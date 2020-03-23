Викторина Magic
Два года назад я уже публиковал колонку с викториной, посвященной 25-летнему юбилею Magic. Викторина многим понравилась, так что я решил сделать еще одну. В тот раз у меня было 25 вопросов — на каждый год Magic по одному — плюс пять дополнительных. Всего в итоге 30. Думаю, и сейчас того же количества вопросов будет достаточно. Но в этой викторине каждый вопрос будет посвящен одному из проектов, в которых я был ведущим или одним из ведущих дизайнеров.
Записывайте свои ответы, чтобы сравнить их с моими в конце викторины.
Вопрос №1 – Tempest
Какая из этих классических карт впервые появилась в Tempest?
Вопрос №2 – Vanguard
Карты Vanguard изменяли количество жизней игрока в начале игры и размер руки. Какое максимальное и минимальное количество жизней в начале игры можно было получить с помощью карты Vanguard?
- 38 и 12
- 35 и 15
- 32 и 16
- 30 и 17
Вопрос №3 – Unglued
Какие из следующих карт Unglued имели отношение к выпускам Ice Age и Mirage?
Вопрос №4 – Urza's Destiny
Какие карты выпуска Urza's Destiny не были частью большого цикла?
Вопрос №5 – Odyssey
Какие из следующих изображений мгновенных заклинаний Odyssey первоначально использовались для оформления карт существ?
Вопрос №6 – «Мирродин»
Какой тип существ не был представлен впервые в «Мирродине»?
- Гном
- Человек
- Миэр
- Ведалкен
Вопрос №7 – Fifth Dawn
Этот человек после работы в команде дизайнеров выпуска Fifth Dawn был принят в отдел Р&Д.
- Аарон Форсайт
- Билл Роуз
- Эрик Лауэр
- Марк Готтлиб
Вопрос №8 – Unhinged
В выпуске Unhinged содержалось секретное сообщение о картах, которые не были напечатаны. Какие из следующих карт все же попали в выпуск для игрового тестирования?
- Celery Stalker (Сельдерейный следопыт)
- Chump-Blocking Orphan (Сиротка Чамп-блок)
- Disrobing Scepter (Раздевающий скипетр)
- Look at Me, I'm Accounts Receivable (Посмотрите на меня, я мистер Дебиторская Задолженность)
Вопрос №9 – «Равника: Город Гильдий»
Какая из следующих механик гильдий из выпуска «Равника: Город Гильдий» была создана для другой гильдии?
- Перетягивание
- Созыв
- Сияние
- Превращение
Вопрос №10 – «Взгляд в будущее»
Сколько «карт из будущего» было в выпуске «Взгляд в будущее»?
- 34
- 48
- 67
- 81
Вопрос №11 – «Шэдоумур»
Какой тип существ не изменил свой цвет (на одноцветных картах) в «Шэдоумур» по сравнению с блоком «Лорвин»?
- Эльф
- Фея
- Гоблин
- Мерфолк
Вопрос №12 – «Сумерки»
Какое наибольшее число символов гибридной маны могло быть на одной карте в «Сумерках»?
- 5
- 6
- 9
- 11
Вопрос №13 – «Зендикар»
Зендикар — родной мир расы кор, но впервые мы показали ее в другом выпуске. Как он назывался?
- «Champions of Kamigawa»
- «Homelands»
- «Tempest»
- «Спираль Времени»
Вопрос №14 – «Шрамы Мирродина»
В выпуск «Шрамы Мирродина» входило 249 карт. Сколько процентов карт было с символом фирексийцев?
- 16% (40 карт)
- 20% (50 карт)
- 26% (65 карт)
- 32% (80 карт)
Вопрос №15 – «Иннистрад»
Мы ввели двусторонние карты в «Иннистраде». Но они уже появлялись в одной из карточных игр, разработанных Wizards of the Coast. Как она называлась?
- Карточная игра Duel Masters
- Карточная игра G.I.Joe
- Карточная игра Harry Potter
- Карточная игра Star Wars
Вопрос №10 – «Возвышение Мрака»
Карт каких цветов не было в выпуске «Возвышение Мрака»?
- Бело-синий
- Черно-красный
- Зелено-синий
- Черно-сине-красный
Вопрос №17 – «Незваные Гости»
Каких карт не было в выпуске «Незваные Гости»?
