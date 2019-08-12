Сегодня рассказ пойдет о нашем семейном увлечении. Я и моя жена Лора любим организовывать вечеринки. Мы поговорим о том, как устраивать праздники, и я дам несколько советов, как сделать так, чтобы вечеринка удалась. Вы спросите, какое это имеет отношение к разработке выпусков Magic? Понимание важности тематики. Вот что главное при организации вечеринки и разработке хороших наборов Magic. Итак, сегодняшняя колонка о том, как заставить общую тему работать на вас.

Смыть и повторить

Общее в организации очередной вечеринки и разработке карт нового выпуска Magic — это то, что вы повторяете одни и те же вещи множество раз. На каждую «гулянку» вы приглашаете кучу народа к себе домой. Как-то украшаете дом. Готовите еду. В идеале это должно быть не одно блюдо, а несколько, чтобы каждый человек нашел что-то вкусное для себя на праздничном столе. А еще гости любят развлечения. Нужно устроить какое-то интересное действо, за которым можно наблюдать или принять в нем участие. У нас в основном это решение головоломок или какие-то тематические игры.

При разработке карт Magic мы делаем примерно то же самое. Каждый раз мы используем одни и те же принципы при создании «каркаса» нового выпуска. У вас будет примерно 55% существ, распределенных по пяти цветам. Белые карты будут составлять около 62% существ, зеленые — 59%, черные — 56%, красные — 53%, синие — 50%. В набор также будет включено несколько артефактов в зависимости от выпуска. У вас будут базовые эффекты соответствующих цветов. Синие обычно получают «жесткую отмену» (заклинание, которое отменяет все), а также «мягкую отмену» (заклинание, которое действует некоторое время). У красных обычно в среднем три заклинания прямого урона: одно поражает все, другое — игроков, и еще одно бьет существ (количество иногда меняется, иногда добавляются Planeswalker-ы). У зеленых — обычно эффекты Исполинский Рост, Приживание, эффект тумана и эффект, достающий земли. Это и есть основные принципы, которые мы применяем уже два десятилетия для создания выпусков Magic. Да, мы постоянно что-то настраиваем и улучшаем, но базовая формула в целом остается неизменной.

Вот почему темы настолько важны. Они превращают то, что в основе является очень похожим, в нечто совершенно разное. Для примера вернемся на несколько лет назад, когда у многих наших друзей появились дети. Поскольку мы с Лорой любим устраивать вечеринки, мы вызвались подготовить «вечеринки для будущих матерей» (наши были для мам и пап) для всех наших друзей. Но здесь была одна проблема: наши друзья все друг друга хорошо знали. Все они так или иначе связаны с Wizards of the Coast, поэтому гостей ожидалось очень много.

Для тех, кто никогда не был на подобных праздниках, я поясню, что это такое. Каждый приносит подарок для малыша. Это может быть просто одежда, пеленальные принадлежности, игрушки, даже коляски. В общем, все, что может пригодиться в первые дни жизни ребенка. Потом гости участвуют в различных мероприятиях с детской тематикой и поглощают закуски. Мы планировали провести три подобных вечеринки в течение года. Но как сделать каждый праздник уникальным, учитывая то, что гостями будут люди с одинаковыми интересами?

Это подводит нас к первому уроку.

1. Выбор темы

Вот как мы поступили. Поговорили с родителями и попросили их выбрать тему для их вечеринки. Первая пара выбрала ярмарку. Вторая пара предложила кино. Третьей темой стало лето.

Для первой вечеринки мы буквально устроили ярмарку в гараже с играми на детскую тематику. Каждый гость получал билетик, когда, например, сбивал мячом детские бутылочки. Потом эти билеты можно было обменять на призы с детской тематикой. Мы приготовили еду, похожую на ту, что продают на ярмарках, а приглашения положили в пакеты для попкорна.

Для киновечеринки мы расстелили красную ковровую дорожку к нашему дому, по которой все шли, а «папарацци» бегали вокруг и фотографировали. Дальше была викторина по фильмам с участием детей. И, конечно, буфет, как в кинотеатре. Только еда была домашнего приготовления. Приглашение мы оформили как афишу фильма «Малыш Райана».

