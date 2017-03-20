Два года назад я написал серию из пяти статей о философии каждого цвета с диаграммы цветов (белый, синий, черный, красный и зеленый). Диаграмма цветов — очень важная для Magic штука, ведь именно она лежит в основе и механики, и сюжета игры.

Потом, в прошлом ноябре, я написал статью, в которой рассказывал о пяти враждебных парах цветов. У каждого цвета есть два союзника и два врага, и в этой статье я объяснил, почему у цветов возникают конфликты, и как эти конфликты связаны друг с другом. Сегодня я хочу взглянуть на пять других пар цветов: союзные пары. Я расскажу вам, почему цвета-союзники ладят друг с другом, а заодно мы посмотрим на их разногласия.

Но прежде чем мы приступим, позвольте мне вкратце напомнить, в чем заключается философия каждого цвета (это выдержки из статей, о которых я упоминал выше).

Белый

Белый цвет стремится к миру.

Белый цвет смотрит вокруг и видит мир, полный страданий. Каждый день простые люди борются за выживание, несмотря на то, что у мира есть ресурсы, чтобы помочь им. Ресурсов достаточно для того, чтобы каждый получил столько, сколько ему нужно (а не столько, сколько он хочет). Страдания — это всего лишь результат прихотей тех, кто ставит личное благо превыше всего.

Белый цвет хочет создать мир, где не будет ненужных страданий, где жизнь каждого будет так хороша, насколько это возможно. Ключ к этому — показать всем, как важно действовать в интересах всего общества, даже если эти действия не пойдут на пользу отдельному индивидууму.

Слабое место этого плана состоит в том, что он может сработать, только если каждый будет готов идти к единой цели. Как только хоть кто-то поставит под сомнение его ценности и станет думать о своих желаниях, все развалится. А значит, белому предстоит изрядно потрудиться, чтобы общество осознало, какой обладает силой, и смогло удерживать перед взглядом большую картину.

Белый цвет стремится как можно шире распространить свои мотивы, чтобы их осознали все, кто только может. Но белый понимает, что для достижения великой цели некоторых придется вести по пути к ней, не позволяя блуждать самостоятельно.

Синий

Синий цвет стремится к совершенству.

Синий цвет считает, что каждый из нас рождается чистым листом с потенциалом стать кем и чем угодно. Таким образом, смысл всей жизни — понять, чего вы можете добиться с подходящим образованием, опытом и инструментами. Это не цель с конечной точкой, наоборот — этот процесс продолжается всю жизнь. Всегда будут те области, где вы можете чему-то научиться, измениться или приспособиться. Дорога жизни — путь через постоянные открытия, и каждое из них может помочь вам стать еще немного лучше.

Для того, чтобы индивидуумы этим занимались, они должны жить в обществе, принимающем и поощряющем такой образ жизни. Самое важное — возможность учиться. Необходимы места, где каждый сможет постигать неизведанное путем проб и ошибок. Доступ к самым передовым инструментам должен стать неотъемлемым правом каждого гражданина.

Кроме того, такой образ жизни требует определенного склада характера. Вы должны быть открыты возможностям, но не слишком поспешны в делах. Синий цвет понимает, что существует множество сил, способных сбить с пути, и некоторые из них действуют изнутри. Время — ценнейший ресурс, ведь лишь потратив время, индивидуум может получить что-то, что позволит стать лучше. Это значит, что при принятии решений необходимо быть скрупулезным и расчетливым. Лучше продумать все варианты и сделать правильный выбор, чем бросаться вперед, сломя голову.

Синий цвет точен и методичен. Когда кто-то ставит перед собой цель стать лучшим, насколько это возможно, у него не остается права на ошибку. Если, конечно, эти ошибки не проходят в контролируемой среде лаборатории.

