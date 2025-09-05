Entdecke dein Lieblings-Artwork aus Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man auf den Artwork-Karten des Sets! Die lebendige Optik dieses Sets schwingt sich auf einer Serie von 54 verschiedenen Artwork-Karten in Sammler-Booster. Du findest 1 von 54 verschiedenen Artwork-Karten ohne Stempel in 30 % der Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Sammler-Booster. Weitere 5 % der Sammler-Booster enthalten Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol. (Versionen ohne Stempel haben dieselbe Illustration, aber ohne die Signaturen der Kunstschaffenden oder das Planeswalker-Symbol.)

0010a_MTGSPM_ArtCdArt: The Soul Stone Art Card 10/54

Erkunde die fantastischen, freundlichen und spektakulären Karten in der Kartengalerie des Sets und mach dich bereit für Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, das am 26. September 2025 in die Stores kommt! Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.