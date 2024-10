Auf der MagicCon: Las Vegas haben wir die Zukunft von Magic vorgestellt, von den spannenden Sets, die 2025 veröffentlicht werden, bis hin zu den kühnen neuen Designparadigmen, die wir in Zukunft einführen werden. Mit dem Release von Magic: The Gathering Grundstein noch in diesem Jahr beginnt eine ganz neue Ära für Magic. Wenn du die Podiumsdiskussion verpasst hast oder einfach nur die Aufregung noch einmal erleben möchtest, haben wir hier alle Informationen für dich.

Eine neue Ära: Grundstein

Mit dem Release von Magic: The Gathering Grundstein wird eine neue Basis für das Spiel geschaffen. Es ist einfach, es ist aufregend, und es wird ein grundlegender Teil davon sein, wie wir Magic teilen.

Mit Grundstein läuten wir eine neue Ära von Magic ein. In den letzten Jahren haben wir kühne Ideen ausprobiert, Produkte weiterentwickelt und neue Horizonte des Magic-Designs erkundet. Jetzt setzen wir unser gewonnenes Wissen ein, um die bestmögliche Version von Magic zu präsentieren.

Unsere Innovationen führen zu aufregenden Veränderungen in der Zukunft von Magic, und wir freuen uns, einige davon heute mit dir zu teilen.

Wir haben die Bedenken gehört. Ab nächstem Jahr werden wir unsere Release-Rhythmen straffen und einen ausgewogenen, überschaubaren Zeitplan aufstellen, der Magic-Schauplätze und auch Jenseits des Multiversums umfasst.

Kommende Jenseits des Multiversums Booster-Releases werden in allen Formaten legal sein. Auch Standard wird ab 2027 mit dem Kalenderjahr rotieren, damit die Spielenden mehr Möglichkeiten haben, ihre Lieblingskarten in den Formaten ihrer Wahl zu spielen. Ausführliche Details zu beiden Neuerungen gibt es ab sofort von ab sofort von Vice President of R&D Aaron Forsythe.

Ab Magic: The Gathering Grundstein werden wir für die meisten Produkte eine UVP (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) angeben.

Auf diesem Fundament bauen wir auf, beginnend in diesem Jahr mit Grundstein und weiter bis 2025 und darüber hinaus. Apropos …

Das nächste Jahr der Magic-Sets

Auf der MagicCon: Las Vegas haben wir die Namen und Details zu einigen der Sets verraten, die 2025 erscheinen werden. Von der vom Krieg zerrissenen Welt der Drachen und Khane bis hin zu den Weiten des Weltraums gibt es im kommenden Jahr vieles, worauf du dich freuen kannst.

Innistrad Remastered (INR)

Illustration von: Betty Jiang

Feiere die geliebte Welt Innistrad in all ihrer Gothic-Pracht mit Innistrad Remastered, mit bekannten Gesichtern wie Edgar Markov als Headliner-Karte des Sets.

Headliner-Karten sind ein neues „Spaß mit Boostern“-Feature, das mit Innistrad Remastered eingeführt wird. Es ist eine einzelne Karte aus dem Set, die besonders illustriert und mit einem speziellen Kartendruck und gelegentlich wie Edgar Markov mit Seriennummern versehen wurde, um die begehrenswerteste Sammelkarte eines Releases darzustellen. Im Jahr 2025 und darüber hinaus wirst du weitere Headliner-Karten sehen.

Innistrad Remastered kann ab sofort vorbestellt werden. Bei den WPN Premium-Vorschau-Events vom 17. bis 23. Januar kannst du das Set bereits erkunden, und Haus Markov lädt dich herzlich zum Release am 24. Januar 2025 ein.

Ätherdrift (DFT)

Illustration von: Svetlin Velinov

Mach mehr als nur eine Spritztour mit dem ersten Standard-legalen Set des Jahres: Ätherdrift. Gib Gas, wenn der Ghirapur Grand Prix am 7. Februar 2025 mit dem Prerelease deines Stores startet und das komplette Set am 14. Februar veröffentlicht wird!

0120_MTGDFT_Main: Daretti, Rocketeer Engineer 0160_MTGDFT_Main: Earthrumbler 0191_MTGDFT_Main: Brightglass Gearhulk

Folge Chandra Nalaar, wenn sie durch die Omenpfade und über drei Welten des Multiversums rast, auf der Jagd nach einem unglaublichen Preis. Halte beim Release am 14. Februar durch, denn es ist nur ein Todesrennen, wenn du stirbst.

Tarkir: Drachensturm (TDM)

Illustration von: Joshua Raphael

Drachen fliegen durch die Lüfte von Tarkir und jeder Flügelschlag zerreißt die Omenpfade. Schließe dich einem der fünf wiederauferstandenen Klane von Tarkir an, um gegen diese Bedrohung des Multiversums zurückzuschlagen.

Bekannte Gesichter wie Sarkhan Vol und Ugin sind zurückgekehrt und ihre Anwesenheit zieht sich wie ein roter Faden durch das Set. Wir freuen uns darauf, mehr über Tarkir: Drachensturm mit dir zu teilen, wenn das Set am 1. August 2025 erscheint.

Magic: The Gathering® – FINAL FANTASY™ (FIN)

FINAL FANTASY stellt ein Universum voller kultiger Elemente dar, die für das Gameplay von Magic wie geschaffen sind. Du wirst deine Lieblingscharaktere wie Cloud, Terra, Lightning und Noctis zusammen mit Beschwörungen, Monstern und Rivalen aus der gesamten FINAL FANTASY-Reihe sehen. Vom kultigen Chocobo bis zum furchterregenden Behemoth – diese Karten bringen das FINAL FANTASY-Universum in deine Hände.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY erscheint am 13. Juni 2025.

Am Rande der Ewigkeiten (EOE)

Illustration von Chris Rallis

Magic wagt sich mit Am Rande der Ewigkeiten in die Sci-Fi-Fantasy und erforscht, was jenseits des bekannten Multiversums liegt. Mach dir die fortschrittliche Technologie des Sothera-Systems zunutze, während Kräfte um die kosmische Macht ringen.

Entdecke, was im Herzen dieser turbulenten Galaxie liegt, wenn das Set nächstes Jahr erscheint.

Die Magic: The Gathering | Marvel Zusammenarbeit kommt

Anfang des Monats haben wir bekannt gegeben, dass unsere Zusammenarbeit mit Marvel mit dem Marvel Superdrop beginnt, einer Serie von Secret Lair Drops, die fünf kultige Superhelden aus dem Marvel-Universum zeigen und bald im Marvel Superdrop erhältlich sind. Ende 2025 geht unsere Zusammenarbeit mit Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man weiter.

Magic als Tabletop und darüber hinaus

Noch viel mehr erwartet uns, wenn das Magic-Multiversum in neue Medien vordringt. Wir haben einige dieser zukünftigen Projekte auf der MagicCon vorgestellt und können es kaum erwarten, bald mehr darüber zu berichten. Während du dich auf Reisen durch die Welten und darüber hinaus vorbereitest, rüsten wir uns für die Zukunft von Magic. Sei dabei und feiere mit uns auf den MagicCons im nächsten Jahr, wo wir mehr von unserer Vision für das Spiel, das du kennst und liebst, enthüllen werden.