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Magic: The Gathering® — Линейка продукции выпуска Fallout®

Воинственные выживальщики

Соберите все необходимое для победы над врагами! В этой колоде на 100 карт представлено 38 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.

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Слава Цезарю

Приведи вашу армию к безоговорочной победе вместе с Цезарем! В этой колоде на 100 карт представлено 37 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими постъядерный мир Fallout.

Локатор магазинов AMAZON

Опасные мутанты

Положитесь на Мудрого Молерота! В этой колоде на 100 карт представлена 41 совершенно новая карта Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.

Локатор магазинов AMAZON

Наука!

Используйте мощь технологий ради спасения Земли! В этой колоде на 100 карт представлено 38 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.

Локатор магазинов AMAZON

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

В этих бустерах столько бонусов для поклонников Fallout, что они едва ли смогут их унести. Вас ждут карты Волт-Боя без рамок, уникальные рамки Пип-Боя, серийные карты Пупсов, редкие и/или раритетные карты, традиционные фольгированные карты и карты с расширенными иллюстрациями

Локатор магазинов AMAZON

Набор колод для «Командира»

Сражайтесь с друзьями в эпических партиях Magic на несколько игроков. Каждая заранее собранная колода готова к игре и поставляется в комплекте с пробным коллекционным бустером, содержащим 2 особые карты с альтернативными рамками, а также 1 редкую или раритетную карту.

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БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВВЕРХ

Среди руин и радиации этот малыш станет вашим проводником. Отправьтесь в путешествие по дикой и странной вселенной Fallout® с помощью карт Волт-Боя без рамок, которые укажут вам путь!

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ОДОБРЕНО VAULT-TEC ОДОБРЕНО VAULT-TEC

Откройте бутылочку Ядер-Колы и возьмите своего верного наручного спутника благодаря картам Пип-Боя с уникальным оформлением! В мире, превратившемся в руины, воспользуйтесь этим миниатюрным источником постъядерных развлечений.

БОЛЬШЕ КАРТ

РАДИОАКТИВНАЯ ПУСТОШЬ

Даже в условиях постъядерного хаоса всегда найдется место для своеобразного очарования. Поднимите большой палец вверх серийным картам Пупсов Волт-Боя, которые погрузят вас в мир Fallout®!

 

Serialized Bobblehead cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Fallout® Collector Boosters of any language. Non-serialized Bobblehead cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.

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БУДУЩЕЕ СИЯЕТ ОЧЕНЬ ЯРКО

Это безумный мир, переживший ядерную катастрофу! Познакомьтесь со странностями, причудами и диковинками с помощью фольгированных карт для «Командира»!

БОЛЬШЕ КАРТ
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВВЕРХ
ОДОБРЕНО VAULT-TEC ОДОБРЕНО VAULT-TEC
РАДИОАКТИВНАЯ ПУСТОШЬ
БУДУЩЕЕ СИЯЕТ ОЧЕНЬ ЯРКО

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВВЕРХ

Среди руин и радиации этот малыш станет вашим проводником. Отправьтесь в путешествие по дикой и странной вселенной Fallout® с помощью карт Волт-Боя без рамок, которые укажут вам путь!

БОЛЬШЕ КАРТ

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