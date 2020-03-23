Ответ на вопрос №1 о Tempest – В. Набег

Карта Принуждение была впервые показана в выпуске Visions, карта Пацифизм появилась в Mirage, а Ветряной Дрейк – в Portal. Карта Набег была разработана как «Исполинский рост вашей команды». Для большего эффекта мы добавили ей Пробивной удар. И надо сказать, что эта карта одной из первых появилась в наших файлах и осталась практически без изменений. Кажется, разработчики только поменяли стоимость заклинания с 4GG на 3GGG, но в остальном она осталась в изначальном виде. Карта Набег оказалась весьма хороша. Она появилась во множестве других продуктов и выпусков Magic.

Ответ на вопрос №2 о Vanguard – А. 38 и 12

Это все реальные цифры. Карта Gix повышала жизни на 18, а Ashnod и Takara уменьшали на 8. Карта Eladamari повышала жизни на 15, а Hanna и Titania уменьшали на 5. Карты Sidar Kondo и Orim повышали жизни на 12, а карты Squee, Tawnos и Lyna могли понизить жизни на 4. Ну и, конечно, Урза. Он повышал жизни на 10, а карты Sisay и Volrath уменьшали на 3.

Ответ на вопрос №3 об Unglued – А. B.F.M.

B.F.M. носит серьги. Одна из них – Polar Kraken из Ice Age, а другая – Phyrexian Dreadnought из Mirage. Их выбрали не случайно. На тот момент это были самые большие существа Magic (11/11 и 12/12 соответственно). Лучшего способа показать, насколько огромен B.F.M. (99/99), просто не было. При создании Censorship использовалось то же оформление, что и для карты Keeper of the Mind из выпуска Exodus. Оформление карты Clambassadors создавалось как насмешка над более серьезной Reparations из Mirage. Еще одно оформление было сделано с юмором. Это карта Lexivore, где мы высмеивали стандартные для того времени принципы написания художественного текста.

Ответ на вопрос №4 об Urza's Destiny – D. Yavimaya Elder

Карта Covetous Dragon была частью трехкарточного цикла существ (наряду с Emperor Crocodile и Tethered Griffin). Эту карту нужно было жертвовать в том случае, когда у вас не было перманента определенного типа. Этот цикл распространял свое действие на все не являющиеся землей перманенты, которые были в то время. Eradicate была частью цикла из 5 карт, в который входили также Scour, Quash, Sowing Salt и Splinter. Их функцией было избавиться от карт определенного типа. Они также позволяли искать копии карт с тем же именем на кладбище, в библиотеке или в руке игрока, чья карта была удалена. Voice of Duty была картой из 4-карточного цикла белых Ангелов 2/2 с защитой от четырех остальных цветов. Две карты из этого цикла — Voice of Grace и Voice of Law — появились в выпуске Urza's Saga. Другие две — Voice of Duty и Voice of Reason — в Urza's Destiny. Yavimaya Elder использовала механику, которую отдел Р&Д назвал «цикличностью игры». Эта механика также отразилась на черных, зеленых картах и артефактах: Brass Secretary, Heart Warden, Marker Beetles, Plague Dogs и Slinking Skirge.

Ответ на вопрос №5 об Odyssey – А. Flame Burst

Вот эта карта. Оформление для нее сначала использовалось для карты существа Aven Smokereaver, это был синий Авен 2/3 с защитой от красных. Авен не получал урона от взрыва красной магии, но многим из нас хотелось бы увидеть на карте сам взрыв. Поэтому это оформление было перенесено на заклинание прямого урона. Мы сделали акцент на самом взрыве, а не на существе.

Ответ на вопрос №6 о выпуске «Мирродин» – А. Гном

Существа этого типа впервые появились на карте Quarum Trench Gnomes в выпуске Legends. В дальнейшем гномы станут артефактами-существами. Первым гномом артефактом стала карта Ersatz Gnomes в выпуске Mirage. В то время подобные карты еще не назвались артефактами-существами, поскольку артефакты не могли иметь тип существо. Дальнейшее развитие артефакты-гномы получили в карте Patchwork Gnomes в выпуске Odyssey. На этой карте уже был указан тип Артефакт Существо. (Я был одним из тех, кто делал все возможное, чтобы артефакты-существа получили тип существа.)

