Eine mörderische Verschwörung hat Ravnica und seine Gilden im Griff. Es liegt an dir (und den besten Detektiven von Ravnicas Agentur für magikologische Ermittlungen), das Geheimnis zu entschlüsseln, bevor es zu spät ist. Darum dreht sich das Set Mord in Karlov Manor, das ab dem 9. Februar weltweit in Stores erhältlich ist.

Mord in Karlov Manor – wichtige Details

MKM-Erweiterungssymbol

MKC-Erweiterungssymbol MKC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Mord in Karlov Manor Set-Code: MKM

Mord in Karlov Manor Commander-Set-Code: MKC

Special Guests Set-Code: SPG

Website: Mord in Karlov Manor

Jetzt vorbestellen

Du kannst Mord in Karlov Manor bei deinem örtlichen Spieleladen, online bei Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Mord in Karlov Manor Vorschau-Events

Mord in Karlov Manor Episoden 1-8 der Geschichte : Jetzt zugänglich!

: Jetzt zugänglich! Episoden 9 und 10 der Geschichte : 17.–18. Januar

: 17.–18. Januar Commander-Deck-Vorschau: 24. Januar

24. Januar Kartengalerie und Vorschauen komplett : 26. Januar

: 26. Januar MTG Arena Release : 6. Februar

: 6. Februar Weltweiter Tabletop-Launch: 9. Februar

Mord in Karlov Manor Gameplay-Events

RavnicaDetectiveAgency.com Start : 16. Januar

: 16. Januar Prerelease in deinem Store : 2.–8. Februar

: 2.–8. Februar Open House im WPN-Store : 9.–11. Februar

: 9.–11. Februar Friday Night Magic : 9. Februar bis 29. März

: 9. Februar bis 29. März Standard Showdown : 9. Februar bis 4. April

: 9. Februar bis 4. April Commander-Party : 16.–18. Februar

: 16.–18. Februar MagicCon: Chicago und Pro Tour Mord in Karlov Manor : 23.–25. Februar

: 23.–25. Februar Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Launch-Party : 23.–25. Februar

: 23.–25. Februar WPN Store Championship: 2–10. März

Ein Rätsel für die Spieler

Nachdem die Geschichte diese Woche ihr aufregendes Ende gefunden hat, können die Spieler sich Rätseln zuwenden, die in verschiedenen Mord in Karlov Manor Produkten enthalten sind. Prerelease-Packs, einzelne Karten und mehr enthalten Hinweise, mit denen Rätsel gelöst und weitere Geheimnisse auf RavnicaDetectiveAgency.com aufgedeckt werden können.

Schlussfolgern Bestehen auf Antworten

Zwar sind wir meist so offen wie nur möglich, was Details zu den Inhalten unserer Produkte angeht, aber diesmal haben wir ein paar Geheimnisse in den Karten versteckt, die du selbst entdecken musst. Falls du (gerne auch in Zusammenarbeit mit anderen Spielern) genau wie der Meisterdetektiv Alquist Proft ermitteln kannst, wie alle 13 Rätsel miteinander in Verbindung stehen, stößt du vielleicht sogar auf noch etwas, das unter der Oberfläche verborgen liegt.

Produktübersicht

Mord in Karlov Manor (MKM) enthält 81 häufige, 100 nicht ganz so häufige, 60 seltene, und 20 sagenhaft seltene Karten sowie 10 seltene Doppelländer. Darüber hinaus gibt es 5 Standardländer mit jeweils drei einzigartigen Versionen.

Mord in Karlov Manor Play-Booster können auch eine Karte aus der Liste enthalten, einer Sammlung neu aufgelegter Karten aus der Geschichte von Magic. Insgesamt wurden für Mord in Karlov Manor 40 neu aufgelegte Karten in die Liste aufgenommen. Diese Karten können in Limited-Formaten (Draft und Sealed Deck) gespielt werden, die Mord in Karlov Manor verwenden, und in anderen Formaten (Pioneer, Modern, Commander usw.), in denen sie bereits legal sind.

Mord in Karlov Manor Play-Booster und Sammler-Booster können außerdem eine Special Guests (SPG) Karte enthalten, eine thematisch passende neu aufgelegte Karte aus der Geschichte von Magic mit neuer Illustration. In Mord in Karlov Manor gibt es insgesamt 10 Special Guests Karten. Diese Karten können in Limited-Formaten (Draft und Sealed Deck) gespielt werden, die Mord in Karlov Manor verwenden, und in anderen Formaten (Pioneer, Modern, Commander usw.), in denen sie bereits legal sind. In Play-Boostern können Special Guests Karten als Nicht-Foilkarten vorkommen, während Sammler-Booster sie als traditionelle Foilkarten enthalten.