- Артефакты
- Базовые земли
- Planeswalker-ы
- Заклинания волшебства
Вопрос №18 – «Терос»
Какая механика появилась у большинства карт в выпуске «Терос»?
- Преданность
- Героизм
- Чудовищность
- Предсказание
Вопрос №19 – «Ханы Таркира»
У каждого клана в выпуске «Ханы Таркира» есть символ, который ассоциируется с определенной «частью» дракона. Какой символ был у клана Джескай?
- Коготь
- Глаз
- Чешуя
- Крыло
Вопрос №20 – «Битва за Зендикар»
Сколько земель из «Битвы за Зендикар» попали в «Зендикарские экспедиции»?
- Ни одной
- Две
- Пять
- Десять
Вопрос №21 – «Каладеш»
Какое действие с ключевым словом было представлено в «Каладеше»?
- Создать
- Убить
- Изгнать
- Сражаться
Вопрос №22 – «Амонхет»
Что из перечисленного отсутствовало на картах с перфорацией в выпуске «Амонхет»?
- Жетон -1/-1
- Жетон кирпича
- Указатель подстегивания
- Жетон затопления
Вопрос №23 – «Иксалан»
Какие типы существ первоначально были частью мира Иксалан?
- Динозавр
- Мерфолк
- Пират
- Вампир
Вопрос №24 – Unstable
Сколько карт получили больше одного варианта? (Это значит, что у карт было несколько общих компонентов, но также было несколько вариантов с одним или несколькими измененными элементами.)
- Восемь карт
- Десять карт
- Двенадцать карт
- Тринадцать карт
Вопрос №23 – «Доминария»
Какого типа карт было меньше всего среди легендарных в выпуске «Доминария»?
- Артефакты
- Чары
- Земли
- Заклинания волшебства
Вопрос №26 – «Гильдии Равники»
Сколько вариантов изображения врат для каждой гильдии было в выпуске «Гильдии Равники»?
- Один
- Два
- Три
- Четыре
Вопрос №27 – «Выбор Равники»
Какой тип существ не получил жетон 1/1 в «Выборе Равники»?
- Гоблин
- Солдат
- Дух
- Топтер
Вопрос №28 – «Война Искры»
В «Войне Искры» у большинства planeswalker-ов было заклинание с названием на основе соответствующего имени (например, Жестокость Об-Никсилиса). У многих Стражей было два или более подобных заклинания, поскольку они есть в цикле Триумфа (пятеро основателей Стражей получили волшебный цикл в противовес циклу Поражения в «Часе Разрушения»), и почти у каждого есть колода planeswalker-а. В «Войне Искры» был уникальный персонаж, не входящий в число Стражей, но имеющий несколько заклинаний упомянутого типа. Кто же это?
- Домри Рейд
- Довин Баан
- Никол Болас
- Вивьен Рейд
Вопрос №29 – «Престол Элдраина»
Сколько карт с подтипом Еда было в выпуске «Престол Элдраина»?
- 1
- 2
- 3
- 4
Вопрос №30 – Unsanctioned
Никто точно не знает, но, возможно, это тоже любит Surgeon
General Commander. Что это?
- Усиление
- Креативные формулировки
- Пушистые зверушки
- Чаепитие
Если вы ответили на все тридцать вопросов, то нажмите сюда, чтобы увидеть правильные ответы.
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Ответ на вопрос №1 о Tempest – В. Набег
Карта Принуждение была впервые показана в выпуске Visions, карта Пацифизм появилась в Mirage, а Ветряной Дрейк – в Portal. Карта Набег была разработана как «Исполинский рост вашей команды». Для большего эффекта мы добавили ей Пробивной удар. И надо сказать, что эта карта одной из первых появилась в наших файлах и осталась практически без изменений. Кажется, разработчики только поменяли стоимость заклинания с 4GG на 3GGG, но в остальном она осталась в изначальном виде. Карта Набег оказалась весьма хороша. Она появилась во множестве других продуктов и выпусков Magic.