Но синий цвет стремится не только к личному совершенству, но и к совершенству мира вокруг себя. Отчасти это вызвано желанием обеспечить бесперебойный доступ к необходимым ресурсам, отчасти — мнением, что для полного раскрытия собственного потенциала лучше жить в раскрывшем свой потенциал мире. Именно поэтому синий цвет больше других интересуется технологиями и всегда старается заполучить самые лучшие и новейшие версии тех устройств, которыми пользуется.

Черный

Черный цвет стремится к могуществу.

Черный цвет смотрит на другие цвета и понимает, что каждый из них видит мир таким, каким желает видеть. Черный — единственный реалист: этот цвет видит мир таким, какой он есть на самом деле. Индивидуум в этом мире может получить все, что угодно, если у него хватит могущества завладеть этим и сохранить. Таким образом могущество становится самым важным ресурсом: одно оно может гарантировать вам возможность управлять собственной жизнью и, как следствие, сделать вас счастливым.

Очень важно понимать, что это не черный цвет сделал мир алчным. Мир был алчным испокон веков — черный просто понял, как процветать в таком мире. У черного цвета есть два больших преимущества. Первое: он как никто другой понимает, как работает система, и принимает это. И второе: черный не признает никаких ограничений, усложняющих путь к триумфу.

Философия черного очень проста: никто не позаботится о ваших интересах лучше вас самих. Таким образом, если каждый будет заботиться о собственных интересах, то получится система, где интересы каждого окружены заботой. К тому же, черный каждому дает возможность добиться успеха. Значит ли это, что добиться успеха сможет каждый? Конечно, нет, но опять же, это не вина черного цвета. Просто так устроен мир.

Слабые терпят неудачу. Поэтому-то они и являются слабыми. Если попытаться помочь им, то этим вы только отсрочите неизбежное, к тому же рискуя потерпеть неудачу вместе с ними. Для черного в этом нет ничего личного. Просто каждый делает все необходимое, чтобы обрести успех. Если на это не способны другие — что ж, тогда они заслуживают своей участи. Другие цвета считают черный бессердечным, но сам он понимает, что это чистая практичность.

Всегда будут те, кто страдает. И это, опять же, не вина черного цвета. Это неизбежность жизни. Просто черный — единственный цвет, до конца принимающий истину и действующий соответственно.

Красный

Красный цвет стремится к свободе.

Все слишком переживают из-за поисков смысла жизни. Все — кроме красного цвета. Он уже знает ответ. Каждому из нас сердце подсказывает, что делать. Надо лишь научиться слушать его и поступать по его велению. Никакой загадки тут нет. Мы постоянно охвачены самыми разными чувствами, готовыми направить нас на верный путь. Просто все другие цвета не слушают их зов.

Жизнь — это приключение, и каждый должен самостоятельно его пережить. Ключ к этому — принять свои эмоции и позволить им вести вас. Если вы счастливы — смейтесь. Если вы грустите — плачьте. Если вы сердитесь — ударьте что-нибудь. Боитесь — убегайте. Слушайте свой внутренний голос, и вы сможете испытать все, что предлагает вам жизнь.

Слишком многих терзают сомнения о принятых в жизни решениях. Но только не красных. Красный живет, ловя момент, он действует спонтанно и смело шагает навстречу каждому новому приключению. Красный знает, что на смертном одре оглянется на жизнь, полную событий, и не пожалеет ни о чем. Это все, к чему он стремится — возможность прожить жизнь, делая, что должно.

Это не означает, что красный — цвет одиночек. На самом деле, совсем наоборот. Отношения — это естественная часть жизни. Красному хорошо знакомы и страсть, и верность, и товарищество, и вожделение. Когда красный с кем-то сходится, эту связь уже не разорвать. Красный будет рядом с другом или близким человеком, когда он нужен. Конечно, за исключением тех случаев, когда жизнь надолго занесла его в какие-то дальние края. Но когда он вернется, он непременно будет рядом!