Spaß mit Mord in Karlov Manor Boostern

Viele Karten in Mord in Karlov Manor gibt es mit alternativen Kartendrucken, die einzigartige Illustrationen, Stile und Ästhetik zur Schau stellen. Mit dem „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck kannst du dir alles ganz genau ansehen, mit dem Dossier-Showcase-Kartendruck Akten sammeln und mit dem Ravnica-Kartendruck den berühmtesten Bürgern der Stadt Tribut zollen – Rätsel- und Gildenfans gleichermaßen werden von den coolsten Karten aus Mord in Karlov Manor begeistert sein.

Das passt alles nicht zusammen („Unter der Lupe“-Showcase) Entlarvung des Schuldigen („Unter der Lupe“-Showcase)

Der „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck bietet genau das, wonach es sich anhört: einen genaueren Blick auf die Hinweise, Ermittlungen und Ereignisse, die die Geschichte von Mord in Karlov Manor ausmachen. Jede Karte ist eine Story-Schlüsselmoment-Karte – die widerspiegelt, was du in der Geschichte von Mord in Karlov Manor lesen kannst – und es gibt insgesamt 30 „Unter der Lupe“-Karten: 11 häufige, 10 nicht ganz so häufige, 8 seltene und 1 sagenhaft seltene. Sie sind sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern zu finden.

Ebene (unmögliches Land mit großflächiger Illustration) Insel (unmögliches Land mit großflächiger Illustration) Sumpf (unmögliches Land mit großflächiger Illustration)

Gebirge (unmögliches Land mit großflächiger Illustration) Wald (unmögliches Land mit großflächiger Illustration)

Ravnica ist eine Welt, die ganz und gar von der namensgebenden, weltenweiten Stadt bedeckt ist. Straßen münden in weitere Straßen, es gibt immer ein weiteres Viertel zu erkunden, und wo du auch hinsiehst, offenbart sich ein neuer versteckter Winkel. Alles ist eine atemberaubend große, scheinbar unmögliche und unendliche Schleife aus Gebäuden und Orten. Genau das stellen die unmöglichen Standardländer dar, die du sowohl in Play-Boostern als auch Sammler-Boostern finden kannst.

Etrata, tödliche Flüchtige (Dossier-Showcase) Judith, Gemetzel-Genießerin (Dossier-Showcase)

Indem du Profile von Verdächtigen erstellst und Zeugen befragst, stellst du ein Dossier über die Beteiligten zusammen, und in diesem Krimi haben alle ihren Platz. Der Dossier-Kartendruck stellt Charaktere, die dir überall in Mord in Karlov Manor begegnen, verspielt als Skeuomorphismus eines physischen Dossiers dar. Es gibt 10 nicht ganz so häufige, 17 seltene und 14 sagenhaft seltene Karten mit Dossier-Showcase-Kartendruck, die sowohl in Play-Boostern als auch Sammler-Boostern verfügbar sind.

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Alquist Proft, Meisterdetektiv (unsichtbare Tinte)

Auf Versionen der Dossier-Karten mit unsichtbarer Tinte befinden sich Kritzeleien und „handschriftliche“ Notizen. Diese entzückenden und überraschenden Details des Kartendrucks mit unsichtbarer Tinte gibt es auf ausgewählten Dossier-Showcase-Kartendrucken und nur in Sammler-Boostern. Und weil diese Dossierkarten mit unsichtbarer Tinte so schwierig zu finden sind, sind sie nicht Teil der Rätsel, die dir in Mord in Karlov Manor Produkten begegnen.

Außerdem kommen die Dossierkarten mit unsichtbarer Tinte in japanischsprachigen Sammler-Boostern etwas seltener vor als in Sammler-Boostern anderer Sprachen.

Teysa, prunkvolle Oligarchin (Ravnica-Kartendruck)

Ravnica ist nicht nur berühmt dafür, eine gigantische Stadt zu sein, sondern auch dafür, eine gigantische Stadt unter der Zuständigkeit, dem Schutz und der Präsenz der Gilden zu sein, die jeweils für eines der Farbenpaare in Magic stehen. Die Gilden von Ravnica haben natürlich Anführer, und diesen Gildenanführern wollten wir in Mord in Karlov Manor mit dem Ravnica-Kartendruck gebührend Tribut zollen. Schließlich ist es ihre Stadt. Es gibt 4 seltene und 3 sagenhaft seltene Karten mit diesem Kartendruck, die sowohl in Play-Boostern als auch Sammler-Boostern verfügbar sind.

