Сражайтесь с друзьями в эпических партиях Magic на несколько игроков. Каждая заранее собранная колода готова к игре и поставляется в комплекте с пробным коллекционным бустером, содержащим 2 особые карты с альтернативными рамками, а также 1 редкую или раритетную карту.