Ответ на вопрос №2 о Vanguard – А. 38 и 12
Это все реальные цифры. Карта Gix повышала жизни на 18, а Ashnod и Takara уменьшали на 8. Карта Eladamari повышала жизни на 15, а Hanna и Titania уменьшали на 5. Карты Sidar Kondo и Orim повышали жизни на 12, а карты Squee, Tawnos и Lyna могли понизить жизни на 4. Ну и, конечно, Урза. Он повышал жизни на 10, а карты Sisay и Volrath уменьшали на 3.
Ответ на вопрос №3 об Unglued – А. B.F.M.
B.F.M. носит серьги. Одна из них – Polar Kraken из Ice Age, а другая – Phyrexian Dreadnought из Mirage. Их выбрали не случайно. На тот момент это были самые большие существа Magic (11/11 и 12/12 соответственно). Лучшего способа показать, насколько огромен B.F.M. (99/99), просто не было. При создании Censorship использовалось то же оформление, что и для карты Keeper of the Mind из выпуска Exodus. Оформление карты Clambassadors создавалось как насмешка над более серьезной Reparations из Mirage. Еще одно оформление было сделано с юмором. Это карта Lexivore, где мы высмеивали стандартные для того времени принципы написания художественного текста.
Ответ на вопрос №4 об Urza's Destiny – D. Yavimaya Elder
Карта Covetous Dragon была частью трехкарточного цикла существ (наряду с Emperor Crocodile и Tethered Griffin). Эту карту нужно было жертвовать в том случае, когда у вас не было перманента определенного типа. Этот цикл распространял свое действие на все не являющиеся землей перманенты, которые были в то время. Eradicate была частью цикла из 5 карт, в который входили также Scour, Quash, Sowing Salt и Splinter. Их функцией было избавиться от карт определенного типа. Они также позволяли искать копии карт с тем же именем на кладбище, в библиотеке или в руке игрока, чья карта была удалена. Voice of Duty была картой из 4-карточного цикла белых Ангелов 2/2 с защитой от четырех остальных цветов. Две карты из этого цикла — Voice of Grace и Voice of Law — появились в выпуске Urza's Saga. Другие две — Voice of Duty и Voice of Reason — в Urza's Destiny. Yavimaya Elder использовала механику, которую отдел Р&Д назвал «цикличностью игры». Эта механика также отразилась на черных, зеленых картах и артефактах: Brass Secretary, Heart Warden, Marker Beetles, Plague Dogs и Slinking Skirge.
Ответ на вопрос №5 об Odyssey – А. Flame Burst
Вот эта карта. Оформление для нее сначала использовалось для карты существа Aven Smokereaver, это был синий Авен 2/3 с защитой от красных. Авен не получал урона от взрыва красной магии, но многим из нас хотелось бы увидеть на карте сам взрыв. Поэтому это оформление было перенесено на заклинание прямого урона. Мы сделали акцент на самом взрыве, а не на существе.
Ответ на вопрос №6 о выпуске «Мирродин» – А. Гном
Существа этого типа впервые появились на карте Quarum Trench Gnomes в выпуске Legends. В дальнейшем гномы станут артефактами-существами. Первым гномом артефактом стала карта Ersatz Gnomes в выпуске Mirage. В то время подобные карты еще не назвались артефактами-существами, поскольку артефакты не могли иметь тип существо. Дальнейшее развитие артефакты-гномы получили в карте Patchwork Gnomes в выпуске Odyssey. На этой карте уже был указан тип Артефакт Существо. (Я был одним из тех, кто делал все возможное, чтобы артефакты-существа получили тип существа.)
Ответ на вопрос №7 о Fifth Dawn – А. Аарон Форсайт
Вначале этот парень просто занимался сайтом Magic. Мы определили его в команду выпуска Fifth Dawn, чтобы он написал статью о том, как круто работать в команде дизайнеров Magic. Аарон здорово поработал — например, он придумал Солнечную вспышку и Предсказание. Ну и в итоге мы взяли его в отдел Р&Д. А вот эти ребята — Билл Роуз, Эрик Лауэр и Марк Готтлиб — пришли в Р&Д через отдел кадров. Хотя, помнится, Готтлиб начинал у нас как редактор.
