Это третья (а вот первая и вторая) часть моего рассказа о шестнадцати новых картах выпуска Unsanctioned. Сегодня я планирую завершить свой рассказ.

Rings a Bell

Один из успешных способов создания карт для выпусков «Un-» – изучить старые, полюбившиеся дизайны и придумать, как их немного изменить. Rings a Bell была создана по мотивам этой карты:

Правила карты Goblin S.W.A.T. Team заключались в том, чтобы произнести ее название, но так, чтобы оппонент этого не заметил (в противном случае он должен хлопнуть по карте). Это была неплохая карта, но я считал, что при всей сложности использования она давала довольно слабый эффект. В Rings a Bell мы попытались слегка изменить механику той карты для большей играбельности.

Для начала, мы не ограничились каким-то определенным словом (или словосочетанием, как было в случае Goblin S.W.A.T. Team). Rings a Bell позволяет выбрать слово, которое вы хотите использовать. Изначально вы могли выбрать любое слово, но после тестирования, когда игроки стали выбирать всевозможные междометия и предлоги, мы поняли, что нужно немного ужесточить правило. Мы обдумали ряд ограничений, и самым разумным показалось установить минимальную длину слова – теперь оно должно быть не короче четырех букв. Ограничение «по одному за ход» перекочевало из правил карты Goblin S.W.A.T. Team, так что если вы уже услышали нужное слово (или пропустили), вам не приходилось больше беспокоиться об этом до конца хода.

Еще одной интересной особенностью карты было то, как игрок должен сигнализировать о том, что он услышал нужное слово. Мне никогда особо не нравился предыдущий способ (хлопанье по гоблину). Может, дать игроку колокольчик? Типа того, что стоит на стойке регистрации в отеле и служит для вызова сотрудника. Мне показалось, это будет здорово.

И раз уж это карта в серебряной рамке, я подумал, будет неплохо, если ее правила предложат игроку воспользоваться колокольчиком. Но нужно было предусмотреть вариант, когда у игрока не окажется его под рукой. Мне хотелось, чтобы этот способ был понятным и, в идеале, смешным. Поэтому я предложил имитировать звонок, если у игрока не было настоящего колокольчика. Первоначально правила требовали сказать «Динь-динь!». В конце концов мы остановились на том, чтобы игрок изобразил звонок, но усилили эффект сопроводительным текстом.

Spirit of the Season

Это еще одна карта Криса Муни, ушедшая в печать практически без изменений. Кажется, единственное, что мы сделали, это добавили тип существа – и наше существо стало называться Лесовик Дух. Но давайте остановимся на том, как Крис придумывал эту карту: есть нюанс, о котором я хочу рассказать подробнее.

Крис хотел сделать карту существа со способностью, которая зависела бы от времени года. У нас уже были карты, учитывающие время суток, но время года – никогда. По задумке Криса цена и параметры этого существа должны были позволять ему иметь способность, а сама способность должна была изменяться в зависимости от времени года. Крис сделал карту зеленой, потому что из всех цветов он больше всего учитывает время года.

Скорее всего, параметры 3/3 за 1GG были выбраны Крисом не случайно: при таких довольно высоких показателях у карты есть место для дополнительных усилений. Он стремился не только выбрать работающие способности, но и тематически привязать их ко временам года. Самая сильная связь – у весенней способности. Зеленые могут доставить из библиотеки базовые земли, и это отлично отражает весеннее настроение, когда все вокруг возрождается к жизни. Для лета было выбрано Ускорение, так как это самое активное время года. Для зимы, периода покоя, было выбрано Получение жизни. Ну а для осени подошла способность создавать жетоны +1/+1: это время, когда мы набираемся сил и готовимся к зиме.

Когда карта была подготовлена к выпуску, нам осталось только сделать существо Лесовиком: мы подумали, что так лучше всего удастся передать переход времен года в одной карте и одном художественном тексте. И последнее. Я решил поместить эту карту в Unsanctioned , а не ждать другого потенциального выпуска с приставкой «Un-», который выйдет с бустерами, потому что нестандартный подход к игре в Unsanctioned предполагал, что этим выпуском будут играть круглый год. Выпуски «Un-» с бустерами игрались в ограниченном формате сразу же после релиза, в течение одного сезона, так что у этой карты использовалась бы только одна способность.