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Aurelia, Gesetz des Himmels (mit Seriennummer)

Und für die glühendsten Fans von Ravnica gibt es diese Gildenanführer mit Ravnica-Kartendruck auch als Doppel-Regenbogen-Foilkarten mit Seriennummer – nur in Sammler-Boostern. Diese Karten mit Seriennummern gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein und sind mechanisch identisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummer. Von jeder der 7 Karten mit Ravnica-Kartendruck gibt es 250 Exemplare mit Seriennummer.

Heckenlabyrinth (ohne Rand) Kellan, neugieriges Wunderkind (ohne Rand) Kaya, Richterin der Geister (ohne Rand)

Der Kartendruck ohne Rand ist zeitlos schön und kehrt auch in Mord in Karlov Manor zurück. Hier gibt es ihn für alle 10 seltenen Doppelländer, die seltene Karte Kellan, neugieriges Wunderkind, und die sagenhaft seltene Planeswalker-Karte Kaya, Richterin der Geister. Diese Karten sind sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern zu finden.

Sachkunde (Special Guests) Monolog-Steuer (die Liste)

Genau wie bei Die verlorenen Höhlen von Ixalan kehren Karten aus der gesamten Geschichte von Magic zurück. Statt einer häufigen Karte kannst du eine Special Guests Karte oder eine Karte von der Liste in Play-Boostern finden. Diese Karten sorgen für mehr Abwechslung bei Mord in Karlov Manor Limited-Erfahrungen, führen aber keine neuen Karten in das Standard-Format ein. (Du kannst Special Guests Karten und Karten von der Liste in allen Formaten spielen, in denen sie bereits legal sind, wie Pioneer, Modern oder Commander.)

Karten von der Liste sind direkte neu aufgelegte Karten mit den bestehenden Illustrationen und Kartendrucken (mit dem Zusatz eines kleinen Planeswalker-Symbols in der unteren linken Ecke der Karte), aber Special Guests Karten sind im Stil und der Ästhetik des Sets neu gestaltet – sie spiegeln die Gilden und Bürger von Ravnica mit neuen Illustrationen ohne Rand wider Special Guests Karten und Karten von der Liste gibt es in Play-Boostern als Nicht-Foilkarten, während nur Special Guests Karten als traditionelle Foilkarten in Sammler-Boostern vorkommen.

(Beachte, dass aufgrund eines Druckproblems die Special Guests Karten in den französischen, deutschen, italienischen, spanischen und portugiesischen Play-Boostern auf Englisch erscheinen).

Play-Booster

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Mord in Karlov Manor Play-Booster-Display

Jeder Play-Booster enthält 14 Magic: The Gathering Karten und 1 Spielstein-/Werbekarte, Hilfekarte zum Ausstanzen oder Artwork-Karte. (Insgesamt gibt es 49 Artwort-Karten, wobei 30 % der Booster eine normale Artwork-Karte enthalten und 5 % der Booster eine Signatur-Artwork-Karte mit Foil-Stempel.)

Viele Karten, Artwork-Karten und andere Play-Booster-Elemente enthalten Hinweise zu den 13 Rätseln, die auf die Mord in Karlov Manor Produkte verteilt sind. Besuche RavnicaDetectiveAgency.com , um mehr zu erfahren!

Bitte beachte, dass die Beilage zu den Draft-Archetypen in Mord in Karlov Manor Play-Booster-Displays zur Verdeutlichung aktualisiert wurde. Die aktuelle Version findest du hier:

Jeder Play-Booster enthält eine Kombination aus Folgendem:

6-7 häufige Karten Es sind nur 6, wenn eine Karte von der Liste oder eine Special Guests Karte enthalten ist. Kann häufige Karten mit „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck umfassen.

3 nicht ganz so häufige Karten Kann nicht ganz so häufige Karten mit „Unter der Lupe“-Showcase- und Dossier-Showcase-Kartendruck umfassen.

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte Jede Karte in diesem Slot ist eine der 60 seltenen oder 20 sagenhaft seltenen Karten des Sets. Die 10 seltenen Doppelländer kommen nicht in diesem Slot vor, sondern nur im Slot für Wildcards oder traditionelle Foil-Wildcards. Die Karten dieses Slots können mit „Unter der Lupe“-Showcase-, Dossier-Showcase- oder Ravnica-Kartendruck oder als Karten ohne Rand vorkommen.