Для чужаков красный может показаться немного сумбурным, но это лишь потому, что они не могут заглянуть в его сердце. Не могут прочувствовать те эмоции, что движут ими. Чтобы прожить жизнь на полную, нужны упорство и целеустремленность, но красный не страшится трудностей.

Зеленый

Зеленый стремится к принятию.

Другие цвета ищут способы изменить мир, чтобы сделать его лучше. Зеленый — единственный цвет, который не хочет ничего исправлять, поскольку считает, что все и так правильно. Естественный порядок вещей — феномен необычайной красоты, и в нем уже есть ответы на все вопросы. Главное — научиться спокойному созерцанию и осознанию того, что перед вашими глазами.

Каждый еще с рождения обретает необходимый в жизни потенциал. Секрет счастливой жизни — распознать уготованную тебе роль и принять ее с радостью и благодарностью. Делай то, что тебе предназначено делать. Мир — очень сложная система, в которой каждый должен быть на своем месте. Чтобы понять свое место, не нужно строить догадки. Наша судьба записана в каждом из нас, она — в наших генах. Надо только заглянуть внутрь себя.

Кроме того, каждый должен понять, как он вписывается в большую картину. Природа — это прекрасная система. Важная часть жизни — определить, какую роль вы в ней играете, и как эта роль вливается в великую живую сеть. Вы не один. Вы — часть сложного механизма с мириадами взаимных связей.

Самая большая сложность в том, что в жизни происходит столько всего, что легко потеряться, стараясь за этим уследить. Слишком многие ныряют с головой в мелкие детали, даже не пытаясь сделать шаг назад и взглянуть на картину в целом. Зеленый искренне верит, что другие цвета просто не утруждают себя стараниями по достоинству оценить то, что имеют.

Точки соприкосновения

На рубашке любой карты Magic (ну хорошо, почти любой карты Magic — большое спасибо, двухсторонние карты) есть пятицветный символ — круг цветов.

Союзники цвета — это цвета рядом с ним на круге, а враги — два цвета напротив. Статья «Цвета конфликта» рассказывала о пяти конфликтах, а сегодня мы поговорим о пяти союзах.

Важность сдерживания (белый и синий)

Чтобы понять суть союза двух цветов мы начинаем с того, что смотрим на их общего врага. Для белого и синего это красный. Красный — это импульсивность, это следование зову своего сердца и своих инстинктов. Красный непредсказуем и спонтанен. Этот цвет заботится о краткосрочной выгоде, а о долгосрочных перспективах предпочитает думать тогда, когда они тоже становятся краткосрочными.

Белый и синий цвета считают такой подход опасным. Для белого, который заботится о благополучии всего общества в целом, такое поведение свидетельствует о себялюбии, которое подрывает побуждающий людей действовать в интересах коллектива общественный договор. Для стремящегося к вершинам саморазвития синего такое поведение — это неразумные решения, не дающие в полной мере реализовать собственный потенциал.

Таким образом, союз синего и белого направлен на сдерживание. Эти цвета предпочитают не спешить и как следует продумать действия. Для белого это означает концентрацию на планировании, организации и стратегии. Чтобы действовать в интересах общества, нужно думать на несколько шагов вперед и следить за правильным использованием имеющихся в распоряжении инструментов. Для синего это означает концентрацию на изучении, оценке и предсказаниях. Чтобы найти наилучший путь к оптимизации, необходимо действовать медленно и методично и следить за тем, чтобы должным образом анализировать каждый элемент, прежде чем принимать решение.

Когда белый и синий объединяются, они фокусируются на выработке плана, имеющего максимальные шансы на успех в долгосрочной перспективе. Они выясняют, какова их конечная цель, а затем приступают к обратному планированию, определяя, какие действия нужно предпринять, чтобы достичь каждого предыдущего шага. Это делает бело-синий союз очень медленным, внимательным к действиям противника и крайне сконцентрированным на деталях, но если вовремя не помешать его планам, то он становится неудержимым.

