнирного уровня, чтобы за колодами не охотились опытные игроки). Карты в учебных колодах легальны в стандартном формате, и соединив любые две учебные колоды, вы получаете колоду, пригодную для игры на стандартном турнире.

Magic Duels — это компьютерная игра в Magic, доступная на различных платформах (Xbox, iOS и PC через Steam). В ней есть встроенное обучение и приключения в кампании, а также возможность собрать собственную колоду и сражаться с компьютером или другими игроками. Существует базовая игра и дополнения для новых выпусков.

Есть четыре причины, по которым эти два продукта предназначены для знакомства с игрой:

Они оба бесплатные. Мы хотим, чтобы новичок мог попробовать игру, не тратя денег. В оба продукта просто играть. И учебные колоды, и первые этапы Magic Duels сделаны так, чтобы показать людям игру, но не перегружать ожидающей их в дальнейшем сложностью. Оба они атмосферные. Учебные колоды и Magic Duels погружают игрока в атмосферу игры. Оба этих продукта построены вокруг историй planeswalker-ов. Они позволяют начинающим учиться. Учебные колоды предназначены для распространения в тех местах, где обучить новичка основам игры может опытный человек. В Magic Duels обучающий режим встроен в игру. Опытный наставник или умный компьютер — лучшие способы научиться играть.

Второй продукт — ???

Это та ниша, которую нам необходимо было заполнить. Раньше вторым продуктом были базовые выпуски, но мы пришли к выводу, что на этом этапе бустеры со случайными картами оставляют слишком смешанные впечатления. Одним из факторов, облегчающих погружение в игру, является ее единство, и базовые выпуски не вполне отвечали этому требованию.

Третий продукт — набор Deck Builder's Toolkit

Мы выяснили, что лучший способ помочь разобравшемуся в основах игры человеку начать собирать свои колоды — дать ему достаточно карт. Набор Deck Builder's Toolkit предназначен именно для этого. Игрок получает солидный объем карт (всего 285 штук, большинство из них уже открыто, но часть — бустеры недавнего выпуска), а также темы для своих первых колод. Обратите внимание, что сбор колод — один из самых сложных аспектов игры, поэтому мы приходим к нему только в третьем продукте.

Четвертый продукт — бустеры новых выпусков

И наконец, мы знакомим игроков с основной составляющей нашей игры: бустерами выпусков. Для многих это самое интересное и увлекательное в игре, и именно к бустерам будут подталкивать новичков увлеченные игроки.

Заполнить пустоту

Первое, что мы сделали — постарались определить назначение продукта, которого нам не хватало.

Это должна была быть собранная колода

Сбор своих колод — увлекательная часть игры в Magic, но он несет в себе дополнительные сложности, и мы не хотели, чтобы люди думали об этом до третьего продукта. Так что второй продукт должен был быть сразу готов к использованию.

Он должен быть выдержан в едином стиле

Как я уже говорил, на первых порах важно единство впечатлений. Это значит, что мы должны были взглянуть на первый продукт и сохранить ту же направленность. И учебные колоды, и Magic Duels посвящены planeswalker-ам, так что мы решили сосредоточиться именно на этом.

Продукт должен представлять собой переходный этап

С одной стороны у нас были первые карты для самых простых партий. С другой — возможность собирать свои собственные колоды. Нам нужен был продукт, находящийся посередине. То есть, колоду собирали мы, но она должна была быть несколько сложнее.

Это должна быть часть большой продуктовой линейки

Одной из проблем базовых выпусков было то, что они стояли в стороне от основной линейки Magic. Новички смотрели на опытных игроков, а опытные игроки увлеченно обсуждали блоковые выпуски, не интересуясь базовым. Новый продукт должен был стать не чем-то отдельным, а органичной частью современного мира Magic.

Он должен быть интересным

Мы не хотели, чтобы новый продукт стал желанной добычей опытных игроков, но при этом он не должен был вызывать насмешки над теми, у кого он есть. Нужно было соблюсти тонкий баланс: достаточно увлекательный, чтобы опытные игроки хотели на него взглянуть, но недостаточно соблазнительный, чтобы им захотелось купить его.