Ответ на вопрос №8 про Unhinged – В. Disrobing Scepter (Раздевающий скипетр)
Когда-то у меня была колонка в журнале The Duelist («Дуэлянт») под названием «Карты в рукаве». И вот там я публиковал смешные карты из разряда «даже не думай это выпускать». Одной из таких карт была Раздевающий скипетр. По действию она напоминала Разрушающий скипетр. Только противник должен был сбросить предмет одежды, а не карту. Ну и ради прикола я закинул эту карту в файл Unglued для игровых тестировщиков. По понятным причинам эта карта не вошла в выпуск. Я написал секретное сообщение к выпуску, где были указаны подобные карты под заголовком «не пошло в печать». Вторая попытка добавить эту карту была в выпуске Unhinged. Я снова забросил ее в файл тестирования, и ее, конечно, снова удалили. Это уже стало некой традицией. Мы написали еще одно секретное сообщение для Unhinged, в котором говорилось, что эту многострадальную карту вновь удалили из выпуска.
Карта Сельдерейного следопыта (Celery Stalker) существовала на самом деле и должна была войти в выпуск Unglued 2. Это один из выпусков Un-, который так и не был создан. Одной из главных тем этого выпуска были овощи. Да, ожившие овощи, которые давали жетоны яда игрокам, если наносили боевые повреждения. Сиротка Чамп-блок (Chump-Blocking Orphan) и Мистер Дебиторская задолженность (Look at Me, I'm Accounts Receivable) появились в процессе разработки. Конечно, это шутка.
Ответ на вопрос №9 о выпуске ««Равника: Город гильдий» – B. СозывЭта механика была разработана Ричардом Гарфилдом для Боросов. Мне она понравилась, но я решил, что привязать ее к Селезнии было бы более атмосферно. Поэтому я сменил ее цвет с красно-белого на зелено-белый.
Ответ на вопрос №10 про «Взгляд в будущее» – D. 81
Для каждого выпуска в блоке «Спираль Времени» мы сделали свои листы и рамки карт, поясняющие, какая серия карт в прошлом, какая в альтернативном настоящем, а какая в будущем. Всего в «Спирали Времени» 121 карта с временным сдвигом. Для каждой придумана своя рамка и каждой отведено свое место в бустере. В блоке «Вселенский Хаос» 45 карт с временным сдвигом. Для них были разработаны другие рамки и отдельные места в бустерах. Карты из «Видений Будущего» уже отличались от двух предыдущих наборов тем, что не получили отдельного места в бустерах, поскольку карты были смешаны с другими. В этом наборе 81 карта с отличительной рамкой «будущего».
Ответ на вопрос №11 о «Шэдоумуре» – B. Фея
Феи были единственным типом существ, которым механика блока «Лорвин» позволила сохранить синий и черный цвета в «Шэдоумуре». (Там была парочка гибридных бело-синих фей, но все они вполне укладывались в сине-черную колоду на феях.) Эльфы были черными и зелеными в «Лорвине», а потом сменили цвета на зеленый и белый в «Шэдоумуре». Гоблины были черными и красными в «Лорвине», а потом стали красными и зелеными в «Шэдоумуре». А мерфолки были белыми и синими в «Лорвине», но в «Шэдоумуре» стали черными и синими. В «Шэдоумуре» было несколько гибридных карт, представляющих собой цветовые комбинации для каждого племени из блока «Лорвин», но все одноцветные карты следовали за упомянутыми цветовыми комбинациями.
Ответ на вопрос №12 о «Сумерках» – D. 11
Карта с одиннадцатью символами гибридной маны — это Роковая Фигура.
Ответ на вопрос №13 о «Зендикаре» – С. Tempest
В истории Tempest Рат был искусственным миром, созданным фирексийцами. Они использовали его как плацдарм для захвата Доминарии. Мир Рат был наполнен множеством существ из других миров, которых фирексийцы туда привели. В этом мире мы видим кор из Зендикара, расы талакос, век, дал и солтари. Нам еще только предстоит узнать об их родных мирах.
Ответ на вопрос №14 про «Шрамы Мирродина» – А. 16% (40 карт)
Выпуск «Шрамы Мирродина» задумывался как возвращение в Мирродин, где были замечены фирексийцы, которые еще не успели натворить бед. В «Осаде Мирродина» фирексийцев стало больше 50%, и началась война за будущее этого мира. А когда доля фирексийцев доросла до 90%, то появилась «Новая Фирексия».