Чтобы понять, в чем белый и синий расходятся друг с другом, надо взглянуть на их оставшихся союзников. Второй союзник белого — зеленый, второй союзник синего — черный. Это означает, что их основное расхождение — свобода воли против предопределения. Синий считает, что у людей есть и возможность, и стремление управлять своей жизнью. Белый полагает, что каждый должен исполнять уготованную ему роль во имя лучшего общества. Синий думает, что решения, которые принимает индивидуум, должны служить раскрытию его собственного потенциала, а белый — что они должны поддерживать благосостояние коллектива.

Важность выбора (синий и черный)

Общий враг синего и черного — зеленый. Зеленый с готовностью принимает мир таким, какой он есть, и считает, что каждый должен играть свою роль в большой экосистеме. Этот цвет убежден, что своя сущность и свое место для каждого предопределены с рождения. Вам не дано это решать — за вас все уже решено в момент появления на свет.

Синему и черному претит мысль о невозможности индивидуума заявить о своей сущности и своем предназначении. Для нацеленного на полное раскрытие своего потенциала синего заявление о том, что люди не могут сами решать, кем им стать, встает на пути стремления к абсолютному совершенству. Для стремящегося всюду распространить свое влияние черного этот принцип направляет людей по очень узкому пути и встает на пути стремления к абсолютному могуществу.

Таким образом, союз синего и черного основывается на свободе выбора. Он стремится дать каждому возможность решать, кто они и чем занимаются. Для синего это означает концентрацию на сложных решениях, приспосабливаемости и переменах. Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, в вашем распоряжении должно быть множество вариантов — и возможность поменять все на полпути, если что-то не получается. Для черного это означает сосредоточение на побуждениях, на возможностях и на безжалостности. Чтобы получить бразды власти в свои руки, у вас должна быть возможность выбирать свой путь, какие бы препятствия на нем ни стояли.

Когда синий и черный объединяются, они вырабатывают план, одновременно и оставляющий им широкую свободу действий, и весьма спутано описывающий, что они, собственно, собираются делать. Они стремятся победить так, чтобы соперник не понял, как у них это получилось. Ключ к успеху такого плана — готовность сделать для победы все, что потребуется, и приспособиться к любой ситуации. Из-за этого действия синего и черного сложнее предсказать, но при этом различные аспекты их планов с большой вероятностью могут пойти совсем не так, как задумывалось.

Второй союзник синего — белый, второй союзник черного — красный. Таким образом, природа их конфликта — столкновение свободы и безопасности. Черный полагает, что у людей есть право делать все, что им угодно, и отрицает любые ограничения свободы и возможностей (за исключением установленных самостоятельно). Синий считает, что если хаос оставить без контроля, то он в конце концов становится угрозой для собственного самосовершенствования, поэтому для развития всего общества доставляющих проблемы индивидуумов следует держать в узде. Черный считает, что страдание слабых — допустимая цена за процветание сильных. Синий же полагает, что одна из обязанностей общества — обеспечить безопасность его членам, чтобы каждый мог заниматься саморазвитием, не опасаясь угрозы извне.

Важность индивидуализма (черный и красный)

Общий враг черного и красного цветов — белый. Белый ставит во главе всего нужды общества. Этот цвет считает, что каждый индивидуум должен принимать решения, основываясь не на том, что пойдет на пользу для него, а на том, что пойдет на пользу сообществу, — даже если в итоге ему самому это пойдет во вред.

Черному и красному претит сама мысль о том, чтобы заставлять кого-то принимать безоговорочно вредоносные для себя решения. Черный, стремящийся к могуществу любой ценой, считает такие решения препятствием на пути к цели. Красный, потакающий своим порывам, не считает нужным в своих желаниях оглядываться на других.