Stet, Draconic Proofreader

Эта карта входила в цикл легендарных существ вражеских цветов. Она должны была стать красной, а ее активация – белой. Размышляя, какой сделать эту карту, я вспомнил, что мы ни разу не помещали на карту в серебряной рамке Дракона, и понял, что нужно действовать. Мне хотелось придумать Дракона, который бы отличался от своих собратьев. Какой бы необычный род занятий для него выбрать? Ари Ни предложил сделать его корректором.

Дело в том, что его белая способность могла удалять буквы из имен перманентов (изначально Дракон взаимодействовал только с перманентами, но позже Ари предложил распространить способность и на игроков: ему показалось, результат может быть очень забавным). Способность нашего Дракона наносила прямой урон, который зависит от букв в имени противника, но мы с Ари немного изменили условия. Наша версия предполагала, что колода будет строиться на картах с разными именами, и эта идея нам очень нравилась.

Само имя Stet означает корректурный знак «оставить как было». Его используют, если нужно отменить внесенные в текст изменения. Это имя придумали наши редакторы, когда я пришел к ним за советом, выбирая имя для Дракона.

И еще на одну деталь я хочу обратить ваше внимание, так как это, возможно, самая тонкая шутка в новом выпуске «Un-» (а чем шутка тоньше, тем больше их уместится в выпуск «Un-»). Это иллюстрация к карте. Что именно делает Стет? Он своим морозным дыханием превращает мышей в лед (прим. переводчика: Дракон удаляет первую букву в слове mice и превращает его в ice).

Strutting | Turkey

Две недели назад, рассказывая про карту Летучая_мышь-, я упоминал, что собирался сделать для Unsanctioned новую карту-носитель и усилитель. Strutting | Turkey – это и есть новая карта-носитель. Как и в случае в Летучей мышью, я перебрал все способности, которые встречались у носителя:

бросьте шестигранный кубик. Вы получаете количество жизней, равное полученному значению.

вы можете уничтожить целевой перманент, не являющийся землей.

бросьте шестигранный кубик. Целевой оппонент теряет количество жизней, равное полученному значению.

вы можете уничтожить целевой артефакт.

вы можете сбросить карту. Если вы это делаете, возьмите карту.

это существо собирает Устройство.

целевой оппонент сбрасывает карту.

вы можете развернуть целевой перманент.

бросьте шестигранный кубик. Это существо наносит повреждения, равные полученному значению, целевому существу под контролем оппонента.

создайте существо артефакт бесцветный Гном 1/1.

верните целевую карту-носитель или карту с усилителем из вашего кладбища в вашу руку.

вы можете взять карту.

бросьте шестигранный кубик. Затем положите на то существо жетоны +1/+1, количество которых равно полученному значению.

бросьте шестигранный кубик. Целевой игрок кладет верхние X карт своей библиотеки на свое кладбище, где X равен полученному значению.

вы можете изгнать целевое не являющееся Лошадью существо под вашим контролем, которое не вышло на поле битвы в этом ходу под действием этой способности, затем вернуть его на поле битвы под контролем своего владельца.

существа под вашим контролем получают +1/+1 до конца хода.

целевое существо под контролем оппонента получает -1/-1 до конца хода.

положите один жетон +1/+1 на целевое существо.

найдите в вашей библиотеке карту базовой земли, покажите ее, положите ее в вашу руку, затем перетасуйте вашу библиотеку.

В идеале носитель должен быть зеленым или белым, так как это основные цвета для носителей и усилителей (я уже упоминал об этом в рассказе об усилителе Летучая_мышь-, который мы сделали черным). Я выписал все белые и зеленые способности, которые мы еще не использовали для носителей. Самым многообещающим мне показалось воскрешение дешевого существа. Просмотрев мой список, Крис заметил, что, если бы мы использовали способность воскрешения, ограниченную конвертированной мана-стоимостью (как это обычно происходит у белых), игрок получил бы возможность возвращать к жизни любые свои усилители, потому что у них нет мана-стоимости, а значит, технически их мана-стоимость равна нулю. Единственная проблема в том, что если положить усилитель на поле битвы, он немедленно погибнет, не будучи присоединен к носителю.