Ответ на вопрос №7 о Fifth Dawn – А. Аарон Форсайт

Вначале этот парень просто занимался сайтом Magic. Мы определили его в команду выпуска Fifth Dawn, чтобы он написал статью о том, как круто работать в команде дизайнеров Magic. Аарон здорово поработал — например, он придумал Солнечную вспышку и Предсказание. Ну и в итоге мы взяли его в отдел Р&Д. А вот эти ребята — Билл Роуз, Эрик Лауэр и Марк Готтлиб — пришли в Р&Д через отдел кадров. Хотя, помнится, Готтлиб начинал у нас как редактор.

Ответ на вопрос №8 про Unhinged – В. Disrobing Scepter (Раздевающий скипетр)

Когда-то у меня была колонка в журнале The Duelist («Дуэлянт») под названием «Карты в рукаве». И вот там я публиковал смешные карты из разряда «даже не думай это выпускать». Одной из таких карт была Раздевающий скипетр. По действию она напоминала Разрушающий скипетр. Только противник должен был сбросить предмет одежды, а не карту. Ну и ради прикола я закинул эту карту в файл Unglued для игровых тестировщиков. По понятным причинам эта карта не вошла в выпуск. Я написал секретное сообщение к выпуску, где были указаны подобные карты под заголовком «не пошло в печать». Вторая попытка добавить эту карту была в выпуске Unhinged. Я снова забросил ее в файл тестирования, и ее, конечно, снова удалили. Это уже стало некой традицией. Мы написали еще одно секретное сообщение для Unhinged, в котором говорилось, что эту многострадальную карту вновь удалили из выпуска.

Карта Сельдерейного следопыта (Celery Stalker) существовала на самом деле и должна была войти в выпуск Unglued 2. Это один из выпусков Un-, который так и не был создан. Одной из главных тем этого выпуска были овощи. Да, ожившие овощи, которые давали жетоны яда игрокам, если наносили боевые повреждения. Сиротка Чамп-блок (Chump-Blocking Orphan) и Мистер Дебиторская задолженность (Look at Me, I'm Accounts Receivable) появились в процессе разработки. Конечно, это шутка.

Ответ на вопрос №9 о выпуске ««Равника: Город гильдий» – B. Созыв

Эта механика была разработана Ричардом Гарфилдом для Боросов. Мне она понравилась, но я решил, что привязать ее к Селезнии было бы более атмосферно. Поэтому я сменил ее цвет с красно-белого на зелено-белый.

Ответ на вопрос №10 про «Взгляд в будущее» – D. 81

Для каждого выпуска в блоке «Спираль Времени» мы сделали свои листы и рамки карт, поясняющие, какая серия карт в прошлом, какая в альтернативном настоящем, а какая в будущем. Всего в «Спирали Времени» 121 карта с временным сдвигом. Для каждой придумана своя рамка и каждой отведено свое место в бустере. В блоке «Вселенский Хаос» 45 карт с временным сдвигом. Для них были разработаны другие рамки и отдельные места в бустерах. Карты из «Видений Будущего» уже отличались от двух предыдущих наборов тем, что не получили отдельного места в бустерах, поскольку карты были смешаны с другими. В этом наборе 81 карта с отличительной рамкой «будущего».

Ответ на вопрос №11 о «Шэдоумуре» – B. Фея

Феи были единственным типом существ, которым механика блока «Лорвин» позволила сохранить синий и черный цвета в «Шэдоумуре». (Там была парочка гибридных бело-синих фей, но все они вполне укладывались в сине-черную колоду на феях.) Эльфы были черными и зелеными в «Лорвине», а потом сменили цвета на зеленый и белый в «Шэдоумуре». Гоблины были черными и красными в «Лорвине», а потом стали красными и зелеными в «Шэдоумуре». А мерфолки были белыми и синими в «Лорвине», но в «Шэдоумуре» стали черными и синими. В «Шэдоумуре» было несколько гибридных карт, представляющих собой цветовые комбинации для каждого племени из блока «Лорвин», но все одноцветные карты следовали за упомянутыми цветовыми комбинациями.