Таким образом, союз черного и красного основывается на индивидуализме. Для него главное — личные решения каждого человека. Для черного это означает концентрацию на таких вещах, как личные заслуги, инициатива и самоуважение. Чтобы должным образом мотивировать людей, вы должны иметь возможность награждать тех, кто этого достоин. Для красного это означает концентрацию на страсти, энтузиазме и мотивации. Чтобы следовать зову своего сердца, людям нужна свобода действовать, откликаясь на свои порывы.

Когда черный и красный объединяются, они сосредотачиваются на устранении каких-либо ограничений. Они импульсивны и жестоки: на пути к своей цели они не остановятся ни перед чем. Союз этих двух цветов — равновесие угроз и ответов на угрозы соперника. Это крайне опасный альянс, но он может оказаться уязвимым перед хорошо замаскированной атакой.

Второй союзник черного — синий, второй союзник красного — зеленый. Таким образом, природа их конфликта — столкновение природы и развития. Черный считает, что каждый способен выковать свою собственную судьбу, и безжалостный мир полон возможностей, ухватившись за которые, можно добиться чего угодно. Красным цветом движут внутренние устремления, и он полагает, что каждого из нас ведет вперед то, с чем он родился, а не то, что приобрел в жизни. Черный полагает, что любой может стать тем, кем выбрал сделаться. Красный же уверен, что человек — это сумма его порывов и стремлений, и он должен принять то, кем является.

Важность интуиции (красный и зеленый)

Общий враг красного и зеленого цветов — синий. Синий цвет стремится при помощи интеллекта собрать как можно больше данных, чтобы полностью раскрыть собственный потенциал. Поскольку синий всегда старается принимать правильные решения, он действует медленно и методично, полагаясь на свой разум в оценке каждого шага. Такой образ мыслей делает этот цвет холодным и расчетливым, воздерживающимся от любых внутренних импульсов, способных заставить свернуть с пути.

Красному и зеленому претит мысль о том, что люди не должны поддаваться своим порывам, что правильный образ жизни — такой, в котором ты не слышишь свой внутренний голос. Для вслушивающегося в свои эмоции красного такой отказ от области чувственного непродуктивен и даже оскорбителен. Для принимающего свою природу зеленого сама идея того, что инстинкты ничего не стоят, отвратительна и идет вразрез со всеми его ценностями.

Таким образом, союз красного и зеленого основывается на интуиции. Эти цвета признают, что все живые существа рождаются с присущими им качествами, направляющими их в жизни. Для красного это означает концентрацию на эмоциях, спонтанности и желаниях. Чтобы жить полной жизнью, нужно прислушиваться к себе и своим импульсам. Для зеленого это прежде всего интуиция, сродство и внутренняя связь. Чтобы расти над собой, каждый должен принять то, что дала ему природа, и применять это на благо своего призвания.

Когда красный и зеленый объединяются, они пользуются своей связью с внутренними импульсами и инстинктами, чтобы действовать с непревзойденной скоростью. Обращаясь к своей дикарской стороне, они атакуют с первобытной яростью. Недостаток этого метода состоит в том, что у них нет запасного плана на тот случай, если агрессивный подход почему-то не срабатывает.

Второй союзник красного — черный, второй союзник зеленого — белый. Таким образом, природа их конфликта — столкновение блага для группы и блага для индивидуума. Зеленый верит в то, что вся жизнь связана, что каждое живое существо — часть великой сети. Поэтому зеленый считает крайне важным смотреть на картину в целом и уважать роль каждого ее участника. Красный цвет полагает, что у каждого индивидуума свой путь в жизни, и каждый должен сосредоточиться на своей собственной роли. Другие могут заботиться о своих близких, красный же должен заботиться о самом себе.

Важность ответственности (зеленый и белый)

Общий враг зеленого и белого цветов — черный. Черный цвет стремится искать и использовать возможности, позволяющие влиять на окружающую действительность. Он принимает решения на основании того, какие поступки окажутся полезнее для его целей. Как следствие, черный готов беззастенчиво использовать других, если это поможет ему овладеть желанным могуществом.

