Сегодня я расскажу о новинке, которая выйдет вместе с «Расцветом Зендикара» — это новый вид бустеров. Как следует из заголовка, это так называемые «бустеры выпуска», и сегодня я расскажу о них во всех подробностях.

Маленькое уточнение перед тем, как углубляться в детали. Это новый элемент, который будет добавлен в игру. Он не заменяет ничего из того, что уже есть в игре, и текущие продукты останутся прежними. Если вам нравится все как есть, можете просто не обращать внимания на эти новые бустеры.

Итак, что же такое бустер выпуска?

В последние годы отдел дизайна и разработки радикально сменил стратегию — теперь мы стремимся адаптировать наши продукты под целевую аудиторию вместо того, чтобы заставлять ее адаптироваться под то, что мы выпускаем. Соответственно, для этого требуется понять, что за люди покупают нашу игру и что они хотят в ней видеть, и затем выпустить продукты, отвечающие потребностям нашей аудитории.

Для примера возьмем бустер Magic. На протяжении десятилетий бустер существовал в единственной вариации, и это был единственный способ играть картами нового выпуска. Вне зависимости от того, что вы за игрок и что именно привлекает вас в игре, для игры с новым выпуском вы должны были приобретать те же самые бустеры, что и все прочие игроки — других просто не было. (Сейчас эти бустеры называются «драфт-бустеры».) Проблема такого подхода заключается в том, что любое ограничение для одной конкретной группы игроков автоматически распространяется на всех. Так, драфт является очень важной составляющей Magic. Множество решений о компоновке бустеров обусловлено тем, как это может отразиться на драфте. И выходит, что вне зависимости от того, играли вы драфты или нет, вы становились своего рода заложником этих решений — хотя конкретно вы могли предпочесть, чтобы бустеры составлялись с учетом иных соображений. Несколько лет назад мы задались вопросом: «А можем ли мы выпускать другие бустеры, которые выглядели бы привлекательнее для игроков, не столь увлеченных драфтом?»

Так появились тематические бустеры. Тематические бустеры были посвящены определенной теме и обычно ограничены одним цветом; так игроки получали больше карт, которые могли сразу усилить их любимые колоды. Также они были так или иначе связаны с сюжетной линией выпуска, что могло заинтересовать игроков, увлекающихся историей мира Magic.

Затем были выпущены коллекционные бустеры. В рамках проекта «Веселье с бустерами» (загляните сюда, если вы не в курсе, что это такое) мы добавили множество новых карт именно для коллекционеров, и мы придумали новые специальные бустеры, чтобы увлеченным коллекционерам было легче раздобыть эти редкие карты.

Теперь у нас было уже три вида бустеров, и мы сочли нашу задачу решенной, но тут мы обратили внимание на интересную статистику. Выяснилось, что значительно больше половины всех вскрытых бустеров так и не использовалось для игры в форматах с колодами из бустеров (то есть, в силедах и драфтах). Это означает, что большинство игроков, открывавших специально оптимизированные для игры в силедах и драфтах бустеры, не собиралось играть в этих форматах. Мы увидели в этом хорошую возможность. Что если мы выпустим новые бустеры, составленные так, чтобы игрокам было максимально интересно именно открывать их? Можно ли сделать сам процесс вскрытия бустера более захватывающим? В конце концов, именно это и делает большинство игроков. Давайте сделаем для них именно такие бустеры.

Вот это и есть те самые бустеры выпуска.

Как сделать процесс вскрытия бустера еще интереснее?

Это непростой вопрос, на который нам предстояло найти ответ. Кстати, я вовсе не хочу сказать, что сейчас вскрывать обычные драфт-бустеры неинтересно. Вовсе нет; это интересно. Просто эти бустеры не оптимизированы именно для процесса вскрытия.

Так вот, нам нужно было постоянно держать в голове, что этот новый бустер — не драфт-бустер. Мы могли свободно выйти за рамки правил, продиктованных особенностями игры в форматах с колодами из бустеров (драфт и силед). Например, не обязательно было класть в этот бустер ровно пятнадцать карт. Аналогично, не нужно было соблюдать и определенное соотношение между обычными, необычными и редкими или раритетными картами. Мы также могли свободно экспериментировать с включением в бустер карт, не являющихся элементами игры. В общем, мы могли скомпоновать этот бустер как угодно (разумеется, из карт соответствующего выпуска).

