Fliege in das große Unbekannte von Am Rande der Ewigkeiten, wo kosmische Kräfte um die Macht im Herzen eines sterbenden Sterns ringen. Aber das Sothera-System zu kartieren erfordert mehr als Raumschiffe von der Größe einer Stadt; es erfordert auch reichlich Spielsteine!

0001_MTGEOE_ToknBstr: Sliver Token 0011_MTGEOE_ToknBstr: Emblem (Tezzeret, Cruel Captain

In Am Rande der Ewigkeiten enthält jeder Play-Booster eine doppelseitige Nicht-Foil-Spielsteinkarte. In den Play-Boostern gibt es 10 verschiedene Spielsteine mit großflächiger Illustration und ein Emblem (das von Tezzeret, herzloser Kapitän, erzeugt wird), die in verschiedenen Kombinationen auf diesen doppelseitigen Spielsteinkarten erscheinen. Unter den 10 verschiedenen Spielsteinen mit großflächiger Illustration sind 5 verschiedene Versionen des Lander-Spielsteins, eine für jede Manafarbe.

0001a_MTGEOE_DFChlpr: Counters 0001a_MTGEOE_TknComm: Copy Token // Clue Token

Jedes Am Rande der Ewigkeiten Commander-Deck enthält alle Spielsteine, die du für deine Commander-Partien brauchst. Das Commander-Deck Weltenformer enthält 10 doppelseitige Nicht-Foil-Spielsteinkarten. Das Commander-Deck Marken-Intelligenz enthält 6 doppelseitige Nicht-Foil-Spielsteinkarten und 4 Karten mit Marken zum Ausstanzen.

0015a_MTGEOE_TknComm: Incubator Token // Phyrexian Token 0003_MTGEOE_TknComm: Bird Token

Jeder Am Rande der Ewigkeiten Sammler-Booster enthält eine traditionelle doppelseitige Foil-Spielsteinkarte oder eine Artwork-Karte. Jeder der 10 Spielsteine mit großflächiger Illustration und das Emblem aus Play-Boostern sowie die 16 Spielsteine aus den Am Rande der Ewigkeiten Commander-Decks können auf doppelseitigen traditionellen Foil-Spielsteinkarten in Sammler-Boostern erscheinen.

Du kannst dir alle Spielsteine aus Am Rande der Ewigkeiten in der Kartengalerie des Sets ansehen.

Bist du bereit zu erfahren, was sich im Herzen eines Schwarzen Lochs befindet? Du kannst den ersten Kontakt mit Am Rande der Ewigkeiten Produkten aufnehmen, wenn das Set am 1. August 2025 weltweit erscheint. Am Rande der Ewigkeiten ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.