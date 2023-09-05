Изменения, касающиеся золотых бустеров и отдельных наградных карт (ОНК)
До релиза выпуска «Дебри Элдраина» ротации «Стандарта» и «Алхимии» происходили каждый сентябрь. (Ротация «Стандарта» — это когда для формата «Стандарт» выходит новый выпуск, а в то же время выпуски, вышедшие более чем за год до этого, покидают данный формат.) До сих пор призовая направленность на «Стандарт» (за исключением выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»™) работала на достижение целей обоих форматов. Так как в этом релизе «Стандарт» не ротируется вместе с «Алхимией», форматы в дальнейшем будут больше отличаться друг от друга.
Мы хотим, чтобы золотые бустеры, а также отдельные наградные карты (ОНК), вручаемые за ежедневные победы и «Magic на неделе», были более привлекательными для игроков, ориентированных на каждый формат, и обеспечивали баланс их интересов. Таким образом в эти ОНК будут включены только карты, легальные как в «Стандарте», так и в «Алхимии». Среди них не будет карт из релизов «Алхимии» для каждого выпуска, а также карт из самого первого в Magic года «Стандарта», которые уже не являются легальными в «Алхимии».
Исключением является лишь то, что в золотые бустеры по-прежнему будут входить отдельные карты из выпусков для «Алхимии» (например, «Властелин Колец: Сказания Средиземья»), хотя и в меньшей степени, если они не являются новейшим выпуском на тот момент.
Это означает, что с релизом выпуска «Дебри Элдраина» золотые бустеры будут содержать:
- 2 редкие и/или раритетные карты из выпуска «Дебри Элдраина»
- 1 раритетную карту из выпусков «Сплоченная Доминария», «Война Братьев», «Фирексия: Все Станет Одно», «Марш Машин», «Марш Машин: Эпилог» или «Дебри Элдраина»
- 1 редкую или раритетную карту из выпусков «Сплоченная Доминария», «Война Братьев», «Фирексия: Все Станет Одно», «Марш Машин», «Марш Машин: Эпилог» или «Дебри Элдраина»
- 2 редкие и/или раритетные карты из выпусков «Сплоченная Доминария», «Война Братьев», «Фирексия: Все Станет Одно», «Марш Машин», «Марш Машин: Эпилог», «Властелин Колец: Сказания Средиземья» или «Дебри Элдраина»
Защита от дубликатов
Если в золотом бустере вы находите карту, четыре экземпляра которой уже есть в вашей коллекции, будет применяться защита от дубликатов в следующем порядке:
- Она будет заменена на карту той же редкости из того же выпуска, четырех экземпляров которой нет в вашей коллекции.
- Если таких карт нет в золотых бустерах, то она будет заменена другой картой той же редкости из легального в «Стандарте» выпуска, четырех экземпляров которой нет в вашей коллекции.
- Если таких карт нет в золотых бустерах, то она будет заменена другой картой той же редкости из отдельного выпуска для «Алхимии», четырех экземпляров которой нет в вашей коллекции.
- Если таких карт нет, то она будет заменена на 20 самоцветов, если карта редкая, или на 40 самоцветов, если карта раритетная.