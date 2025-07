Für unsere erste Reise ins Sothera-System in Am Rande der Ewigkeiten hatten unsere Magic-Kunstschaffenden die Aufgabe, die kosmische Weite des Weltraumoper-Genres einzufangen. Wir feiern ihre phänomenale Arbeit mit den Artwork-Karten des Sets. Du findest 1 von 54 verschiedenen Artwork-Karten in 30 % der Am Rande der Ewigkeiten Play-Booster. Weitere 5 % der Sammler-Booster enthalten Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol. (Versionen ohne Stempel haben dieselbe Illustration, aber ohne die Signaturen der Kunstschaffenden oder das Planeswalker-Symbol.)

0038a_MTGEOE_ArtSide: Beyond the Quiet Art Card 38/54

Erfahre im Artikel über das Sammeln von Am Rande der Ewigkeiten mehr darüber, wie du Artwork-Karten sammeln kannst, und erkunde das Set mit seiner Kartengalerie. Bitte beachte, dass Artwork-Karten nicht mehr in Play-Boostern erscheinen.

Bist du bereit zu erfahren, was sich im Herzen eines Schwarzen Lochs befindet? Du kannst den ersten Kontakt mit Am Rande der Ewigkeiten Produkten aufnehmen, wenn das Set am 1. August 2025 weltweit erscheint. Am Rande der Ewigkeiten ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.