Крис и Грегг Любен (редактор Unsanctioned) пытались придумать технологию, которая позволяла бы воскрешать дешевых существ или возвращать усилители и присоединять их к носителю. В конце концов они договорились о том, что придется изгнать карту, присоединить к носителю, если это усилитель, а потом просто положить на поле битвы.

Не меньше времени мы потратили, выясняя, каким существом сделать эту карту. Мы точно знали, что оно будет белым и не летающим. Носителями мы всегда назначаем существ с наиболее живописной задней частью – ведь именно она остается видимой, когда к карте присоединяется усилитель. В конце концов мы остановились на индюшке.

Surgeon General Commander

Еще одной частой просьбой игроков в Unstable было создать пятицветного командира для носителей и усилителей. В этом выпуске был Dr. Julius Jumblemorph, двухцветный (зелено-белый) командир. Но раз уж носители и усилители есть во всех пяти цветах, народ требовал и пятицветного командира. Все карты Unsanctioned должны были входить в одноцветные половинчатые колоды, а значит, мне предстояло создать одноцветное легендарное существо, которое принадлежало бы ко всем пяти цветам. Я знал, что это возможно, потому что в Magic уже были такие карты. Цветами носителя и усилителя чаще всего становятся зеленый и белый, а значит, следовало выбрать их и сейчас. Зеленый больше соответствовал атмосфере, заставляя нас воображать лабораторию, в которой ученые скрещивают существ, и оставлял больше возможностей проскользнуть в пятицветную цветовую принадлежность.

Я решил не мудрствовать и использовал весьма прямолинейный подход к проблеме носителей и усилителей. Самая большая сложность при игре носителями и усилителями – это резкая потеря преимущества. Удачным решением было бы вернуть это преимущество, получив возможность вытянуть карту при разыгрывании усилителя. Еще одна проблема – даже собрав все возможные носители и усилители, вы не сможете составить колоду для «Командира», у вас просто не хватит карт. (Таких карт всего 34: на 20 носителей 14 усилителей.) Можно ли с помощью Surgeon Commander как-то расширить колоду? Какие карты ближе всего по действию к усилителям? Ауры. Отлично. А что если карта будет вознаграждать игрока при разыгрывании Аур? Так мы могли бы добавить в колоду новые типы карт.

А потом у меня родилась одна хулиганская идея. Размышляя о носителях, усилителях и обо всем, что с ними связано, я понял: у нас ведь есть совершенно новая механика, которая появится в выпуске «Икория: Логово Исполинов» под названием Мутация – и она мне отлично подойдет. Unsanctioned мы планировали выпустить перед «Икорией», но что если мне «сориентировать» его карты под Мутацию? И с выходом «Икории» у нас появится новая серия карт, которую можно использовать в нашей колоде. Это будет интересный прием: рассчитывать на механику, которая появится только в будущем. Такого у нас еще не было. Выяснив, с кем мне следует утрясти все формальности, я побеседовал с этими людьми. И все они согласились с моим решением. Признаюсь, я был настроен весьма скептически, но, когда мою идею одобрили, пришел в восторг. Вы хотите знать, как работает Мутация? Потерпите немного. Скоро мы начнем обзоры карт «Икории».

Затем мне предстояло решить проблему пятицветной принадлежности. Прежде всего, требовалось, чтобы на карте присутствовали все пять символов цветной маны. Сама карта была зеленой, следовательно, ее мана-стоимость тоже. Самым очевидным решением, которое мы чаще всего использовали до этого, было сделать активацию WUBRG. Но, как вы помните, в Unsanctioned пять половинчатых колод, в каждой – по два цвета. Собрать все пять цветов в этом формате было просто невозможно. Я был не против того, чтобы оптимизировать карты для использования с другими продуктами, но мне не хотелось, чтобы какие-то элементы в этом выпуске не работали.