Чтобы понять, как сделать процесс вскрытия бустера более захватывающим и интересным, мы внимательнее присмотрелись к обычному драфт-бустеру. Итак, что самое интересное при вскрытии драфт-бустера? Конечно, всегда интересно взглянуть на новые карты — но это верно в отношении любого бустера, содержащего новые карты. Очевидный ответ: посмотреть, какая вам досталась редкая или раритетная карта, или есть ли в бустере конкретная обычная или необычная карта, которая нужна вам в колоду. Тем не менее, именно редкий слот в бустере представляет для игроков наибольший интерес. Мы задались вопросом — можно ли сделать так, чтобы таких захватывающих моментов в процессе вскрытия бустера было несколько? Кроме того, мы проанализировали историю Magic, чтобы понять, что мы уже делали в прошлом, чтобы вскрывать бустеры было еще интереснее.

После множества экспериментов у нас получился бустер, включающий четырнадцать объектов, двенадцать из которых — карты Magic (в обычном драфт-бустере шестнадцать карт, пятнадцать из которых — карты Magic).

Нашей задачей было создать бустер, процесс вскрытия которого напоминал бы целое приключение. В отличие от единственного момента ожидания (редкий слот в драфт-бустере) в процессе вскрытия нового бустера таких моментов будет несколько. Чтобы добиться этого эффекта, мы разбили бустер на четыре раздела, которые называются главами (Приветствие, Фейерверки, Кульминация и Эпилог). Каждая глава содержит определенное количество карт (слоты).

Сейчас я покажу вам бустер выпуска, разбирая его слот за слотом, чтобы дать представление о том, как будет выглядеть вскрытие такого бустера. Также я расскажу, какие карты могут находиться в каждом из слотов.

Итак, начинаем мы с приветственного раздела, который включает восемь слотов. Именно с него вы начнете ознакомление с бустером.

Слот 1 — карта-иллюстрация

В «Горизонтах Модерна» мы впервые выпустили карты-иллюстрации. Это были карты с полноразмерной иллюстрацией на лицевой стороне и информацией о карте на обратной стороне. Они не могут использоваться для игры в Magic, но представляют коллекционную ценность.

В свое время они пользовались большой популярностью среди многих игроков (любители иллюстраций, поклонники сюжета, коллекционеры и т. п.), так что мы решили их вернуть. В бустерах выпуска «Расцвет Зендикара» будет 81 карта-иллюстрация (в «Горизонтах Модерна» их было всего 54). Как я уже говорил, мы хотели, чтобы каждый слот представлял для игроков потенциальный интерес, и для этого мы использовали карты-иллюстрации. В пяти процентах случаев вместо обычной карты-иллюстрации будет попадаться иллюстрация с тисненой золотом подписью художника. Соответственно, каждая карта-иллюстрация существует как в обычной, так и подписанной версии. Своей популярностью и увлекательностью Magic не в последнюю очередь обязана художественному оформлению, так что это будет отличной возможностью отдать должное нашим замечательным художникам. Кроме того, такие карты — еще один предмет коллекционирования (а история показывает, что многие наши игроки очень увлекаются коллекционированием).

Слот 2 — земля

Приветственная глава призвана создать атмосферу погружения, и второй слот содержит карту земли — ведь именно земли нагляднее всего изображают мир Magic. По умолчанию в этом слоте будут базовые земли, но в зависимости от конкретного выпуска возможны изменения. В «Расцвете Зендикара» будут базовые земли с полноформатными иллюстрациями, поэтому в этот бустер выпуска мы решили включить именно их. В 15% случаев земля в этом слоте будет фольгированной. Наличие в этом слоте фольгированной земли не влияет на возможность получить в этом же бустере вторую фольгированную карту. (Подробнее о фольгированных картах чуть позже.)

Слоты 3, 4, 5, 6, 7 и 8 — взаимосвязанные обычные и необычные карты

Следующие шесть слотов содержат обычные и необычные карты. В драфт-бустерах соотношение обычных и необычных карт строго выдержано, чтобы обеспечить требуемую для драфтов и силедов вероятность встретить определенную карту в случайно выбранном бустере. Также карты в драфт-бустере сбалансированы по цветам. В случае бустера выпуска все это не играет никакой роли. Итак, что мы сделали. С помощью обычных и необычных карт мы демонстрируем какой-то из интересных аспектов выпуска. Эти шесть слотов в каждом бустере выпуска сгруппированы таким образом, что каждая карта так или иначе связана с соседней с ней картой той же редкости. Например, это могут быть существа одного типа, или же эти карты могут хорошо взаимодействовать в игре, или они как-то связаны по сюжету. Мы экспериментировали с самыми разными взаимосвязями. Кстати, при открытии карт в этих слотах также интересно, какие связи между ними вы сможете увидеть.