Как видите, ограничений много, но мы задались целью придумать что-то такое, что отвечало бы всем условиям. И я рад объявить, что у нас это получилось. Итак, пришло время представить вам продукт, который заменит начальные наборы — а потом рассказать, что ждет игроков в этом продукте, и что мы о нем думаем.

Вот как эти колоды будут работать. В каждом выпуске будет по две колоды, построенных вокруг двух разных Planeswalker-ов. Эти Planeswalker-ы будут иметь отношение к сюжетной линии блока. Каждая колода Planeswalker-а — собранная колода из 60 карт, к которой прилагается два бустера из блока. Рекомендуемая цена колоды: 14,99$. Колоды Planeswalker-ов будут выпускаться на всех одиннадцати языках Magic.

Колоды будут посвящены механикам блока и чаще всего будут использовать новые механики с ключевым словом. По умолчанию колоды будут двухцветными, даже если сам Planeswalker — одноцветный. (Обратите внимание, что «по умолчанию» означает, что мы будем так делать чаще всего, но если посчитаем, что для той или иной колоды лучше сделать иначе, то можем это изменить.)

Еще одно значительное отличие колод Planeswalker-ов в том, что в каждой будет по пять карт, которых нет в выпуске, но они будут считаться входящими в блок для легальности в стандартном формате (то есть, колодами Planeswalker-ов можно играть в стандартных турнирах). Вот, что ждет игроков в каждой колоде:

Один экземпляр раритетной карты planeswalker-а

В каждой колоде Planeswalker-а будет новая карта Planeswalker-а — естественно, того самого, вокруг которого колода построена. Эти карты сделаны, чтобы быть увлекательными и атмосферными, но не претендовать на высокий турнирный уровень. То есть, новички должны радоваться этим картам и тому, какой эффект они оказывают на игру, но опытные игроки не должны думать, что им теперь обязательно нужно покупать колоды Planeswalker-ов. По умолчанию эти новые planeswalker-ы будут иметь высокую мана-стоимость и будут веселыми и понятными для новичков. В каждой колоде будет один экземпляр такой карты, а ее иллюстрация будет соответствовать миру выпуска.

В отделе разработки долго спорили о том, нужно ли класть planeswalker-ов в колоды, но в итоге мы решили, что нельзя делать колоды, построенные вокруг planeswalker-ов, не добавляя туда их самих. А в том, что Planeswalker-ы — самая подходящая тема для колод, никто не сомневался. Но затем у нас разгорелся новый жаркий спор: как эти planeswalker-ы должны быть устроены? Сколько у них должно быть способностей верности? Мнения разделились: от нуля до трех. В конце концов мы решили, что сделаем их так же, как делали остальных, но будем учитывать, что ими будут играть новички.

Два экземпляра редкого заклинания, производящего эффект и дополнительно находящего конкретного planeswalker-а

Мы решили, что в каждой колоде должен быть planeswalker, но это раритетная карта, а значит в колоде будет только один ее экземпляр. Но как обеспечить planeswalker-у возможность оказать влияние на игру, если он в колоде один? Решением стали эти редкие карты. Такая карта обычно стоит на одну ману дешевле planeswalker-а (чтобы помочь получить ману на его разыгрывание) и имеет соответствующий тематический эффект. Затем она находит в библиотеке или на кладбище карту нужного planeswalker-а и кладет ее вам в руку. (Обратите внимание, что она ищет только версию planeswalker-а из колоды, а не любую. Если бы она искала любую версию, это была бы огромная ошибка разработки.) Таким образом у игрока как бы появляется три экземпляра planeswalker-а, что повышает вероятность вывести его в игру. В колоде будет два экземпляра такой редкой карты, и иллюстрация на ней будет связана с Planeswalker-ом.

Три экземпляра необычного перманента, который усиливается, когда на поле битвы есть planeswalker

Необычными мы решили сделать перманенты, становящиеся лучше, если на поле битвы у вас есть соответствующий planeswalker. Обратите внимание, что в отличие от редкой карты, необычная учитывает любую версию planeswalker-а, а не только версию из колоды. Эта карта будет тематически связана с Planeswalker-ом из колоды через свое имя и иллюстрацию. В каждой колоде будет три такие карты.