Следующим моим решением было не тратить ману для активации, а каким-то образом ее создавать. В конце концов, это ведь зеленая карта, и, повернув ее, можно создать ману любого цвета. Может, так и сделать? Но традиционная формулировка, которую мы использовали в таких случаях, звучала как «Добавьте одну ману любого цвета в ваше хранилище маны». Так мы не могли добиться пятицветной принадлежности. В конце концов я остановился на таком варианте: повернув карту, вы получали ману любого цвета, кроме зеленого (потому что мана-стоимость этой карты уже была зеленой).

Но это решение меня не особо устраивало. Невозможность получать зеленую ману при повороте карты существенно ее ослабляла, поэтому я изменил условие и разрешил получать ману любого цвета. Да, обычно мы так не делали, но я все-таки склонился к этому варианту. В конце концов, это ведь карта в серебряной рамке. Заодно я мог бы шутливо обыграть тот факт, что мы не использовали стандартную формулировку для получения пятицветной принадлежности. В результате художественный текст карты сообщал, что Surgeon Commander любит «креативные формулировки».

Подбирая карте название, я решил: раз уж она ориентирована на «Командир» и мы уже начали шутить про выбор формулировок для «Командира», имя существа тоже могло бы обыграть эту тему и поддержать шутку. Изначально формат «Командир» назывался Elder Dragon Highlander (прим. переводчика: Старейшина Дракон – легендарная карта, а Highlander отсылает нас к фильму «Горец» и фразе «останется только один»). Сами командиры тогда назывались генералами. Так, может, нам перечеркнуть это слово на карте и заменить его на «Командир»? Я стал искать выражения со словом «General». Мне понравилось словосочетание Surgeon General (прим. переводчика: министр здравоохранения), потому что оно хорошо известно (по крайней мере в США, где эта государственная должность у всех на слуху). И мы действительно могли сделать наше существо врачом. Кстати, называя эту карту, вы можете говорить Surgeon Commander. Слово «General» не произносится, потому что оно зачеркнуто.

Над картой пришлось как следует поработать, но я рад, что она наконец появится в выпуске.

Syr Cadian, Knight Owl

В самом начале работы мы с Максом и Габи встретились, чтобы обсудить идеи для новых карт. И я сказал, что хорошо бы сделать белую карту, которая называлась бы Knight Owl. У меня уже была карта Ladies' Knight в Unhinged, и я подумал, что можно еще как-нибудь обыграть слово knight (прим. переводчика: Марк имеет в виду созвучие слов knight – рыцарь и night – ночь). Габи воплотила мою идею и сделала карту совы, которая была рыцарем. Что же может делать наша сова-рыцарь? Изначально Габи взяла механики, которые традиционно использовались в картах Рыцарей, и еще одну, срабатывающую в ночное время, потому что совы – ночные птицы. (В Unstable была карта Old-Fashioned Vampire, которая давала бонусный эффект, если на улице было темно.)

Получив предварительный дизайн, я решил, что будет неплохо поместить эту бело-черную карту в цикл легендарных существ вражеских цветов. Ее черная активируемая способность должна была работать ночью, ведь черный – это цвет ночи. И еще я подумал, что будет забавно добавить ей в пару белую способность, которая срабатывала бы днем. Перебрав все возможные способности, я решил, что Syr Cadian будет иметь Полет в ночное время (ведь совы охотятся по ночам) и Бдительность днем, чтобы быть настороже.

Нужно было выбрать еще одну способность, что-то, на что мы могли бы опереться. Племенная тема Рыцарей показалась мне наилучшим выбором, поскольку это была черно-белая карта, а эти два цвета характерны именно для Рыцарей. Затем я начал подбирать выражения со словом «night» (ночь), пытаясь найти забавное название для механики. Вспомнив выражение «night life» (ночная жизнь), я вдруг понял, что можно объединить его со словом «lifelink» (Цепь жизни) – и у меня получилось «Knight lifelink», механика, дающая жизни всем вашим Рыцарям.

И, наконец, осталось подобрать нашему существу имя. Поскольку это было легендарное существо, мы не могли назвать его просто Knight Owl, ему требовалось настоящее имя. В «Престоле Элдраина» словом «Syr» именовались все Рыцари, и мы последовали этой традиции. Я снова начал подбирать наиболее удачную игру слов, и самым лучшим вариантом оказалось имя Syr Cadian. (Прим. переводчика: слово «circadian» означает «относящийся к суточному циклу».)