И еще два момента касательно этих слотов. Во-первых, только в этих слотах бустера гарантированно присутствуют обычные и необычные карты. (При этом также есть вероятность получить обычные и необычные карты и в других слотах.) В обычном драфт-бустере вы получаете десять обычных карт и три необычные. Согласно нашим исследованиям, для большинства игроков при открытии бустеров очень быстро наступает момент, когда обычные карты перестают иметь для них какое-либо значение (со временем и необычные карты также становятся им неинтересны). В бустере выпуска в целом меньше обычных и необычных карт, чем в драфт-бустере, но мы полагаем, что так будет лучше для игроков — момент пресыщения обычными и необычными картами наступит позже, а за счет этого мы смогли включить в бустер другие карты, потенциально представляющие значительно больший интерес.

Во-вторых, в каждом бустере выпуска в этих шести слотах гарантированно будет как минимум одна необычная карта, но с определенной вероятностью и вместо каждой из обычных карт может оказаться необычная. Это означает, что в этих шести слотах вам может попасться от пяти обычных и одной необычной карты до шести необычных карт. Вот конкретные вероятности:

Пять обычных и одна необычная карта — 35% случаев.

Четыре обычные и две необычные карты — 40% случаев.

Три обычные и три необычные карты — 12,5% случаев.

Две обычные и четыре необычные карты — 7% случаев.

Одна обычная и пять необычных карт — 3,5% случаев.

Шесть необычных карт — 2% случаев.

Слот 9 — привлечение внимания

Теперь мы переходим к первому слоту главы «Фейерверки». Задача этой главы — завладеть вниманием игрока, показав ему нечто яркое и неординарное. Вы никогда не знаете наперед, что вам попадется в этих слотах. В 9-м слоте всегда будет визуально интересная карта. От выпуска к выпуску тип карты в этом слоте будет варьироваться. В бустерах выпуска «Расцвет Зендикара» это будет обычная или необычная карта с уникальной рамкой, либо же карта, являющаяся интересным элементом выпуска, о котором мы пока еще не рассказывали.

Слоты 10 и 11 — джокеры

В этих двух слотах могут оказаться практически любые карты — от обычных до раритетных. Есть вероятность получить в этих слотах редкие и раритетные карты с уникальными рамками. (Обычные и необычные карты с уникальными рамками располагаются в предыдущем слоте.) Обратите внимание, что эти слоты не пересекаются со слотом редкой карты, так что любые редкие и раритетные карты, которые могут оказаться в этих слотах, пойдут в дополнение к гарантированной редкой или раритетной карте бустера. Редкость карт в каждом из этих двух слотов независима, так что потенциально вы можете получить в них две редких карты. Вот конкретные вероятности: (обратите внимание, что под «редкой» картой здесь подразумевается редкая или раритетная карта)

Две обычные карты — 49% случаев.

Обычная и необычная карта — 24,5% случаев.

Обычная и редкая карта — 17,5% случаев.

Две необычные карты — 3,1% случаев.

Необычная и редкая карта — 4,3% случаев.

Две редкие карты — 1,6% случаев.

Это означает, что с вероятностью 23,4% (почти в четверти случаев) вы вскроете в бустере выпуска дополнительную редкую или раритетную карту, и это только в слотах джокеров. У вас будет и другая возможность получить дополнительную редкую карту.

Слот 12 — редкая или раритетная карта

Вот теперь мы переходим к главе «Кульминация» В ней вы гарантированно получаете что-то ценное. Первый слот в этой главе — слот редкой или раритетной карты. Это самое «вкусное» в драфт-бустерах, и, естественно, мы не могли отказаться от этого. Этот слот полностью аналогичен слоту редкой/раритетной карты в драфт-бустерах, с которыми вы давно и хорошо знакомы.

Кстати, начиная с «Рассвета Зендикара», вероятность появления раритетных карт повысится. Раньше из 8 редких карт одна была раритетной. Начиная с «Рассвета Зендикара», вероятность появления раритетной карты станет 1 к 7,4. Это изменение также затронет и драфт-бустеры.

Слот 13 — фольгированная карта

Многие игроки обожают фольгированные карты, и мы решили отвести один слот в каждом бустере под гарантированную фольгированную карту. Карта в этом слоте может быть любой редкости, так что это еще один шанс получить дополнительную редкую или раритетную карту.

Слот 14 — фишка или рекламная карта

Эти карты аналогичны фишкам или рекламным картам, вкладываемым в драфт-бустеры.