Зеленому и белому претит идея того, что кто-то может жертвовать другими ради своих низменных интересов. Для верящего в охватывающую все мироздание сеть жизни зеленого готовность принести в жертву другого грозит естественному ходу вещей. Для стремящегося к благополучию общества белого такой эгоизм побуждает людей действовать опасно и грозит катастрофой.

Таким образом, союз зеленого и белого стремится к ответственности. Каждый должен осознать свое место в большой картине и понимать, как его действия влияют на окружающих. Для зеленого это означает концентрацию на взаимной зависимости, симбиозе и предназначении. Каждое существо исполняет свою роль в сложной экосистеме, и нарушение работы даже одной маленькой детали может привести к катастрофическим результатам. Для белого это означает концентрацию на таких вещах, как общество, благотворительность и высшее благо. Благополучие многих должно быть превыше благополучия одного, иначе основные инстинкты приведут общество к падению.

Когда зеленый и белый объединяются, они используют силу сообщества. Работая вместе, орда бойцов превращается в нечто большее, чем просто сумма своих частей. Достаточно большая армия способна смести любую оборону. Однако у этого подхода есть и недостаток: на сбор сил требуется время, и независимо действующие враги могут успеть обогнать бело-зеленый альянс.

Второй союзник зеленого — красный, второй союзник белого — синий. Таким образом, природа их конфликта — столкновение разума и сердца. Зеленый считает, что каждый рождается на свет с уже предопределенной ролью и средствами, чтобы эту роль исполнить. Следовательно, чтобы добиться успеха, нужно довериться инстинктам. Белый полагает, что истинное предназначение каждого — вносить свой вклад в процветание общества. Для этого следует преодолеть свои внутренние порывы и хорошо подумать, как можно добиться этого наилучшим образом.

Соединение точек

Чтобы глубже понять мотивацию цвета, нужно взглянуть на то, как пересекаются его два альянса.

Белый

Белый — это ответственность и сдерживание. У вас есть роль, которую вы должны исполнить, и для того, чтобы достичь цели, вы должны действовать в рамках структуры и делать то, что необходимо делать на благо всего сообщества. Ключ к достижению мира — через самодисциплину исполнить свой долг.

Синий

Синий — это сдерживание и выбор. Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, нужно внимательно изучить все свои возможности. Для этого к процессу оценки необходимо подойти с самоотдачей и готовностью принять наличие различных вариантов будущего. Ключ к совершенству — готовность приспосабливаться и быть методичным.

Черный

Черный — это выбор и индивидуализм. Чтобы добиться успеха, необходимо понять, что ради достижения целей иногда необходимо идти на крайние меры. Возможность изменить собственную жизнь ограничивается лишь способностью определить, куда нужно направиться, и готовностью сделать все, чтобы попасть туда. Ключ к могуществу — гибкость и эгоизм.

Красный

Красный — это индивидуализм и интуиция. Если хотите быть счастливым, вслушивайтесь в желания своего тела. Успех в жизни — это движение к своим устремлениям. Ключ к свободе — верить в себя и свои чувства.

Зеленый

Зеленый — это интуиция и ответственность. Не нужно искать ответы — все они уже открыты вам. С самого рождения у каждого есть свои способности и своя роль в жизни — нужно лишь определить, какова она, и открыться ей. Ключ к принятию — понимать, кем вы являетесь, и делать все возможное для исполнения своей роли в экосистеме.

Мир и согласие

Итак, вот вам примерно четыре тысячи слов на тему того, почему союзники стали союзниками. Мне нравится диаграмма цветов, так что я с интересом послушаю, что вы скажете о сегодняшней теме и колонке. Пишите мне по электронной почте или свяжитесь через любую из социальных сетей (Twitter, Tumblr, Google+ и Instagram).

До встречи на следующей неделе, когда я оценю по шкале Шторма два блока мира Иннистрад.

А до тех пор желаю вам обрести согласие с окружающими — как обрели согласие цвета.