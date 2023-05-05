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Magic: The Gathering® — Doctor Who™

ПРЕДЗАКАЗ

Местном игровом магазине AMAZON

Линейка продукции выпуска Magic: The Gathering® — Doctor Who

Временное-швременное

Попробуйте рыбные палочки с кремом вместе с Девятым, Десятым и Одиннадцатым Доктором, а также их спутниками в захватывающих матчах с несколькими игроками. Каждая готовая к игре колода для «Командира» из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто».

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Мастера зла

Сражайтесь бок о бок с плохими парнями. Эти готовые к игре колоды для «Командира» из 100 карт познакомят вас с величайшими злодеями мира «Доктора Кто». Каждая колода включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто», которые помогут покончить с величайшей угрозой мира — Доктором!

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Привет из прошлого

Измените полярность потока нейтронов! Отправьтесь в прошлое с первыми восемью Докторами, а также их спутниками и играйте захватывающие матчи с участием нескольких игроков. Каждая готовая к игре колода для «Командира» из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто».

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Сила парадокса

Отдайтесь силе парадокса вместе с Двенадцатым и Тринадцатой Докторами. Каждая готовая к игре колода для «Командира» из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто». Ожидайте неожиданностей, ведь с вами Доктор и его спутники.

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

Собирайте карты с любимыми персонажами вселенной «Доктора Кто». Вас ждут 12 бустеров, полных редких карт (от 7 до 14 в каждом бустере!), уникальные рамки «ТАРДИС» и сияющие фольгированные карты, которые так и тянет исследовать с помощью звуковой отвертки.

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Набор колод для «Командира»

Присоединитесь к любимому Доктору и его спутникам или встаньте на сторону заклятых врагов Доктора с четырьмя тематическими колодами для «Командира»! Каждая готовая к игре колода из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто».

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BBC, DOCTOR WHO, TARDIS, DALEK and CYBERMAN (word marks and devices) are trade marks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996. DOCTOR WHO logo © BBC 1973. Dalek image © BBC/Terry Nation 1963. Cyberman image © BBC/Kit Pedler/Gerry Davis 1966. Licensed by BBC Studios.

ТАРДИС — TIME AND RELATIVE DIMENSION IN SPACE

Карты с уникальным оформлением «ТАРДИС» — перемещайтесь в любое место и любое время. Это новый взгляд на знаковых персонажей и события из «Доктора Кто».

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ЗА ГРАНИЦАМИ

Окунитесь в мир выпуска, расширяющего игровые возможности. Захватывающие карты с расширенными иллюстрациями со всех концов вселенной предстанут во всей своей красе!

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НЕ ТОЛЬКО ВРЕМЕННОЕ-ШВРЕМЕННОЕ, НО И БЛЕСТЯЩЕЕ

Даже далеки не решились бы уничтожить эти уникальные фольгированные карты.

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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ЛЮБИМЫМ ДОКТОРОМ

Пополните свою коллекцию серийными картами всех тринадцати Докторов с уникальными рамками «ТАРДИС»! Каждая из этих карт Повелителей Времени имеет свой уникальный номер. Они доступны только в коллекционных бустерах.

 

Serialized Doctor cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Collector Boosters of any language. Non-serialized Doctor cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.
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МЫ ВСЕ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ИСТОРИИ

Только пусть это будет хорошая история! Проживите лучшие моменты из истории Доктора: карты расскажут вам о приключениях, персонажах и чудесах воображения.

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ТАРДИС — TIME AND RELATIVE DIMENSION IN SPACE
ЗА ГРАНИЦАМИ
НЕ ТОЛЬКО ВРЕМЕННОЕ-ШВРЕМЕННОЕ, НО И БЛЕСТЯЩЕЕ
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ЛЮБИМЫМ ДОКТОРОМ
МЫ ВСЕ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ИСТОРИИ

ТАРДИС — TIME AND RELATIVE DIMENSION IN SPACE

Карты с уникальным оформлением «ТАРДИС» — перемещайтесь в любое место и любое время. Это новый взгляд на знаковых персонажей и события из «Доктора Кто».

Посмотреть карты

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