Ответ на вопрос №15 про «Иннистрад» – А. карточная игра Duel Masters
Duel Masters – это коллекционная карточная игра, которую мы делали только для японского рынка. Duel Masters отличалась тем, что раздвигала границы механик гораздо шире, чем Magic. (Работая над ней, мы черпали вдохновение в наборах Un-.) Нам очень помог один из создателей Duel Masters — Том Лапилль. Он пришел в команду разработки «Иннистрада», когда мы ломали голову над оборотнями. Хотелось сделать все круто. И тут Том предложил вариант с двусторонними картами, как в Duel Masters. Поначалу я с подозрением воспринял это предложение, но после первого же игрового теста понял, что идея-то огонь.
Ответ на вопрос №16 про «Возвышение Мрака» – D. Черно-сине-красный
В выпуске «Возвышение Мрака» были две золотые бело-синие карты (Дрогсколский Капитан и Дрогсколский Громила), две золотые черно-красные карты (Фалькенратская Аристократка и Стромкиркский Капитан), а также одна зеленая карта с синей стоимостью Воспоминания — Инстинкты Охотника. В этом наборе вообще не было трехцветных или оптимизированных под использование трех цветов карт.
Ответ на вопрос №17 про «Незваных Гостей» – B. Базовые земли
Вместо базовых земель в каждом бустере выпуска «Незваные гости» есть врата гильдии.
Ответ на вопрос №18 про «Терос» – D. Предсказание
В «Теросе» было 29 карт с Предсказанием: три белых, десять синих, одна черная, пять красных, одна зеленая, одна бело-синяя, одна черно-зеленая, один артефакт и пять земель. Плюс была красная карта для поддержания механики. Помимо этого было 11 карт с механикой Героизма: пять белых, две черных, три синих, две красных, три зеленых, одна бело-синяя и одна красно-белая. Было также 16 карт с Преданностью: две белые, две синие, пять черных, две красные, четыре зеленых, и одна карта земли. И 16 карт с Чудовищностью: одна белая, две синих, две черных, четыре красных, четыре зеленых, одна красно-зеленая, одна зелено-белая и один артефакт.
Ответ на вопрос №19 о «Ханах Таркира» – B. Глаз
Символом хитрости у Джескай (сине-красно-белые) был глаз дракона. Клан Абзан (бело-черно-зеленые) — это выносливость. Поэтому их символом стала чешуя дракона. Символом беспощадного клана Султай (черно-зелено-синие) стал драконий клык. Еще один клан Таркира, Марду (красно-бело-черный), избрал своим символом крыло дракона. Необузданность воинов клана Темур (зеленые-синие-красные) отразилась в их символе — когте дракона.
Ответ на вопрос №20 про «Битву за Зендикар» – С. 5
В «Битве за Зендикар» было 5 двойных земель (Ручей в Прерии, Затопленная Лощина, Тлеющее Болото, Тлеющая Поляна и Дорога Среди Крон, которые также появились в выпуске Zendikar Expeditions, но уже с новым оформлением и рамками.
Ответ на вопрос №21 про «Каладеш» – А. Создать
«Каладеш» был первым выпуском, в котором появилось слово «Создать». Слово «Убить» было представлено в выпуске Magic 2012, «Изгнать» — в Magic 2010, а слово активации «Сражаться» впервые появилось в «Иннистраде».
Ответ на вопрос № 22 про «Амонхет» – D. Жетон Затопления
В картах с перфорацией выпуска «Амонхет» были указатели Бальзамирования и Повышения, а также жетоны Кирпича и -1/-1. Помимо этих карт в выпуске была одна карта с жетонами Затопления: Щедрость Луксы. К сожалению, таких карт было мало, поэтому их не делали с перфорацией.
Ответ на вопрос № 23 про «Иксалан» – D. Вампир
Впервые идею Иксалана озвучила Дженна Хелланд. В ее воображении это был мир, очень похожий на Центральную Америку, но с вампирами-конкистадорами. Мы согласились и поставили его в план. Но мне хотелось большего, поэтому я попросил творческую команду попробовать превратить двусторонний конфликт Иксалана в трехсторонний. И они сделали это. Добавили пиратов. А чуть позже в мире игры появились Динозавры, и я принял решение сделать их отдельным племенем. В Иксалане также нашлось место Мерфолкам. Они пришли в мир, когда нам понадобилось четвертое племя.