Но и здесь мы приготовили для вас сюрприз. В 25% случаев вместо фишки или рекламной карты вы сможете получить карту из Списка. Что такое Список? Один из самых интересных моментов в Magic — это история игры, так что мы решили использовать прием из «Спирали Времени» и Mystery Booster. Мы отобрали 300 интересных карт из прошлого Magic. Как и в случае с Mystery Booster, они будут напечатаны в том самом виде, в каком появились изначально (включая иллюстрацию, рамку и символ выпуска), но в левом нижнем углу таких карт будет располагаться миниатюрный символ Planeswalker’а.

В Список входят обычные, необычные, редкие и раритетные карты с соответствующей относительной частотой появления. Присутствие карты в Списке само по себе не делает ее легальной в стандартном формате. Эти карты можно будет использовать в форматах, в которых они уже легальны. В Список войдут карты из всей истории Magic, насчитывающей уже 27 лет. От выпуска к выпуску Список будет незначительно варьироваться — в нем будут появляться карты, так или иначе сочетающиеся с последним выпуском, но по большей части он останется неизменным, так что вы все будете иметь представление о том, какие карты входят в Список.

Вот пример трех карт из Списка, которые можно будет получить в бустерах выпуска «Рассвет Зендикара».

Как видите, в Списке будут представлены популярные в прошлом механики, интересные творческие идеи и просто очень сильные карты прошлых лет. Таким образом, в бустере выпуска вы сможете получить самые разные карты Magic.

Практические моменты

Теперь, когда я рассказал вам о том, что такое бустер выпуска и какие карты вы сможете в нем найти, перейдем к практическим вопросам.

Во-первых, сразу скажу, что бустеры выпуска будут стоить чуть дороже привычных драфт-бустеров (ориентировочно примерно на 1 доллар; конкретные цифры могут варьироваться в зависимости от региона), но поскольку у вас будет возможность получить в каждом бустере больше редких карт (в бустере выпуска вы можете вскрыть вплоть до четырех редких или раритетных карт в слотах джокеров, редком слоте и слоте фольгированной карты, и это даже без учета карт из Списка), мы полагаем, что вы получите примерно то же количество редких и раритетных карт на каждый потраченный доллар, что и при покупке драфт-бустеров.

Коробка бустеров выпуска будет содержать 30 бустеров вместо 36.

Бустеры выпусков внешне будут совершенно не похожи на драфт-бустеры, так что вы с легкостью различите их. Вот как будет выглядеть бустер выпуска «Расцвет Зендикара».

Изначально бустеры выпусков будут выходить только на английском и японском языках, но со временем мы планируем выпускать их и на других языках.

Если вы еще не определились, нравится ли вам идея с бустерами выпуска, и вы хотите сначала посмотреть, что это такое, сходите на пререлиз «Расцвета Зендикара». За участие в пререлизе каждый игрок получит бустер выпуска (пока они имеются в наличии).

И еще один важный момент, на который я особенно хочу обратить ваше внимание: бустеры выпуска «Расцвет Зендикара» — это своего рода «проба пера». Мы пробуем множество идей, которые, как нам кажется, должны понравиться игрокам, но все они должны пройти испытание практикой и временем. Нам очень нужны ваши отзывы и комментарии. Мы готовы вносить изменения и адаптировать свои продукты с учетом ваших мнений. Мы также готовы искать новые пути и подходы к тому, чтобы сделать бустеры выпуска наилучшим выбором для игроков, которые не собираются использовать свои бустеры для игры в драфтах и силедах. Мы понимаем, что дизайн бустеров выпуска должен претерпеть еще множество изменений, чтобы достичь уровня драфт-бустеров, так что это только начало. Мы поставили себе цель сделать так, чтобы игрокам было максимально интересно вскрывать бустеры. Помогите нам достичь ее.

И еще кое-что...

Раз уж мы показали вам сам бустер выпуска, можно показать и упаковку. Итак, упаковка бустеров «Расцвета Зендикара» будет выглядеть так. Да, это означает, что в этом выпуске вы снова встретитесь с Джейсом, Ниссой и Нахири.

Вот и все!

Итак, на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилась наша задумка с бустерами выпуска, и вы захотите сами ознакомиться с ними, когда в сентябре выйдет «Расцвет Зендикара». Если у вас есть идеи насчет бустера выпуска, будет здорово, если вы расскажете мне о них. Вы можете связаться со мной по электронной почте или в соцсетях (Twitter, Tumblr, Instagram и TikTok) и поделиться своими мыслями.

А пока до встречи на следующей неделе — у нас в планах предварительный обзор Double Masters.

А пока — пусть процесс вскрытия бустеров Magic доставляет вам не меньше удовольствия, чем сама игра.