Четыре экземпляра обычной карты, связанной с Planeswalker-ом сюжетно

Обычные карты будут производить простой эффект — это заклинания, которые тот или иной Planeswalker использует особенно часто. На иллюстрациях этих карт показано, как Planeswalker применяет заклинание. В каждой колоде будет четыре такие карты.

Четыре экземпляра соответствующей обычной двойной земли

В «Клятве Стражей» и «Тенях над Иннистрадом» был представлен цикл из десяти двойных земель, выходящих на поле битвы повернутыми. Мы собираемся держать этот цикл в стандартном формате, чтобы у стесненных в средствах игроков всегда был доступ к таким землям. В колоды Planeswalker-ов мы планируем класть выходящие на поле битвы повернутыми земли в цветах каждой колоды. На этих землях будут новые иллюстрации, связанные с миром блока. В каждой колоде будет четыре такие карты.

Таким образом, в каждой колоде Planeswalker-а из 60 карт будет четыре уникальных карты в десяти экземплярах (одна раритетная, две редких, три необычных и четыре обычных). На четырнадцати картах будут новые иллюстрации (десять вышеперечисленных и четыре экземпляра двойной земли). Все остальные карты будут из большого выпуска, если колода Planeswalker-а входит в большой выпуск, или из всего блока, если колода входит в маленький выпуск. Иллюстрации на этих картах будут такими же, как на картах в блоке.

Колоды Planeswalker-ов впервые появятся в выпуске «Каладеш» — осеннем выпуске этого года. Они заменят начальные наборы. Я уже видел первые две колоды и считаю, что начинающим игрокам здорово повезло.

И последнее, прежде чем продолжить. Все изложенное выше — наше текущее видение того, как делать новые карты для этого продукта. По мере получения отзывов об игре колодами Planeswalker-ов оно может измениться.

Но погодите, это еще не все!

В «Каладеше» будет еще одно изменение, о котором я хотел бы упомянуть. Мы обновляем наборы Fat Pack, и сейчас я расскажу вам, каким именно образом. Во-первых, мы решили поменять название. Из названия «Fat Pack» нельзя было понять, что это такое, так что мы решили изменить его на «[название выпуска] Bundle». Таким образом, вместе с осенним выпуском вас ждет набор «Kaladesh Bundle». Его рекомендованная цена составит 42,99$.

Вот, что вас ждет в этом наборе:

Коробка

Все наборы будут продаваться в декоративных многоразовых коробках. Коробка будет украшена главной иллюстрацией выпуска.

80 карт базовых земель

В набор входит по 16 базовых земель каждого типа из соответствующего блока.

Десять бустеров

В набор входит 10 бустеров выпуска этого набора.

Руководство игрока

В набор входит руководство игрока по выпуску этого набора.

Счетчик жизней Spindown

В набор входит счетчик жизней Spindown, тематически связанный с выпуском этого набора. В каждом наборе будет только один счетчик жизней, но всего для каждого выпуска будет изготовлено пять различных версий.

Памятка с правилами игры

Набор не предназначен для начинающих игроков, но мы знаем, что многие из них все равно захотят его купить. Памятка с правилами игры поможет им, а заодно расскажет об игре Magic Duels, где они смогут учиться играть в обучающем разделе.

Первый из наборов выйдет для выпуска «Каладеш» этой осенью.

Делать новые продукты, сохраняя старые

Сегодня я хотел рассказать вам о колодах Planeswalker-ов (и новых наборах) и объяснить, почему мы собрали их так, а не иначе. Я с интересом выслушаю ваши мнения о новой продукции и этой статье. Пишите мне по электронной почте или обращайтесь через социальные сети (Twitter, Tumblr, Google+ и Instagram).

Читайте эту колонку на следующей неделе, когда я расскажу вам, как мы покорили вечные форматы.

А пока — можете познакомить своих друзей с игрой и дать им испробовать нашу новую систему.