Сражайтесь бок о бок с плохими парнями. Эти готовые к игре колоды для «Командира» из 100 карт познакомят вас с величайшими злодеями мира «Доктора Кто». Каждая колода включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто», которые помогут покончить с величайшей угрозой мира — Доктором!