Underdome

В первой части этой статьи я говорил, что изначально для Unsanctioned планировалось создать пятнадцать новых карт, по три для каждой одноцветной половинчатой колоды. Но в результате у нас появился еще один, шестнадцатый дизайн – и он вошел в каждую из пяти полуколод. Как это случилось? Итак, мы создали цикл легендарных существ вражеских цветов. Как я уже говорил, мы понимали, что нам нужны командиры вражеских цветов, потому что таких карт в серебряных рамках у нас раньше не было. Но разработать их для Unsanctioned оказалось не так-то просто. Структура выпуска, состоявшего из половинчатых колод, требовала только одноцветных карт. Я предложил сделать легендарных существ вражеских цветов, которых можно было бы использовать в одноцветной колоде, но которые работали бы лучше при добавлении еще одного цвета. Тот факт, что способность карты активировалась только в четверти случаев, все еще казался нам довольно непривычным (ведь у нас было четыре половинчатых колоды разных цветов).

Как-то раз Гэвин спросил, как я собираюсь решать эту проблему. Я сказал, что нам нужна земля, которая создавала бы ману всех пяти цветов: мы поместим эту карту в каждую из половинчатых колод. Единственной такой картой на тот момент была City of Ass, но она затрагивала фракции, а в Unsanctioned мы хотели обойтись без них. Поэтому я решил сделать новую карту с нужными нам параметрами и спросил позволения у Гэвина. Тот ответил, что найдет средства для создания шестнадцатой иллюстрации. И я отправился делать новую землю в серебряной рамке.

Мне требовалась карта с очень простыми параметрами. Эта карта в серебряной рамке, будучи повернутой, должна была давать ману любого цвета. Вот и все. Больше от нее ничего не требовалось. Но создать такую карту оказалось на удивление сложно. Некоторые свойства карты в серебряной рамке должны подходить и черной, а подобрать их для земли не так-то просто. Карту Underdome придумал Крис. Мы сделали несколько земель, при повороте создающих ману любого цвета, но эту ману можно было использовать только для определенной подгруппы карт. Крис предложил объединить в такую подгруппу все карты в серебряных рамках. Его дизайн был прост и убедителен. Я уточнил у коллег из отдела игрового дизайна, не должна ли эта карта выходить на поле битвы повернутой, и они ответили, что все в порядке.

Мы решили изобразить на карте боксерский ринг – такой же, какой должен был появиться на обложке, но только пустой, когда все уже разошлись.

Un-тонимы и синонимы

Что ж, вот и пронеслись эти три короткие недели, и мой рассказ о выпуске Unsanctioned подошел к концу (вернее, рассказ о его новых картах). А для всех фанатов серии «Un-» мы приготовили сюрприз. Кроме шестнадцати новых карт, о которых я вам рассказал (в выпуске вы найдете по одному экземпляру каждой карты, плюс пять копий Underdome), вы получите еще 70 репринтов из Unglued, Unhinged и Unstable, большая часть которых до этого момента ни разу не перепечатывалась. Кроме того, вас ждут десять полноформатных карт земель (два цикла: фольгированный и нефольгированный) и 60 базовых земель в стандартных рамках с новыми иллюстрациями (по двенадцать для каждого типа базовой земли). И если вы никогда еще не играли картами «Un-», у вас будет отличная возможность это сделать, и вы наверняка захотите повторить.

Как всегда, с нетерпением жду ваших отзывов о сегодняшней колонке, о выпуске Unsanctioned и его картах или обо всех картах выпусков с приставкой «Un-». Вы можете написать мне письмо или связаться со мной в любой социальной сети (Twitter, Tumblr и Instagram).

На следующей неделе я наконец вернусь к продолжению своей статьи о вариативности.

Ну а пока желаю вам Un-... Un-... Un-екдотических приключений.

Поездка на работу #713 – Красно-зеленые

Этот подкаст – очередное мое философствование на тему двух цветов.

Поездка на работу #714 – Broadwaycon 2020

Как и в прошлом году, мы с моей старшей дочерью поехали на Broadwaycon в Нью-Йорке. В этом подкасте я рассказываю о нашей поездке и обо всем, что я узнал и воплотил в дизайне Magic.