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JUMPSTART 2022

Дата релиза: 2 декабря 2022 г.

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Местном игровом магазине
AMAZON

JUMPSTART PRODUCTS

БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Пришло время для «мэшапа» тысячелетия. Возьмите два бустера Jumpstart 2022, перемешайте их, и у вас все готово!

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КОМПЛЕКТ JUMPSTART

Карта по мотивам аниме в каждом! Выберите два любых бустера Jumpstart 2022, перемешайте их — и вуаля! Вы собрали новую колоду!

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БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик выпуска «Война Братьев»! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!

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БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик Доминарии! Вскройте два бустера, перетасуйте карты — и играйте!

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Пока имеется в наличии. Подробности узнавайте в местном магазине.
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