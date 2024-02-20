Fallout®
Magic: The Gathering® — Линейка продукции выпуска Fallout®
Воинственные выживальщики
Соберите все необходимое для победы над врагами! В этой колоде на 100 карт представлено 38 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.
Слава Цезарю
Приведи вашу армию к безоговорочной победе вместе с Цезарем! В этой колоде на 100 карт представлено 37 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими постъядерный мир Fallout.
Опасные мутанты
Положитесь на Мудрого Молерота! В этой колоде на 100 карт представлена 41 совершенно новая карта Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.
Наука!
Используйте мощь технологий ради спасения Земли! В этой колоде на 100 карт представлено 38 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
В этих бустерах столько бонусов для поклонников Fallout, что они едва ли смогут их унести. Вас ждут карты Волт-Боя без рамок, уникальные рамки Пип-Боя, серийные карты Пупсов, редкие и/или раритетные карты, традиционные фольгированные карты и карты с расширенными иллюстрациями
Набор колод для «Командира»
Сражайтесь с друзьями в эпических партиях Magic на несколько игроков. Каждая заранее собранная колода готова к игре и поставляется в комплекте с пробным коллекционным бустером, содержащим 2 особые карты с альтернативными рамками, а также 1 редкую или раритетную карту.
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БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВВЕРХ
Среди руин и радиации этот малыш станет вашим проводником. Отправьтесь в путешествие по дикой и странной вселенной Fallout® с помощью карт Волт-Боя без рамок, которые укажут вам путь!