1 Wildcard beliebiger Seltenheit In 1 von 6 Play-Boostern enthält dieser Slot 1 der 10 seltenen Doppelländer. In 14,58 % der Fälle ist dies eines der 10 normalen seltenen Doppelländer und in 2,08 %der Fälle ein seltenes Doppelland ohne Rand. Außer den seltenen Doppelländern und normalen häufigen, nicht ganz so häufigen, seltenen und sagenhaft seltenen Karten kann dieser Slot auch eine Karte mit „Unter der Lupe“-Showcase-, Dossier-Showcase- oder Ravnica-Kartendruck oder als Karte ohne Rand enthalten.

1 Standardland In Play-Boostern kommen insgesamt 15 Standardländer (drei von jeder Farbe) vor. Die 10 normalen Standardländer kommen in zwei Dritteln der Play-Booster vor (53,33 % Nicht-Foilkarten; 13,33 % traditionelle Foilkarten). Ein unmögliches Standardland ohne Rand mit großflächiger Illustration kommt in einem Drittel der Play-Booster vor (26,66 % Nicht-Foilkarten; 6,33 % traditionelle Foilkarten). Insgesamt ist das Standardland in 20 % der Fälle eine traditionelle Foilkarte.

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit Außer den normalen häufigen, nicht ganz so häufigen, seltenen und sagenhaft seltenen Karten kann dieser Slot auch eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit „Unter der Lupe“-Showcase-, Dossier-Showcase- oder Ravnica-Kartendruck oder als Karte ohne Rand oder ein seltenes Doppelland ohne Rand enthalten.

1 Artwork-Karte, Spielstein-/Werbekarte oder Hilfekarte zum Ausstanzen In 55 % der Play-Booster ist eine Spielstein-/Werbekarte enthalten. Die Hilfekarte zum Ausstanzen ist in 10 % der Play-Booster enthalten. Sie umfasst unter anderem Marken zum Ausstanzen mit dem Text „Fall gelöst“ und „Verdächtigt“. In 35 % der Play-Booster ist eine Artwork-Karte enthalten. Auf 1 von 7 Artwork-Karten ist ein goldenes Planeswalker-Symbol oder eine goldene Signatur des Künstlers aufgedruckt.

In 1 von 8 Mord in Karlov Manor Play-Boostern (12,5 %) enthalten statt der siebten häufigen Karte eine Special Guests Karte oder eine Karte von der Liste. Insgesamt gibt es 10 Special Guests Karten ohne Rand, und in 1,56 % der Play-Booster ersetzt eine davon eine häufige Karte. Special Guests Karten ohne Rand gibt es nur in Sammler-Boostern auch als traditionelle Foilkarten. Die Liste enthält 30 häufige und nicht ganz so häufige neu aufgelegte Karten, wovon eine in 9,38 % der Fälle eine häufige Mord in Karlov Manor Karte ersetzt, und 10 seltene und sagenhafte neu aufgelegte Karten, wovon eine in 1,56 % der Fälle eine häufige Mord in Karlov Manor Karte ersetzt.



Es gilt zu beachten, dass es einige Karten gibt, die es sowohl mit Dossier-Showcase- als auch mit Ravnica-Kartendruck gibt. Für solche Karten kommen diese alternativen Versionen gleich häufig vor und insgesamt genauso häufig wie andere „Spaß mit Boostern“-Karten, für die es nur eine einzige Variante gibt.

Sammler-Booster

Mord in Karlov Manor Sammler-Booster-Display

Ein brisanter Fall landet auf deinem Schreibtisch. Es ist deine Aufgabe, die berüchtigtsten Karten der Stadt zu schnappen. Zum Glück weiß ein erfahrener Detektiv wie du genau, wo er suchen muss: in Sammler-Boostern. Diese Aufstellung zeigt dir, was dich in Sammler-Boostern erwartet – exklusive Kartendrucke und 10 bis 12 traditionelle Foilkarten in jedem Booster – der Durchbruch in diesem Fall besteht darin, diese Karten in deine Sammlung aufzunehmen.

Mord in Karlov Manor Sammler-Booster-Displays enthalten 12 Mord in Karlov Manor Sammler-Booster. Jeder Sammler-Booster enthält Folgendes:

4 häufige traditionelle Foilkarten

3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

1 unmögliches Standardland als traditionelle Foilkarte mit großflächiger Illustration – eines für jeden der fünf Standardlandtypen

1 häufige oder nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarte mit „Unter der Lupe“-Showcase- oder Dossier-Showcase-Kartendruck Eine nicht ganz so häufige „Spaß mit Boostern“-Karte (insgesamt 20 nicht ganz so häufige Karten) erscheint in 37,7 % der Fälle, während es sich in den restlichen 62,3 % der Fälle um eine häufige Karte (insgesamt 11 häufige Karten) handelt.

1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit „Unter der Lupe“-Showcase- oder Dossier-Showcase-Kartendruck Eine nicht ganz so häufige „Spaß mit Boostern“-Karte (insgesamt 20 nicht ganz so häufige Karten) erscheint in 37,7 % der Fälle, während es sich in den restlichen 62,3 % der Fälle um eine häufige Karte (insgesamt 11 häufige Karten) handelt.

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte Kann Folgendes sein: Eine seltene traditionelle Foilkarte (75 %) Ein seltenes Doppelland als traditionelle Foilkarte (12,5 %; insgesamt 10) Eine sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte (12,5 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand Es gibt 29 Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand (93,55 %) und 4 sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand (6,45 %) Die seltenen und sagenhaft seltenen Karten in diesem Slot sind Karten, für die es keine andere alternativen „Spaß mit Boostern“-Versionen in diesem Set gibt. Genau wie Sagen in vergangenen Sets sind auch die 5 seltenen Fälle davon ausgenommen, einen Kartendruck mit erweitertem Kartenrand zu erhalten.

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand aus den Mord in Karlov Manor Commander-Decks Zum Mord in Karlov Manor Release gehören vier neue Commander-Decks, jeweils mit 2 neuen sagenhaft seltenen Karten. Neben den Commander-Decks, die jeweils 2 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten enthalten, können Sammler-Booster in diesem Slot 1 der 8 sagenhaft seltenen Karten als Nicht-Foilkarte (8,93 %) oder traditionelle Foilkarte (8,5 %) enthalten. Die Commander-Decks enthalten auch neue seltene Karten. Wir haben diese als Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand in Sammler-Booster aufgenommen. Es gibt 35 seltene Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand (78,11 %) und 1 seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand, die in vier Varianten erscheint (4,46 %), sodass in diesem Slot insgesamt 36 mechanisch einzigartige seltene Karte vorkommen können.

1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Nicht-Foilkarte – diese kann eine Karte mit „Unter der Lupe“-Showcase-, Dossier-Showcase- oder Ravnica-Kartendruck oder eine Karte ohne Rand oder auch ein seltenes Doppelland ohne Rand sein. Hier sind die Kartenanzahlen und die Wahrscheinlichkeiten, jeden dieser Kartendrucke zu erhalten, wobei zu beachten ist, dass in diesem Slot nur Nicht-Foilkarten vorkommen: 8 seltene Karten (18,18 %) und 1 sagenhaft seltene Karte (1,14 %) mit dem „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck 4 seltene (4,55 %) und 3 sagenhaft seltene Karten (1,7 %) mit dem Ravnica-Kartendruck 13 seltene (29,54 %) und 11 sagenhaft seltene Karten (12,5 %) mit dem Dossier-Showcase-Kartendruck Es gibt weitere 4 seltene (4,55 %) und 3 sagenhaft seltene Karten (1,7 %) mit dem Dossier-Showcase-Kartendruck, die halb so oft vorkommen wie die anderen seltenen und sagenhaft seltenen Karten, da von ihnen auch anderen Varianten verfügbar sind. 11 seltene Karten (25 %) und 1 sagenhaft seltene Karte (1,14 %) ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte – diese kann eine Ravnica-Karte mit Seriennummer, eine sagenhaft seltene Dossier-Showcase-Karte mit unsichtbarer Tinte, eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand, eine „Unter der Lupe“-Showcase-, Dossier-Showcase- oder Ravnica-Karte oder eine Karte ohne Rand oder ein seltenes Doppelland ohne Rand sein. Hier sind die Kartenanzahlen und die Wahrscheinlichkeiten, jeden dieser Kartendrucke zu erhalten: 4 seltene und 3 sagenhaft seltene Karten mit Ravnica-Kartendruck und Seriennummer als Doppel-Regenbogen-Foilkarten Es gibt 250 Exemplare jeder seltenen und sagenhaft seltenen Karte mit Seriennummer, sodass in Sammler-Boostern insgesamt 1.750 Karten mit Seriennummer zu finden sind. Karten mit Ravnica-Kartendruck und Seriennummer gibt es nur in Sammler-Boostern. Sie kommen in weniger als 1 % der Sammler-Booster vor und sind so selten, dass sie keinen Einfluss auf die Drop-Raten für andere Kartendrucke haben. Karten mit Seriennummern gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. Sie sind mechanisch identisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern. 14 sagenhaft seltene Dossier-Showcase-Karten mit unsichtbarer Tinte (8,4 %) Karten mit unsichtbarer Tinte gibt es nur in Sammler-Boostern. Es gibt sie nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. In japanischsprachigen Sammler-Boostern kommen Karten mit unsichtbarer Tinte seltener vor als bei den anderen Sprachen (in etwa 7,8%). Die anderen „Spaß mit Booster“-Varianten kommen dafür etwas häufiger vor, um den Unterschied wettzumachen. 8 seltene traditionelle Karten (9,5%) und 1 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte (0,6%) mit dem „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck 4 seltene (2,4%) und 3 sagenhaft seltene Karten (0,9%) als traditionelle Foilkarten mit dem Ravnica-Kartendruck 13 seltene traditionelle Foilkarten (15,4%) und 11 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten (6,5%) mit dem Dossier-Showcase-Kartendruck Es gibt weitere 4 seltene traditionelle Foilkarten (2,4%) und 3 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten (0,9%) mit dem Dossier-Showcase-Kartendruck, die halb so oft vorkommen wie die anderen seltenen und sagenhaft seltenen Karten, da von ihnen auch anderen Varianten verfügbar sind. 11 seltene (13,1%) und 1 sagenhaft seltene Karte (0,6%) als traditionelle Foilkarten ohne Rand 10 Special Guests Karten als traditionelle Foilkarten (3%) 29 seltene traditionelle Foilkarten (33,3%) und 4 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten (3%) mit erweitertem Kartenrand Dabei handelt es sich um dieselbe Kartenauswahl wie oben für den Slot mit seltenen oder sagenhaft seltenen Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand aufgeführt.

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Es gilt zu beachten, dass es einige Karten gibt, die es sowohl mit Dossier-Showcase- als auch mit Ravnica-Kartendruck gibt. Für solche Karten kommen diese alternativen Versionen gleich häufig vor und insgesamt genauso häufig wie andere „Spaß mit Boostern“-Karten, für die es nur eine einzige Variante gibt.

Bundle

Mord in Karlov Manor Bundle

Als idealer Ausgangspunkt oder ideale Erweiterung deiner Magic-Sammlung kehrt das Bundle auch bei Mord in Karlov Manor zurück, allerdings in etwas anderer Form als die Bundles der jüngeren Vergangenheit (wie das Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle). Nun findest du darin insgesamt 9 Booster (bei Mord in Karlov Manor Play-Booster), einen mehr als die 8 bisher. Wenn deine Freunde ihre eigenen Booster mitbringen, sind das genug Mord in Karlov Manor Play-Booster, um drei verschiedene Drafts oder einmal Sealed Deck und einmal Draft zu spielen. (Frage in deinem Store nach, wie du an Mord in Karlov Manor Events im Store teilnehmen kannst.

Ein Tipp für alle Spürnasen: Wie an anderer Stelle schon erwähnt, ist das Mord in Karlov Manor Bundle eines der Produkte, das Hinweise für eines der 13 Rätsel des Events auf RavnicaDetectiveAgency.com enthält. Schau dir also alle Inhalte wie den Spindown-Lebenspunktezähler genau an, um festzustellen, was du entdecken kannst!

Jedes Mord in Karlov Manor Bundle enthält Folgendes:

9 Mord in Karlov Manor Play-Booster

1 traditionelle Foilkarte mit Bundle-exklusiver alternativer Illustration

15 Standardländer als traditionelle Foilkarten (fünf mit großflächiger Illustration)

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten (fünf mit großflächiger Illustration)

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Aufbewahrungsschachtel für Karten

Ferox aus dem Beilbrecherwald (Bundle-Promokarte)

Bundle-exklusiver Spindown-Lebenspunktezähler für Mord in Karlov Manor

Prerelease-Pack

Mord in Karlov Manor Prerelease-Pack

Das Mord in Karlov Manor Prerelease ist deine erste Gelegenheit, die neusten Magic: The Gathering Karten in die Hände zu bekommen und zu erkunden, was das Set zu bieten hat – und dort kannst du heiße Hinweise für eines der 13 Rätsel des RavnicaDetectiveAgency.com Events sammeln.

Jedes Mord in Karlov Manor Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Mord in Karlov Manor Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Mord in Karlov Manor Promokarte als traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 von 3 neuen sagenhaft seltenen traditionellen Foilkarten, die exklusiv in Prerelease-Packs vorkommen Diese zusätzliche sagenhaft seltene Promokarte ist im Standard-Format legal, du darfst sie aber nicht als Teil deines Sealed-Decks spielen. Auch diese Karten sollten Spürnasen ganz genau unter die Lupe nehmen.

1 Magic: The Gathering Arena Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar)

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Melek, neugeformter Forscher (exklusiv in Prerelease-Packs) Tomik, Wirker des Gesetzes (exklusiv in Prerelease-Packs) Voja, Gebiss des Konklaves (exklusiv in Prerelease-Packs)

Commander-Decks

Versteckte Drohung (Rot-Grün-Weiß)

Kaust, Auge der Lichtung (traditionelle Foilkarte) Kaust, Auge der Lichtung (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

Wiederkehrende Überwachung (Blau-Schwarz)

Mirko, obsessiver Theoretiker (traditionelle Foilkarte) Mirko, obsessiver Theoretiker (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

Geheimnisse der Tiefen (Grün-Weiß-Blau)

Morska, Ermittlerin der Meere (traditionelle Foilkarte) Morska, Ermittlerin der Meere (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

Dreiste Schuldzuweisung (Rot-Weiß)

Nelly Borca, impulsive Anklägerin (traditionelle Foilkarte) Nelly Borca, impulsive Anklägerin (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

In Commander kommen vier Spieler zusammen, um ihre Stärke und Strategie unter Beweis zu stellen, wobei ein Spieler am Ende die Nase vorn hat. Jedes spielfertige Mord in Karlov Manor Commander-Deck mit 100 Karten macht es Fans von Commander – und Magic – leicht, sich ein Deck zu schnappen und sofort zu spielen. Und wie andere Mord in Karlov Manor Produkte auch enthalten diese Commander-Decks Hinweise für eines der 13 Rätsel des RavnicaDetectiveAgency.com Events!

Die vier Commander-Decks enthalten insgesamt 45 neue Magic-Karten, darunter 1 Karte, die in vier verschiedenen Varianten vorkommt (eine pro Deck).

Hier sind die Inhalte jedes Decks:

1 spielfertiges Deck mit 100 Magic-Karten, darunter folgende: 2 legendäre Kreaturenkarten als traditionelle Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und jeweils als Commander des Decks dienen können 98 Nicht-Foilkarten 10 neue Magic-Karten 88 neu aufgelegte Karten und Karten aus Mord in Karlov Manor, darunter mehrere Exemplare von Standardländern

1 Sammler-Booster-Probepackung mit 2 Karten, die Folgendes enthält: 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte oder Nicht-Foilkarte Dies kann eine Karte mit dem „Unter der Lupe“-Showcase-, Dossier-Showcase- oder Ravnica-Kartendruck, eine Karte ohne Rand oder eine Karte mit erweitertem Kartenrand sein. 1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit dem Dossier- oder „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck

1 Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte (ein Exemplar der Commander-Karte aus Karton mit Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration, das in sanktionierten Commander-Events nicht legal ist)

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox (mit Platz für 100 Karten samt Hüllen)

1 Lebenspunkterad

1 Strategiehilfe

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

CLU-Erweiterungssymbol

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Set-Code: CLU

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Die neue Interpretation eines klassischen Krimispiels – In dieser einzigartigen, von Clue inspirierten Variante von Magic: The Gathering führen zwei Wege zum Sieg: Löse den Fall vor deinen Detektivrivalen oder sei der letzte Ermittler, der am Ende übrig ist.

– In dieser einzigartigen, von Clue inspirierten Variante von Magic: The Gathering führen zwei Wege zum Sieg: Löse den Fall vor deinen Detektivrivalen oder sei der letzte Ermittler, der am Ende übrig ist. Spiele Magic mit einem mörderischen Twist – Gildenmagier Boddy wird erschlagen in seinem Anwesen aufgefunden, und du musst sein gewaltsames Ableben enträtseln; sammle Beweise, wenn du Kampfschaden zufügst, und folge dann den Hinweisen, um den Fall zu lösen.

– Gildenmagier Boddy wird erschlagen in seinem Anwesen aufgefunden, und du musst sein gewaltsames Ableben enträtseln; sammle Beweise, wenn du Kampfschaden zufügst, und folge dann den Hinweisen, um den Fall zu lösen. Einfach mischen und spielen – Schnappe dir 2 Booster, mische sie zusammen, und schon kann die Detektivarbeit beginnen; mit 8 spielfertigen Boostern (jeweils mit 1 neuen seltenen Karte) ist die Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) ideal für 3-4 Spieler, lässt sich aber auch gut zu zweit spielen.

– Schnappe dir 2 Booster, mische sie zusammen, und schon kann die Detektivarbeit beginnen; mit 8 spielfertigen Boostern (jeweils mit 1 neuen seltenen Karte) ist die Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) ideal für 3-4 Spieler, lässt sich aber auch gut zu zweit spielen. Karten ohne Rand mit klassischen Clue-Charakteren – Ziehe aus 21 Beweiskarten deine Schlüsse, um Täter, Tatort und Tatwaffe zu bestimmen; jede Beweiskarte ist auch eine spielbare Magic-Karte. Mit Neuinterpretationen von sechs klassischen Clue-Charakteren, die in Ravnica als legendäre Kreaturen auftreten.

– Ziehe aus 21 Beweiskarten deine Schlüsse, um Täter, Tatort und Tatwaffe zu bestimmen; jede Beweiskarte ist auch eine spielbare Magic-Karte. Mit Neuinterpretationen von sechs klassischen Clue-Charakteren, die in Ravnica als legendäre Kreaturen auftreten. Endlose Wiederspielbarkeit – Die Clue-Elemente dieser Box können bei jeder Magic-Partie für zwei bis fünf Spieler für Spannung sorgen; spiele mit deinen eigenen Decks und mische die Beweiskarten neu, um einen weiteren Fall zu lösen!

Die Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) enthält Folgendes:

8 spielfertige Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Booster

1 Clue-Booster mit 21 Beweiskarten

1 Schockland als traditionelle Foilkarte als Box-Topper-Karte

4 Schirme für verborgene Informationen

1 Beweisnotizblock

1 Fallakte-Umschlag

1 stabile Aufbewahrungsschachtel für Karten

Steam Vents (Box-Topper)

Alle 21 Beweiskarten sind auch spielbare Magic-Karten, die es nur in der Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) gibt, darunter:

6 legendäre Kreaturenkarten ohne Rand, die Mordverdächtige darstellen

5 Artefaktkarten, die mögliche Mordwaffen darstellen

10 Länderkarten, auf denen mögliche Tatorte abgebildet sind

Senator Peacock Dining Room Lead Pipe

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Booster gibt es mit zehn Themen mit jeweils zwei Varianten, die auf den zehn einzigartigen Gilden von Ravnica basieren:

Azorius-Senat

Orzhov-Syndikat

Haus Dimir

Izzet-Liga

Rakdos-Kult

Golgari-Schwarm

Gruul-Clans

Boros-Legion

Selesnija-Konklave

Simic-Kombinat

Jeder Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Booster enthält Folgendes:

1 Themenkarte der jeweiligen Ravnica-Gilde

20 Magic-Karten als Nicht-Foilkarten, darunter alle zum Spielen benötigten Länder Dazu gehört Folgendes: 1 in Magic neue seltene Karte (von insgesamt 20 Karten) 1 wiederkehrende seltene oder sagenhaft seltene, neu aufgelegte Magic-Karte 1 in Magicneue nicht ganz so häufige Karte (von insgesamt 10 Karten) 12 wiederkehrende häufige und nicht ganz so häufige, neu aufgelegte Karten 5 zur Gilde passende Standardländer



Lavinia, Foil to Conspiracy (in Magic neue seltene Karte) Undercover Butler (in Magic neue nicht ganz so häufige Karte)

Die in Magic neuen seltenen und nicht ganz so häufigen Karten, wiederkehrenden Karten und Standardländer, die in Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Boostern zu finden sind, sowie die 6 legendären Kreaturen ohne Rand und 10 Länderkarten im Clue-Booster kommen nicht in Mord in Karlov Manor Produkten vor (einschließlich Play-Boostern und Sammler-Boostern). Die vollständige Aufschlüsselung der Inhalte von Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Boostern reichen wir bald nach.

Entschlüssle das Geheimnis, sammle alle Hinweise und löse den Fall von Mord in Karlov Manor, das weltweit am 9. Februar erscheint und jetzt bei deinem Store, online bei Amazon und überall sonst vorbestellbar ist, wo es Magic-Produkte gibt.