Ответ на вопрос №24 про Unstable – D. Тринадцать
В этом выпуске есть четыре обычных карты, для каждой из которых было создано четыре альтернативных иллюстрации: Amateur Auteur, Extremely Slow Zombie, Target Minotaur и Beast in Show. Еще одна обычная в четырех версиях с различным художественным текстом, но одинаковым оформлением: (Novellamental). Карта Secret Base имеет пять версий с разными символами. А у одной карты было четыре варианта названий: Curious Killbot, Delighted Killbot, Despondent Killbot и Enraged Killbot. И вдобавок еще шесть карт, каждая из которых имеет шесть разных текстов правил: Knight of the Kitchen Sink, Very Cryptic Command, Sly Spy, Garbage Elemental, Ineffable Blessing и Everythingamajig. Вот и получается всего тринадцать карт.
Ответ на вопрос №25 про «Доминарию» – С. Земли
В выпуске «Доминария» есть шесть легендарных артефактов: Перекованный Черный Меч, Шлем Умножения, Янтарный Мокс, Транские Врата Времени, Тракс, Бич Кроога и «Везерлайт». Четыре карты легендарных чар: В Когтях Боласа, Мастерство Лича, Клятва Тефери и На Крыльях Серры. Шесть карт заклинаний волшебства: Всепоглощающий Огонь Джайи, Друидский Обет Камаля, Временной Раскол Карна, Славное Возрождение Первозданных, Разрушительный Взрыв Урзы и Жестокое Предложение Ягмота. Но нет ни одной карты земли.
Ответ на вопрос №26 о «Гильдиях Равники» – B. Два
У каждых врат было по два изображения: главный вход и секретный.
Ответ на вопрос №27 о «Выборе Равники» – B. Солдат
Гоблинское Собрание создает фишки гоблинов. Духовное Прощение, Рыцарь Последнего Вздоха и все остальные карты с механикой Посмертия создают фишки Духов. Карты Довин, Верховный Судья и Размещение создают фишки Топтеров. Но в выпуске «Выбор Равники» нет ни одной карты, которая бы создавала фишки Солдат. А вот в «Гильдиях Равники» несколько штук точно было.
Ответ на вопрос № 28 о «Войне Искры» – D. Вивьен Рейд
У Вивьен в этом выпуске две карты с ее именем: Звериный Лук Вивьен и Гризли Вивьен.
Ответ на вопрос №29 о «Престоле Элдраина» – B. 2
Это две карты артефактов (поскольку подтип Еда есть только у артефактов): Пряничный Громила и Золотое Яйцо.
Ответ на вопрос №30 про Unsanctioned – D. Чаепитие
Из текста карты Surgeon
GeneralCommander мы узнаем, что этот парень — любитель пушистых зверьков, усиления и креативных формулировок. А вот любит ли он чай, мы точно не знаем.
А теперь подсчитайте количество правильных ответов и посмотрите, что у вас получилось:
- 1–9 правильных ответов. Вы в самом начале пути изучения Magic.
- 10-15 правильных ответов. Очевидно, вы интересуетесь историей игры.
- 16–20 правильных ответов. В викторинах о Magic у вас неплохой потенциал.
- 21–24 правильных ответа. Славно. Вы щелкаете вопросы о Magic как орешки.
- 25–27 правильных ответов. Великолепно. Я впечатлен.
- 28–29 правильных ответов. Вы знаете о Magic практически все.
- 30 правильных ответов. Снимаю перед вами шляпу.
Очень викториночно
Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравились вопросы. Как всегда, я буду рад узнать ваше мнение о сегодняшней колонке. Вы можете написать мне письмо или связаться со мной в любой социальной сети (Twitter, Tumblr и Instagram).
На следующей неделе я проведу увлекательную экскурсию по истории Людей во вселенной Magic. Присоединяйтесь.
Ну а пока можете поиграть в карточные игры Magic , чтобы узнать больше любопытных фактов.
Поездка на работу #721 – Что было в Alpha?
Это очередной подкаст-викторина. Вопросы коснутся элементов Magic, которые были в первоначальном выпуске Magic Alpha.
Поездка на работу #722 – Бело-черные
Этот подкаст – мои очередные размышления на тему двух цветов. В этот раз я расскажу о парочке врагов: белых и черных.