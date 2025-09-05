Enfilez votre costume et combattez les criminels aux côtés des nombreux Spider-héros de l'univers Marvel : Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man arrive très bientôt, et sa sortie s'accompagne de toutes sortes de jetons !

0003_MTGSPM_Token: Spider Token

Dans cette extension, chaque booster de jeu contient un jeton recto-verso non-Premium. Il existe 7 jetons différents pleine illustration trouvables dans les boosters de jeu, et ils apparaissent dans diverses combinaisons sur ces jetons recto-verso.

0006_MTGSPM_Token: Robot Token

Les boosters collector contiennent la même sélection de 7 jetons pleine illustration différents. Vous trouverez un jeton recto-verso Premium traditionnel dans 65 % des boosters collector Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Les 35 % de boosters collector restants contiennent une carte d'illustration arborant une illustration de l'extension. Vous pouvez en savoir plus sur les cartes d'illustration ici.

0007_MTGSPM_Token: Treasure Token

Vous pouvez voir tous les jetons de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man dans les visuels des cartes de l'extension.