Для летней вечеринки мы застелили гостиную искусственной травой и устроили пикник. Основным развлечением была викторина на детскую тематику, сделанная по типу бейсбола. Правильные ответы позволяли пройти на следующую базу. Угощение соответствовало теме летнего отдыха на природе, а приглашения разослали в маленьких корзинках для пикника.

Было множество восторженных отзывов от людей, которые побывали на всех трех вечеринках. Все говорили о том, насколько уникальным получился каждый праздник. Все они посвящались будущим родителям и их ребенку, но каждая вечеринка имела свою уникальную атмосферу.

Похожим образом мы создаем все выпуски Magic. Для начала я определяю то, о чем будет новый выпуск. Какая будет тема? Есть несколько способов сделать это. Иногда мы начинаем с создания мира. Например, разработка «Иксалана» началась с создания мира. Творческая команда разработала изящный мир, и моя задача состояла в том, чтобы вплести его в игровой процесс. Как столько стало понятно, что в выпуске впервые появится столько динозавров и пиратов, племенная тема была определена.

Иногда мы начинаем с создания механики. «Равника» появилась потому, что мне хотелось создать мир, основанный на двухцветных комбинациях. Многоцветную тему мы создавали уже второй раз (до этого был блок Invasion), и я хотел пойти в противоположную сторону от пятицветного блока. Я сказал творческой команде, что хочу в равной степени сосредоточиться на всех десяти двухцветных парах, и они предложили идею создания гильдий в мире-городе.

Иногда мы начинаем с сочетания идей. «Терос» первоначально был выпуском с волшебной тематикой, основанный на греческой мифологии. Я не уверен, почему вдруг решили соединить именно волшебство и Грецию, но мне показалось интересной задача заставить это работать. Мы создали пантеон богов и чары, с помощью которых они влияли на мир.

Ключ к тому, чтобы каждый выпускMagic ощущался по-разному, в том, чтобы всегда начинать с новой точки зрения. Для этого необходимо как можно раньше определить тему.

2. Тематика выпуска должна быть в каждой его составляющей

Чтобы заставить тему по-настоящему сиять, нужно сделать ее частью каждого аспекта разрабатываемого выпуска. При планировании вечеринок встречается одна распространенная ошибка: вы придерживаетесь темы только в чем-то одном, например, в декорациях, и забываете обо всем остальном. Или, скажем, подаете одну и ту же еду, не связанную с темой, на всех вечеринках. Я думаю, что такое происходит у людей, воспринимающих тему как некое обязательное приложение к вечеринке, а не как полезный инструмент планирования.

Всякий раз, когда мы с Лорой планируем новую вечеринку на новую для нас тему, мы сначала выясняем, как применить эту тему ко всем аспектам вечеринки. Например, Лора отвечает за угощение. Во время планирования она задает себе вопрос: «А какие угощения подавать на стол, чтобы подчеркнуть тематику вечеринки?» Если это наша ежегодная футбольная вечеринка, она подбирает еду, которая бы ассоциировалась с футболом. Возможно, это будет то, что продают на стадионах. Или это могут быть какие-то закуски соответствующей формы. (Одно из основных блюд — сырное полено в форме футбольного мяча.) Какие-то блюда могут быть тех же цветов, что и форма играющих команд. Смысл в том, что каждый раз она подходит к выбору блюд, исходя из темы вечеринки. Между прочим, это не значит, что вкус еды уходит на задний план. Просто каждое блюдо так или иначе связано с основной темой вечеринки.

Лора отвечает за угощения, а мне достаются развлечения. Одной из главных составляющих наших вечеринок являются «бумажные игры» (так называемые тематические головоломки, которые обычно решаются группами людей). Головоломки всегда связаны с темой вечеринки (я приготовил одну из таких в конце статьи). За правильные ответы игроки получают тематические призы. Если это одна из наших больших вечеринок, я обычно планирую проведение большой игры. Самой известной из них является игровое шоу, которое я устраиваю на нашем ежегодном празднике печенья. В нем участвуют команды из двух человек. Каждый раунд представляет собой различные игры на тему праздников или состязания, в которых соревнуются пары команд. Вы можете играть в лото со словами, относящимися к праздничным событиям, пытаться угадать праздничные песни, которые пролаяли собаки, или стать одним из тех, кто затолкает в рот больше всего печенья.