Ответ на вопрос №12 о «Сумерках» – D. 11

Карта с одиннадцатью символами гибридной маны — это Роковая Фигура.

Ответ на вопрос №13 о «Зендикаре» – С. Tempest

В истории Tempest Рат был искусственным миром, созданным фирексийцами. Они использовали его как плацдарм для захвата Доминарии. Мир Рат был наполнен множеством существ из других миров, которых фирексийцы туда привели. В этом мире мы видим кор из Зендикара, расы талакос, век, дал и солтари. Нам еще только предстоит узнать об их родных мирах.

Ответ на вопрос №14 про «Шрамы Мирродина» – А. 16% (40 карт)

Выпуск «Шрамы Мирродина» задумывался как возвращение в Мирродин, где были замечены фирексийцы, которые еще не успели натворить бед. В «Осаде Мирродина» фирексийцев стало больше 50%, и началась война за будущее этого мира. А когда доля фирексийцев доросла до 90%, то появилась «Новая Фирексия».

Ответ на вопрос №15 про «Иннистрад» – А. карточная игра Duel Masters

Duel Masters – это коллекционная карточная игра, которую мы делали только для японского рынка. Duel Masters отличалась тем, что раздвигала границы механик гораздо шире, чем Magic. (Работая над ней, мы черпали вдохновение в наборах Un-.) Нам очень помог один из создателей Duel Masters — Том Лапилль. Он пришел в команду разработки «Иннистрада», когда мы ломали голову над оборотнями. Хотелось сделать все круто. И тут Том предложил вариант с двусторонними картами, как в Duel Masters. Поначалу я с подозрением воспринял это предложение, но после первого же игрового теста понял, что идея-то огонь.

Ответ на вопрос №16 про «Возвышение Мрака» – D. Черно-сине-красный

В выпуске «Возвышение Мрака» были две золотые бело-синие карты (Дрогсколский Капитан и Дрогсколский Громила), две золотые черно-красные карты (Фалькенратская Аристократка и Стромкиркский Капитан), а также одна зеленая карта с синей стоимостью Воспоминания — Инстинкты Охотника. В этом наборе вообще не было трехцветных или оптимизированных под использование трех цветов карт.

Ответ на вопрос №17 про «Незваных Гостей» – B. Базовые земли

Вместо базовых земель в каждом бустере выпуска «Незваные гости» есть врата гильдии.

Ответ на вопрос №18 про «Терос» – D. Предсказание

В «Теросе» было 29 карт с Предсказанием: три белых, десять синих, одна черная, пять красных, одна зеленая, одна бело-синяя, одна черно-зеленая, один артефакт и пять земель. Плюс была красная карта для поддержания механики. Помимо этого было 11 карт с механикой Героизма: пять белых, две черных, три синих, две красных, три зеленых, одна бело-синяя и одна красно-белая. Было также 16 карт с Преданностью: две белые, две синие, пять черных, две красные, четыре зеленых, и одна карта земли. И 16 карт с Чудовищностью: одна белая, две синих, две черных, четыре красных, четыре зеленых, одна красно-зеленая, одна зелено-белая и один артефакт.

Ответ на вопрос №19 о «Ханах Таркира» – B. Глаз

Символом хитрости у Джескай (сине-красно-белые) был глаз дракона. Клан Абзан (бело-черно-зеленые) — это выносливость. Поэтому их символом стала чешуя дракона. Символом беспощадного клана Султай (черно-зелено-синие) стал драконий клык. Еще один клан Таркира, Марду (красно-бело-черный), избрал своим символом крыло дракона. Необузданность воинов клана Темур (зеленые-синие-красные) отразилась в их символе — когте дракона.

Ответ на вопрос №20 про «Битву за Зендикар» – С. 5

В «Битве за Зендикар» было 5 двойных земель (Ручей в Прерии, Затопленная Лощина, Тлеющее Болото, Тлеющая Поляна и Дорога Среди Крон, которые также появились в выпуске Zendikar Expeditions, но уже с новым оформлением и рамками.

