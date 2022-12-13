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Phyrexia: All Will Be One

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Линейка продукции выпуска Phyrexia: All Will Be One

Пререлизные наборы

Море веселья как для новичков, так и для ветеранов! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!

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Набор Bundle

Это суперкомплект для настоящих фанатов. Дайте отпор величайшим злодеям Magic с помощью эксклюзивных предметов, таких как фольгированные промо-карты и большой счетчик жизней.

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БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Играйте быстро, весело и легко благодаря 10 уникальным темам выпуска Phyrexia: All Will Be One. Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!

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Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Любите вскрывать бустеры? Пополните свою коллекцию редкими и раритетными картами выпуска Phyrexia: All Will Be One! В каждом бустере вас ждет одна фольгированная карта!

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

«Завершите» свою коллекцию! Вас ждут расширенные бустеры, содержащие карты без рамок, а также карты с уникальными рамками и особым оформлением, созданные во славу Фирексии.

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Драфт-бустеры / коробка бустеров

Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Одно легендарное существо в каждом бустере.

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