Но это не предел для вплетения тематики. Декорации, приглашения, посуда, музыка, дверной звонок (мы можем изменить мелодию звонка) — каждая составляющая вечеринки рассматривается с учетом темы. За прошедшие годы мы организовали множество вечеринок. И мы поняли, что соответствие тематике делает праздник особенным для гостей. Об этом можно судить по их восторженным отзывам.

С выпусками Magic все точно так же. Вы выбираете тему и как можно теснее сплетаете ее с выпуском. В «Зендикаре» основной темой были земли. Для начала мы рассмотрели варианты механик, которые можно использовать с землями. Затем выяснили, какие темы, связанные с землями, можно было бы включить в выпуск. После этого мы начали смотреть, какие циклы можно привязать к землям. Далее мы изучили отдельные карты, которые связаны с землями. Было ли что-то такое, связанное с землями, о чем игроки нас просили? Есть ли способ использовать другие аспекты игры в контексте тематики земель? Например, земли с полноразмерными рисунками в выпусках Unglued и Unhinged завоевали популярность у игроков, но такого оформления никогда не было в выпуске с черными рамками. «Зендикар» оказался отличным выбором для осуществления этих идей, поскольку они хорошо вплетались в тематику набора.

Совершенно другой пример — это «Война Искры». Сюжет выпуска был связан с planeswalker-ами, и необходимо было отразить это в дизайне карт. Мы выяснили, как добавить больше planeswalker-ов, как сделать их редкими и необычными. Мы рассмотрели, что можно сделать с planeswalker-ами (постоянные и условные способности, гибридная мана и т. д.). Мы придумали, как связать planeswalker-ов с их «фирменными» способностями с помощью имен и оформления карт. Мы нашли способ связать planeswalker-ов с другими картами выпуска, добавив уточнение «или planeswalker» там, где это казалось правильным. Мы сделали уникальные карты planeswalker-ов, которые раньше не могли нормально работать, потому что показатель «as-fan» такого типа карт обычно очень низкий. Мы исследовали такие решения, как «одна карта в каждом бустере», чтобы игроки могли оценить яркость темы.

Хороший отклик игроков на выпуск Magic напоминает отзывы о наших вечеринках. Чтобы выпуск получился действительно особенным, мы стараемся найти как можно больше способов для поддержания его темы. Это и делает выпуски необычными и запоминающимися. Кроме того, узконаправленность выпуска позволяет игрокам увидеть то, о чем они обычно не задумываются, и это делает выпуск особенным. Мы создаем для него такие карты, которые не можем делать в обычных условиях. Это также облегчает маркетинговую работу и значительно повышает интерес к выпуску, поскольку игроков всегда притягивает что-то «новенькое».

3. Детали имеют значение

Поддерживать определенную тему следует не только в глобальном смысле: стоит учитывать и мелочи. Многие люди думают, что детали не имеют значения, ведь они такие мелкие, что вряд ли кто-то обратит внимание. Я считаю иначе. Когда люди замечают мелочи, они понимают, насколько глубоко вы погрузились в тематику того, что создаете. Конечно, не все детали будут заметны всем сразу. Но один человек увидит одно, другой приметит что-то еще.

Например, для вечеринки-пикника мы покрыли пол в гостиной искусственной травой и разложили покрывала. Мы раздобыли пластиковых муравьев и разбросали их в искусственной траве. Прошло некоторое время, прежде чем их заметили, но, заметив, все очень развеселились. И эта мелочь стала запоминающейся «фишкой». История с муравьями дала понять гостям, что ради подготовки вечеринки мы готовы на все.

У меня есть два подобных примера из истории создания Magic. Первый связан с выпусками «Un». Мы всегда стараемся разбавить выпуски с серебряной рамкой шутками. В описании одной карты может быть шутливое упоминание другой. На фольгированных картах может быть какой-то «прикол». Мы даже пытаемся шутить в юридических текстах на коробках с выпусками. Мы стараемся втиснуть шутку везде, где только можно, поскольку какую-то из них точно заметит игрок. И этот момент станет той мелочью, которая сделает выпуск особенным для игроков.

Так же мы поступили с «пасхалками» в «Горизонтах Модерна». Этот выпуск был создан как воспоминание о прошлом игры, поэтому нам хотелось добавить как можно больше интересных отсылок. Конечно, не все поймут эти «пасхалки», но для тех, кто смог их оценить, этот выпуск стал поистине сокровищем.

