Даже в условиях постъядерного хаоса всегда найдется место для своеобразного очарования. Поднимите большой палец вверх серийным картам Пупсов Волт-Боя, которые погрузят вас в мир Fallout®!

Serialized Bobblehead cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Fallout® Collector Boosters of any language. Non-serialized Bobblehead cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.