Phyrexia: All Will Be One
Линейка продукции выпуска Phyrexia: All Will Be One
Пререлизные наборы
Море веселья как для новичков, так и для ветеранов! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!
Набор Bundle
Это суперкомплект для настоящих фанатов. Дайте отпор величайшим злодеям Magic с помощью эксклюзивных предметов, таких как фольгированные промо-карты и большой счетчик жизней.
БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ
Играйте быстро, весело и легко благодаря 10 уникальным темам выпуска Phyrexia: All Will Be One. Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Любите вскрывать бустеры? Пополните свою коллекцию редкими и раритетными картами выпуска Phyrexia: All Will Be One! В каждом бустере вас ждет одна фольгированная карта!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
«Завершите» свою коллекцию! Вас ждут расширенные бустеры, содержащие карты без рамок, а также карты с уникальными рамками и особым оформлением, созданные во славу Фирексии.
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Одно легендарное существо в каждом бустере.
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