Вы никогда не знаете, что может понравиться людям на вашей вечеринке или в вашем выпуске, поэтому необходимо прорабатывать каждую деталь. Учитывая каждую мелочь в своей работе, вы обретете благодарных фанатов.

4. Создавайте традиции

Еще одна общая черта между нашими вечеринками и выпусками Magic в том, что нам часто приходится пересматривать одну и ту же тему. Простой пример: у нас есть несколько ежегодных вечеринок. Помимо праздника печенья и футбольной вечеринки, ежегодно мы устраиваем праздник четвертого июля и отмечаем мой день рождения в ресторане морепродуктов. Выпуски Magic также позволяют нам вернуться к уже обыгранным темам и посетить уже известные миры. Мы не сможем вернуться в Равнику без упоминания гильдий, а в Иннистрад — без погружения в готический кошмар.

Хитрость здесь в том, чтобы понять, как усилить уже известную игрокам тему, подарив им радость узнавания. Я начну объяснение с описания нескольких вечеринок. В декабре этого года будет двадцать четвертый ежегодный праздник печенья. Основа вечеринки, конечно же, печенье. Мы заранее печем печенье разнообразной формы (на различные темы, связанные с праздником, но не на все, поскольку люди часто находят праздничные мотивы там, где их нет). Делаем много глазури и украшений для печенья. В конце вечеринки гости кладут печенье на тарелку, чтобы проголосовать за победителя.

Помимо собственно выпечки и конкурсов, на нашем празднике печенья происходит еще много чего интересного.

Каждая вечеринка начинается с приготовления латкес (вариант картофельных оладьев) по рецепту моего отца.

На экране в гостиной демонстрируется слайд-шоу фотографий печенья победителей прошлых вечеринок.

Мы всегда устраиваем игровое шоу.

Последнее блюдо праздничного вечера всегда «мясо, завернутое в мясо», как мы его называем.

На вечеринке ко Дню независимости всегда подают сандвич-мороженое. На футбольной вечеринке мы всегда играем в бинго во время прямой трансляции матча. Темой вечеринки по поводу моего дня рождения всегда становятся супергерои. У каждой нашей вечеринки есть элементы, о которых заранее знают и которых ожидают гости.

Так же и с выпусками Magic. Если мы вернемся в Равнику, то увидим магов гильдий, гибридную ману и двойные карты. Если отправимся в Иннистрад, то найдем там двусторонние карты и племена монстров. В Зендикаре мы получим Землепад, союзников и земли с полноформатными иллюстрациями. Частично возвращение в миры — это обещание игрокам, что мы вернемся к вещам, которые, как мы знаем, больше всего полюбились им в предыдущих выпусках.

Ключом этого урока являются знакомые и привычные вещи. Да, вам бы хотелось, чтобы вечеринки или выпуски казались уникальными, но и забывать о том, что уже было сделано, не стоит. Традиция может быть мощной силой, которую можно использовать в своих интересах. Но, к слову, это не значит, что, возвращаясь к чему-то уже известному, нельзя привносить что-то новое. Мое игровое шоу каждый год разное. Каждый визит в Равнику показывает новые варианты использования уже знакомых вещей. Предыдущие работы можно применить в качестве шаблонов для создания чего-то знакомого или совершенно нового. Все зависит от того, что в данный момент необходимо вашей вечеринке или выпуску.

5. Прислушиваться к отзывам

Я всегда говорил о пользе последовательного улучшения. Когда вы что-то делаете, необходимо прислушиваться к отзывам, чтобы понять, как поступить в случае возникновения проблем в следующий раз. Что касается вечеринок, то после каждой мы отводим время для анализа прошедшего праздника. Например, Лора, всегда смотрит, какой еде гости отдавали предпочтение. Она анализирует то, как гости выбирали угощения. Иногда она прямо спрашивает людей о конкретном блюде. Иногда недостаточно внешних изменений, необходимо настроить что-то за кулисами.

Именно так я поступаю с играми для вечеринок. Например, на День независимости я устраиваю масштабную игру для толпы из 20–30 человек. Народу действительно много, поэтому я заранее продумываю, какая игра подойдет, а какая — нет. В итоге я подбираю лучшие игры для следующих лет (я стараюсь не повторяться). Вот простой пример: за многие годы я понял, что лучше руководить игрой, чем принимать в ней участие вместе со всеми. Также я выяснил, что будет лучше, если все принимают участие в игре одновременно. Никаких игр с переходом хода (хотя командные игры работают хорошо, когда люди просто помогают своей команде). С каждым разом игры становятся все лучше, поскольку я использую в разработке весь накопленный опыт.

