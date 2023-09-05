Мы хотим, чтобы золотые бустеры, а также отдельные наградные карты (ОНК), вручаемые за ежедневные победы и «Magic на неделе», были более привлекательными для игроков, ориентированных на каждый формат, и обеспечивали баланс их интересов. Таким образом в эти ОНК будут включены только карты, легальные как в «Стандарте», так и в «Алхимии». Среди них не будет карт из релизов «Алхимии» для каждого выпуска, а также карт из самого первого в Magic года «Стандарта», которые уже не являются легальными в «Алхимии».

Исключением является лишь то, что в золотые бустеры по-прежнему будут входить отдельные карты из выпусков для «Алхимии» (например, «Властелин Колец: Сказания Средиземья»), хотя и в меньшей степени, если они не являются новейшим выпуском на тот момент.