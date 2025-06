Es ist Zeit, in das Sothera-System aufzubrechen! Am Rande der Ewigkeiten ist ein Science-Fantasy-Spektakel, das dich tief in das Magic-Multiversum entführt. Als Teil dieser Reise in die Tiefen des Weltraums veröffentlichen wir zwei brandneue Commander-Decks, die den Sothera-Stil in deine Partien bringen.

Weltenformer

(Schwarz-Rot-Grün) Marken-Intelligenz

(Blau-Rot-Weiß)

Jedes Am Rande der Ewigkeiten Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 98 Nicht-Foilkarten, darunter 10 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen Das Deck Marken-Intelligenz enthält 6 doppelseitige Spielsteinkarten und 4 Karten mit Marken zum Ausstanzen Das Deck Weltenformer enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox

Wir werden kurz vor dem Release des Sets diese Decklisten freigeben und ihre Dateien quer durch die Galaxie senden, also bleibt dran!

Mach dein Raumschiff startklar und bereite dich auf ein Abenteuer jenseits der Lichtgeschwindigkeit vor. Am Rande der Ewigkeiten erscheint am 1. August 2025. Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.