Разработка выпусков Magic очень похожа на процесс подготовки игр. Я всегда общаюсь с сообществом, чтобы быть в курсе мнений о каждом выпуске. Также у меня есть блог и куча аккаунтов в соцсетях, чтобы все знать, слышать и видеть. Если что-то работает, я хочу об этом знать. Если что-то не работает, я тоже хочу об этом знать. В моем распоряжении исследования рынка и множество различных данных, начиная от продаж и заканчивая тем, какими картами чаще всего играют в сети.

Смысл этого урока в том, что нужно не только заранее определять тему, но и учитывать прошлый опыт, чтобы знать, что работает лучше, а что хуже.

Вечеринка окончена

Вот и все на сегодня. Но, как и обещал, я подготовил для вас головоломку. Надеюсь, вам понравился рассказ о нашем с Лорой увлечении вечеринками и о том, как это связано с моей страстью к разработке выпусков Magic. Как всегда, с нетерпением жду ваших отзывов. Вы можете отправить мне письмо или связаться со мной через одну из социальных сетей (Twitter, Tumblr или Instagram).

На следующей неделе я расскажу, как разнообразие помогает нам в разработке хороших игр.

А пока желаю вам найти увлечение, которое позволит творить с удовольствием и страстью.

Дополнительные материалы

Ниже вы найдете задачку с нашей последней вечеринки, посвященной Дню независимости. Головоломки в стиле «Красный, белый и синий» стали традиционными на наших вечеринках. Наслаждайтесь!

Красный, белый и синий — 2019

Задача: найти по десять упоминаний красного, синего и белого цвета в ответах на приведенные ниже вопросы. Учтите, что в десяти ответах не упоминается ни один из нужных цветов. Пользоваться интернетом запрещено, но вы можете советоваться с другими гостями.

Красный: 1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____ 6. ____ 7. ____ 8. ____ 9. ____ 10. ____

Белый: 1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____ 6. ____ 7. ____ 8. ____ 9. ____ 10. ____

Синий: 1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____ 6. ____ 7. ____ 8. ____ 9. ____ 10. ____

Какой цвет первым видят новорожденные? Этот издатель выпустил игру Vampire: The Masquerade Какого цвета лента памяти 11 сентября? Какого цвета персонаж M&M's, которого озвучил Джон Гудман? Какую бейсбольную команду тренирует Алекс Кора? У каких кровяных клеток есть ядра? Джейми Рейес — секретная личность новой версии этого супергероя в комиксах DC. В этом полицейском сериале 2016-2017 г. снимались Дженнифер Лопез и Уоррен Коул. Так называют подарок, не приносящий практической пользы и, возможно, даже обременяющий получателя. Эта талантливая актриса получила 8 премий Эмми за 80 лет. Куда ехали Гарольд и Кумар в комедии 2004 года. Эта вымышленная собака принадлежала Стиву, а потом Джо. Кто сыграл Оза и Скотта Зло? Этот сплав содержит золото и никель, серебро или палладий. В этом боевике 2010 года снимались Брюс Уиллис, Хелен Миррен и Морган Фримен. Какой напиток получится, если смешать водку, калуа и сливки? Этот сериал стал спин-оффом «Станции Юбочкино». Рок-группа, исполнившая хит «(Don't Fear) The Reaper». Как раньше назывался YouTube Premium? Так называют сообщение о критической системной ошибке в операционных системах Microsoft Windows. Product _____ — кампания по сбору средств для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Какого цвета призрак Клайд в игре Pac-Man? Какое слово русского языка в старину было синонимом слова «красивый»? Как звали первого мутанта в команде «Людей Икс»? Это море разделяет Африку и Азию. С каким цветом ассоциируется склера? Согласно различным международным исследованиям, это самый популярный цвет в мире. Исследования подтвердили, что этот цвет автомобиля считается самым безопасным. Поскольку этот цвет было трудно создать, им иллюстрировали только одеяния Иисуса и Марии. Какой цвет не используют в самолетах, потому что он вызывает тошноту? Основной цвет флага Микронезии. Цвет буквы «e» в логотипе eBay. Этот классический роман Джека Лондона был опубликован в 1906 году. Утреннее небо какого цвета будет предупреждением моряку? Говорят, что у дворян цвет крови именно такой. Самый распространенный в мире цвет глаз. Цвет камня силы в фильме «Мстители: Финал». Песня «We Are Never Ever Getting Back Together» вышла на этом альбоме. Цвет самого крупного млекопитающего на сегодняшний день. Эта политическая партия была основана в 1966 году Бобби Силом и Хьюи Ньютоном.

Нажмите, чтобы узнать ответы Красный (Red) Какой цвет первым видят новорожденные?

Какую бейсбольную команду тренирует Алекс Кора («Бостон Ред Сокс»)

В этом боевике 2010 года снимались Брюс Уиллис, Хелен Миррен и Морган Фримен. («РЭД»)

Как раньше назывался YouTube Premium? (YouTube Red)

Product _______ — кампания по сбору средств для борьбы с ВИЧ/СПИДом. (Product Red)

Какое слово русского языка в старину было синонимом слова «красивый»?

Это море разделяет Африку и Азию. (Красное море)

Цвет буквы «e» в логотипе eBay.

Утреннее небо какого цвета будет предупреждением моряку?

Песня «We Are Never Ever Getting Back Together» вышла на этом альбоме.(«Red», альбом Тейлор Свифт) Белый (White) Этот издатель выпустил игру «Vampire: The Masquerade» (White Wolf)

У каких кровяных клеток есть ядра? (Белые кровяные клетки)

Так называют подарок, не приносящий практической пользы и, возможно, даже обременяющий получателя. (Белый слон).

Эта талантливая актриса получила 8 премий Эмми за 80 лет. (Бетти Уайт)

Куда ехали Гарольд и Кумар в комедии 2004 года. (Гарольд и Кумар ехали в «Белый замок»)

Этот сплав содержит золото и никель, серебро или палладий. (Белое золото)

Какой напиток получится, если смешать водку, калуа и сливки? (Белый русский)

С каким цветом ассоциируется склера?

Исследования подтвердили, что этот цвет автомобиля считается самым безопасным.

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Этот классический роман Джека Лондона был опубликован в 1906 году. («Белый Клык») Синий (Blue) Джейми Рейес — секретная личность новой версии этого супергероя в комиксах DC. (Синий Жук)

В этом полицейском сериале 2016-2017 г. снимались Дженнифер Лопез и Уоррен Коул. («Оттенки синего»/Shades of Blue)

Эта вымышленная собака принадлежала Стиву, а потом Джо.(Блу)

Рок-группа, исполнившая хит «(Don't Fear) The Reaper». (Blue Öyster Cult)

Так называют сообщение о критической системной ошибке в операционных системах Microsoft Windows. (Синий экран смерти)

Согласно различным международным исследованиям, это самый популярный цвет в мире.

Поскольку этот цвет было трудно создать, им иллюстрировали только одеяния Иисуса и Марии.

Основной цвет флага Микронезии.

Говорят, что у дворян цвет крови именно такой. (Голубая кровь)

Самое крупное млекопитающее на сегодняшний день. (Синий кит) Другие цвета Цвет ленты памяти 11 сентября. (Черный)

Какого цвета персонаж M&M's, которого озвучил Джон Гудман? (Желтый)

Кто сыграл Оза и Скотта Зло? (Сет Грин)

Этот сериал стал спин-оффом «Станции Юбочкино».(«Зеленые просторы»)

Какого цвета призрак Клайд в игре Pac-Man. (Оранжевый)

Как звали первого мутанта в команде «Людей Икс»? (Джин Грей)

Самый распространенный в мире цвет глаз. (Коричневый)

Какой цвет не используют в самолетах, потому что он вызывает тошноту? (Желтый)

Цвет камня силы в фильме «Мстители: Финал». (Фиолетовый)

Эта политическая партия была основана в 1966 году Бобби Силом и Хьюи Ньютоном. («Черные пантеры»)

Дорога на работу #659 – Карты «Горизонтов Модерна», часть 1

Это первый из четырех рассказов о разработке карт «Горизонтов Модерна».

Дорога на работу #660 – Карты «Горизонтов Модерна», часть 2

Это второй из четырех рассказов о разработке карт «Горизонтов Модерна».