Ответ на вопрос №21 про «Каладеш» – А. Создать

«Каладеш» был первым выпуском, в котором появилось слово «Создать». Слово «Убить» было представлено в выпуске Magic 2012, «Изгнать» — в Magic 2010, а слово активации «Сражаться» впервые появилось в «Иннистраде».

Ответ на вопрос № 22 про «Амонхет» – D. Жетон Затопления

В картах с перфорацией выпуска «Амонхет» были указатели Бальзамирования и Повышения, а также жетоны Кирпича и -1/-1. Помимо этих карт в выпуске была одна карта с жетонами Затопления: Щедрость Луксы. К сожалению, таких карт было мало, поэтому их не делали с перфорацией.

Ответ на вопрос № 23 про «Иксалан» – D. Вампир

Впервые идею Иксалана озвучила Дженна Хелланд. В ее воображении это был мир, очень похожий на Центральную Америку, но с вампирами-конкистадорами. Мы согласились и поставили его в план. Но мне хотелось большего, поэтому я попросил творческую команду попробовать превратить двусторонний конфликт Иксалана в трехсторонний. И они сделали это. Добавили пиратов. А чуть позже в мире игры появились Динозавры, и я принял решение сделать их отдельным племенем. В Иксалане также нашлось место Мерфолкам. Они пришли в мир, когда нам понадобилось четвертое племя.

Ответ на вопрос №24 про Unstable – D. Тринадцать

В этом выпуске есть четыре обычных карты, для каждой из которых было создано четыре альтернативных иллюстрации: Amateur Auteur, Extremely Slow Zombie, Target Minotaur и Beast in Show. Еще одна обычная в четырех версиях с различным художественным текстом, но одинаковым оформлением: (Novellamental). Карта Secret Base имеет пять версий с разными символами. А у одной карты было четыре варианта названий: Curious Killbot, Delighted Killbot, Despondent Killbot и Enraged Killbot. И вдобавок еще шесть карт, каждая из которых имеет шесть разных текстов правил: Knight of the Kitchen Sink, Very Cryptic Command, Sly Spy, Garbage Elemental, Ineffable Blessing и Everythingamajig. Вот и получается всего тринадцать карт.

Ответ на вопрос №25 про «Доминарию» – С. Земли

В выпуске «Доминария» есть шесть легендарных артефактов: Перекованный Черный Меч, Шлем Умножения, Янтарный Мокс, Транские Врата Времени, Тракс, Бич Кроога и «Везерлайт». Четыре карты легендарных чар: В Когтях Боласа, Мастерство Лича, Клятва Тефери и На Крыльях Серры. Шесть карт заклинаний волшебства: Всепоглощающий Огонь Джайи, Друидский Обет Камаля, Временной Раскол Карна, Славное Возрождение Первозданных, Разрушительный Взрыв Урзы и Жестокое Предложение Ягмота. Но нет ни одной карты земли.

Ответ на вопрос №26 о «Гильдиях Равники» – B. Два

У каждых врат было по два изображения: главный вход и секретный.

Ответ на вопрос №27 о «Выборе Равники» – B. Солдат

Гоблинское Собрание создает фишки гоблинов. Духовное Прощение, Рыцарь Последнего Вздоха и все остальные карты с механикой Посмертия создают фишки Духов. Карты Довин, Верховный Судья и Размещение создают фишки Топтеров. Но в выпуске «Выбор Равники» нет ни одной карты, которая бы создавала фишки Солдат. А вот в «Гильдиях Равники» несколько штук точно было.

Ответ на вопрос № 28 о «Войне Искры» – D. Вивьен Рейд

У Вивьен в этом выпуске две карты с ее именем: Звериный Лук Вивьен и Гризли Вивьен.

Ответ на вопрос №29 о «Престоле Элдраина» – B. 2

Это две карты артефактов (поскольку подтип Еда есть только у артефактов): Пряничный Громила и Золотое Яйцо.

Ответ на вопрос №30 про Unsanctioned – D. Чаепитие

Из текста карты Surgeon General Commander мы узнаем, что этот парень — любитель пушистых зверьков, усиления и креативных формулировок. А вот любит ли он чай, мы точно не знаем.

А теперь подсчитайте количество правильных ответов и посмотрите, что у вас получилось: