JUMPSTART 2022
Дата релиза: 2 декабря 2022 г.
JUMPSTART PRODUCTS
БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ
Пришло время для «мэшапа» тысячелетия. Возьмите два бустера Jumpstart 2022, перемешайте их, и у вас все готово!
КОМПЛЕКТ JUMPSTART
Карта по мотивам аниме в каждом! Выберите два любых бустера Jumpstart 2022, перемешайте их — и вуаля! Вы собрали новую колоду!
БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ
Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик выпуска «Война Братьев»! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!
БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ
Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик Доминарии! Вскройте два бустера, перетасуйте карты — и играйте!
Пока имеется в наличии. Подробности узнавайте в местном магазине.